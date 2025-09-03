Teile die Wahrheit!

Titelbild:Schüler der Donkosaken-Kadettenschule des Kaisers Alexander III. und Mitglieder der Kosakengemeinschaft absolvieren am 21. August 2025 in der Region Rostow, Russland, eine militärische Ausbildung.

Zahlreiche Schulkinder erlebten diese Woche ein Abenteuer am Flussufer in Südrussland, aber es war kein gewöhnliches Ferienlager.

Unter den ermutigenden Rufen militärischer Ausbilder nahmen die 83 Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren an einem „Routenmarsch“ am Ufer des Flusses Don teil, bei dem sie abwechselnd rannten und auf dem Bauch über Sand und durch seichtes Wasser krochen.

Viele trugen Tarnuniformen. Einige trugen echte Waffen, andere Spielzeugnachbildungen.

Die Übung, die von Soldaten beaufsichtigt wurde, die am Krieg in der Ukraine teilgenommen hatten , war Teil eines breiteren Trends in Russland, bereits kleinen Kindern Fähigkeiten beizubringen, die sie auf den späteren Militärdienst vorbereiten.

Einer der jüngsten Teilnehmer, der 8-jährige Ivan Glushchenko, antwortete sofort auf die Frage, was ihm am meisten in Erinnerung geblieben sei. („Operationsplan Deutschland“: Sachsens Gemeinden sollen sich auf Krieg mit Russland vorbereiten)

„Wie wir Handgranaten geworfen und Scheinschüsse abgefeuert haben“, sagte er.

Die Kinder gehörten zu einer von Kosaken geführten Kadettengruppe in der Region Rostow nahe der Grenze zur Ukraine.

„Warum ich hier bin? Weil ich meine Zukunft mit dem Militärdienst verbinden möchte. (Ich möchte) meinem Land dienen und meiner Sache bis zum bitteren Ende treu bleiben“, sagte einer der älteren Jungen, Anton.

Ein anderer, David, sagte, der „Routenmarsch“ habe es ihm ermöglicht, seine eigenen Grenzen auszutesten. „Dadurch konnte ich herausfinden, wie stark meine Willenskraft ist.“

Kritik, öffnet neuen TabDie unabhängige Kinderrechtsorganisation „Ne Norma“ beispielsweise bezeichnet es als eine Form der Indoktrination und Propaganda, wenn Jugendliche einer militärischen Ausbildung unterzogen werden und ihnen in der Schule der Umgang mit Waffen und der Bau militärischer Drohnen beigebracht wird.

Die russischen Behörden sagen, dass diese Art der Erziehung dazu dient, einen gesunden Patriotismus zu vermitteln und die nationale Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Zu den Ausbildern in Rostow gehörte Alexander Shopin, ein russischer Soldat, der in der Ukraine verwundet wurde und auf eine Operation wartet. Seine mittlere Tochter war eine der Teilnehmerinnen.

„Es ist nicht das erste Mal, dass ich an diesem Marsch teilnehme. Es macht mir Spaß, meine Erfahrungen an die Kinder weiterzugeben. Man kann sehen, wie aus ihnen eine Familie entsteht“, sagte Shopin.

Er sagte, seiner Tochter habe es Spaß gemacht, auch wenn es ihr schwergefallen sei. „Im Team zu laufen und die Kameraden nicht im Stich zu lassen – das gefällt ihr.“

Nach dem Training waren einige Kinder sichtlich aufgeregt.

„Ich wäre fast gestorben!“, rief ein junges Mädchen.

„Wir sind dreimal gelaufen!“, sagte ihre Freundin und umarmte sie.

Der Ausbilder Vladimir Yanenko sagte, die Kinder hätten aus dieser Erfahrung „Verständnis und Wissen“ gewonnen.

„Patriotisches Training ist sehr wichtig“, sagte er. „Sie wollen nicht in Hinterhöfen herumhängen. Hier macht es ihnen viel mehr Spaß.“

