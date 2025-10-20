Denken Sie daran, dass Sie eine alte Seele sind und warum Sie hier sind

Teile die Wahrheit!

Sie haben den Begriff „Alte Seele“ wahrscheinlich schon einmal gehört, sind sich aber möglicherweise nicht ganz sicher, was er bedeutet.

Eine alte Seele hat vor diesem viele Leben gelebt und scheint über eine Weisheit zu verfügen, die über ihr Alter hinausgeht.

Obwohl der Begriff „Alte Seele“ mystisch klingen mag, bezieht er sich lediglich auf Personen, die den Geist der Erfahrungen aus vielen früheren Leben in ihre aktuelle Existenz in dieser 3D-Realität tragen.

Aber werden alte Seelen so geboren oder werden sie so gemacht? Vielleicht ist es ein bisschen von beidem. Eines ist sicher: Bestimmte frühere Lebenserfahrungen tragen dazu bei, diese weisen Eigenschaften zu entwickeln, die alte Seelen behalten.

Wenn Sie eine alte Seele sind, verstehen Sie sich selbst und die Welt um Sie herum wahrscheinlich sehr gut. Sie möchten mehr über das Leben erfahren und wissen, was es wirklich bedeutet zu leben. Sie wissen, wer Sie sind und wofür Sie stehen – und Sie haben ein ausgeprägtes Gespür für Moral, Ethik und das Göttliche.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Weg einer alten Seele ein Weg des kontinuierlichen Wachstums, der Weisheit und der Liebe ist – und dass diese Reise die „Zeit“ selbst übersteigt.

Wenn Sie diese Geschichten lesen, werden Sie besser verstehen, warum eine alte Seele immer wieder in dieser 3D-Realitätsillusion reinkarniert.

OK, wenn Sie bereit sind, fahren wir fort mit …

Erinnern Sie sich, warum Sie hier sind

Die meisten Menschen erinnern sich nicht an den Zweck ihrer Geburt in dieser dreidimensionalen Realität. Und sie sind sich ihres ewigen Auftrags nicht bewusst, der darin besteht, im Namen des Schöpfers Erfahrungen zu machen.

In Wahrheit leben wir, damit unsere Seelen die innere Berufung erfahren und schließlich zu ihr erwachen und ihrem Bewusstsein erlauben, gemäß dem göttlichen Plan aufzusteigen.

Viele Menschen werden in dieser dreidimensionalen Realität in der Dunkelheit umherirren, bis sie schließlich erkennen, wie wichtig ihr Wesen für den Schöpfer ist. Letztendlich werden alle Seelen in allen Realitäten und Existenzbereichen im Bewusstsein aufsteigen und wieder mit dem Schöpfer verschmelzen, von dem sie kamen.

Das Dogma der Religion würde uns dazu bringen, unser physisches Leben auf manipulierte Weise zu leben, sodass wir beim Tod gerichtet werden und entweder zu den Perlentoren des ewigen Paradieses aufsteigen oder ins ewige Höllenfeuer geworfen werden.

Geist, der eine menschliche Erfahrung macht

Mit jedem Leben, das wir in dieser 3D-Realität erleben, nimmt unsere Seele eine physische Form an und wird mit einem bestimmten Satz an Fertigkeiten und Fähigkeiten ausgestattet, die wir nutzen können, um uns selbst und/oder anderen zu dienen.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass unser größter Dienst und unser wichtigster Lebenszweck darin besteht, unser wahres Selbst zu sein. Die Gesellschaft lehrt uns, ein lebenswertes Leben zu führen bedeutet, etwas aus uns zu machen – oder ein Vermächtnis zu hinterlassen. Doch das sind egozentrische Überzeugungen, die aus einem unbewussten Gefühl der Wertlosigkeit entstehen.

Wir streben nach Erfolg und Anerkennung – oder dem Wunsch, uns einen Namen zu machen –, weil wir uns nicht ausreichend fühlen, so wie wir es in Seele und Geist bereits sind. Unser Ego ist im Spiel.

Die Wahrheit ist, dass wir bereits ganz und vollständig sind. Wir sind keine Menschen, die vorübergehende spirituelle Erfahrungen machen. Wir sind Geist, der eine vorübergehende menschliche Erfahrung macht – Leben für Leben.

Unsere wahre Natur ist göttlich, unsterblich und unendlich. Wir sind buchstäblich mit „Allem, was ist“ verbunden. Und wir müssen dies in dieser dreidimensionalen Realität nicht direkt erleben, um unser Leben aus dieser Perspektive zu leben.

Sobald wir diese Ebene des „Wissens“ erreicht haben, die auf tiefem inneren Verständnis beruht, können wir von dieser Wahrheit leben, anstatt im materialistischen Hamsterrad der dreidimensionalen Realität gefangen zu bleiben. Jetzt können wir aus der Gewissheit heraus leben, dass „alles gut ist“.

Unser Verständnis der wahren Natur der Existenz kann zu unserem Fundament tiefen Wissens werden, das nicht gestört oder verzerrt werden kann. Wir „erinnern“ uns letztendlich, wenn wir zu alten Seelen werden, indem wir viele Leben in dieser dreidimensionalen Realität erleben.

Warum alte Seelen lieber allein sind

Im Laufe der Geschichte haben viele hochintelligente und spirituelle alte Seelen ein einsames Leben in ausgewählten sozialen Kreisen geführt. Hier sind einige Gründe, warum hochentwickelte spirituelle Menschen es vorziehen, allein zu sein.

Einsamkeit

Für eine alte Seele ist Einsamkeit kein Zufall, sondern eine Übung, die es ihr ermöglicht, die Dinge klar und gründlich zu sehen.

Ihre Wahrheit leben

Da alte Seelen nach ihrer inneren Wahrheit leben, folgen sie ihrem spirituellen Weg unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen. Das menschliche Verhalten neigt dazu, den neuesten Modetrends, technischen Spielereien, Promi-Status, gesellschaftlichen Reizthemen usw. zu folgen.

Eine alte Seele erkennt jedoch, dass all diese trendigen Lebensstile nicht von Dauer sind, und richtet ihr Bewusstsein daher auf Dinge aus, die zeitlos sind.

Mehr Raum für Selbstreflexion

Eine alte Seele denkt ständig über viele Dinge im Leben nach und grübelt darüber nach. Und das wird zur Herausforderung, wenn man gleichzeitig versucht, sozial zu interagieren.

Selbstreflexion wird zur obersten Priorität und zur zweiten Natur, weil sie die Welt um sich herum mit einer tieferen Bedeutung wahrnehmen als durchschnittliche Menschen.

Eine höhere Perspektive

Alte Seelen erlangen ein tieferes Verständnis und Bewusstsein für das Leben, da sich sogar ihre Denkmuster ändern. Daher wird es für andere schwieriger, sie zu verstehen – oder sich mit ihnen auszutauschen.

Daher ist es für alte Seelen besser, allein zu sein, als andere Menschen in ihre Gedanken einzubeziehen.

Ein Gefühl der Zufriedenheit

Während es für Menschen völlig normal ist, nach sozialem Status zu streben, ist eine alte Seele typischerweise zufrieden mit dem Leben, das sie sich geschaffen hat.

Sie sind mit dem, was sie haben, zufrieden und suchen nicht nach gesellschaftlicher Anerkennung oder Bestätigung. Sie sind einfach glücklich mit sich selbst und dem, was sie haben.

Die Kunst des Solos

Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Unglücklichkeit und Einsamkeit möglicherweise daran liegen, dass Sie versuchen, ein Leben zu führen, das nicht zu Ihnen passt.

Verstehen Sie, dass „Alleinsein“ nicht dasselbe ist wie „Einsamkeit“.

Denken Sie daran, dass Sie ein Sternenkind sind

Alte Seelen sind außergewöhnlich und sie sind aus einem einzigartigen Grund in dieser dreidimensionalen Realität. Du bist ein Juwel, wenn du die Eigenschaften besitzt, die in dieser Artikelserie über alte Seelen vorgestellt werden.

Schäme dich also nicht dafür, wer du bist. Entdecke dich selbst – und denke darüber nach, ob du vielleicht auch ein „Sternenkind“ bist.

„Sternensaaten“ stammen aus einer höheren Energiedichte und haben ein höheres Bewusstseinsniveau erreicht. Sie haben sich entschieden, in der dreidimensionalen Realität in physischer Form zu inkarnieren, um verschiedene Missionen zu erfüllen.

Es gibt viele verschiedene Arten von Sternensaaten – ihre allgemeine Mission besteht jedoch darin, neue Wege zu ebnen und/oder den Weg für spirituelles Lernen, Heilung, Kreativität, Innovation und Aufstieg zu weisen.

Die Mission eines Sternensaatguts ist nicht in Stein gemeißelt und kann auch die Bereitschaft beinhalten, Bedürftigen zu helfen.

In unserer 3D-Realität auf der Erde lässt das Trauma des Eintritts in eine neue physische Form die Sternensaat vergessen, wer sie ist. Ihre Herausforderung besteht daher darin, sich daran zu erinnern, wozu sie hier sind – und die Kraft und Disziplin zu haben, dies umzusetzen.

Das häufigste Anzeichen dafür, dass Sie ein Sternenkind sind, ist das Gefühl, nicht dazuzugehören. Sie haben das Gefühl, nicht dazuzugehören, egal wohin Sie gehen oder was Sie tun, sogar in Ihrer Familie.

Sie sind nicht von hier und Sie sollen nicht hierher passen. Sie sind hierhergekommen, um anders zu sein und einen positiven Einfluss auszuüben.

Sternensaaten verfügen über eine starke Zielstrebigkeit, die sie antreibt. Diese ist noch stärker ausgeprägt, wenn Sternensaaten erwachen.

Wenn Sternensaaten schließlich erkennen, wer sie wirklich sind, beschleunigt sich ihre Transformation und treibt sie in Richtung ihres Lebensziels – auch wenn sie sich nicht ganz im Klaren darüber sind, was dieses Ziel ist oder wie sie es erreichen können.

Sternensaaten besitzen die Weisheit sehr alter Seelen, weil sie alte Seelen sind . Sternensaaten kommen mit Informationen aus höheren Reichen auf die Erde, die in ihrer DNA eingebettet sind. Und vom Moment ihres Erwachens an ist dies einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit.

Vielleicht sind Sie also sowohl eine alte Seele als auch ein Sternenkind.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 20.10.2025