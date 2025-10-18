Gold und Silber schießen in die Höhe, weil die Anleger alles daran setzen, den wirtschaftlichen Zeitbomben auszuweichen, die überall um uns herum zu explodieren beginnen

Teile die Wahrheit!

Die Folgen zeigen sich oft erst nach längerer Zeit, aber wenn sie dann eintreten, können sie äußerst schmerzhaft sein. Jahrzehntelang haben unsere Politiker unglaublich dumme Entscheidungen getroffen, und jahrzehntelang haben Leute wie ich darüber geschimpft. Von Michael Snyder

Aber die meisten Leute dachten, alles müsse in Ordnung sein, weil uns die Folgen dieser unglaublich dummen Entscheidungen nicht sofort trafen. Leider steht uns jetzt die Stunde der Abrechnung bevor, und das ist der Hauptgrund, warum Gold und Silber so in die Höhe schießen.

Der Goldpreis hat zum ersten Mal die 4.300-Dollar-Marke erreicht, und der Silberpreis hat zum ersten Mal die 53-Dollar-Marke erreicht. Es ist aufregend zu sehen, wie die Gold- und Silberpreise rapide steigen, aber man muss unbedingt verstehen, dass wir hier eine Flucht in sichere Anlagen erleben.

Im Moment stehen wir vor einem Regierungsstillstand, einem beispiellosen globalen Handelskrieg, einer Liquiditätskrise, einer Kryptowährungskatastrophe , einer Implosion des Immobilienmarktes, einem Albtraum der Lebenshaltungskosten und Massenentlassungen im ganzen Land.

Überall um uns herum beginnen wirtschaftliche Zeitbomben zu explodieren und die Aussichten für die kommenden Monate sind alles andere als vielversprechend.

Als Präsident Trump am Donnerstag zu China befragt wurde, gab er offen zu , dass wir uns derzeit in einem Handelskrieg mit den Chinesen befinden …

Zwei Wochen vor seinem geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilte Präsident Donald Trump Reportern mit, sein Handelsstreit mit China habe sich zu einem ausgewachsenen Handelskrieg entwickelt.

Auf die Frage eines Reporters, ob sich das Land in einem „anhaltenden Handelskrieg“ mit China befinden würde, wenn er bei ihrem Treffen in Südkorea Ende des Monats keine Einigung mit Xi erzielen könne, sagte der Präsident: „Wir befinden uns jetzt in einem.“

Nachdem China beschlossen hatte, äußerst besorgniserregende Exportbeschränkungen für die von uns dringend benötigten Seltenen Erden einzuführen, drohte Präsident Trump, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen einen zusätzlichen Zoll von 100 Prozent auf alle chinesischen Importe zu erheben. (Gold erreicht erstmals die 4.000-Dollar-Marke und Silber nähert sich der 50-Dollar-Marke, während der US-Dollar einbricht)

Wenn dieser zusätzliche 100-Prozent-Zoll tatsächlich eingeführt wird, wird der Handel mit China größtenteils abrupt zum Erliegen kommen.

Und wenn ein Gesetzentwurf, der derzeit im Kongress behandelt wird, tatsächlich Gesetz wird, könnte China bald mit einem 500-prozentigen Zoll auf alle Exporte in die USA konfrontiert werden, wenn es sich entscheidet, weiterhin mit Russland Geschäfte zu machen …

Mit dem „Sanctioning Russia Act“ bereiten sich parteiübergreifende Abgeordnete auf die Einführung eines Zolls von 500 Prozent vor – ein klares Signal an den Kreml und seine Partner: Entweder muss der Krieg in der Ukraine deeskaliert werden, oder man muss mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen.

Die von den Senatoren Lindsey Graham (RS.C.) und Richard Blumenthal (D-Conn.) ausgearbeitete Maßnahme verleiht Präsident Donald Trump weitreichende Befugnisse, Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen.

Lindsey Graham und Richard Blumenthal sind keine rationalen Individuen.

Ich habe keine Ahnung, wie einer von beiden jemals in irgendein Amt gewählt wurde.

Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Weltwirtschaft aussehen würde, wenn die USA einfach den gesamten Handel mit China, Indien und Brasilien einstellen würden, aber genau das könnte passieren, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird …

Das Gesetz erlaubt Sekundärzölle in Höhe von 500 % auf Importe aus Ländern, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen – vor allem China, Brasilien und Indien.

Sekundärzölle sind Handelsstrafen, die sich gegen Drittstaaten richten, die wirtschaftliche Beziehungen zu einem sanktionierten Land unterhalten. In diesem Fall dienen sie als indirektes Druckmittel auf Russland, indem sie dessen Handelspartner bestrafen.

35 Prozent des Kaffees, den wir trinken, kommt aus Brasilien.

Denken Sie einfach darüber nach.

Und in unseren Läden wimmelt es nur so von Produkten aus China.

Wenn wir sie jedoch mit „Sekundärzöllen“ in Höhe von 500 Prozent belegen, werden aus diesen Ländern keine Exporte mehr kommen.

Wenn wir plötzlich den gesamten Handel mit China, Indien und Brasilien abbrechen würden, stünde uns tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Albtraum bevor.

Den meisten Amerikanern ist das nicht bewusst, aber wir importieren mittlerweile eine enorme Menge des Rindfleischs, das wir essen, aus Brasilien.

Tatsächlich haben wir allein im Januar 197 Millionen Pfund Rindfleisch aus Brasilien importiert.

Was also wird mit dem Rindfleischpreis passieren, wenn wir keinen Handel mehr mit Brasilien betreiben?

Die Fleischpreise in den USA sind bereits auf ein absolut absurdes Niveau gestiegen …

Bei einem kürzlichen Supermarktbesuch stellte Kelvin Lin überrascht fest, dass der Preis für ein Rib-Eye-Steak auf 32,99 Dollar pro Pfund gestiegen war.

Zwei Wochen zuvor sei es noch um mehrere Dollar billiger gewesen, sagte er.

Lin, ein 33-jähriger Softwareentwickler aus New York City, beschwerte sich beim Metzger, kaufte das Steak aber schließlich trotzdem. „Es fühlt sich schrecklich an“, sagte er.

Natürlich wird auch so ziemlich alles andere viel teurer.

Tatsächlich hat der Durchschnittspreis eines Neuwagens in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 50.000 US-Dollar überschritten …

Vor fünf Jahren kostete ein durchschnittliches Neufahrzeug rund 40.000 Dollar. Der aktuelle Durchschnittspreis von über 50.000 Dollar verdeutlicht den rasanten Preisanstieg und die Veränderung dessen, was in den USA einen „typischen“ Neuwagenkauf ausmacht.

Für viele Amerikaner hat sich der Neuwagenmarkt deutlich in Richtung wohlhabender Käufer und technologisch fortschrittlicher Fahrzeuge verlagert, während wirtschaftlicher Druck und regulatorische Veränderungen Angebot und Nachfrage neu definieren.

Der durchschnittliche Preis für ein Neuwagenmodell in den USA überstieg im September erstmals die Marke von 50.000 US-Dollar. Dies markiert einen Wendepunkt für den Automobilmarkt, da sich Käufer zunehmend für Luxusfahrzeuge und Elektromodelle entscheiden.

Branchenanalysen deuten auf mehrere Trends hin, die zusammenwirken und die Preise in die Höhe treiben. Dies signalisiert tiefgreifende Veränderungen im Käuferverhalten und beispiellose Herausforderungen für kostenbewusste Verbraucher.

Den Kauf eines Neuwagens können sich heutzutage nur noch die sehr Reichen oder diejenigen leisten, die bereit sind, sich sehr hoch zu verschulden.

Und wenn Sie sich für den Kauf eines neuen Fahrzeugs sehr hoch verschulden, kann dies enorme Folgen haben.

Derzeit sind Millionen und Abermillionen Amerikaner mit ihren Autokrediten unter Wasser …

Mehr als jedes vierte Inzahlungnahmefahrzeug wies im dritten Quartal 2025 einen negativen Eigenkapitalwert auf, berichtet Edmunds. In der Fachsprache der Automobilindustrie hieß das: Die Kredite waren unter Wasser.

Von allen Gebrauchtwagen, die zwischen Juli und September für den Kauf eines Neuwagens eingetauscht wurden, wiesen 28,1 % einen negativen Eigenkapitalwert auf. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge weniger wert waren, als der Besitzer für seinen Autokredit schuldete.

Die Zahl markiert einen Vierjahreshöchststand.

Immer mehr Amerikaner sind zudem mit ihren Hypotheken unter Wasser und nun wird uns gesagt, dass der Immobilienmarkt in den USA einen „Zusammenbruch“ erlebe …

Der Immobilienmarkt in den gesamten USA erlebt einen Zusammenbruch.

In erschreckender Zahl ziehen sich potenzielle Käufer von Kaufverträgen zurück, da ihre Forderungen nach teuren Reparaturen und enormen Preisnachlässen nicht erfüllt werden.

Und die Verkäufer sind wütend, dass sie überhaupt diese Forderungen stellen.

Die Zahl der Verkäufer übersteigt mittlerweile die Zahl der Käufer bei weitem.

Infolgedessen beginnen die Immobilienpreise zu sinken, und dies ist einer der Gründe, warum die Stornierungsrate in die Höhe schnellt …

Im August wurden schätzungsweise 56.000 Kaufverträge abrupt gekündigt, was 15,1 Prozent der in diesem Monat unter Vertrag genommenen Häuser entspricht, heißt es in dem Bericht.

Das entspricht einem erstaunlichen Rückgang von nur einem siebten Immobilienkauf, bei dem ein Käufer absprang. Das ist die höchste Stornierungsrate, die jemals im August verzeichnet wurde, seit Redfin 2017 mit der Erfassung dieser Kennzahl begann.

Darüber hinaus sind wir in diesem Land mit einer wachsenden Beschäftigungskrise konfrontiert.

Einer brandneuen Studie zufolge, die gerade veröffentlicht wurde, haben 60 Prozent der US-Arbeitnehmer keinen „qualitativ hochwertigen Job“ …

Eine Mehrheit (60 Prozent) der Arbeitnehmer in den USA hat keinen „qualitativ hochwertigen Job“, der ihnen finanzielles Wohlergehen, Sicherheit und andere Faktoren bietet. Dies geht aus einer neuen Gallup-Umfrage hervor, an der über 18.000 Arbeitnehmer aus allen Branchen, Berufen und Beschäftigungsarten teilnahmen.

„Die Ergebnisse sind definitiv ernüchternd“, sagt Maria Flynn, Präsidentin und CEO von Jobs for the Future, das die Studie mit leitete. „Der Arbeitsmarkt schafft zwar Arbeitsplätze, aber nicht genügend davon ermöglichen den Arbeitnehmern wirkliches Wachstum.“

Leider gehen mit jedem Tag mehr hochwertige Arbeitsplätze verloren.

So plant beispielsweise NBC News, rund 150 hochbezahlte Mitarbeiter zu entlassen …

NBC News bereitet sich auf die größte Entlassungswelle seit Jahren vor. Einem Bericht zufolge werden in dieser Woche voraussichtlich rund 150 Mitarbeiter ihren Job verlieren, da sich der Sender an ein Leben ohne seine Kabelgeschwister MSNBC und CNBC gewöhnt.

Der Stellenabbau, der voraussichtlich am Mittwoch beginnen und bis Donnerstag andauern wird, wird rund 7 % der 2.000 Mitarbeiter umfassenden Nachrichtenabteilung betreffen, berichtete Status.

Die Mitarbeiter der NBC News-Zentrale „fürchten sich vor dem, was kommen wird“, sagte ein Insider von 30 Rock gegenüber Status.

Und Nestlé hat gerade angekündigt, dass sie rund 16.000 hochbezahlte Angestellte auf die Straße setzen werden …

Nestlé wird im Zuge seiner Kostensenkungsmaßnahmen, unter anderem durch Automatisierung, in den nächsten zwei Jahren weltweit rund 16.000 Stellen abbauen, teilte der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern am Donnerstag mit.

Die meisten Entlassungen – rund 12.000 – werden Angestellte betreffen, da Nestlé auf „operative Effizienz“ abzielt, unter anderem durch die Automatisierung von Prozessen und die Nutzung gemeinsamer Dienste, erklärte das Unternehmen hinter Marken wie KitKat und Nesquik in einer Erklärung.

Es wird prognostiziert, dass KI, Roboter und andere Technologien in den kommenden Jahren Millionen und Abermillionen menschlicher Arbeitskräfte ersetzen werden.

Das ist also erst der Anfang.

Mir ist völlig klar, dass die Informationen, die ich in diesem Artikel weitergegeben habe, ziemlich ernüchternd sind.

Aber wir wurden im Voraus gewarnt , dass diese Dinge kommen würden.

Warum, glauben Sie, schimpfen so viele von uns seit Jahren über den Wert des Dollars, die Handelspolitik, die rücksichtslosen Staatsausgaben, die grundlegenden Mängel des Finanzsystems und die absolut verrückten Dinge, die die Federal Reserve getan hat?

Wir haben über diese Dinge geschimpft, weil sie wirklich wichtig sind.

Und jetzt beginnt die breite Bevölkerung zu verstehen, warum sie wichtig sind.

Die US-Wirtschaft gerät zunehmend aus den Fugen und das Schlimmste steht uns noch bevor.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 18.10.2025