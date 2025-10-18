Grundlagen der immateriellen Welt: Der Mensch ist das einzige Wesen, das sowohl im materiellen als auch im spirituellen Bereich existieren kann

Teile die Wahrheit!

Der Mensch ist ein besonderes Wesen, das gleichzeitig in der materiellen und spirituellen Welt existieren kann. Die physische Welt ist für uns zugänglich – sie ist tatsächlich unser Zuhause –, ebenso wie die spirituelle, immaterielle Welt, in die wir gelangen können, wenn wir den Weg kennen.

Warum werden Mönche beispielsweise häufiger von Dämonen heimgesucht und warum werden sie von ihnen verführt? Der Grund dafür liegt darin, dass Mönche überwiegend spirituelle Wesen sind.

Ihre jahrelangen Gebete und Kontemplationen, in denen sie sich auf das Göttliche konzentrierten, haben sie deutlich von der materiellen Welt entfernt.

Folglich ist es für Dämonen einfacher, sie zu beeinflussen als bekennende Materialisten.

Es ist überraschend, aber die Regel gilt hier

Wenn Sie nicht daran glauben, wird „es“ Sie nicht betreffen. Unsere physische Welt, unser Reich der Materie, ist nur ein Bruchteil der immateriellen Welt.

Wir haben uns im Schutz der physikalischen Gesetze verschanzt, die uns vor der Bösartigkeit jenseits der Grenzen der materiellen Welt schützen oder zumindest schützen.

Da der Mensch jedoch Teil beider Welten ist – der materiellen und der immateriellen – können die Wesen der geistigen Welt uns durch unseren immateriellen Aspekt erreichen, unsere Herzen infiltrieren und unsere Seelen verderben. (Sieben körperliche Veränderungen nach dem spirituellen Erwachen, die Sie nicht ignorieren können)

Diese bilden die Grundlage für den Kampf gegen Dämonen

Das Verständnis des Zwei-Welten-Prinzips ist entscheidend für ein tieferes Verständnis. Manche Menschen verschließen sich bewusst der spirituellen Vision und beharren darauf, dass Dämonen nicht existieren und die Wissenschaft sie widerlegt habe.

Diese Menschen sind tief im Materialismus versunken und schützen sich mit den Gesetzen der Physik vor äußeren Schrecken. Sie werden möglicherweise so lange im Kreislauf des Samsara wiedergeboren, bis sie bereit sind, die Wahrheit zu erkennen.

Das andere Extrem ist die Auseinandersetzung mit dem Immateriellen durch Praktiken wie Hexerei, Tarot, Wahrsagerei, Kulte und sogar religiöse oder meditative Übungen.

Durch die Schärfung der spirituellen Sicht können diese Wesenheiten wahrgenommen werden, was beunruhigend sein kann.

Viele, die von spezialisierten Priestern der Kirche gemaßregelt werden, haben an magischen Ritualen teilgenommen und dabei oft Dämonen oder Wesenheiten beschworen, die sich als „Götter“ ausgeben.

Solche Praktiken öffnen diesen Wesenheiten ein spirituelles Tor, durch das sie in einen Menschen eindringen und sich dort niederlassen können.

Wer mit seinen magischen Bemühungen scheitert, verfällt in den Wahnsinn. Der Weg führt dann entweder in eine psychiatrische Anstalt oder zur Kirche, in der Hoffnung, einen mächtigen Priester zu finden, der den Dämon austreiben kann. Doch manchem bringt selbst jahrelanges Suchen keine Linderung.

Viele von uns haben schon so manche Herausforderung gemeistert. Nun, nach einigen Versuchen, scheint uns die Zahl 666 ständig zu verfolgen: Sie erscheint in Kassenpreisen, Like-Zählungen und sogar auf Rechnungen – manchmal mehrmals täglich.

Das ist ziemlich beunruhigend. Man braucht keine umfassenden mathematischen Kenntnisse, um zu folgern, dass die Wahrscheinlichkeit, der Zahl 666 häufig zu begegnen, nahezu vernachlässigbar ist.

Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit erscheint sie unwahrscheinlich, und doch bleibt sie bestehen. Was andere Effekte betrifft, bringen wir manchmal die Buchstabenreihenfolge in Wörtern durcheinander – dieser Zustand hat einen Namen, und er ist beunruhigend.

Aus diesem Grund raten wir zur Vorsicht – meiden Sie diesen Ort und verzichten Sie auf die Ausübung, insbesondere wenn sich Ihre Seele noch in der Entwicklung befindet.

Viele Menschen können Böses nicht von Gut unterscheiden und sind aufgrund mangelnder Bildung nicht in der Lage, das „Trolley-Problem“ zu lösen.

Selbst wenn sie die Evangelien gelesen haben, kann ihnen das Verständnis entgehen. Der Glaube ist das Gefäß, das unsere Seelen retten und uns durch den ungreifbaren, jenseitigen Ozean des Schreckens führen kann.

Nach Ansicht von Hexen betritt ein Mensch nach dem Tod eine Welt aus Schwarz und Grau und navigiert durch ein dunkles, grenzenloses Meer voller schrecklicher Kreaturen.

Daher ist es wichtig, für die Verstorbenen zu beten und Kerzen anzuzünden, die ihnen als Leuchtfeuer dienen, und ihnen durch Gebete Beistand zu leisten. Gelehrte Priester bestätigen dies.

Beschwörung ist auch eine Form des Eintritts in die spirituelle Welt jenseits unserer Welt, da der Mensch von Natur aus die Fähigkeit besitzt, in zwei Welten zu existieren.

Diese Handlung gilt jedoch als unerlaubt, und anstatt ins Himmelreich aufzusteigen, steigt man in niedere Sphären hinab. Ohne die Stärke des Glaubensgeistes ist die gebrechliche Seele Dämonen ausgeliefert, die wie Jagdhunde Schwäche spüren und die Seele verzehren können.

Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Wesen aus anderen Reichen über unseren Astralkörper mit uns in Verbindung treten . Dies alles verbirgt sich hinter den sieben Burgen der dreizehn Großen Orden.

Dies sind die Grundlagen der Besologie – wenn auch unstrukturiert, direkt aus dem Herzen.

Mittlerweile sieht die Grundlage wie folgt aus:

Regel 1: Es ist wichtig zu erkennen, dass der Mensch gleichzeitig in zwei Welten existiert: der physischen Welt, wie zum Beispiel unserem Zuhause, und einem mentalen Konstrukt, das sich ständig verändert, sowie in einem immateriellen Bereich.

Dieser immaterielle Bereich ist riesig, unterliegt seinen eigenen nicht-physischen Gesetzen und wird von seinen eigenen Wesenheiten bewohnt.

Regel 2: Vermeiden Sie es, dieses Reich unnötig zu betreten. Eine zarte Seele kann viel Leid ertragen und die Aufmerksamkeit derer auf sich ziehen, denen Sie lieber aus dem Weg gehen möchten.

Wir können bestätigen, dass es keine größere Angst gibt als die, die man dort erlebt.

Regel 3. Die Teilnahme an magischen oder hexerischen Ritualen ist ein unerlaubtes Eindringen in diese Welt, vergleichbar damit, sich mit Fleisch und Blut zu bedecken und sich nachts in den Wald zu wagen, um Wölfen zu begegnen.

Tarot ist besonders gefährlich: Die Zukunft bleibt ungewiss, bis die Karten ausgelegt sind, doch das Ziehen der Karte der Krankheit kann sie heraufbeschwören.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 17.10.2025