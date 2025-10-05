Hollywood: Leonardo DiCaprios unpassender „Pro-Antifa“-Film ist ein Kassenflop

Teile die Wahrheit!

Hollywood rutscht in einen finanziellen Abgrund, von dem sich die Stadt möglicherweise nie wieder erholt. Man könnte also erwarten, dass die Mogule der Filmindustrie sich von dem Krebs der Woke-Bewegung zurückziehen, der sie in der amerikanischen Öffentlichkeit in Verruf gebracht hat.

Das Problem ist, dass viele Produktionsfirmen Projekte haben, deren Dreharbeiten vor der Wahl 2024 begannen, als die politische Linke noch naiv glaubte, sie seien die nationale Mehrheit.

Jetzt müssen diese Unternehmen auf diesen Filmen sitzen bleiben, obwohl sie wissen, dass sie an den Kinokassen garantiert floppen werden. Ein solcher Film ist der neueste von Regisseur Paul Thomas Anderson und Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio mit dem Titel „One Battle After Another“.

Der Film wird von den aufgeweckten Medien als „Huldigung der modernen Antifa-Revolutionäre“ gefeiert. Hollywood In Toto schreibt, der Film „besetzt eine Antifa-ähnliche Gruppe als seine Helden“, während der San Francisco Chronicle den Film beschrieb und die Protagonisten als „eine Allegorie zwischen antifa-ähnlichen Linksextremisten, einer gut finanzierten rechten Miliz und Einwanderern, die der ICE-Bekämpfung entgehen“, bezeichnete. The Daily Beast nannte den Film einen „Gonzo-Antifa-Schlachtruf“.

Der Zeitpunkt für ein solches Projekt könnte nicht schlechter sein. Filme mit linken politischen Botschaften sind in den meisten Fällen bereits ein garantierter Kinoflop.

Hinzu kommt, dass der Film im selben Monat Premiere feiert, in dem mehrere Massenerschießungen durch linke Aktivisten (darunter auch Schießereien an Schulen), Angriffe von Antifa-Mobs auf Einwanderungsbeamte sowie die Ermordung des konservativen Sprechers Charlie Kirk durch einen schwulen Mann mit einem transsexuellen, pelzigen Freund stattfanden, der Antifa-Parolen auf seine Munition schrieb. („In Hollywood geht es nicht um Kunst“: Numerologie – Robert Redford, gestorben im Alter von 89 Jahren, 16. September 2025 (die Parallele zu Richard Nixon))

Die Sympathie für radikale Linke ist in der Öffentlichkeit derzeit gering. Niemand möchte einen Film sehen, in dem sie als Protagonisten glorifiziert werden.

Aus diesem Grund ist „One Battle After Another“ ein großer Flop an den Kinokassen . Der Film benötigt rund 300 Millionen Dollar, um nach Berücksichtigung der Marketingkosten die Gewinnschwelle zu erreichen – weltweit hat er nur 48,5 Millionen Dollar eingespielt.

Bedenken Sie, dass die Hälfte aller Einnahmen an den Kinokassen anfällt, die andere Hälfte an die Verleiher. Und ein schwaches Eröffnungswochenende deutet in der Regel auf einen rapiden Rückgang der Ticketverkäufe in den darauffolgenden Wochen hin.

Letztendlich wird der Film wahrscheinlich Hunderte Millionen Dollar verlieren und in Kürze ohne viel Aufsehen auf den Streaming-Diensten landen. Wer aufwacht, geht pleite.

Paul Thomas Andersons ansonsten hervorragende Erfolgsbilanz dramatischer Filme kann die enorme Anziehungskraft des „Woke Black Hole“ nicht überwinden.

Kaum ein Film entkommt seinem kalten Griff. Deshalb ist es für Content-Produzenten Selbstmord, auf politische Züge aufzuspringen; die Bewegungen, die sie für populär halten, sind es meist nicht, und Vorurteile blenden den kreativen Prozess.

Die Dummheit, Propaganda nachzujagen, sollte offensichtlich sein, aber nicht für die Dummköpfe in Hollywood.

5 Gründe, warum ein Kampf nach dem anderen an den Kinokassen floppte

Es mag einer der bestbewerteten Filme der jüngeren Vergangenheit sein, doch leider verhalf das Warner Bros.‘ Erfolgsfilm „One Battle After Another“ nicht zum Durchbruch an den Kinokassen.

Die hochgelobte düstere Polit-Action-Dramedy von Regisseur Paul Thoms Anderson („There Will Be Blood“) floppte am Eröffnungswochenende, obwohl sie mit 22 Millionen Dollar in den USA auf Platz eins landete. Diese Zahl ist jedoch viel zu niedrig, um diesem Film, selbst mit einem überaus langen Zeitraum, Hoffnung auf einen Erfolg zu machen.

„One Battle After Another“ spielte im Ausland weitere 26 Millionen Dollar ein und erreichte beim Weltdebüt 48 Millionen Dollar. Bei einem Budget von mindestens 130 Millionen Dollar, manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 175 Millionen Dollar aus, steht der Film nun vor einem unmöglichen Kampf, um profitabel zu werden.

Sofern nicht ein Wunder geschieht, wie wir es in der Pandemie-Ära nicht erlebt haben, wird dies als große finanzielle Enttäuschung in einem ansonsten für Warner Bros. insgesamt hervorragenden Jahr in die Geschichte eingehen .

Sogar Ryan Cooglers „Sinners“, der Anfang des Jahres mit 48 Millionen Dollar anlief , spielte weltweit 366 Millionen Dollar ein, davon 278,5 Millionen Dollar im Inland. In den USA fiel der Film am zweiten Wochenende nur um 5 % und wurde ein überwältigender Erfolg.

Das entspricht einem Multiplikator von 5,8 vom Eröffnungswochenende bis zum Endergebnis. Um weltweit 300 Millionen Dollar zu erreichen – die untere Grenze für eine Gewinnschwelle von „One Battle“ –, bräuchte man einen globalen Multiplikator von 6,25. Das als unwahrscheinlich zu bezeichnen, wäre untertrieben.

Der Film basiert lose auf dem Roman „Vineland“ von Thomas Pynchon und handelt von Bob (Leonardo DiCarpio), einem abgehalfterten Revolutionär, der paranoid ist und mit seiner Tochter Willa (Chase Infiniti) abseits der Zivilisation lebt. Als sein Erzfeind (Sean Penn) nach 16 Jahren wieder auftaucht, verschwindet Willa, und Bob muss sich beeilen, sie zu finden.

Was also lief hier schief? Wie konnte einer der erfolgreichsten Filme des Jahres mit einem der größten Stars der Welt die kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen? Wir untersuchen die Hauptgründe für den Flop von „One Battle After Another“ an den Kinokassen.

Ein überdimensioniertes Budget

Bevor wir über irgendetwas anderes sprechen, müssen wir über das Offensichtliche sprechen. Das Produktionsbudget dieses Films beträgt mindestens 130 Millionen Dollar, obwohl die meisten Berichte darauf hindeuten, dass es höher war.

Aber selbst wenn wir großzügig sind und von 130 Millionen Dollar ausgehen, geht die Rechnung einfach nicht auf. In einer Welt, in der Christopher Nolan „Oppenheimer“ für 100 Millionen Dollar drehte , war es wirtschaftlich nie sinnvoll, Anderson so viel Geld für einen Film zu geben, ohne dass die kommerziellen Aussichten gesichert waren.

Sogar „Sinners“, ebenfalls ein großes Wagnis, wurde für 90 Millionen Dollar gedreht. Hätte dieser Film 90 oder sogar 100 Millionen Dollar gekostet, würden wir uns anders unterhalten. Abgesehen von „Sinners“ hat jeder einzelne Film im Jahr 2025, der mindestens 300 Millionen Dollar eingespielt hat, im Inland mindestens 50 Millionen Dollar eingespielt. Dieser Film startete weltweit mit 48 Millionen Dollar. Die Zahlen stimmen einfach nicht.

Ich will damit keineswegs sagen, dass WB solche Filme nicht machen sollte. Anderson ist einer unserer größten lebenden Regisseure und DiCaprio einer unserer größten lebenden Filmstars.

Der Film selbst wurde als Meisterwerk gefeiert, und Chris Evangelista von /Film gab „One Battle After Another“ die volle Punktzahl von 10 von 10 Punkten . Der Film erhielt außerdem eine hervorragende Kinowertung von 1,6, was ihm in den kommenden Wochen helfen wird. Aber ihn auf diesem Niveau zu produzieren, machte auf dem aktuellen Kinomarkt nie Sinn. Das ist eine harte Realität, aber sie ist nun einmal Realität.

Vorabprognosen gingen davon aus, dass „One Battle After Another“ mit einem US-Einspielergebnis von 30 Millionen Dollar starten würde . Wäre das tatsächlich der Fall gewesen, hätten wir uns vielleicht darüber unterhalten können, wie man einen Flop vermeiden könnte, falls der Film die ganze Preisverleihungssaison über erfolgreich läuft.

So wie es aussieht, dürfte der Film aber selbst mit langen Kinolaufzeiten weltweit über/unter 250 Millionen Dollar einspielen. Das ist ein großartiges Ergebnis für einen Film mit R-Rating, der im heutigen Klima für Erwachsene konzipiert wurde, aber ein miserables Ergebnis für einen Film mit dem Budget eines Superhelden-Blockbusters. …

