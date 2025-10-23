Jetzt gibt es eine Grippeform, die bei Säugetieren eine Sterblichkeitsrate von 100 % hat

Teile die Wahrheit!

Warum sollten Wissenschaftler absichtlich versuchen, die Grippe tödlicher zu machen? Während der Grippepandemie von 1918 starben weltweit schätzungsweise 50 bis 100 Millionen Menschen.

Doch das reichte offenbar nicht, und so entwickelten sie eine weitaus tödlichere Version und veröffentlichten ihre Ergebnisse, sodass jede Terrororganisation der Welt ihre Arbeit kopieren könnte. Von Michael Snyder

Wie ich meinen Lesern wiederholt erklärt habe , sind vom Menschen verursachte Seuchen eine der größten existenziellen Bedrohungen für uns. Was sie tun, ist buchstäblich verrückt, aber niemand wird sie aufhalten können.

In einer kürzlich veröffentlichten Forschungsarbeit enthüllt ein Team amerikanischer und südkoreanischer Forscher, wie sie eine Version der Vogelgrippe geschaffen haben, die „bei Säugetieren zu 100 % tödlich“ ist …

Ein im September in Science Advances erschienener Artikel bestätigt, dass US-amerikanische und südkoreanische Forscher ein chimäres „Frankenstein“-Vogelgrippevirus entwickelt haben, das bei Säugetieren zu 100 % tödlich sein soll, menschliche Immunzellen infiziert und sich im gesamten Körper ausbreitet – auch im Gehirn.

Das internationale Team – unter der Leitung von Young Ki Choi vom Korea Virus Research Institute und Richard J. Webby vom St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee – hat den nordamerikanischen Vogelgrippestamm H5N1 A/Lesser Scaup/Georgia/W22-145E/2022 (GA/W22-145E/22) nachgebaut und genetisch verändert.

Diese verrückten Wissenschaftler vermischten eurasische und nordamerikanische Vogelgrippeviren und nahmen zwei sehr spezifische genetische Veränderungen vor, um das neue Virus „weitaus aggressiver“ zu machen …

Die Forscher konzentrierten sich auf zwei spezifische genetische Veränderungen – PB2-478I und NP-450N – die zusammen das Virus weitaus aggressiver machten, es in die Lage versetzten, ein breiteres Spektrum an Zellen zu infizieren und sich im ganzen Körper auszubreiten, anstatt in der Lunge zu bleiben.

Was also geschah, als sie dieses „Frankenstein“-Virus testeten? (WHO warnt: Chikungunya-Virus könnte sich in weiteren Ländern ausbreiten)

Nun, es tötete jedes einzelne Säugetier, an dem es getestet wurde, und die Forscher entdeckten, dass es menschliche Blutzellen infizieren konnte, dass es menschliche Immunzellen zur Verbreitung nutzen konnte und dass es tatsächlich in das Gehirn eindringen konnte …

Tötete 100 % der getesteten Säugetiere,

Infiziert und repliziert in menschlichen Blutzellen,

Systemische Verbreitung durch Immunzellen und

In das Gehirn eingedrungen.

Die Tatsache, dass dieses Virus menschliche Immunzellen direkt infizieren kann, macht es zu einer Massenvernichtungswaffe, die unter keinen Umständen aus einem Labor entkommen darf.

Aber jetzt, da sie der ganzen Welt erzählt haben, wie sie es gemacht haben, könnte praktisch jeder diesen Virus nachbauen.

Was für eine äußerst unverantwortliche Aktion.

Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, warne ich Sie alle, damit Sie sich auf das vorbereiten können, was vor Ihnen liegt.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand beschließt, dies als Waffe einzusetzen.

Wenn es herauskommt, wird die Zahl der Todesopfer verheerend sein.

Selbst wenn in absehbarer Zeit kein Killervirus freigesetzt wird, zeichnet sich dennoch ein sehr harter Winter ab.

In Japan haben die Behörden gerade offiziell eine Grippeepidemie ausgerufen …

Die meisten Amerikaner haben die Nase voll von Epidemien, Pandemien und anderen „Emiken“. Viele Menschen wollen Gesichtsmasken, Impfstoffe und Viren vergessen. Doch leider machen die Krankheitserreger keine Pause. Japan hat gerade eine Grippeepidemie ausgerufen!

Das liegt daran, dass die Gesundheitsbehörden dort Tausende von Grippefällen melden. Laut einem Bericht in Nature (14. Oktober 2025) wurden über 100 Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Über 6.000 Fälle wurden aus Sentinel-medizinischen Einrichtungen gemeldet.

Das sind weit mehr, als man zu dieser Jahreszeit erwarten würde. In Japan bricht die Grippe, ähnlich wie in den USA, normalerweise erst im Dezember aus. Sie dauert in der Regel bis März. Sind Sie auf eine Grippeepidemie in den Vereinigten Staaten vorbereitet?

Im Mittleren Westen wird uns gesagt, dass die Vogelgrippe mit aller Macht zurück ist …

Die Vogelgrippe breitet sich wieder aus, da wilde Wasservögel – Gänse, Enten und Kraniche – ihre saisonale Migration begonnen haben. Auf ihrem Weg vermischen sich die Vögel an Seen und Teichen und geben Viren weiter.

Bei Geflügel steigen die Fälle der Vogelgrippe früher als erwartet an. In Bundesstaaten wie Minnesota und Iowa wurden im vergangenen Monat mehr als vier Millionen Geflügel getötet, nachdem Tiere positiv auf das Virus H5N1 getestet worden waren. Dieser Trend entspricht einem Anstieg der Infektionen bei Wildvögeln in den nördlichen Bundesstaaten.

Einige Staatsbeamte bereiten sich auf einen schwierigen Herbst vor, da die Fallzahlen in den vergangenen Jahren typischerweise in die Höhe schossen.

Und in Kalifornien gab es mehrere Fälle , in denen sich Menschen ohne kürzliche Reisegeschichte mit einem schweren Mpox-Stamm infizierten …

Gesundheitsbeamte im Los Angeles County sagten am Freitag, sie untersuchten eine mögliche lokale Ausbreitung eines schwereren Mpox-Stamms.

Zwei Fälle dieser Variante wurden unter Einwohnern des Los Angeles County festgestellt, die in letzter Zeit nicht auf Reisen waren.

Zuvor wurde in den USA der erste Fall des schwereren Mpox-Stamms ohne bekannte Reiseerfahrung bei einem Patienten aus Long Beach, Kalifornien, festgestellt, womit sich die Gesamtzahl der Fälle in diesem Bundesstaat auf drei erhöht.

Dieser Mpox-Stamm kann extreme Schmerzen verursachen und hat eine Sterblichkeitsrate beim Menschen von bis zu 10 Prozent.

Wenn sich die Krankheit in den gesamten Vereinigten Staaten ausbreitet, wird die Angst enorm sein.

Interessanterweise ist es auch in der namibischen Stadt Swakopmund plötzlich zu einem Ausbruch von Mpox gekommen …

Namibias Ministerium für Gesundheit und Soziales hat am Sonntag einen Ausbruch von Mpox in der Stadt Swakopmund gemeldet.

„Überwachungs-, Kontaktverfolgungs- und Reaktionsteams wurden aktiviert, um die Ausbreitung einzudämmen“, sagte das Ministerium in einem Beitrag auf Facebook.

Schätzungen zufolge werden im Jahr 2024 weltweit 45 bis 50 Millionen Menschen an Krankheiten sterben.

Die weltweite Zahl der Todesopfer wird im Jahr 2025 mit ziemlicher Sicherheit noch höher sein.

Sollte jedoch jemals ein „Killervirus“ wie das von amerikanischen und südkoreanischen Wissenschaftlern entwickelte Virus ausbrechen, könnten Hunderte Millionen Menschen ausgelöscht werden.

Genießen Sie also diese Zeit der relativen Ruhe, solange es sie noch gibt.

Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste große globale Pandemie zuschlägt.

am 21.10.2025