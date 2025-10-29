Teile die Wahrheit!

Der russische Präsident Wladimir Putin pries am Sonntag den erfolgreichen Test des neuen, „unbesiegbaren“ nuklearfähigen Marschflugkörpers seines Militärs an .

Dies bedeutet einen nächsten Schritt hin zur tatsächlichen Stationierung dieser Weltuntergangswaffe als Teil des strategischen Arsenals Russlands.

Putin überwachte den Test in einem vom Kreml veröffentlichten Video in Militäruniform. Darin befahl er seinem obersten General, mit der Integration der Burevestnik-Rakete in die aktiven Streitkräfte zu beginnen.

„Wir müssen die möglichen Einsatzmöglichkeiten ermitteln und mit der Vorbereitung der Infrastruktur für den Einsatz dieser Waffen in unseren Streitkräften beginnen“, erklärte Putin.

Präsident Donald Trump reagierte in einer Erklärung am frühen Montag auf die Ankündigung und sagte, sie sei angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und Washington und des Stillstands der Friedensgespräche „nicht angemessen“.

Trump erklärte, Putin solle sich auf die Beendigung des Krieges mit der Ukraine konzentrieren, anstatt Raketen zu testen. Reporter der Air Force One befragten ihn zu diesem Thema bezüglich des Atomtests.

„Sie wissen, dass wir ein Atom-U-Boot, das größte der Welt, direkt vor ihrer Küste haben“, antwortete Trump. „Wir müssen nicht 8.000 Meilen weit fahren.

Putin sollte den Krieg beenden – ein Krieg, der eigentlich eine Woche hätte dauern sollen, dauert jetzt schon seit vier Jahren“, fuhr er fort. „Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen.“

Über das US-Militär sagte er aber auch: „Wir testen ständig Raketen.“ Im Gespräch mit Reportern wollte er damit vielleicht die Schwere des Vorfalls herunterspielen:

„ Sie spielen keine Spielchen mit uns. Und wir spielen auch keine Spielchen mit ihnen . Wir testen ständig Raketen“, sagte er.

Russland hatte den Test zwar erst am Sonntag bekannt gegeben, tatsächlich fand er der Kreml-Mitteilung zufolge jedoch bereits am 21. Oktober statt.

Unter Berufung auf den Generalstabschef Waleri Gerassimow beschreiben die russischen Medien :

Die Rakete absolvierte einen mehrstündigen Flug und legte dabei 14.000 Kilometer zurück . Er betonte jedoch, dass dies nicht die Reichweitengrenze des Burevestnik sei.

„Die technischen Eigenschaften des Burevestnik ermöglichen es ihm, hochgeschützte Ziele in jeder Entfernung mit garantierter Genauigkeit zu treffen“, erklärte Generalstabschef Waleri Gerassimow.

„Während des Testflugs führte die Rakete alle vorgesehenen vertikalen und horizontalen Manöver erfolgreich durch und bewies damit ihre Fähigkeit, Raketenabwehr- und Luftabwehrsystemen auszuweichen .“

Unten: Audio des Wortwechsels von Trump mit Reportern …

General Gerasimov erklärte außerdem, dass keine andere Nation der Welt über eine so „einzigartige“ Waffe verfüge, die praktisch unbesiegbar sei. „Sie ist für konventionelle Radare nicht erkennbar und kann nur während der Start- und Beschleunigungsphase von spezialisierten Raumfahrzeugen verfolgt werden “, behaupteten russische Medien. Das Burevestnik-Projekt wurde erstmals während der ersten Entwicklungsphase im Jahr 2018 von Präsident Putin öffentlich bekannt gegeben, als er sagte, dass an einer einzigartigen Waffe mit unbegrenzter Reichweite und extremer Manövrierfähigkeit gearbeitet werde. Ehemaliger Offizier der US-Armee: Russlands neuer Marschflugkörper ist ein „Game-Changer“ Russlands erfolgreicher Test des neuen Burewestnik-Marschflugkörpers wird sich zwangsläufig auf die US-Raketenabwehrpläne auswirken. Das erklärte der ehemalige Offizier der US-Armee, Stanislav Krapivnik, gegenüber „RT“. Ihm zufolge ist die atomgetriebene Rakete ein „Game-Changer“. Russlands neu getestete atomgetriebene Rakete mit unbegrenzter Reichweite, die Burewestnik (zu Deutsch: Sturmvogel), ist eine bahnbrechende Waffe, die den Plan von US-Präsident Donald Trump zum Aufbau des Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ erheblich beeinflussen dürfte. Diese Ansicht äußerte der ehemalige US-Armeeoffizier Stanislav Krapivnik im Gespräch mit RT. Krapivnik sprach mit dem Sender, kurz nachdem Moskau am Sonntag den erfolgreichen Test der neuen Waffe bekannt gegeben hatte. Nach Angaben des russischen Militärs legte der Marschflugkörper während eines mehrstündigen Testflugs eine Strecke von über 14.000 Kilometer zurück. „Die Burewestnik ist ein Game-Changer. (…) Die Rakete kann Flugabwehrzonen um Radarzonen herum umfliegen. (…) Sie blieb 16 Stunden lang in der Luft. Möglicherweise kann sie sogar noch länger in der Luft bleiben. Das bedeutet, dass es sich um eine Waffe für den Zweitschlag handelt, das heißt, wenn Russland angegriffen wird, wird es zurückschlagen“, sagte Krapivnik. Diese Entwicklung werde sich zwangsläufig auf die Pläne der USA zum Bau ihres Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ auswirken, das eigentlich schon „betriebsbereit“ sein sollte, aber wahrscheinlich frühestens 2030 in Betrieb genommen werden könne, fügte er hinzu. „Derzeit sind Radarsysteme und Flugabwehrsysteme, die normalerweise für ballistische Raketen wie diese vorgesehen sind, auf wahrscheinliche ballistische Flugbahnen von Nationen ausgerichtet, die möglicherweise auf die USA feuern könnten: Nordkorea, China und Russland. Sie müssen also nicht die gesamten USA abdecken. Mit dieser Rakete müssten sie die gesamten Vereinigten Staaten abdecken, was alles viel, viel schwieriger und viel teurer macht“, erklärte Krapivnik. Der erfolgreiche Test werde im Westen wahrscheinlich auf große Skepsis stoßen, genau wie die erste Ankündigung seiner Entwicklung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2018, vermutete Krapivnik. „Je weiter sich die Gesellschaft von der Fähigkeit entfernt, die Wahrheit zu erkennen, desto mehr nähert sie sich dem Punkt, an dem sie zusammenbrechen wird. Und der Westen steht kurz vor dem Zusammenbruch; er erkennt die Wahrheit einfach nicht, egal was passiert“, sagte Krapivnik und fügte hinzu, dass die zu erwartende „kontinuierliche Leugnung der Realität“ das Gleiche sei, „was wir bei Hyperschallraketen gesehen haben.“

