Putin gibt Details über bahnbrechende Waffen bekannt – Trump ordnet „unverzüglich“ mit Atomwaffentests zu beginnen

Teile die Wahrheit!

Nach den Tests des strategischen Marschflugkörpers „Burewestnik“ hat Russlands Präsident Wladimir Putin die erste erfolgreiche Erprobung der Unterwasserdrohne „Poseidon“ gemeldet. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine strategische Waffe mit Kernenergieantrieb.

Wladimir Putin hat am Mittwoch in Moskau das Zentrale Klinische P. W. Mandryka-Militärkrankenhaus besucht. Dort traf sich Russlands Präsident mit verwundeten Armeeangehörigen und gab mehrere wichtige Erklärungen ab. Unter anderem teilte der Kremlchef weitere Einzelheiten über bahnbrechende russische Waffen mit.

So berichtete der Präsident über die erste erfolgreiche Erprobung der strategischen Unterwasserdrohne „Poseidon“. Demnach habe der Test der neuen Waffe am 28. Oktober stattgefunden.

Putin hob hervor, dass sie – wie auch der zuvor erfolgreich getestete Marschflugkörper „Burewestnik“ – mit Kernenergie angetrieben werde und in Bezug auf ihre Geschwindigkeit und Tauchtiefe weltweit keine Pendants habe.

„Es gelang uns erstmals, sie mithilfe eines Startermotors von einem Träger-U-Boot aus abzufeuern und gleichzeitig ihre Kernenergieanlage hochzufahren, mit deren Antrieb der Apparat eine gewisse Zeit lang unterwegs war.“

Außerdem gab Putin bekannt, dass die Unterwasserdrohne „Poseidon“ in ihrer Schlagkraft sogar die Interkontinentalrakete „Sarmat“ übertreffe. Dabei gebe es bislang keine Mittel, welche diese Waffe abfangen könnten. Der Kremlchef sprach von einem riesigen Erfolg.

Erstmals hatte Putin die Entwicklung der atomwaffenfähigen Unterwasserdrohne bei seiner Ansprache vor der Föderalen Versammlung im Jahr 2018 erwähnt. (Update zum 3. Weltkrieg: Trumps Treffen mit Putin ist abgesagt, der kolumbianische Präsident will Trump „ausschalten“, und der Iran gibt eine ominöse Atomerklärung ab)

Im Jahr 2020 teilte das Verteidigungsministerium mit, dass ihre Entwicklung zu Ende gehe. Unter Berufung auf öffentlich zugängliche Quellen schrieb die Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass die Waffe 20 Meter lang und 1,8 Meter breit sei. Ihr Gewicht wurde auf 100 Tonnen beziffert.

Am Mittwoch ging der Kremlchef auch auf den neulich erprobten strategischen Marschflugkörper „Burewestnik“ ein. Er lobte erneut seine Eigenschaften.

Unter den Vorteilen dieser Rakete nannte Putin, dass ihr Kernenergietriebwerk ziemlich kompakt sei: Bei der vergleichbaren Kapazität eines Atom-U-Boot-Reaktors sei der „Burewestnik“-Kernenergieantrieb um ein Tausendfaches kleiner.

Das Wichtigste sei jedoch, dass diese Atomanlage innerhalb von wenigen Minuten und Sekunden hochgefahren werde, während der herkömmliche Atomreaktor innerhalb von Stunden, Tagen oder sogar Wochen in Gang gesetzt werde.

Gleichzeitig unterstrich der Präsident, dass diese bahnbrechende Technologie nicht nur im Militärbereich zur Anwendung kommen könne.

In Zukunft könne man damit die Energieversorgung in der Arktis oder auf dem Mond gewährleisten. Es handele sich um einen wissenschaftlichen Durchbruch – und nicht nur um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes.

Präsident Trump ordnet dem Pentagon an, „unverzüglich“ mit Atomwaffentests zu beginnen; der Schritt erfolgt eine Stunde vor dem Treffen mit Xi und nachdem Putin zwei neue Tests russischer Atomwaffensysteme angekündigt hat

Präsident Donald Trump verkündete am Mittwochabend aus Südkorea, er habe das Kriegsministerium angewiesen, „unverzüglich“ mit Atomwaffentests zu beginnen – etwas, das die Vereinigten Staaten seit 1992, dem Ende des Kalten Krieges, nicht mehr getan haben.

Trumps Erklärung erfolgte nur eine Stunde vor seinem geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea und auch nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die erfolgreichen Tests zweier atomwaffenfähiger Systeme – eines Marschflugkörpers und einer Unterwasserdrohne – bekannt gegeben hatte.

Trumps Ankündigung auf Truth Social:

Die Vereinigten Staaten besitzen mehr Atomwaffen als jedes andere Land. Dies wurde, einschließlich einer umfassenden Modernisierung und Erneuerung der bestehenden Waffensysteme, während meiner ersten Amtszeit erreicht. Aufgrund der enormen Zerstörungskraft fiel mir dieser Schritt sehr schwer, aber ich hatte keine Wahl!

Russland liegt an zweiter Stelle, China mit großem Abstand an dritter, wird aber innerhalb von fünf Jahren gleichauf liegen. Wegen der Atomwaffentests anderer Länder habe ich das Kriegsministerium angewiesen, unsere Atomwaffen auf gleicher Basis zu testen. Dieser Prozess beginnt unverzüglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP

Auszug aus einem am Mittwoch veröffentlichten AP-Bericht über Russlands Atomwaffensysteme:

Russland hat einen erfolgreichen Test einer neuen atomgetriebenen und atomwaffenfähigen Unterwasserdrohne durchgeführt, sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch und erklärte, dass die neue Waffe nicht abgefangen werden könne.

Putins Erklärung, die drei Tage nach seinem Lob für einen erfolgreichen Test einer neuen atomgetriebenen Marschflugkörper erfolgte, scheint eine weitere Botschaft an US-Präsident Donald Trump zu sein, dass Russland an seinen maximalistischen Forderungen gegenüber der Ukraine festhält.

Bei einem Treffen mit in der Ukraine verwundeten Soldaten sagte Putin, die Poseidon-Drohne sei am Dienstag zum ersten Mal mit Atomkraft getestet worden und bezeichnete sie als in Geschwindigkeit und Reichweite unübertroffen.

Er sagte, der Atomreaktor, der Poseidon antreibt, sei „100 Mal kleiner“ als die Reaktoren auf U-Booten, und die Sprengkraft seines Atomsprengkopfes sei „deutlich höher als die unserer modernsten Interkontinentalrakete Sarmat“.

Putin erwähnte die atomgetriebene Unterwasserdrohne erstmals in seiner Rede zur Lage der Nation 2018 zusammen mit anderen potenziellen Waffensystemen. Russische Medien berichteten, dass Poseidon so konstruiert sei, dass sie in Küstennähe explodiere und einen gewaltigen radioaktiven Tsunami auslöse.

…Am Sonntag berichtete der russische Generalstabschef, General Waleri Gerassimow, Putin, dass der Test des Burewestnik am 21. Oktober ein voller Erfolg gewesen sei.

Die Rakete legte während eines 15-stündigen Fluges mit nuklearem Treibstoff 14.000 Kilometer (8.680 Meilen) zurück und führte Manöver durch, „die ihre hohe Fähigkeit zur Umgehung von Raketen- und Luftverteidigungssystemen demonstrierten“, sagte Gerasimov.

Fox News berichtete, Trump habe Putin Anfang der Woche an die nuklearen Waffenfähigkeiten der Vereinigten Staaten erinnert (Auszug):

Trump äußerte sich am Montagmorgen während eines Gesprächs mit Reportern an Bord der Air Force One und sagte, die USA würden mit Putin „keine Spielchen spielen“.

„Russland gab diese Woche bekannt, eine neue Rakete getestet zu haben, die mehr als 8.000 Meilen weit fliegen kann. Ist das für Sie Säbelrasseln? Was soll das?“, fragte ein Reporter.

„Ich weiß, dass wir ein Atom-U-Boot haben, das größte der Welt, direkt vor ihrer Küste. Es muss also keine 8.000 Meilen zurücklegen, und sie spielen keine Spielchen mit uns. Wir spielen auch keine Spielchen mit ihnen“, antwortete Trump.

„Wir testen ständig Raketen. Aber wissen Sie, wir haben ein U-Boot, ein Atom-U-Boot. Wir müssen keine 8.000 Meilen weit fahren. Und ich finde es übrigens auch unangebracht, dass Putin so etwas sagt. Man sollte den Krieg beenden. Ein Krieg, der eigentlich nur eine Woche dauern sollte, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte man tun, anstatt Raketen zu testen“, fügte er hinzu.

Die Zeitung „The Hill“ berichtete, dass ein enger Berater Trumps im vergangenen Jahr in einem Kommentar dazu aufgerufen habe, die Atomwaffentests wieder aufzunehmen, sollte er die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnen.

Robert C. O’Brien, der frühere nationale Sicherheitsberater Trumps, ermutigte den Präsidentschaftskandidaten Trump im Juni letzten Jahres, Atomwaffen zu testen, falls er die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnen sollte.

„Washington muss neue Atomwaffen erstmals seit 1992 in der Praxis auf Zuverlässigkeit und Sicherheit testen – und nicht nur mithilfe von Computermodellen“, schrieb O’Brien in einem Artikel für die Zeitschrift „Foreign Affairs“, der im Juni letzten Jahres erschien. „Wenn China und Russland sich weiterhin weigern, ernsthafte Rüstungskontrollgespräche zu führen, sollten die Vereinigten Staaten auch die Produktion von Uran-235 und Plutonium-239, den wichtigsten spaltbaren Isotopen für Atomwaffen, wieder aufnehmen.“

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com/thegatewaypundit.com am 30.10.2025