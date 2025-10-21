Teile die Wahrheit!

Es gibt nicht viel Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen, schreibt Martin Jay.

Wie viel Hoffnung können wir in das kürzlich verkündete Waffenstillstandsabkommen setzen, dem sowohl Israel als auch die Hamas zugestimmt haben und das angeblich von US-Präsident Donald Trump vermittelt wurde?

Wer sind die Gewinner und Verlierer? Und wie viel von dem, was wir in der westlichen Presse sehen und lesen, ist die ganze Wahrheit?

Leider ist die Lage düster und es besteht wenig Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen. Das liegt vor allem daran, dass es sich bei dem sogenannten Abkommen nicht um ein „Friedensabkommen“ im eigentlichen Sinne handelt, sondern eher um einen vorübergehenden Waffenstillstand zur Freilassung israelischer Geiseln. Viel mehr nicht.

Sicherlich enthält der 20-Punkte-Plan mehr als das, aber die Tatsache, dass die meisten Punkte vage und auslegungsbedürftig sind, lässt nicht darauf schließen, dass das Ganze ernst genommen wird.

Vielleicht war er, wie ich bereits geschrieben habe, nie als ernst gemeint gedacht. Wahrscheinlich hat Trump ihn in letzter Minute hastig zusammengestellt, weil die EU-Staats- und Regierungschefs im Rampenlicht der Medien standen und ein UN-Plan in die Wege geleitet werden könnte.

In Wirklichkeit sind die einzigen beiden Gewinner des Abkommens nicht einmal Länder oder Staaten, sondern Einzelpersonen. Trump selbst wird glauben, er reinwasche den Völkermord und hofft, dass dies als Architekt des Plans seine Chancen auf den Friedensnobelpreis erhöht. (Trumps Gaza-Friedensplan ist ein Ultimatum im Rahmen des Völkermords)

Dies ist jedoch unwahrscheinlich, denn obwohl die westlichen Medien pflichtbewusst das Narrativ verbreiten, Trump sei es, der das Friedensabkommen „durchpeitscht“, sieht die Wahrheit in Wirklichkeit etwas anders aus.

Vom ersten Tag seiner Amtszeit an hätte Trump den Völkermord in Gaza stoppen können, entschied sich aber stattdessen, Netanjahu voll und ganz zu unterstützen und zahlreiche von ihm genehmigte Waffenlieferungen zu gewähren.

Für Netanjahu ist das politische Kapital, das er mit der lebenden Rückgabe von 20 Geiseln an ihre Familien erzielen kann, unbezahlbar. Und so werden sowohl Trump als auch Netanjahu, im Großen und Ganzen, die Hände ringen, wenn die Geiseln freikommen.

Es ist jedoch zu erwarten, dass Netanjahu keine Zeit verlieren wird, sich wieder dem Abschlachten weiterer unschuldiger Palästinenser in Gaza zuzuwenden, sobald die mediale Aufmerksamkeit nachlässt und er sieht, dass die Europäer, sobald sie israelische Soldaten außerhalb des Gazastreifens sehen, von einem palästinensischen Staat zetern.

Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass es immer Israel ist, das Waffenstillstände bricht, wichtige palästinensische Unterhändler jagt und ermordet, und dass es immer Israel ist, das das Völkerrecht verrät.

Während eines Waffenstillstands werden voraussichtlich Hilfslieferungen nach Gaza erfolgen, und dies wird das erste Opfer sein. Netanjahu könnte für einige Tage etwas Hilfslieferungen zulassen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er diese Versorgung unweigerlich einstellt und zu seiner ungeheuerlichen Hungerpolitik zurückkehrt.

Es ist auch unvermeidlich, dass Israel sporadische Angriffe verübt, die den Waffenstillstand brechen. Dies wäre eine Falle für die Hamas, denn wenn sie Vergeltungsmaßnahmen ergreift, könnte Israel behaupten, der Waffenstillstand sei vollständig von „Terroristen“ gebrochen worden und Israel habe selbstverständlich „das Recht, sich zu verteidigen“.

Der Geiselaustausch könnte durchaus der Auslöser für den Bruch des Waffenstillstands sein. Wie lange muss Trump einen Waffenstillstand einhalten, um der Welt zu verkünden, dass er allein den Frieden für Gaza und den gesamten Nahen Osten vermittelt hat? Vielleicht eine Woche. Vielleicht zwei.

Wenn die Leichen der Geiseln nicht innerhalb von 72 Stunden gefunden und exhumiert werden können, bevor sie der israelischen Armee übergeben werden, könnte dies allein eine neue Offensive Israels auslösen.

Israel wird seinen abscheulichen Völkermord verschärfen und die Zahl der Geiseln aufholen, indem es Frauen und Kinder in Zelten tötet oder ganze Familien in ihren Häusern auslöscht, wie es nur wenige Stunden vor der endgültigen Zustimmung der Abgeordneten des israelischen Parlaments in den frühen Morgenstunden geschah.

Für die Hamas ist die Rückkehr einer Reihe illegal in israelischen Gefängnissen inhaftierter Palästinenser nicht wirklich zu akzeptieren.

Sie weiß, dass selbst eine Wiederaufnahme der Nahrungsmittelhilfe nur von kurzer Dauer sein wird, da Netanjahus großer Plan für die gesamte Region – die „israelische Expansion“ nach Syrien, Libanon, Teilen Jordaniens und des Iraks sowie die Eindämmung der Palästinenser im Gazastreifen – nicht Teil davon ist.

Vielmehr sollen sie im Rahmen einer ethnischen Säuberungsstrategie, die viele an Nazis und den Holocaust denken lässt, vollständig ausgelöscht werden. Man sollte nicht allzu viel Hoffnung in den 20-Punkte-Plan von Trumps Leuten setzen, denn er war nie ernst gemeint.

„Seht, wir haben ihnen Frieden angeboten“, wird die Botschaft sein, also musste es zumindest etwas Schriftliches geben. Doch in Wirklichkeit ist dieser Plan nicht das Papier wert, auf dem er steht, denn die Hamas hat sogar die Idee, Tony Blair als Interimspremier im Gazastreifen einzusetzen oder die Waffen niederzulegen, rundweg abgelehnt.

Fake News, würde Trump es vielleicht nennen, wenn sie nicht aus seiner eigenen zitternden Hand kämen.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 17.10.2025