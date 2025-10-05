Warum flogen kürzlich Dutzende US-Militärflugzeuge in den Nahen Osten?

Teile die Wahrheit!

Jetzt, da der Krieg in Gaza offenbar zu Ende geht, richten sich alle Augen auf den Iran. Die israelische Regierung ist davon überzeugt, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten erst möglich ist, wenn die Bedrohung durch den Iran vollständig neutralisiert ist.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat unmissverständlich klargestellt, dass den Iranern der Wiederaufbau ihres Atomprogramms nicht gestattet wird. Von Michael Snyder

Leider versuchen die Iraner genau das, und die iranische Regierung hat angedeutet, dass es keine Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geben wird, solange Trumps Kampagne des „maximalen Drucks“ anhält.

Die Uhr tickt also, und viele rechnen damit, dass der Iran eher früher als später erneut bombardiert wird. Doch sobald die Raketen wieder hin und her fliegen, könnten sich die Ereignisse ganz anders entwickeln, als viele Experten erwartet hatten.

Bevor ich auf all das eingehe, möchte ich mit den guten Nachrichten beginnen.

Nachdem der Hamas eine feste Frist bis Sonntagabend gesetzt wurde, um sich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden, hat sie beschlossen, den 20-Punkte-Friedensplan von Präsident Trump anzunehmen …

US-Präsident Donald Trump forderte Israel auf, die Bombardierung des Gazastreifens „sofort“ einzustellen, nachdem die Hamas am Freitagabend erklärt hatte, sie sei bereit, alle Geiseln freizulassen, um die Verhandlungen über Trumps Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges wiederaufzunehmen.

Die Terrororganisation erklärte in einer Erklärung, sie werde alle Geiseln – lebende und tote – „gemäß der im Vorschlag von Präsident Trump dargelegten Austauschformel freilassen, vorausgesetzt, dass die für den Austausch notwendigen Bedingungen vor Ort gewährleistet sind.“ Hamas-Vertreter erklärten später gegenüber internationalen Medien, die Freilassung werde wahrscheinlich länger als die im US-Vorschlag vorgesehenen 72 Stunden dauern.

Dies ist eine erstaunliche Entwicklung.

Alle Geiseln werden freigelassen und Israel wird mit dem schrittweisen Rückzug beginnen …

Der Plan sieht vor, dass die Hamas innerhalb der ersten 72 Stunden nach dem Waffenstillstand alle Geiseln ausliefert und schließlich ihre Waffen abgibt. (Steht ein großes False-Flag-Ereignis unmittelbar bevor?)

Israel hingegen kann seine Truppen schrittweise abziehen, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind, wie etwa die Aufstellung einer multinationalen Sicherheitstruppe. Israel werde einen Sicherheitsbereich aufrechterhalten und die Gesamtverantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen, sagte Netanjahu am Montag.

Präsident Trump ist absolut begeistert von dem, was passiert ist, und hat gerade die folgende Nachricht auf seinem Truth Social-Konto gepostet …

Nachdem der Krieg im Gazastreifen nun beendet ist, ist der Iran tatsächlich der einzige größere Stolperstein, der einem umfassenden Friedensabkommen im Nahen Osten im Wege steht.

Solange das iranische Atomprogramm existiert, wird sich Israel nie sicher fühlen, und die Iraner erklären trotzig, dass sie es niemals aufgeben werden …

Der Iran werde sich hinsichtlich seines Atomprogramms niemals dem ausländischen Druck beugen, sagte der hochrangige Geistliche Ahmad Khatami am Freitag und warnte, die Urananreicherung des Landes sei ein nicht verhandelbares Symbol nationaler Souveränität.

„Tod ja, Demütigung niemals“, sagte er und stellte Teherans Atomambitionen als eine Frage des Stolzes und des Trotzes dar.

Khatami betonte, die Anreicherung diene medizinischen, landwirtschaftlichen und ökologischen Zwecken, wies jedoch die Forderungen der USA zurück, sie vollständig einzustellen. Er äußerte zudem scharfe Drohungen gegenüber Israel und signalisierte damit eine mutige, kompromisslose Haltung.

Ich glaube, die Israelis wollten zunächst eine Lösung des Konflikts im Gazastreifen erreichen, aber jetzt, da dieser vorbei ist, werden sie sich meiner Meinung nach voll und ganz auf den Iran konzentrieren.

Tatsächlich erwarten viele, dass sehr bald etwas passieren wird.

Einer der Gründe, warum so viele Spekulationen über militärische Maßnahmen aufkommen, ist, dass die USA gerade Dutzende Militärflugzeuge nach Katar geschickt haben …

Das US-Militär hat in den letzten Tagen eine Großmission mit Dutzenden Tankflugzeugen nach Katar gestartet und diese auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid im Golfkönigreich sowie an anderen Standorten im Nahen Osten und in Europa stationiert.

Die Aufrüstung hat zu weitverbreiteten Spekulationen geführt, Washington bereite sich möglicherweise auf eine neue Angriffswelle auf die iranischen Atomanlagen vor.

Dutzende Flugzeuge der amerikanischen Luftwaffe – darunter Tankflugzeuge vom Typ KC-135 und KC-46A – wurden auf ihrem Weg von US-Luftwaffenstützpunkten über den Atlantik verfolgt.

Als das letzte Mal eine große Zahl von Tankflugzeugen in den Nahen Osten geschickt wurde, wurde der Iran bombardiert.

Wird es wieder passieren?

Interessanterweise hat Präsident Trump auch eine Durchführungsverordnung erlassen, die die USA verpflichtet, Katar im Falle eines Angriffs zu verteidigen …

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, jeden bewaffneten Angriff auf Katar als Bedrohung der eigenen Sicherheit der Vereinigten Staaten zu betrachten. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument hervor, in dem es heißt, dass US-Streitkräfte zur Verteidigung des Landes im Nahen Osten eingreifen könnten.

Der Erlass – der das Engagement der USA für ihren Verbündeten im Nahen Osten deutlich zu verstärken scheint – erfolgte, nachdem Israel im vergangenen Monat versucht hatte, mit einem Luftangriff auf Doha führende Hamas-Politiker zu töten.

Dieser Angriff, der der Trump-Regierung kaum im Voraus angekündigt wurde, löste in Washington Bestürzung aus, da die USA enge Beziehungen zu Katar pflegen, wo sich der größte US-Militärstützpunkt in der Region befindet.

Am Ende des „12-Tage-Krieges“ Anfang des Jahres feuerte der Iran Raketen auf den US-Stützpunkt in Katar ab.

Sollte dies dieses Mal passieren, könnte dies als Rechtfertigung dafür dienen, dem Iran den Krieg zu erklären.

Hoffen wir, dass dies nicht passiert, doch einige Militärexperten gehen davon aus, dass der Iran schon bald erneut getroffen wird.

Tatsächlich glaubt Oberst Douglas Macgregor, dass dies „spätestens innerhalb der nächsten Wochen“ geschehen wird …

Ich gehe daher davon aus, dass es weder für die amerikanische Bevölkerung noch für irgendjemanden eine Warnung vor den Folgen geben wird. Wir beobachten jedoch eine deutliche Aufstockung der Flugzeuge, der Munition und der Raketenverlagerung. Schiffe und Tanker werden in die Region verlegt.

Es kann fast jederzeit etwas passieren. Ich würde sagen, spätestens in den nächsten Wochen. Denn das andere Problem ist, dass man die Streitkräfte – Luft-, Land- und Seestreitkräfte – nicht über längere Zeit in höchster Bereitschaft halten kann. Irgendwann muss man also entweder den Abzug betätigen oder abziehen.

Das ist ziemlich bedrohlich.

Und der israelische Politiker Avigdor Liberman warnt die Israelis, während Sukkot in der Nähe geschützter Orte zu bleiben …

Das Sukkot-Fest endet dieses Jahr Mitte Oktober.

Will er damit andeuten, dass in diesem Monat etwas passieren wird?

Auch die Iraner scheinen zu glauben, dass etwas im Gange ist, denn sie haben ihre Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt …

Parallel zu den politischen Auseinandersetzungen wurden die militärischen, paramilitärischen und Sicherheitskräfte des iranischen Regimes in beispiellose Alarmbereitschaft versetzt. Seit dem 27. September haben Armee, Revolutionsgarden (IRGC), Basij und Polizei ihre Bereitschaftsstufe erhöht, insbesondere in städtischen Zentren.

Armeeeinheiten sind Berichten zufolge in höchster Alarmbereitschaft, während IRGC und Basij, deren Bereitschaft auf 70 Prozent ansteigt, ihre Routineübungen zur Unterdrückung städtischer Gebiete ausgesetzt haben. Die Sicherheitskräfte arbeiten in einer Alarmbereitschaftsstufe von 50 Prozent.

Und der iranische Brigadegeneral Hossein Nejat warnt , dass im Falle eines erneuten Angriffs Israels „unsere Angriffskraft zehnmal so groß sein wird wie zu Beginn des 12-tägigen Krieges“ …

General Nejat betonte weiter, dass „die Verbesserung der Fähigkeiten sich nicht auf die Stärkung von Werkzeugen und Systemen beschränkt, sondern dass auch die Aktualisierung von Einsatzplänen, organisierte Übungen und die Koordination zwischen den Einheiten zu dieser Verbesserung beigetragen haben.“

Er schloss mit der Warnung an den Feind: „Wenn das zionistische Regime heute diesen Fehler noch einmal begeht, wird unsere Angriffskraft zehnmal so groß sein wie zu Beginn des Zwölf-Tage-Krieges.“

Jeder weiß, dass „Teil zwei“ kommt.

Es ist nur eine Frage der Zeit.

Inzwischen hat es auf unserer Seite der Welt einige sehr interessante Entwicklungen gegeben.

Erinnern Sie sich an den „Krieg gegen Drogen“ in den 1980er Jahren?

Nun, Präsident Trump hat den Drogenkartellen tatsächlich den Krieg erklärt, und von diesem Zeitpunkt an werden diejenigen, die versuchen, Drogen in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln, als „unrechtmäßige Kombattanten“ betrachtet …

Präsident Trump habe entschieden, dass sich die Vereinigten Staaten in einem formellen „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen befänden, die sein Team als terroristische Organisationen bezeichnet habe, und dass mutmaßliche Schmuggler solcher Gruppen „unrechtmäßige Kombattanten“ seien, erklärte die Regierung diese Woche in einer vertraulichen Mitteilung an den Kongress.

Die Mitteilung wurde mehreren Kongressausschüssen zugesandt und der New York Times vorgelegt. Sie ergänzt die nur spärlich formulierte rechtliche Begründung der Regierung, warum die drei vom Präsidenten im vergangenen Monat angeordneten US-Militärangriffe auf Boote in der Karibik, bei denen alle 17 Menschen an Bord getötet wurden, als rechtmäßig und nicht als Mord anzusehen sind.

Seit der Veröffentlichung des Artikels in der New York Times hat das US-Militär einen weiteren Angriff auf ein Boot durchgeführt, das Drogen transportierte.

Kriegsminister Pete Hegseth sagt, diese Angriffe würden fortgesetzt, „bis die Angriffe auf das amerikanische Volk vorbei sind“ …

Wenn die Militärschläge auf Boote beschränkt bleiben, die eindeutig Drogen schmuggeln, ist das keine große Sache.

Doch Newsweek berichtet , dass es Anzeichen dafür gibt, dass das US-Militär einen Angriff auf Venezuela selbst vorbereitet …

Venezuela wirft US-Kampfflugzeugen vor, nur 74 Kilometer vor der Nordküste des Landes zu operieren, während die amerikanischen Streitkräfte in der Karibik vorrücken. Viele sehen darin eine direkte Demonstration militärischen Drucks auf die Regierung von Nicolás Maduro.

Satellitenbilder, Veröffentlichungen des Pentagons und Schiffsverfolgungsberichte zeigen Tarnkappenflugzeuge, Marines und Kriegsschiffe, die über Puerto Rico und der östlichen Karibik stationiert sind. Dies lässt die Gefahr einer Eskalation der Spannungen aufkommen, die nach Ansicht einiger der Auftakt zu einer umfassenderen Konfrontation sein könnte.

Niemand kann leugnen, dass es in der Region zu einer erheblichen Ansammlung von Kräften gekommen ist.

Laut dem Washington Examiner „glauben die Militärplaner, dass die versammelten Streitkräfte nun ausreichen, um wichtige strategische Einrichtungen wie Häfen und Flugplätze auf venezolanischem Territorium einzunehmen und zu halten“ …

Dem Washington Examiner zufolge sind die Militärplaner der Ansicht, dass die versammelten Streitkräfte nun ausreichen, um wichtige strategische Einrichtungen wie Häfen und Flugplätze auf venezolanischem Territorium einzunehmen und zu halten (aus Gründen der nationalen Sicherheit hält der Washington Examiner einige Details zurück). Die Kontrolle der USA über solche Standorte würde eine verstärkte und nachhaltige Projektion der US-Militärmacht in Venezuela von verteidigungsfähigen Positionen aus ermöglichen.

Das Pentagon hat seine Vorbereitungen für diese Operationen nicht gerade verheimlicht.

In einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums von Ende August heißt es, bei einer Übung vor den Amerikanischen Jungferninseln seien „sechs Spezialflieger mit einem Schlauchboot 5 Kilometer vor der Küste in die Karibik gesprungen. … Elf weitere Fluglotsen und Rettungssanitäter sprangen dann aus demselben Flugzeug direkt auf [einen Flughafen], und beide Kräfte vereinten sich, um die Kontrolle über das Flugfeld zu übernehmen.“

Wow.

Wenn die Trump-Regierung tatsächlich den Abzug betätigt, werden wir mit Venezuela im Krieg sein.

Wie wird ein solcher Krieg enden, wenn er erst einmal begonnen hat?

Und ist es wirklich klug, einen solchen Krieg zu beginnen, wenn wir gleichzeitig mit drohenden Konflikten mit Russland, China und dem Iran konfrontiert sind?

2025 war ein Kriegsjahr, aber ich bin überzeugt, dass die Dinge 2026 die nächste Stufe erreichen werden.

Ich hoffe, Sie verstehen, was ich sage, und ich hoffe, Sie bereiten sich entsprechend vor.

