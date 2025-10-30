Wird sich Kim Clements Prophezeiung vom 31. Oktober bald erfüllen? (Video)

Teile die Wahrheit!

Auch nach seinem Tod haben sich Kim Clements prophetische Worte über Jahre hinweg bewahrheitet. Nun, da Halloween nur noch wenige Tage entfernt ist, sollten wir seiner Prophezeiung vom 31. Oktober vielleicht besondere Beachtung schenken?

Kim Clement (1956–2016) war ein in Südafrika geborener christlicher Prophet, Musiker und Lehrer, der durch sein Engagement in der Neuen Apostolischen Reformation (NAR) bekannt wurde, einer Bewegung, die sich durch zeitgenössische prophetische Dienste, den Glauben an moderne Apostel und den Fokus auf die Rückgewinnung der Gesellschaft für Gott auszeichnet.

In einer Prophezeiung vom 21. Oktober 2005 erklärte Clemens:

Gott sprach: »Dies ist eine Zeit, und besonders Ende Oktober, an dem Tag, den man Halloween nennt, wird ein sehr seltsames Ereignis in diesem Land stattfinden.

Die Menschen werden sich fürchten, und dann wird die Trauer plötzlich in Tanz verwandelt werden. Furcht und Zittern werden in Lobgesänge und Ermahnungen verwandelt werden. Der Herr hat dies so bewirkt.«

Da der 31. Oktober nur noch wenige Tage entfernt ist, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die nationalen Ereignisse richten? Und welche Art von Freude könnte danach eintreten?

»Niemand kann es aufhalten. Ab November, wie ich es schon lange vorhergesagt habe, werde ich, so Gott, eine Auferstehung von den Toten bewirken. Ich spreche von der Wiederbelebung all dessen, was für nichtig und bedeutungslos gehalten wurde, was für tot und vergangen war und von dem man sagte, es würde nie wieder geschehen.«

Diese Auferstehung, von der Clemens sprach, soll der Nation Freude und einen doppelten Segen bringen.

»Ich lache euch aus, spricht der Geist des Herrn, denn es wird geschehen, dass ich Dinge erwecken werde, und wenn die Auferstehung kommt, wird es eine doppelte Salbung geben, doppelte Vision, doppelte Wunder, doppelte Heilungen, doppelt, doppelt, doppelt, spricht der Herr, einen doppelten, doppelten Kampf gegen die Mächte der Hölle. Es gibt doppelte Vision, doppelte Vision. Ich erweitere eure Vision. (Biblische Prophezeiung: Deutschland rüstet sich für den Dritten Weltkrieg)

Ich vervielfache eure Visionen. Ich vervielfache euren Glauben. Doppelte Vision und doppelter Glaube. Ein doppeltes Wunder. Ich sehe ein Zeichen der Vervielfachung. Ich bin nicht zufrieden, wie ihr nicht zufrieden seid.

Ein Geist der Vervielfachung ist über dieses Volk ausgesandt worden und wird schnell von diesem Gebäude aus in den Nordwesten, zur Westküste und in den Süden fließen, und diese Nation wird eine Vervielfachung erleben.«

Zu dieser Vermehrung gehört laut Clemens Prophezeiung auch die Beseitigung der Korruption im amerikanischen politischen System.

»Diese Nation wurde erschüttert und gereinigt. Diese Nation wurde geläutert. Doch seht: Zwei Senatoren werden sterben. Denn ich werde die Korruption und die gegen meinen Präsidenten geschmiedeten Pläne nicht dulden, und in der Führung dieser Nation herrscht Korruption. Es gibt einen Judas und einen Geist des Verrats, und das wird nicht von Dauer sein.

Denn selbst dann mögt ihr fragen: „Warum sollten sie sterben?“ Gott sprach: „Genug, genug der Korruption!“ Denn es wird geschehen, dass Amerika die Vermehrung erleben wird.«

Neben der Schockwirkung dieser Erklärung prophezeite Clemens auch neue Energie und eine Abspaltung vom Nahen Osten.

»Denn ihr sollt zum Nahen Osten sagen: „Euer Öl brauchen wir nicht mehr.“ Es gibt eine neue Energieform, die in dieses Land kommt. Ihr werdet sie als Erste erschließen, und sie werden fragen: „Woher habt ihr sie?“ Und ihr werdet antworten: „Sie lag unter unseren Füßen, im Dreck.“ Ich werde euch eine neue Energiequelle geben, die dieses Land vervielfachen wird.«

Auch wenn sich diese Prophezeiung noch nicht erfüllt hat, sollten wir sie angesichts des nahenden Endes Oktobers unbedingt im Hinterkopf behalten.

Was Kim Clement für den Herbst 2025 noch voraussagte

In einer Prophezeiung vom 17. Mai 2014 sagte Kim, ihm sei die Herbstsaison gezeigt worden, in der „der Wind des Wandels weht“.

„…ein Wachwechsel ist offensichtlich“, sagte Klemens. „Ein wirtschaftlicher Umbruch und Hände, die in die Kassen und Schatzkammern der Täuschung gegriffen haben, werden herausgenommen, damit mein Volk, das gerecht handelt, gesegnet wird.“

Clemens sprach darüber, wie der Herr diejenigen nicht vergessen hatte, die mächtig in das Reich Gottes investiert hatten. Stattdessen forderte er sie auf, auf den Herbst zu blicken.

„Achtet auf den Herbst, denn die Erde wird in manchen Gegenden ausgedörrt sein, und der Regen wird kommen – ein Zeichen dafür, dass sich eine Tür öffnet, die noch nicht geöffnet war. Er bedeutet die Öffnung einer Tür, die für eine Zeit wie diese verschlossen war“, prophezeite Clemens.

Weiterhin hörte er das Wort „Pandemonium“ in Bezug auf das Weiße Haus, die „höheren Regionen“ und in Rom.

„All dies ist aufgedeckt, aber unausgesprochen. Ist euch bewusst, dass Dinge geschehen, von denen ihr nichts wisst ?“, erklärte Clemens und dankte dem Herrn dafür, dass er das Verborgene enthüllt hatte.

Für die Gemeinde Christi ist dies nicht die Zeit, aus Angst zurückzuweichen, sondern im Glauben voranzuschreiten. Lasst uns mit neuer Erwartung im Gebet beistehen, im Vertrauen darauf, dass Gott nicht nur zuhört, sondern auch willens und fähig ist, für sein Volk einzutreten. In dieser neuen Zeit wollen wir ihn mutig suchen, im Vertrauen darauf, dass derselbe Gott, der in der Vergangenheit prophetische Worte erfüllt hat, sich auch heute als treu erweisen wird.

Warum sich Kim Clements Prophezeiungen in den Jahren 2024 und 2025 erfüllen

1. Clemens prophezeite, dass Donald Trump zwei Amtszeiten als Präsident absolvieren würde.

Im Jahr 2024, nach der Wiederwahl von Donald Trump , rückte Clements Prophezeiung wieder in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit.

„Gott spricht: ‚Ich werde dir für zwei Amtszeiten einen Präsidenten an die Spitze setzen, der beten wird, aber er wird zu Beginn seiner Amtszeit kein betender Präsident sein. Ich werde ihn ins Amt bringen und ihn dann mit dem Heiligen Geist und meiner Kraft taufen.‘“

Diese Prophezeiung hat sich nicht nur erfüllt, sondern wir sehen ihre Erfüllung auch weiterhin jeden Tag mehr und mehr, da Trump seine Beziehung zu Gott immer ernster und offener thematisiert.

2. Clement sagte den Mordanschlag auf Donald Trump voraus.

Clement gab unheimliche und detaillierte Informationen darüber, wie das aussehen würde, unter anderem, dass das Ereignis an einem „Samstagabend“ stattfinden würde.

„Es wird einen Mordanschlag geben, der meine Pläne für diese Nation zunichtemachen soll… Es ist Samstagnacht…“

3. Er prophezeite, dass der Feind alles in seiner Macht Stehende tun würde, um eine „Hexe ins Weiße Haus“ zu bringen.

Clement rief die Christen dazu auf, für den Mann zu beten , den Gott ins Weiße Haus setzen wolle, da er überzeugt war, der Feind werde alles daransetzen, eine „Hexe“ ins Weiße Haus zu bringen. Dieses Szenario wiederholte sich für Trump gleich zweimal, als er 2016 gegen Hillary Clinton und 2024 gegen Kamala Harris kandidierte.

„Gott sagt: ‚Sobald ihr den Mann erkennt, den ich erweckt habe, betet. Denn der Feind wird alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Hexe ins Weiße Haus zu bringen…‘“

4. Im Jahr 2025 wurde Clements prophetische Vision eines Spinnennetzes durch eine ukrainische Militäroperation Wirklichkeit.

Die Ukraine startete Anfang des Jahres die Operation Spinnennetz , die an Clements Worte erinnerte: „Das Spinnennetz ist dem Besen eines Dieners nicht gewachsen… Es braucht keine mächtige Armee, um es zu Fall zu bringen… es braucht einen Diener, um das Spinnennetz zu zerreißen, und es wird mit wenig Aufwand verschwinden…“

5. Clement sah eine bevorstehende Wiederbelebung im Weißen Haus voraus.

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit haben Gottesdienst und Gebet im Weißen Haus Vorrang erhalten, und der christliche Glaube rückt in den Mittelpunkt.

„…es werden Männer und Frauen auftreten, die im Weißen Haus beten werden, und sie werden den Spätregen in dieses Land und auf die Erde bringen“, prophezeite Clement.

6. Möglicherweise erleben wir gerade die Erfüllung der „Esther“-Prophezeiung des Clements.

Eine der geheimnisvollsten und detailliertesten Prophezeiungen Clements betraf eine Frau, die nach einer Zeit großer Tragödie für Amerika wie eine Esther sein würde.

Seit der Ermordung von Charlie Kirk hat seine Initiative „Turning Point USA“ enorm an Popularität gewonnen, und seine Witwe, Erika Kirk, hat geschworen, sein Vermächtnis fortzuführen. In dieser Zeit der Trauer und des Schmerzes hat die Nation Erika in ihrem dunkelsten Moment unterstützt.

„…sie werden sagen: ‚Wir haben sie gehasst, aber jetzt lieben wir sie.‘ Denn sie wird das heilende Öl nehmen und es über die Wunden derer gießen, die links und rechts stehen, und über die Wunden der neuen Partei, die hervorgetreten ist und wo sie sagen werden: Christus wird herrschen…“

Wenn wir die Erfüllung der Prophezeiungen des Clements miterleben, erinnert uns das an das, was die Heilige Schrift in Habakuk 2,3 über zukünftige Einsichten sagt: „Denn die Vision gilt noch für eine bestimmte Zeit; sie spricht aber vom Ende und lügt nicht.“ Klemens hat es verkündet, und nun ist die Zeit gekommen, dass sie sich erfüllen.

Video:

Quellen: PublicDomain/mycharisma.com am 30.10.2025