💥 Erzbischof lässt die Bombe platzen – Er benennt die globale Elite der „VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT“

Erzbischof Carlo Maria Viganò lässt eine Bombe platzen und prangert die Beteiligung der Welteliten an einem koordinierten Plan totalitärer Kontrolle an.

Von Fauci bis Gates, von Soros bis Schwab – er beschuldigt sie aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Kirche hat gesprochen – und die Welt hört zu.

Wenn ein Erzbischof mit solch einer Leidenschaft spricht, bleibt der Welt nichts anderes übrig, als zuzuhören .

Diese Woche veröffentlichte Erzbischof Carlo Maria Viganò – ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten – eine vernichtende Erklärung gegen die mächtigsten Institutionen und Persönlichkeiten der Welt . Seine Worte waren weder theologisch verhüllt noch durch Diplomatie beschönigt. Sie waren scharf, entschieden und explosiv .

„EIN VERBRECHENDER GLOBALER PLAN“: VIGANÒ KRITISIERT DIE TIEFE INFILTRATION

„Eine gefährliche subversive Elite hat die höchsten Ebenen westlicher Institutionen infiltriert, um einen kriminellen globalen Plan umzusetzen“, erklärte Viganò.

Er stellte keine Theorien auf. Er erhob Anklage .

Seiner Ansicht nach agiert die sogenannte globale Elite nicht länger hinter verschlossenen Türen. Sie setzt ihre Agenda ganz offen um , unter dem Deckmantel der Agenda 2030 , der WHO-Gesundheitsnotstände , der Klimaregime und der digitalen Überwachungsstaaten – alles im Gewand des Fortschritts.

„Das ist ein globaler Staatsstreich“, warnte er – einer, bei dem Demokratie, Souveränität und der Glaube selbst demontiert werden. (Die Elite baut Archen – und was machst du? Jan van Helsing im Interview mit Michael Morris zu seinem neuen Buch „IQ 100“)

DIE METHODEN DES UNTERDRÜCKENS: ZENSUR, ANGST, PSYCHIATRISCHER MISSBRAUCH

Der Erzbischof begnügte sich nicht mit politischer Kritik. Er beschrieb ein brutales System der Unterdrückung und Einschüchterung , das darauf abzielt, abweichende Meinungen im Keim zu ersticken.

„Diejenigen, die diesen globalen Putsch aufdecken, werden durch Zensur, Einschüchterung, psychiatrische Misshandlung und Verhaftung zum Schweigen gebracht.“

Wir haben die Anzeichen gesehen:

Journalisten von Plattformen verbannt

Ärzte bestrichen

Aktivisten inhaftiert

Normalbürger werden als „radikal“ bezeichnet, weil sie Fragen stellen.

Was Viganò tat, war, die Punkte miteinander zu verbinden und es laut auszusprechen – nicht nur als Bischof, sondern als Mann, der sieht, wie die Seele des Westens in einen Käfig gleitet .

Alarm wegen Rainer Füllmich – „Ein politischer Gefangener“

In einem beeindruckenden Akt der Solidarität nannte Viganò ein Opfer dieser neuen globalen Kampagne: Rainer Füllmich , den deutschen Anwalt, der dafür bekannt ist, die Narrative zu COVID in Frage zu stellen und Korruption innerhalb von Gesundheitsbehörden aufzudecken.

„Nicht Füllmich gehört ins Gefängnis, sondern diejenigen, die das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben.“

Das ist keine Metapher.

Der Erzbischof nennt die Namen der Staats- und Regierungschefs und macht sie moralisch verantwortlich für das, was er als koordinierten Angriff auf die menschliche Freiheit bezeichnet .

FAUCI. TORE. SCHWAB. SOROS. VON DER LEYEN. BOURLA.

„Fauci. Gates. Schwab. Soros. von der Leyen. Bourla … und ihre Komplizen in öffentlichen Ämtern.“

Diese Liste allein würde jede Presse erschüttern. Doch da sie von einem hochrangigen Mitglied der katholischen Hierarchie stammt , hat sie noch viel mehr Gewicht. Das ist keine Empörung auf Twitter. Das ist eine formelle Anklage gegen Charakter und Verhalten , gesprochen von einer Stimme, die tief im Glauben und im Dienst am Nächsten verwurzelt ist.

Viganò erhebt nicht nur Anschuldigungen; er benennt die Architekten des Systems, das seiner Meinung nach die Menschheit versklavt.

„EIN TOTALITARISCHER REGIME“ – UND ES BREITET SICH AUS

Was Viganò beschrieb, ist mehr als Korruption. Es handelt sich um eine weltweite Struktur koordinierter Unterdrückung , die ihren Einflussbereich ausbreitet durch:

Die UN

NATO

die WHO

Das Weltwirtschaftsforum

Europäische und nordamerikanische Regierungen

„Ein totalitäres Regime breitet sich in Europa, Kanada, Australien und allen von der UNO, der NATO, der WHO und dem WEF kontrollierten Nationen aus.“

Das ist keine bloße Panikmache. Es ist eine Warnung der Kirche , die auf realer Unterdrückung, politischen Gefangenen und der Auslöschung von Rechten im Namen der „öffentlichen Sicherheit“ beruht.

DER AUFRUF ZUM HANDELN: VERTEIDIGT DIE WAHRHEIT. BEFREIT DIE VERFOLGTEN.

Viganòs Erklärung endet nicht mit Verzweiflung, sondern mit einem Aufruf zum Kampf .

„Erhebt eure Stimme! Verteidigt die Verfolgten! Freiheit für Rainer Füllmich!“

Er fordert Menschen aller Glaubensrichtungen – insbesondere Katholiken – auf, sich gegen die zunehmende digitale Tyrannei, den medizinischen Zwang und die institutionalisierten Lügen zu stellen.

Jahrelang haben viele innerhalb der Kirche geschwiegen.

Damit ist jetzt Schluss.

Viganò hat die Grenze gezogen.

⚔️ DIE GESCHICHTE BESCHLEUNIGT SICH – AUF WELCHER SEITE STEHST DU?

Hier geht es nicht mehr um Politik. Es geht um Wahrheit versus Kontrolle , Licht versus Schatten und Freiheit versus Angst .

Während die Globalisten darum ringen, die Deutungshoheit zu behalten, drohen Stimmen wie die von Viganò das Netz, das sie jahrzehntelang gesponnen haben, zu entwirren .

Die Kirche meldet sich zu Wort.

Die Whistleblower werden inhaftiert.

Die Menschen wachen auf.

Und wie Viganò es ausdrückte – die Wahrheit bricht durch.

🚨 ARCHBISHOP VIGANÒ JUST DROPPED A NUCLEAR TRUTH BOMB When a senior Catholic Archbishop — a former Apostolic Nuncio to the United States — openly accuses global elites of infiltrating Western governments to impose Agenda 2030… the world should stop and listen. Viganò warns:… pic.twitter.com/UDkpzs7fLD — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) November 17, 2025



Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 21.11.2025