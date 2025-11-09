Bill Gates kündigt die nächste Pandemie namens SEERS in Brasilien (2025) an

Es mag unglaublich klingen, aber es geschieht gerade. Bill Gates kündigt die nächste Pandemie namens SEERS an und gibt als Ausbruchsort Brasilien an.
Ja, Sie haben richtig gelesen. Bill Gates und die Weltgesundheitsorganisation haben soeben bekannt gegeben, wann die nächste Pandemie uns treffen wird – inklusive Datum und Ort.
Wir sprechen über eine Pandemieprognose für 2025, wobei Brasilien das Epizentrum des Ausbruchs sein wird.
Um es gleich vorweg klarzustellen: Ich bin nicht hier, um die Pläne dieser Eliten zu beschönigen.
Während die meisten Mainstream-Medien wie CNN, MSNBC und BBC Ihnen bereinigte Versionen dieser „Übungen“ und „Simulationen“ präsentieren, bin ich hier, um aufzudecken, was wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich geht.
Die Bill-Gates-Stiftung hat zusammen mit der WHO und Johns Hopkins gerade eine weitere Pandemie-Simulation durchgeführt und macht daraus nun auch kein Geheimnis mehr.
Das ist keine Spekulation oder Verschwörungstheorie. Diese Leute haben in Belgien tatsächlich eine Planspielübung mit dem Titel „Katastrophale Ansteckung“ durchgeführt, in der sie das nächste Pandemieszenario entworfen haben, das Kinder mit einem Virus befallen soll, das sie bereits benannt haben.
Das haben sie schon einmal mit Event 201 gemacht, das auf mysteriöse Weise COVID-19 nur Monate vorhersagte, bevor es sich über den ganzen Globus ausbreitete.
Das Muster ist unübersehbar, der Zeitpunkt verdächtig, und die Weltgesundheitsorganisation ist direkt beteiligt und koordiniert die gesamte Operation. Ich distanziere mich von ihren Machenschaften, indem ich Ihnen die Wahrheit sage, die sie Ihnen verschweigen wollen. (Die neue Pandemie: Alles offline – totaler Reset geplant (Video))
Der historische Kontext: Ereignis 201 und Pandemiesimulationen
Unmittelbar vor der Pandemie, im Oktober 2019, fand ein sehr wichtiges Treffen statt. Die Bill & Melinda Gates Stiftung, das Johns Hopkins Center for Health Security und die Weltgesundheitsorganisation gehörten zu den Hauptakteuren am Tisch der Veranstaltung 201.
Es handelte sich nicht um einen langweiligen Austausch, sondern um eine vollständige Pandemie-Simulationsübung, bei der das Szenario eines globalen Coronavirus-Ausbruchs durchgespielt wurde.
Was mich am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass die Simulation bis ins kleinste Detail nur wenige Wochen vor dem tatsächlichen Geschehen durchgeführt wurde.
Zu den behandelten Themen gehörten die koordinierten globalen Reaktionen, die Lockdown-Maßnahmen, die Phasen der Impfstoffentwicklung und die Art und Weise, wie Regierungen den Informationsfluss kontrollieren.
Und dann kam, wie wir alle wissen, COVID-19 als Folge davon, und plötzlich wurden all diese „simulierten“ Reaktionen zu unserer Realität.
Event 201 war jedoch nicht das einzige Mal, dass diese Leute so etwas getan haben. Sie sind in der Tat für ihre Taten berüchtigt:
2017: Fauci informierte Trump darüber, dass es während seiner Präsidentschaft eine Pandemie geben würde. Nicht „könnte sein“, sondern „würde sein“.
Während Obamas Präsidentschaft standen die Vorbereitungen für die Pandemiebekämpfung im Vordergrund, die Infrastrukturen wurden auf das Unvermeidliche vorbereitet.
Zuletzt wurde 2022 in Belgien die Übung „Katastrophale Ansteckung“ durchgeführt, die den nächsten Ausbruch für 2025 auf sehr unheimliche Weise vorhersagte.
Erkennen Sie das Muster? Pandemien werden nicht wie Wettervorhersagen angekündigt. Stattdessen werden sie mit chirurgischer Präzision enthüllt, zusammen mit Datum, Ort und fertigen Lösungen. Das ist keine Prognose oder Vorhersage, sondern Planung.
Diese Übungen erfüllen nicht das hehre Ziel der „Vorbereitung“, sondern verfolgen ein weitaus düstereres Ziel. Sie liefern die schrittweisen Anweisungen für die sorgfältig geplanten Reaktionen, die dann ausgeführt werden sollen.
Als die Teilnehmer von Event 201 über die Zensur von „Desinformation“ und die Koordinierung von Medienbotschaften sprachen, handelte es sich nicht um hypothetische Szenarien. Es waren genau die Maßnahmen, die während der COVID-19-Pandemie ergriffen wurden.
Auf Social-Media-Plattformen wurden Inhalte gelöscht, in den Mainstream-Medien wurden identische Narrative verbreitet, und abweichende Meinungen – darunter auch von approbierten Ärzten und Wissenschaftlern – wurden zum Schweigen gebracht.
Die Eliten proben diese Szenarien, feilen an ihren Botschaften, koordinieren ihre Reaktionen und setzen sie dann in die Tat um.
Während der Simulationen werden sogar professionelle Nachrichtensendungen produziert, die die Realität simulieren, sodass die später verwendete Sprache und die visuellen Elemente den Menschen sehr vertraut sind.
Durch diese inszenierten Ereignisse werden die Menschen mental so weit vorbereitet, dass die Öffentlichkeit, wenn die „Pandemie“ tatsächlich eintritt, bereits in einem Zustand psychologischer Konditionierung ist.
Das ist keine Pandemievorhersage, sondern Pandemieproduktion. Die Bill & Melinda Gates Stiftung und ihre Partner an der Johns Hopkins Universität informieren uns nicht über die Gefahren, sondern legen uns ihre Pläne vor.
Die neue Pandemie-Simulation: Katastrophale Ansteckung in Belgien
Im Oktober 2022 waren dieselben Personen erneut vor Ort. Diesmal ereignete sich der tragische Kontaminationsvorfall in Belgien und führte zur Zusammenarbeit der Bill & Melinda Gates Stiftung, des Johns Hopkins Institute for Health Security und der Weltgesundheitsorganisation.
Ja, Sie haben es richtig verstanden. Sie haben es tatsächlich „Katastrophale Ansteckung“ genannt. Es gab keinerlei Subtilität, keinen Versuch, die Botschaft abzuschwächen. Sie haben uns einfach unverblümt mitgeteilt, wie sie planen.
Die belgische Pandemieübung war keine zurückhaltende, akademische Veranstaltung. Sie brachte die amtierenden und ehemaligen Gesundheitsminister aus Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien und Deutschland zusammen.
Zehn Beamte sitzen um Tische, gehen ihre Texte durch und proben für das, was ihrer Meinung nach die nächste globale Gesundheitskrise sein wird.
Die Planspielübung der WHO folgte ebenfalls dem gleichen Ablauf wie Event 201; es wurden Nachrichtensendungen simuliert, Krisenszenarien erstellt und Reaktionen durchgeführt, die bereits geplant waren.
Das SEERS-Virus: Ihre nächste Waffe
Die neue Virussimulation dreht sich um eine Krankheit namens Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome, die man sich leicht als SEERS merken kann .
In ihrem ausgedachten Szenario (ihre Worte, nicht meine) behaupten sie, dass dieser Ausbruch in Lateinamerika, genauer gesagt in Brasilien im Jahr 2025, stattfindet. Sie sagen, sie würden ihn dort auslösen, bevor er sich auf den Rest der Welt ausbreitet.
Das Unheimlichste daran ist, dass sie sich ein Enterovirus ausgesucht haben. Polio wurde früher auch durch ein Enterovirus verursacht. Diesmal gehen sie nicht den Weg des Coronavirus, weil zu viele Menschen die Strategie von COVID bereits kennen. Sie brauchen etwas anderes, etwas, das die Menschen wieder in Angst und Schrecken versetzt.
Hollywood-Produktion für Massenprogramme
Eines der simulierten Elemente war eine komplett inszenierte Nachrichtensendung, in der die ehemalige CNN-Moderatorin Jeanne Meserve die Falschmeldung präsentierte. Ja, man setzte bekannte Gesichter der etablierten Medien ein, um diesen Proben einen Hauch von Realität und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Die aufgezeichneten Medienberichte zeigten Reporter, die über die Fallzahlen, die Todesfälle und die Reaktionen der Regierung berichteten, als wären dies die Ereignisse des Tages.
Der Film zeigt also die folgenden schrecklichen hypothetischen Situationen:
1 Milliarde Fälle des Virus weltweit
20 Millionen Menschenleben verloren
Davon starben 15 Millionen Kinder
Der Rest der Welt, der unter den Folgen leidet, wird mit Lähmungen und Hirnschäden zurückbleiben.
Diese Zahlen sind keine bloßen Schätzungen, die in einem Brainstorming wahllos in den Raum geworfen wurden. Es handelt sich vielmehr um sorgfältig ausgearbeitete psychologische Fangfragen, die herausfinden sollen, wie die Bevölkerung nach Erhalt dieser Informationen reagiert.
Sie erwecken bei den Menschen den Eindruck, dass Lockdowns, Reiseverbote, Impfungen und dergleichen die einzig humanen Wege im Umgang mit Infektionskrankheiten seien.
Die Übungen wurden außerdem durch Debatten mit Beteiligung der Teilnehmer ergänzt, wobei eine Figur als der „unvernünftige“ Dissident, der die zentralisierte Macht in Frage stellte, und eine andere Figur als die „besonnenen Köpfe“, die sich für eine globale Koordination durch nicht gewählte Gremien wie die WHO einsetzten, gekennzeichnet waren.
2 comments on “Bill Gates kündigt die nächste Pandemie namens SEERS in Brasilien (2025) an”
Nun, glaubt man Dr. Mike Yeadon und anderen, dann gibt es keine Viren !
Fakt ist aber, egal was sie versuchen werden, die Masse ist was nadeln angeht abgeneigt, sie wollen nicht mehr ! Ich habe oft genug gehört, ja 3 mal aber jetzt ist Schluss !
Natürlich gibt es auch jetzt noch geistig umnebelte Personen die immer noch ihren Arm hin halten, aber es geht ja darum Kinder und die Leute zu erwischen die sich bei C19 nicht fangen liessen ! Im Prinzip impfen sie rund um die Uhr die Nahrung und auch die Atemluft, also wozu noch nadeln ? Es gibt auch genug Nasensprays usw.
Englisch „seer“ stammt vom Verb „to see“ (sehen) und bezeichnet jemanden, der Visionen hat oder die Zukunft voraussagen kann – also ein Seher, Wahrsager oder Prophet
Das nur mal so am Rande zur Ergänzung !