Bill Gates kündigt die nächste Pandemie namens SEERS in Brasilien (2025) an

Es mag unglaublich klingen, aber es geschieht gerade. Bill Gates kündigt die nächste Pandemie namens SEERS an und gibt als Ausbruchsort Brasilien an.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Bill Gates und die Weltgesundheitsorganisation haben soeben bekannt gegeben, wann die nächste Pandemie uns treffen wird – inklusive Datum und Ort.

Wir sprechen über eine Pandemieprognose für 2025, wobei Brasilien das Epizentrum des Ausbruchs sein wird.

Um es gleich vorweg klarzustellen: Ich bin nicht hier, um die Pläne dieser Eliten zu beschönigen.

Während die meisten Mainstream-Medien wie CNN, MSNBC und BBC Ihnen bereinigte Versionen dieser „Übungen“ und „Simulationen“ präsentieren, bin ich hier, um aufzudecken, was wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich geht.

Die Bill-Gates-Stiftung hat zusammen mit der WHO und Johns Hopkins gerade eine weitere Pandemie-Simulation durchgeführt und macht daraus nun auch kein Geheimnis mehr.

Das ist keine Spekulation oder Verschwörungstheorie. Diese Leute haben in Belgien tatsächlich eine Planspielübung mit dem Titel „Katastrophale Ansteckung“ durchgeführt, in der sie das nächste Pandemieszenario entworfen haben, das Kinder mit einem Virus befallen soll, das sie bereits benannt haben.

Das haben sie schon einmal mit Event 201 gemacht, das auf mysteriöse Weise COVID-19 nur Monate vorhersagte, bevor es sich über den ganzen Globus ausbreitete.

Das Muster ist unübersehbar, der Zeitpunkt verdächtig, und die Weltgesundheitsorganisation ist direkt beteiligt und koordiniert die gesamte Operation. Ich distanziere mich von ihren Machenschaften, indem ich Ihnen die Wahrheit sage, die sie Ihnen verschweigen wollen. (Die neue Pandemie: Alles offline – totaler Reset geplant (Video))

Der historische Kontext: Ereignis 201 und Pandemiesimulationen

Unmittelbar vor der Pandemie, im Oktober 2019, fand ein sehr wichtiges Treffen statt. Die Bill & Melinda Gates Stiftung, das Johns Hopkins Center for Health Security und die Weltgesundheitsorganisation gehörten zu den Hauptakteuren am Tisch der Veranstaltung 201.

Es handelte sich nicht um einen langweiligen Austausch, sondern um eine vollständige Pandemie-Simulationsübung, bei der das Szenario eines globalen Coronavirus-Ausbruchs durchgespielt wurde.

Was mich am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass die Simulation bis ins kleinste Detail nur wenige Wochen vor dem tatsächlichen Geschehen durchgeführt wurde.

Zu den behandelten Themen gehörten die koordinierten globalen Reaktionen, die Lockdown-Maßnahmen, die Phasen der Impfstoffentwicklung und die Art und Weise, wie Regierungen den Informationsfluss kontrollieren.

Und dann kam, wie wir alle wissen, COVID-19 als Folge davon, und plötzlich wurden all diese „simulierten“ Reaktionen zu unserer Realität.

Event 201 war jedoch nicht das einzige Mal, dass diese Leute so etwas getan haben. Sie sind in der Tat für ihre Taten berüchtigt:

2017: Fauci informierte Trump darüber, dass es während seiner Präsidentschaft eine Pandemie geben würde. Nicht „könnte sein“, sondern „würde sein“.

Während Obamas Präsidentschaft standen die Vorbereitungen für die Pandemiebekämpfung im Vordergrund, die Infrastrukturen wurden auf das Unvermeidliche vorbereitet.

Zuletzt wurde 2022 in Belgien die Übung „Katastrophale Ansteckung“ durchgeführt, die den nächsten Ausbruch für 2025 auf sehr unheimliche Weise vorhersagte.

Erkennen Sie das Muster? Pandemien werden nicht wie Wettervorhersagen angekündigt. Stattdessen werden sie mit chirurgischer Präzision enthüllt, zusammen mit Datum, Ort und fertigen Lösungen. Das ist keine Prognose oder Vorhersage, sondern Planung.

Diese Übungen erfüllen nicht das hehre Ziel der „Vorbereitung“, sondern verfolgen ein weitaus düstereres Ziel. Sie liefern die schrittweisen Anweisungen für die sorgfältig geplanten Reaktionen, die dann ausgeführt werden sollen.

Als die Teilnehmer von Event 201 über die Zensur von „Desinformation“ und die Koordinierung von Medienbotschaften sprachen, handelte es sich nicht um hypothetische Szenarien. Es waren genau die Maßnahmen, die während der COVID-19-Pandemie ergriffen wurden.

Auf Social-Media-Plattformen wurden Inhalte gelöscht, in den Mainstream-Medien wurden identische Narrative verbreitet, und abweichende Meinungen – darunter auch von approbierten Ärzten und Wissenschaftlern – wurden zum Schweigen gebracht.

Die Eliten proben diese Szenarien, feilen an ihren Botschaften, koordinieren ihre Reaktionen und setzen sie dann in die Tat um.

Während der Simulationen werden sogar professionelle Nachrichtensendungen produziert, die die Realität simulieren, sodass die später verwendete Sprache und die visuellen Elemente den Menschen sehr vertraut sind.

Durch diese inszenierten Ereignisse werden die Menschen mental so weit vorbereitet, dass die Öffentlichkeit, wenn die „Pandemie“ tatsächlich eintritt, bereits in einem Zustand psychologischer Konditionierung ist.

Das ist keine Pandemievorhersage, sondern Pandemieproduktion. Die Bill & Melinda Gates Stiftung und ihre Partner an der Johns Hopkins Universität informieren uns nicht über die Gefahren, sondern legen uns ihre Pläne vor.

Die neue Pandemie-Simulation: Katastrophale Ansteckung in Belgien

Im Oktober 2022 waren dieselben Personen erneut vor Ort. Diesmal ereignete sich der tragische Kontaminationsvorfall in Belgien und führte zur Zusammenarbeit der Bill & Melinda Gates Stiftung, des Johns Hopkins Institute for Health Security und der Weltgesundheitsorganisation.

Ja, Sie haben es richtig verstanden. Sie haben es tatsächlich „Katastrophale Ansteckung“ genannt. Es gab keinerlei Subtilität, keinen Versuch, die Botschaft abzuschwächen. Sie haben uns einfach unverblümt mitgeteilt, wie sie planen.

Die belgische Pandemieübung war keine zurückhaltende, akademische Veranstaltung. Sie brachte die amtierenden und ehemaligen Gesundheitsminister aus Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien und Deutschland zusammen.

Zehn Beamte sitzen um Tische, gehen ihre Texte durch und proben für das, was ihrer Meinung nach die nächste globale Gesundheitskrise sein wird.

Die Planspielübung der WHO folgte ebenfalls dem gleichen Ablauf wie Event 201; es wurden Nachrichtensendungen simuliert, Krisenszenarien erstellt und Reaktionen durchgeführt, die bereits geplant waren.

Das SEERS-Virus: Ihre nächste Waffe

Die neue Virussimulation dreht sich um eine Krankheit namens Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome, die man sich leicht als SEERS merken kann .

In ihrem ausgedachten Szenario (ihre Worte, nicht meine) behaupten sie, dass dieser Ausbruch in Lateinamerika, genauer gesagt in Brasilien im Jahr 2025, stattfindet. Sie sagen, sie würden ihn dort auslösen, bevor er sich auf den Rest der Welt ausbreitet.

Das Unheimlichste daran ist, dass sie sich ein Enterovirus ausgesucht haben. Polio wurde früher auch durch ein Enterovirus verursacht. Diesmal gehen sie nicht den Weg des Coronavirus, weil zu viele Menschen die Strategie von COVID bereits kennen. Sie brauchen etwas anderes, etwas, das die Menschen wieder in Angst und Schrecken versetzt.

Hollywood-Produktion für Massenprogramme

Eines der simulierten Elemente war eine komplett inszenierte Nachrichtensendung, in der die ehemalige CNN-Moderatorin Jeanne Meserve die Falschmeldung präsentierte. Ja, man setzte bekannte Gesichter der etablierten Medien ein, um diesen Proben einen Hauch von Realität und Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Die aufgezeichneten Medienberichte zeigten Reporter, die über die Fallzahlen, die Todesfälle und die Reaktionen der Regierung berichteten, als wären dies die Ereignisse des Tages.

Der Film zeigt also die folgenden schrecklichen hypothetischen Situationen:

1 Milliarde Fälle des Virus weltweit

20 Millionen Menschenleben verloren

Davon starben 15 Millionen Kinder

Der Rest der Welt, der unter den Folgen leidet, wird mit Lähmungen und Hirnschäden zurückbleiben.

Diese Zahlen sind keine bloßen Schätzungen, die in einem Brainstorming wahllos in den Raum geworfen wurden. Es handelt sich vielmehr um sorgfältig ausgearbeitete psychologische Fangfragen, die herausfinden sollen, wie die Bevölkerung nach Erhalt dieser Informationen reagiert.

Sie erwecken bei den Menschen den Eindruck, dass Lockdowns, Reiseverbote, Impfungen und dergleichen die einzig humanen Wege im Umgang mit Infektionskrankheiten seien.

Die Übungen wurden außerdem durch Debatten mit Beteiligung der Teilnehmer ergänzt, wobei eine Figur als der „unvernünftige“ Dissident, der die zentralisierte Macht in Frage stellte, und eine andere Figur als die „besonnenen Köpfe“, die sich für eine globale Koordination durch nicht gewählte Gremien wie die WHO einsetzten, gekennzeichnet waren.

Eine Generalprobe, um den Weg für das eigentliche Ereignis zu ebnen, das später stattfinden wird. Die Rolle von Bill Gates und den globalen Gesundheitseliten bei der Pandemieplanung Die Bill & Melinda Gates Stiftung prognostiziert nicht nur Pandemien, sondern entwirft tatsächlich die gesamte Infrastruktur für deren Bekämpfung. Jedes Mal, wenn Sie auf einen Artikel mit der Überschrift „2025. Es geht los, Bill Gates kündigt Datum und Ort der nächsten Pandemie an “ stoßen, sollten Sie dies nicht als Vorhersage, sondern eher als geplante Operationsplanung verstehen. Durch kalkulierte finanzielle Manöver hat sich Gates zum Strippenzieher hinter der globalen Gesundheitspolitik gemacht, deren Fäden er in der Hand hält. Seine Stiftung stellt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) enorme Summen zur Verfügung und macht ihn damit zum größten privaten Einzelspender. Diese Gelder sind jedoch nicht an Bedingungen geknüpft. Wenn Gates spricht, befolgt die WHO seine Anweisungen, denn er finanziert ihre Gehälter. Das finanzielle Kontrollnetz Die Überzeugungskraft der Melinda Gates Stiftung erstreckt sich auch auf Bereiche, in denen einfache Spenden nicht den Unterschied ausmachen: -Direkte Hilfe für WHO-Sektoren, die Gates‘ impfstoffzentrierten Ansatz unterstützen -Käufe von Aktien von Impfstoffentwicklern durch Unternehmen, die an dem Pandemieimpfstoff arbeiten -Umwandlung der Regierungen in Abnehmer für die Impfstoffverteilung durch die Anschubfinanzierung der lokalen Umsetzung Durch die Vergabe von Fördermitteln an Universitäten und Forschungseinrichtungen verschiebt sich die Verantwortung für die Forschung in ihre Hände. Hier ist das Geheimnis, das sie vor Ihnen verbergen: Die globale Gesundheitspolitik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) während Pandemien war nahezu identisch mit den Prioritäten der Gates-Stiftung. Falls die WHO sich für globale Impfkampagnen ausspricht, wären Sie überrascht, wenn dieselben Pharmaunternehmen, in die Gates Millionen investiert hat, auch die Gewinne einstreichen würden? Die Impfstoffentwicklungsstrategie aufdecken Aus wirtschaftlicher Sicht ist ihr ausgeklügelter Impfstoffentwicklungsplan genial. Sie spielen Szenarien wie eine katastrophale Seuche durch und ermitteln so das „nächste“ Virus für die kommenden Jahre. Dies ermöglicht es Pharmaunternehmen – von denen viele von Gates finanziert werden –, mit der Impfstoffentwicklung zu beginnen, lange bevor die Öffentlichkeit von der Situation erfährt. Wenn die Pandemie dann kommt, sind die Impfstoffe wie durch Zauberei in wenigen Monaten „fertig“. Das ist nicht das Werk humanitärer Helfer. Es ist eine getarnte Geschäftsstrategie. Während der COVID-19-Pandemie hat Gates aus einer Impfstoffinvestition von 10 Milliarden Dollar einen Ertrag von 200 Milliarden Dollar gemacht. Der Pandemieplan von Bill Gates ist derjenige, der ihm seinen nächsten großen Erfolg mit SEERS im Jahr 2025 garantiert. Der Interessenkonflikt ist enorm. Derselbe Mann, der die WHO finanziert, profitiert auch von den Maßnahmen, die die WHO erlässt. Die Gesundheitsinstitutionen auf nationaler Ebene sind zu nichts anderem als Formalitäten verkommen, um die Beschlüsse der Gates-Stiftung und der WHO in Genf abzusegnen. Die politischen und sozialen Auswirkungen geplanter Pandemien Das Simulationsvideo enthüllt einen Aspekt der globalen Reaktionskoordination, der sehr unpersönlich ist und den meisten Menschen unbekannt ist. Der weiße männliche Teilnehmer in dem Video erhebt unter anderem seine Stimme, um ihnen zu sagen, dass Pandemien politisch seien und sie vorsichtig sein müssten, bevor sie große Entscheidungen treffen. Ein anderer Teilnehmer unterbricht ihn sofort mit den Worten: „Viele Dinge können wir nicht entscheiden, ohne dass die Führungskräfte einbezogen werden und sich einigen.“ Die Manipulation besteht darin, ihn als Verrückten darzustellen, der die Fakten nicht akzeptieren will und sich gegen die „Rettung von Leben“ ausspricht. Dieses Bühnenstück enthüllt den wahren Konflikt hinter den Kulissen: den Kampf zwischen nationaler Souveränität und Globalisierung. Die nicht gewählten Bürokraten der WHO, die in dem Stück die Bösewichte verkörpern, wollen die Kontrolle in Gesundheitskrisen zentralisieren. Sie wünschen sich, dass Ihre gewählten Volksvertreter einfach zurücktreten und ihnen die Entscheidung über Lockdowns, Impfvorschriften und Bewegungseinschränkungen in Ihrem Land überlassen. Die politischen Auswirkungen von Pandemien werden als bequemes Instrument genutzt, um die demokratischen Prozesse schrittweise abzuschaffen, was üblicherweise unter dem Vorwand der Notfallmaßnahmen geschieht. Die Afrikanische Union ließ sich nicht täuschen. Sie erklärte ausdrücklich, dass sie ihre Macht während der nächsten Pandemien nicht an die WHO abgeben würde. Diese Länder wissen, was auf dem Spiel steht, wenn man in einer „Notlage“ seine Macht abgibt; man bekommt sie so schnell nicht zurück. ie Eliten, die hinter diesen Szenarien stehen, wissen auch, dass sie die Öffentlichkeit deshalb darauf vorbereiten, zu akzeptieren, dass die einzig „vernünftige“ Methode die zentrale Kontrolle ist. Sie stellen den Verfechter der Souveränität als Bösewicht in ihrem kleinen Drama dar. Das ist gezielte Manipulation. Sie wollen, dass Sie denken, dass jemand, der die globale Gesundheitsbehörde in Frage stellt, egoistisch, gefährlich oder einfach nur dumm ist. Dennoch beruht Vertrauen auf Gegenseitigkeit. Warum sollten Staaten einer Organisation vertrauen, die von den sehr wohlhabenden Menschen unterstützt wird, die ihr Vermögen in der Pharmaindustrie gemacht haben? Warum sollten die Menschen einer solchen Institution vertrauen, die unter anderem an der Erstellung von Simulationen zu Pandemien beteiligt ist, komplett mit vorab aufgezeichneten Nachrichtenbeiträgen, in denen bereits bekannte Gesichter aus den Medien auftreten? Dass Jeanne Meserve, eine bekannte Persönlichkeit der Medienbranche, in ein solches Szenario verwickelt ist, ist alles andere als ein Zufall; es ist vielmehr ein Vorgeschmack darauf, wie sie die Deutungshoheit übernehmen werden, wenn sie verkünden, dass SEERS im Jahr 2025 Brasilien erreicht hat. Kinder im Visier: Die beängstigendste Wendung der neuen Pandemie

Der Aspekt der SEERS-Infektion bei Kindern ist eine sehr klare und bewusste Entscheidung, den Ansatz der Pandemieplanung zu ändern. Im Falle von COVID-19 blieben Kinder fast immer von schweren Krankheitsverläufen verschont. Bei den meisten Kindern traten lediglich leichte Symptome auf, oder sie verliefen völlig symptomfrei. Den Eltern fiel dieser Trend schnell auf, was sie dazu veranlasste, sich gegen die Schließung der Schulen und die Durchsetzung der Impfpflicht für Kinder auszusprechen. Die Simulation „Katastrophale Ansteckung“ dramatisiert die Situation ganz anders. Das hypothetische schwere epidemische Enterovirus-Atemwegssyndrom (SEERS) ist eine Krankheit, die laut Handlung vor allem Kinder betrifft und zumeist schreckliche Folgen hat: Schätzungsweise 1 Milliarde Fälle weltweit

20 Millionen prognostizierte Todesfälle

Fast 15 Millionen Kinder unter den Todesopfern Überlebende mit Lähmungen oder Hirnschäden Hier geht es nicht um Zufallszahlen in einer Simulation. Diese Zahlen wurden aufgrund ihrer psychologischen Wirkung auf Eltern und die Gemeinschaft ausgewählt. In diesem Fall wird das Risiko einer Enterovirusinfektion bei Kindern mit historischen Krankheiten wie Polio verglichen, die vor der Entwicklung von Impfstoffen Tausende von Kindern lähmten. Bill Gates und sein Team nutzen vor allem die emotionale Belastung durch die Gesundheits- und Sicherheitsbedrohung für die Kinder. Ich sah ihre Übung in Belgien und den vorab aufgezeichneten Nachrichtenbeitrag, den sie vorbereitet hatten. Die Reporterin sprach unnatürlich schnell, als sie über gelähmte und hirngeschädigte Kinder berichtete. Das war kein Zufall. Die Eliten, die diese Simulationen durchführen, sind sich der Tragweite ihres Handelns vollkommen bewusst. Als die Sicherheit von Kindern noch kein Thema war, mit dem man Angst auslösen konnte, hat COVID-19 diese Wirkung nicht erzielt. Die Eltern bezweifelten die Sinnhaftigkeit der Lockdowns und des Fernunterrichts, und die Schulen wurden trotz des Widerspruchs der Lehrergewerkschaften und der Gesundheitsbehörden wieder geöffnet. Die Gefährdung von Kindern durch das Virus verändert die gesamte Situation hinsichtlich der Einhaltung der Regeln. Eltern, die sich zuvor gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben, werden nun als Erste jede Maßnahme akzeptieren, die verspricht, ihre Kinder vor Lähmungen oder dauerhaften Hirnschäden zu bewahren. Die Simulation ging sogar so weit, darauf hinzuweisen, dass die Überlebenden nicht nur mit Behinderungen zurückbleiben würden, sondern auch auf lebenslange Pflege und medizinische Eingriffe angewiesen wären. Dieses Vorgehen mit Kindern als Opfern dient nicht der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Es soll die Bevölkerung auf eine Weise verängstigen, wie es COVID-19 bei Kindern nie wirklich geschafft hat. Wenn die Bewegungs- und Denkfähigkeit des eigenen Kindes gefährdet ist, kann man nicht von einer rationalen Risikobewertung sprechen. Genau darauf setzen die Planer der Pandemiebekämpfung. Mir ist aufgefallen, dass das Originalmaterial von Event 201 nicht mehr über die YouTube-Suche zu finden ist. Die Plattform, die früher für diese Simulationen diente, geht nun aktiv gegen die Verbreitung dieser Inhalte vor. Die Videos von Situationen, die zur Zeit vor der Pandemie und der COVID-Krise führten und die ich mir ansehen wollte, waren nicht da. Man könnte sagen, sie seien gelöscht oder versteckt worden, oder der Algorithmus sei so tiefgreifend, dass sie praktisch nicht existierten. Die Zensur von Inhalten über die Pandemie durch YouTube ist zur gängigen Praxis geworden, und der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die Teilnahme der ehemaligen CNN-Moderatorin Jeanne Meserve an der Simulation einer Katastropheninfektion verdeutlicht die Geheimhaltung zwischen den Medien und den Gesundheitsorganisationen auf dieser Ebene. Sie berichtet nicht nur über die Simulation, sondern nimmt aktiv daran teil. Ihre Präsenz in den Medien erweckt daher in der Öffentlichkeit den falschen Eindruck, dass Lockdowns und Impfvorschriften normal seien. Die Tatsache, dass Journalisten sich mit genau den Institutionen, die sie eigentlich kontrollieren sollen, so wohlfühlen, offenbart unter anderem die Art und Weise, wie die Voreingenommenheit der Mainstream-Medien in der Berichterstattung über COVID-19 funktioniert. Große Medien wie CNN, Fox News, die New York Times, NBC, Al Jazeera und die BBC waren die Hauptinstrumente der COVID-19-Propaganda und stellten keine Fragen wie: Warum wurden Impfstoffe ohne klinische Studien im Notfall zugelassen?

Wer profitiert von einer Pandemieplanung, die nie endet?

Warum wurde die natürliche Immunität völlig außer Acht gelassen?

Wie konnte Event 201 das Coronavirus mit solch unheimlicher Genauigkeit vorhersagen ? Höchstwahrscheinlich werden genau diese Medien dasselbe wieder tun, wenn SEERS im Jahr 2025 hier sein wird. Sie werden die Öffentlichkeit verängstigen, ihren Gehorsam fordern und diejenigen zum Schweigen bringen, die die Frage des Zeitpunkts dieser „Vorhersagen“ untersuchen werden. Unabhängige Medien haben das Video „2025. Es beginnt, Bill Gates kündigt das Datum und den Ort der nächsten Pandemie an – geschwärzt “ erstellt, um nicht die Türsteher für die Agenden der Eliten zu sein. Das Video enthüllt ein Geheimnis, das die Mainstream-Medien bewusst ignorieren. Sie verschweigen, wie Pharmaunternehmen bisher von den COVID-Impfstoffen profitiert haben. Die COVID-Impfstoffe waren eine Quelle beispiellosen Reichtums für diejenigen, die in der Lage waren, die weltweite Panik auszunutzen. Allein in der Impfstoffindustrie sind während der COVID-19-Pandemie neun neue Milliardäre entstanden. Man stelle sich das vor: Nur neun Menschen wurden zu Milliardären, während der Rest der Welt mit Lockdowns, Geschäftsschließungen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Bill Gates hingegen hat sich diesbezüglich sehr transparent gezeigt. Er selbst hat erwähnt, dass die Stiftung nach Investitionen in die Impfstoffentwicklung eine Rendite von 20 zu 1 erzielt. Es ist nicht so, dass er die Informationen verheimlicht, sondern vielmehr, dass er sie in Interviews und öffentlichen Foren thematisiert. Die finanzielle Verflechtung der Stiftung mit den großen Pharmaunternehmen, die Impfstoffe herstellen, ist ein Paradebeispiel für einen Interessenkonflikt. Es ist schon ironisch, dass dieselbe Stiftung, die Pandemiesimulationen finanziert und maßgeblichen Einfluss auf die Politik der WHO ausübt, gleichzeitig diejenige ist, die im Pharmageschäft die Fäden in der Hand hält. Die Erzählung versus die Zahlen Die uns erzählte Geschichte legt nahe, dass diese Impfstoffe die größte humanitäre Tat darstellen. Man sagt uns, dass ein Milliardär wie Gates vor allem von dem Gedanken angetrieben wird, Leben zu retten und die Gesundheit des Planeten zu bewahren. Die Zahlen sprechen jedoch eine ganz andere Sprache: Allein im Jahr 2021 erzielte Pfizer Einnahmen in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von COVID-Impfstoffen.

Während der Pandemie stieg der Aktienkurs von Moderna von 19 auf über 400 US-Dollar pro Aktie.

BioNTech erzielte in nur einem Jahr Gewinne von mehr als 10 Milliarden Dollar.

Die Impfstoffhersteller brachten die Regierungen dazu, Verträge zu unterzeichnen, die ihnen den Kauf der Impfstoffe auch dann garantieren, wenn diese nicht wirksam sind. Ich erfinde diese Zahlen nicht im Kopf – die Finanzdaten sind real, öffentlich zugänglich und stammen direkt von den Unternehmen. Die Milliardengewinne, die aus der Pandemiebekämpfung resultierten, waren kein zufälliger Nebeneffekt. Sie waren kein nachträglicher Gedanke, sondern von Anfang an Teil des Plans. Vorbereitung auf zukünftige Krisen Dieselbe Gruppe führt nun Übungen für den Fall einer „katastrophalen Ansteckung“ durch, um von der nächsten Krise zu profitieren. Sie haben bereits die Impfstoffe gesichert, die Finanzierungskanäle gesichert und den rechtlichen Rahmen geschaffen, der den Herstellern Immunität vor Haftung gewährt. Die SEERS-Pandemie von 2025, die sie proben, ist keine humanitäre Angelegenheit; es ist ein Geschäftsmodell. Vorbereitung auf SEERS in Brasilien: Was das für Sie bedeutet

Die Tatsache, dass Brasilien der Ort ist, an dem der SEERS-Ausbruch beginnen wird, hat nicht nur mit der Ausbreitung des Virus zu tun, sondern auch eine bedeutende geopolitische Dimension. Da Brasilien das größte Land Lateinamerikas und ein bedeutender internationaler Verkehrsknotenpunkt ist, der Südamerika mit Nordamerika, Europa und Afrika verbindet, … Wenn man ihrem Drehbuch folgt, wird man feststellen, dass sie einen Ort gewählt haben, der es der Krankheit ermöglicht, sich innerhalb weniger Tage weltweit auszubreiten. Warum Brasilien das perfekte Ziel für ihren Plan ist: Die Übertragung einer durch Aerosole in der städtischen Bevölkerung von Städten wie São Paulo und Rio de Janeiro kann schnell erfolgen, da diese Gebiete dicht besiedelt sind. Da Flughäfen sehr offen für die Welt sind, kann sich das Virus sehr leicht auf andere Kontinente ausbreiten. Anhand des Zustands der Gesundheitssysteme können sie behaupten, dass das Virus „außer Kontrolle geraten“ sei, und sie müssen keine weiteren Beweise vorlegen, um die Eindämmung des Virus einzuleiten und es dort zu stoppen. Die instabile politische Lage wird die Entscheidung, die WHO um Intervention zu bitten, erleichtern, und sie wird in Kraft treten, ohne dass die Bevölkerung merkt, dass die Autorität der nationalen Regierung außer Kraft gesetzt wurde. Ich sage Ihnen das nicht, um Sie über die möglichen Auswirkungen des SEERS-Ausbruchs auf Ihre Reisepläne zu beunruhigen, sondern um Ihnen zu helfen, deren Plan zu verstehen. Tatsächlich verhalten sie sich wie ein Schachspieler, der seine nächsten Züge der Welt lange im Voraus zeigt und davon ausgeht, dass die meisten Menschen diese Simulationen für nichts anderes als normale Übungen halten würden. Wie man mit diesen Warnungen umgeht und sich nicht von ihnen täuschen lässt

Bleiben Sie auf dem Laufenden, aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Wenn die Welt 2025 durch die Medien von der mysteriösen Atemwegserkrankung in Brasilien erfährt, werden Sie sich daran erinnern, dass hier zuerst darüber berichtet wurde. Das liegt nicht daran, dass ich hellseherische Fähigkeiten besitze, sondern daran, dass der Plan bereits von ihnen ausgearbeitet wurde. Lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen nicht von Angst leiten. Versuchen Sie, jede offizielle Stellungnahme, jede Impfempfehlung und jede Erklärung zum Lockdown kritisch zu hinterfragen. Die Eliten setzen darauf, dass Sie sich an die Regeln halten, denn sie haben eine Terrorsituation geschaffen, in der Sie zum Gehorsam gezwungen sind. Sie wollen, dass Sie Ihre Pläne nach ihrem Zeitplan ändern, als wären Sie ein Passagier in ihrem Flugzeug, während Sie in Wirklichkeit ein Opfer ihrer geplanten Pandemie sind. Was ich sagen will, ist Folgendes: Lebe, aber sei dir bewusst, dass die Augen der Welt auf dich gerichtet sind und dass sie die Manipulationstaktiken, zu denen du greifst, nicht durchschauen. Schlussbetrachtung Die im Rahmen der Untersuchung gesammelten Daten machen deutlich, dass wir die tatsächlichen Fakten der Pandemie verstehen müssen, anstatt die Narrative der Eliten unkritisch zu übernehmen. Die inszenierten Simulationen, mit denen Bill Gates Datum und Ort der nächsten Pandemie „erfindet“, sind nicht die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens, die wir uns erhofft hatten; es handelt sich vielmehr um eine Methode, Zustimmung in Echtzeit zu erzeugen. Die Abwehr zentralisierter Pandemiebekämpfungsstrategien sollte damit beginnen, die folgenden Muster zu erkennen: -Simulationen, die Ausbrüche beinahe allzu gut „spontan“ vorhersagen

-Verborgene Impfstoffe sind die ersten, die bereitstehen, bevor neue Krankheiten bekannt werden.

-Medienvertreter, die die Öffentlichkeit von bereits bekannten Drehbüchern überzeugen

-Nicht gewählte Gremien, die die Unterwerfung der Macht über unabhängige Staaten fordern Die Entscheidung der Afrikanischen Union, die Befugnis zur Pandemiebekämpfung nicht an die WHO abzugeben, ist ein klares Zeichen dafür, dass der Widerstand noch immer besteht. Nationale Führungskräfte, die ihren Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig sind und nicht milliardenschwere Philanthropen oder globale Gesundheitsbürokraten, sollten in Gesundheitskrisen die Entscheidungsgewalt haben. Wenn Bill Gates den Termin und den Ort des nächsten Pandemieausbruchs bekannt gibt, ist das keine Verschwörungstheorie, da er seine Absichten offen kundtut. Die Frage, die bleibt, ist, ob wir aus den Machtübernahmen während der COVID-19-Pandemie lernen werden oder ob wir weitere Freiheiten aufgeben werden, wenn SEERS wie geplant eintrifft?

Quellen: PublicDomain/discover.hubpages.com am 05.11.2025