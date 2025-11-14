Der Anti-Geoengineering-Gesetzentwurf in Wyoming ist zum Scheitern verurteilt – genau wie die Gesetzentwürfe in Tennessee, Florida und Louisiana

Teile die Wahrheit!

Der Bundesstaat Wyoming hat einen neuen Gesetzentwurf mit dem Titel „ Clean Air and Geoengineering Prohibition Act “ eingebracht, der die absichtliche Freisetzung von Partikeln oder Substanzen in die Luft zum Zweck der Veränderung von Wetter, Klima oder Sonnenlicht unter Strafe stellen würde.

Leider ist der Gesetzentwurf zum Scheitern verurteilt, weil er das „absichtliche“ Geoengineering verbietet, nicht aber die wahre Ursache der Kondensstreifen, die Flugzeuge hinterlassen, die sich verteilen und Sonne und Himmel verdunkeln: mit Metallnanopartikeln und Schwefel versetzte Flugzeugabgase.

Die neue Gesetzgebung besagt: „Es ist verboten, in Wyoming oder im Luftraum über Wyoming absichtlich atmosphärische Schadstoffe einzuleiten, freizusetzen oder auf irgendeine Weise zu verbreiten, um das Klima, das Wetter oder die Sonneneinstrahlung zu verändern.“

Der Gesetzentwurf ist eine Reaktion auf die wachsende Zahl von Amerikanern, die sich über die sonnen- und himmelverdunkelnden Kondensstreifen von Flugzeugen im Flug ärgern.

Sie haben das Gefühl, dass man ihnen ihr gottgegebenes Recht auf Sonnenlicht und klaren Himmel raubt.

Die FAA, NASA und NOAA haben offiziell bestätigt , dass Düsenflugzeuge – einschließlich Verkehrsflugzeuge – Emissionen erzeugen, die in der Luft verbleiben und das Wetter verändern:

Laut den drei Agenturen entstehen diese Kondensstreifen von Flugzeugen in eisübersättigten Bereichen der Atmosphäre und können stunden- bis tagelang bestehen bleiben.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie dazu neigen, sich auszubreiten und schließlich Gebiete zu bedecken, die sich über mehrere hundert Kilometer erstrecken können.

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und ihres riesigen Abdeckungsbereichs haben diese Flugzeugemissionen „wahrscheinlich den bedeutendsten Einfluss auf die Atmosphäre“.

Die Regierung stellt offen fest, dass „Kondensstreifen-Cirruswolken schwer von natürlich vorkommenden Cirruswolken zu unterscheiden sein können“.

Die Verdunkelung von Sonne und Himmel wird von vielen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen, da sie Erwachsenen und Kindern das Recht auf informierte Einwilligung und das grundlegende Menschenrecht auf Sonnenlicht, klaren Himmel und natürliche Gesundheit vorenthält. (Das israelisch-amerikanische Geoengineering-Unternehmen „Stardust“ will bereits im April mit der Blockierung der Sonne durch Chemikalien aus der Luft beginnen)

Sonnenlicht ist unerlässlich für die Vitamin-D-Produktion, die Immunfunktion und das psychische Wohlbefinden.

Keine Regierung, Fluggesellschaft, kein Unternehmen und kein Forscher hat die moralische oder rechtliche Befugnis, Sonne und Himmel zu verdunkeln oder die Öffentlichkeit ohne deren Wissen oder Zustimmung nicht offengelegten atmosphärischen Experimenten auszusetzen.

Experten wie Jim Lee, die sich gegen Geoengineering aussprechen, warnen schon seit Jahren davor, dass sich die Gesetzgeber auf das falsche Ziel konzentrieren – sie verbieten „absichtliche“ Experimente, während sie die anhaltende Luftverschmutzung durch den alltäglichen Flugverkehr ignorieren, die bereits als großflächiges, unreguliertes, aber „unbeabsichtigtes“ Geoengineering fungiert.

Warum der Gesetzentwurf scheitern wird

Die Abgeordneten Wyomings, die hinter dem neuen Gesetz stehen, haben Recht, wenn sie auf das „souveräne Recht zur Festlegung der öffentlichen Politik in Bezug auf Luft, Land und Wasser des Staates“ verweisen.

In ihrem Gesetzentwurf warnen sie davor, dass „die Risiken für die menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft, die Tierwelt und die Umweltsicherheit durch Experimente zur Veränderung der Atmosphäre… schädliche Folgen haben können.“

Das Gesetz definiert einen „atmosphärischen Schadstoff“ jedoch als „jede Substanz, die absichtlich in die Atmosphäre freigesetzt wird, um das Klima, das Wetter oder die Sonneneinstrahlung zu verändern“.

Das bedeutet, dass die Gesetzgebung die sonnen- und himmelsverdunkelnden Emissionen von Verkehrsflugzeugen nicht stoppen wird, da weder Flugzeughersteller noch Flugzeugtreibstoffhersteller noch Fluggesellschaften behaupten, dass ihre Emissionen für absichtliches Geoengineering bestimmt sind.

„Geoengineering“ ist der gezielte, groß angelegte Eingriff in das Klimasystem der Erde, der den sogenannten und widerlegten Auswirkungen des „Klimawandels“ entgegenwirken soll.

Es ist zwar möglich, dass Flugzeughersteller, Flugzeugtreibstoffhersteller und Fluggesellschaften insgeheim wissen, dass Flugzeugemissionen Geoengineering verursachen, aber das Gesetz wird die Sonnen- und Himmelsblockade nicht stoppen, da es nur auf vorsätzliche Geoengineering-Aktionen abzielt.

Niemand in der Luftfahrtindustrie behauptet, dass Flugzeugemissionen absichtlich Geoengineering betreiben.

Im Grunde kriminalisiert das Gesetz etwas, was niemand zugibt zu tun – während die realen, andauernden Flugzeugemissionen, die Sonne und Himmel verdunkeln, unter dem Deckmantel des routinemäßigen Flugverkehrs weitergehen.

Verfassen die Abgeordneten von Tennessee, Florida, Louisiana und nun auch Wyoming absichtlich ineffektive Gesetze zur Wetterbeeinflussung?

Tennessee, Florida und Louisiana haben bereits Gesetze verabschiedet, die vorsätzliches Geoengineering unter Strafe stellen.

Das Gesetz in Tennessee ist seit über einem Jahr in Kraft.

Dennoch wird in allen drei Staaten weiterhin die Sonne und der Himmel verdeckt, da behauptet wird, dass die Flugzeugemissionen nicht für absichtliches Geoengineering verwendet werden.

Die Rechnungen funktionieren also nicht.

Die durch Flugzeuge verursachte Wettermanipulation wird erst dann aufhören, wenn sich die Gesetzgeber mit den metallnanopartikel- und schwefelhaltigen Abgasen von Flugzeugen befassen, von denen die FAA, die NASA und die NOAA bereits zugeben, dass sie künstliche Wolken bilden, die den Himmel verdunkeln.

Die Tatsache, dass vier Bundesstaaten beschlossen haben, diese Gesetzesentwürfe mit einer Formulierung zu versehen, die das eigentliche Problem nicht angeht, wirft die beunruhigende Frage auf, ob diese Gesetzgeber das Recht der Bürger auf Sonnenlicht und klaren Himmel absichtlich sabotieren.

Warum sollten Bundesstaaten Gesetze mit dem gleichen Wortlaut verfassen, die in anderen Bundesstaaten nicht dazu beigetragen haben, die Sonnen- und Himmelsverdunkelung zu stoppen?

Details zum Wyoming-Gesetz

Zu den verbotenen Aktivitäten gehören „Solarstrahlungsmanagement“, „Stratosphären-Aerosoleinleitung“, „Wettermanipulation“ und „Eingriffe zur Luftverschmutzung“.

Das Gesetz ermächtigt den Umweltdirektor des Staates, „bei Entdeckung einer verbotenen Aktivität eine Unterlassungsverfügung zu erlassen“ und „die Bundesregierung, andere Bundesstaaten oder internationale Organisationen“ darüber zu informieren, dass solche Handlungen „in Wyoming gemäß diesem Gesetz und dem zehnten Verfassungszusatz rechtswidrig sind“.

Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit einer Anklage wegen eines schweren Verbrechens rechnen.

Bei einem ersten Verstoß drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 500.000 US-Dollar, bei wiederholten Verstößen bis zu fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen von mindestens 500.000 US-Dollar.

Die Maßnahme verbietet außerdem Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber, die einen mutmaßlichen Verstoß melden oder Beweise dafür liefern.

Wenn der Gesetzentwurf vom Repräsentantenhaus und Senat des Bundesstaates verabschiedet wird, tritt er in Wyoming sofort nach seinem Inkrafttreten in Kraft.

Fazit

Wyomings „Gesetz zur Verhinderung von sauberer Luft und Geoengineering“ klingt auf dem Papier kühn.

Doch wie ähnliche Gesetze in Tennessee, Florida und Louisiana ist es zum Scheitern verurteilt.

Geoengineering sollte in allen Staaten verboten werden, aber die Amerikaner sind verärgert über das, was sie täglich aus Verkehrsflugzeugen sehen.

Indem die Gesetzgeber nur die „absichtliche“ Veränderung der Atmosphäre verboten haben, haben sie Industrie und Regierung ein perfektes Schlupfloch in die Hand gegeben und gleichzeitig den Amerikanern fälschlicherweise vorgegaukelt, das Problem werde angegangen.

Währenddessen breiten sich die Pfade immer weiter aus, das Sonnenlicht schwindet immer mehr, und niemand wird zur Rechenschaft gezogen.

Solange die Gesetzgeber die wahre Quelle – die mit Metallnanopartikeln und Schwefel versetzten Abgase von Düsenflugzeugen, von denen die FAA, die NASA und die NOAA bereits zugeben, dass sie das Wetter beeinflussen – nicht benennen und verbieten, werden die Amerikaner weiterhin ihr Recht auf Sonnenlicht, klaren Himmel und informierte Zustimmung unter dem falschen Vorwand des „normalen“ Flugbetriebs verlieren.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 05.11.2025