In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „The Glenn Beck Program“ führte Moderator Glenn Beck ein tiefgründiges Gespräch mit dem christlichen Forscher Timothy Alberino über die Möglichkeit einer „posthumanen Apokalypse“.

Dabei zog er Parallelen zu biblischen Erzählungen und modernen technologischen Entwicklungen. Die Folge, die am 15. November 2025 ausgestrahlt wurde, hat großes Interesse und Debatten ausgelöst, insbesondere unter jenen, die sich mit den ethischen Implikationen von Transhumanismus und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen.

Im Gespräch warnte Alberino, die Menschheit stehe kurz davor, die Sünden zu wiederholen, die zur Zerstörung in den Tagen Noahs führten (Genesis 6).

Er vermutete, die Vermischung der „Söhne Gottes“ mit den „Töchtern der Menschen“ habe zu Mischwesen und zur Verderbnis allen Fleisches geführt – ein Szenario, das sich seiner Ansicht nach heute durch technologische Entwicklungen wiederholt.

„Wir bauen gerade den Mechanismus unserer eigenen Zerstörung“, erklärte Alberino mit Blick auf die Fortschritte im Transhumanismus und der KI, die die menschliche Biologie und Identität neu definieren könnten.

Beck und Alberino erörterten das Konzept des Transhumanismus, beschrieben als Übergang vom menschlichen zum posthumanen Zustand, der potenziell zu einer Welt führen könnte, in der die traditionelle Menschheit aufhört zu existieren.

Alberino erwähnte insbesondere die Arbeiten von Zukunftsforschern wie Ray Kurzweil und Yuval Noah Harari, die für das nächste Jahrhundert tiefgreifende Veränderungen der menschlichen Existenz vorhersagen, die den Menschen möglicherweise überflüssig machen. (Googles Android-Lockdown: Haben Sie Ihr Smartphone wirklich unter Kontrolle?)

„Es wird keine Menschen mehr auf der Erde geben“, zitierte Alberino und unterstrich damit die düsteren Prognosen einiger Technologen. Die Diskussion berührte auch die philosophischen und theologischen Implikationen dieser Entwicklungen.

Alberino stellte eine entscheidende Frage: „Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Ist unsere Menschlichkeit es wert, bewahrt zu werden?“

Er argumentierte, die Gesellschaft stehe am Rande einer „posthumanen Apokalypse“, ein Begriff, mit dem er eine Zukunft beschreibt, in der die menschliche Identität durch technologische Integration grundlegend verändert wird oder verloren geht. Beck, bekannt für seine konservative und oft apokalyptische Weltsicht, schien Alberinos Bedenken zu teilen und betonte das rasante Tempo des technologischen Fortschritts.

„Das ist kein Alarmismus, das ist keine Übertreibung“, bekräftigte Beck und stimmte damit Alberinos Ansicht zu, dass die aktuelle technologische Entwicklung zum Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, führen könnte.

Die Episode hat die Diskussionen über das Zusammenspiel von Glaube, Technologie und Ethik neu entfacht. Kritiker des Transhumanismus argumentieren, er berge existenzielle Risiken und könne potenziell zu einem Verlust der Menschenwürde und Autonomie führen. Befürworter hingegen sehen darin ein Mittel, biologische Grenzen zu überwinden und die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern.

Die Debatte wird zusätzlich dadurch verkompliziert, dass kein Konsens über die Definition und die Implikationen von Begriffen wie „posthuman“ und „transhuman“ besteht.

Alberinos Perspektive wurzelt in seiner Interpretation biblischer Prophezeiungen und antiker Texte.Dies legt nahe, dass die heutige Zeit einer Welt vor der Sintflut ähnelt, in der göttliches Eingreifen notwendig war, um die Menschheit zu retten. Diese Ansicht deckt sich mit Teilen der christlichen Gemeinschaft, die technologische Fortschritte als Erfüllung von Endzeitszenarien sehen.

Da „The Glenn Beck Program“ weiterhin ein breites Publikum erreicht, dient diese Folge als Anstoß für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Zukunft der Menschheit angesichts des rasanten technologischen Wandels.

Unabhängig davon, ob man Alberinos Warnungen zustimmt oder nicht, unterstreicht das Gespräch die dringende Notwendigkeit ethischer Überlegungen bei der Entwicklung und Anwendung transformativer Technologien.

Für alle, die diese Themen weiter vertiefen möchten, ist die Folge auf verschiedenen Podcast-Plattformen verfügbar und lädt dazu ein, sich mit den komplexen Fragen zur Zukunft der menschlichen Identität und Existenz auseinanderzusetzen.

„Wacht endlich auf!“ – Senator schlägt Alarm nach KI-Cyberangriff

Ein demokratischer Senator schlug am Donnerstag Alarm wegen der Gefahren unregulierter künstlicher Intelligenz, nachdem das KI-Unternehmen Anthropic bekannt gegeben hatte, dass es den ersten dokumentierten Fall eines groß angelegten Cyberangriffs vereitelt hatte, der ohne wesentliches menschliches Eingreifen durchgeführt wurde .

Laut Anthropic handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Angriff einer chinesischen, staatlich geförderten Gruppe, der sich gegen „große Technologieunternehmen, Finanzinstitute, Chemieunternehmen und Regierungsbehörden“ richtete.

Nach einer ausführlichen technischen Erklärung, wie der Angriff zustande kam und wie er letztendlich vereitelt wurde, diskutierte Anthropic die Sicherheitsimplikationen für KI, die mit minimaler menschlicher Anleitung massenhafte Cyberangriffe ausführen kann.

„Die Hürden für die Durchführung komplexer Cyberangriffe sind deutlich gesunken – und wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird“, so das Unternehmen. „Mit der richtigen Konfiguration können Angreifer nun KI-gestützte Systeme über längere Zeiträume einsetzen, um die Arbeit ganzer Teams erfahrener Hacker zu erledigen.“

Anthropic sagte weiter, dass Hacker KI nun nutzen könnten, um Aufgaben wie „die Analyse von Zielsystemen, die Erstellung von Exploit-Code und das Scannen riesiger Datensätze gestohlener Informationen effizienter als jeder menschliche Bediener“ durchzuführen, was die Tür für „weniger erfahrene und ressourcenstarke Gruppen“ öffnen könnte, einige der ausgefeiltesten Angriffsoperationen durchzuführen.

Das Unternehmen schloss mit der Warnung, dass „die oben beschriebenen Techniken zweifellos von vielen weiteren Angreifern eingesetzt werden – was den branchenweiten Austausch von Bedrohungsinformationen, verbesserte Erkennungsmethoden und stärkere Sicherheitsvorkehrungen umso wichtiger macht.“

Diese Cybersicherheitsstrategie reichte Senator Chris Murphy (D-Conn.) nicht aus; er sagte, dass ein Eingreifen der Regierung erforderlich sei, um die potenziellen Schäden durch KI zu mindern.

„Leute, wacht endlich auf!“, schrieb er in einem Social-Media- Beitrag. „Das wird uns zerstören – und zwar schneller, als wir denken –, wenn wir die Regulierung von KI nicht morgen zu einer nationalen Priorität machen.“

Der kalifornische Staatssenator Scott Wiener (Demokraten) merkte an, dass viele große Technologieunternehmen sich trotz der täglich zunehmenden Bedrohungen weiterhin gegen die staatliche Aufsicht über KI wehren.

„Zwei Jahre lang haben wir uns für ein Gesetz eingesetzt, das große KI-Labore dazu verpflichtet, ihre Modelle auf katastrophale Risiken zu prüfen oder zumindest ihre Sicherheitsvorkehrungen offenzulegen“, erklärte er . „Wir haben es geschafft, aber die Industrie (nicht Anthropic) drängt weiterhin auf ein bundesweites Verbot staatlicher KI-Regelungen, ohne dass es eine bundesweite Alternative gibt.“

Einige Forscher, die mit Ars Technica sprachen , äußerten jedoch Skepsis darüber, dass der KI-gesteuerte Hack tatsächlich so ausgefeilt war, wie Anthropic behauptet hatte, einfach weil sie der Meinung sind, dass die aktuelle KI- Technologie noch nicht gut genug ist, um eine Operation dieser Größenordnung durchzuführen.

Dan Tentler, geschäftsführender Gründer der Phobos Group, sagte gegenüber der Publikation, dass die Effizienz, mit der die Hacker die KI angeblich dazu brachten, ihre Befehle auszuführen, völlig anders sei als das, was er selbst mit der Technologie erlebt habe.

„Ich weigere mich weiterhin zu glauben, dass Angreifer diese Models irgendwie dazu bringen können, Dinge zu tun, die sonst niemand kann“, sagte er. „Warum geben die Models diesen Angreifern in 90 % der Fälle, was sie wollen, während wir anderen uns mit Schleimerei, Blockaden und Drogenexzessen herumschlagen müssen?“

„We are on the brink of a POST-HUMAN apocalypse.“ Christian explorer @TimothyAlberino warns that mankind is rushing towards committing the same sin that condemned the world in the days of Noah: „We are building the mechanism of our own destruction right now…to remake Adam.“ pic.twitter.com/2aIgkLL2q4 — Glenn Beck (@glennbeck) November 15, 2025

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 16.11.2025