Die Queen wusste, dass Prinz Andrew Prostituierte in den Buckingham Palace brachte – Dokumente behaupten, dass die Queen eine Klientin von Epstein war

Laut einem königlichen Historiker wusste die verstorbene Königin Elizabeth II., dass ihr Sohn Andrew schon seit Jahren Sexarbeiterinnen in den Buckingham Palace brachte.

Dem britischen Monarchen wird vorgeworfen, an der Vertuschung des schändlichen Verhaltens des ehemaligen Herzogs von York beteiligt gewesen zu sein – abgesehen von dem, dessen er im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschuldigt wurde.

MSN berichtet: „Er hat jahrelang Prostituierte in den Buckingham Palace gebracht“, sagte der Autor und Literaturagent Andrew Lownie am Donnerstag in der Sendung NewsNation. „Das geschah regelmäßig. Angestellte beschwerten sich bei den Verantwortlichen, aber es wurde nichts unternommen.“

Lownie, Autor der brisanten Biografie „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“, behauptete sogar, dass Palastbeamte bedroht wurden, um sie zum Schweigen zu bringen, andernfalls würden sie ihre Positionen verlieren.

„Natürlich wusste die Königin Bescheid (über Andrews Aktivitäten). Sie war informiert“, behauptete er. „Aber er war ihr Lieblingssohn und kam mit allem davon. Sie haben es vertuscht – bis jetzt.“

Lownie sagte, er erhalte seit der offiziellen Aberkennung seiner Titel und seiner Räumung aus der königlichen Residenz „jeden Tag mehr und mehr Informationen“ von Personen aus Andrews Umfeld .

„Sie haben keine Angst mehr, zu reden oder an die Öffentlichkeit zu gehen und der Welt zu erzählen, was wirklich passiert ist, jetzt, da Andrew entmachtet wurde“, fügte er hinzu. „Jetzt, da er nicht mehr unter dem Schutz der Königin steht.“ (David Icke wird in neuen Jeffrey-Epstein-Akten wiederholt namentlich genannt und bloßgestellt!)

Der heute öffentlich als Andrew Mountbatten Windsor bekannte zweitgeborene Sohn von Königin Elizabeth wurde letzten Monat von seinem älteren Bruder, König Charles, aufgrund erneuter Anschuldigungen, er gehöre zu Epsteins Klienten, all seiner Titel und Ehren enthoben .

Neue Dokumente behaupten, dass Königin Elizabeth II. eine Klientin von Epstein war

Laut neu veröffentlichten E-Mails von Jeffrey Epstein gehörte die verstorbene britische Monarchin, Königin Elizabeth II., zu seinen „Klienten“.

Laut einer von etwa 23.000 Akten aus dem Nachlass von Epstein gehörte Königin Elizabeth II. zu den „Klienten“ des verurteilten Pädophilen, und er beriet sie in Finanzfragen.

Mehrere Dokumente belegen außerdem, dass der Lieblingssohn der Königin, der ehemalige Prinz Andrew, sowohl Epstein als auch seine Komplizin Ghislaine Maxwell im Jahr 2000 zur Geburtstagsfeier seiner Mutter eingeladen hatte.

In einem Dokument heißt es: „Epstein war nach Windsor Castle eingeladen worden, um den Geburtstag der Königin zu feiern.“

Der Daily Express berichtet: Eines der rund 23.000 Dokumente aus dem Nachlass von Epstein , die letzte Woche vom Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, enthüllt, dass der Nobelpreisträger Murray Gell-Mann sagte, er habe „den Eindruck gehabt, dass zu Epsteins Klienten auch die Königin von England gehörte“.

„Sowohl [Martin] Nowak als auch [Alan Morton] Dershowitz waren begeistert, als sie in Epsteins Haus einem Mann namens ‚Andrew‘ die Hand schütteln konnten“, heißt es in dem Dokument.

Gemeint ist damit der in Österreich geborene Mathematik- und Biologieprofessor an der Harvard University bzw. der amerikanische Anwalt und Rechtsprofessor.

„Bei ‚Andrew‘ handelte es sich um Prinz Andrew , der anschließend dafür sorgte, in Dershowitz’ Jura-Vorlesung hinten Platz zu nehmen.“

Die Dokumente enthalten auch Anschuldigungen, Epstein habe der verstorbenen Königin Finanzberatung angeboten.

Eine weitere Akte aus dem Nachlass Epsteins, die letzte Woche vom Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass Herr Gell-Mann erklärte, er habe „verstanden, dass Epstein der Königin Finanzberatung gegeben habe“.

In den Epstein-Akten wurden weitere verschiedene britische Persönlichkeiten namentlich erwähnt, darunter Sarah Ferguson neunmal und Naomi Campbell zehnmal.

Unter den veröffentlichten Namen befinden sich, wie der Mirror berichtet, verschiedene britische Persönlichkeiten. Die Nennung in den Dokumenten bedeutet nicht, dass die betreffenden Personen in ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein oder anderen Personen verwickelt sind.

Die Namen in den Dokumenten umfassen mutmaßliche Opfer und Ankläger sowie Personen, die indirekt mit Epstein in Verbindung stehen und in Klagen gegen Maxwell – sowohl zivil- als auch strafrechtliche – verwickelt wurden.

Liste britischer Namen in den Epstein-Akten:

Andrew Mountbatten-Windsor – 173 Erwähnungen

Sarah Ferguson – neun Erwähnungen

Königin Camilla – neun Erwähnungen

Prinzessin Diana – 14 Erwähnungen

Stephen Hawking – 17 Erwähnungen

Richard Dawkins – 29 Erwähnungen

Tony Blair – 22 Erwähnungen

David Cameron – 19 Erwähnungen

Gordon Brown – 16 Erwähnungen

Colin Firth – 10 Erwähnungen

Piers Morgan – neun Erwähnungen

Naomi Campbell – 10 Erwähnungen

Nigel Farage – 18 Erwähnungen

Sir Mick Jagger – neun Erwähnungen

Adele – acht Erwähnungen

Sir David Beckham – neun Erwähnungen

Sir Elton John – acht Erwähnungen

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.11.2025