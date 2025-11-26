Die Welt-Illusion: Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten

Teile die Wahrheit!

In alten Grabstätten auf der ganzen Welt wurden längliche Schädel gefunden. Viele davon sind das Ergebnis absichtlicher Deformationen, aber einige inspirieren andere Theorien.

Viele davon sind das Ergebnis einer Praxis, bei der der Schädel in den ersten Lebensjahren eines Kindes absichtlich durch Binden deformiert wurde. Einige lassen sich durch natürliche Deformation erklären.

Dennoch bleiben im Zusammenhang mit einigen der Schädel genügend Geheimnisse, um verschiedene Theorien aufzustellen. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Abb. 56: Oben links: Ein länglicher Schädel aus Paracas, Peru. Oben rechts: Dieser weibliche Kopf hat einen länglichen Schädel und ist wahrscheinlich ein Kind des ägyptischen Pharaos Echnaton (1351–1334 v. Chr.). Unten links: Sklavinnen im Kongo, deren Köpfe in jungen Jahren durch Fesseln verlängert wurden, ca. 1900–1915. Unten rechts: Länglicher Schädel einer jungen Frau, ausgestellt im Historischen Museum von Yverdon

Könnten die länglichen Schädel in Paracas, Peru, beispielsweise von einer menschenähnlichen Spezies stammen, die noch nie zuvor untersucht wurde?

Einige der berühmtesten Langschädel wurden in Paracas an der peruanischen Küste gefunden. Man schätzt, dass die Schädel zwischen 3.000 und 2.000 Jahre alt sind.

Brien Foerster, stellvertretender Direktor des Paracas History Museum in Paracas, gab im Februar bekannt, dass ein Genetiker die erste Fleischprobe aus den Schädeln analysiert und festgestellt habe, dass Abschnitte der DNA keiner bekannten menschlichen oder menschenähnlichen Spezies aus der Vergangenheit entsprechen.

Die Ergebnisse sind vorläufig und Foerster sagte, er habe die Ankündigung gemacht, um das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und so Gelder für die weitere Analyse weiterer Proben zu erhalten.

Obwohl Foerster den Namen des Genetikers nicht nannte, sagte er, dieser sei in den Vereinigten Staaten, verfüge über alle erforderlichen Qualifikationen und arbeite im Auftrag der amerikanischen Regierung.

Abb. 57: Eine Vitrine mit Schädeln aus der andinen Paracas-Kultur, zu sehen im Nationalmuseum für Archäologie, Anthropologie und Geschichte Perus

Foerster hat ein großes Interesse an Langschädeln und hat im Laufe der Jahre viel unabhängige Forschung betrieben. In einem aufgezeichneten Interview (siehe unten) sagte er im Februar gegenüber „Ancient Origins“ (55), dass etwa 5 bis 10 Prozent der Hunderten von Langschädeln, die er aus aller Welt gesehen hat, nicht das Ergebnis absichtlicher Deformation zu sein scheinen. Die Bindetechniken hinterlassen normalerweise eine abgeflachte Oberfläche auf einem Teil des Schädels, aber einige der Schädel, die er gesehen hat, sehen ganz natürlich aus.

Foersters Glaubwürdigkeit wurde von einigen in Frage gestellt. Er scheint weder einen höheren Abschluss noch eine formale archäologische Ausbildung zu haben. Obwohl er stellvertretender Direktor des Paracas History Museum ist, handelt es sich hierbei um ein Privatmuseum, und einige weisen darauf hin, dass es von der Publizität profitieren würde.

Ägyptens Pharao Echnaton

Der Schädel eines der geheimnisvollsten Könige des alten Ägypten, Echnaton, wird länglich dargestellt. Das ist ungewöhnlich und nicht üblich.

Die medizinische Fakultät der University of Maryland war 2008 Mitveranstalter einer Konferenz, deren Ziel speziell die Erforschung von Theorien über Echnatons Physiologie war.

Eine damalige Pressemitteilung (56) der Universität fasst einige der gestellten Fragen zusammen: „Haben seine Handwerker seinen Anweisungen gefolgt, einen künstlerischen Stil für religiöse Zwecke anzuwenden? Oder sah er wirklich so bizarr aus, und wenn ja, warum?“

Echnaton hatte nicht nur einen länglichen Schädel, sondern auch einen langen Hals, lange Finger, dicke Schenkel, weibliche Attribute und andere seltsame Merkmale.

Abb. 58: Die Wilbour-Plakette, ca. 1352–1336 v. Chr., zeigt Echnaton und Nofretete in der Spätphase ihrer Herrschaft

Irwin M. Braverman, MD, von der Yale University School of Medicine, sagte auf der Konferenz, dass der Pharao möglicherweise zwei Erkrankungen gleichzeitig gehabt habe.

Eine davon, Kraniosynostose, könnte den verlängerten Schädel erklären. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Ägypter absichtlich Schädeldeformationen praktizierten, doch Echnatons Kinder werden ebenfalls mit deformierten Schädeln dargestellt. Bei Kraniosynostose verschmelzen die Bindegewebsverbindungen des Kopfes in frühem Alter und stören die Schädelbildung.

Dr. Braverman erklärte, dass einige der anderen Merkwürdigkeiten auf das Aromatase-Exzess-Syndrom zurückzuführen seien. Dieses Syndrom verschiebt den Hormonhaushalt zugunsten von Östrogen, was laut der Pressemitteilung „zur Feminisierung der Männer und einer fortgeschrittenen sexuellen Entwicklung der Mädchen führt“. Die Töchter des Pharaos werden mit Brüsten in sehr jungem Alter gezeigt, was wiederum darauf hindeutet, dass das Syndrom genetisch vererbt wurde.

Der bekannte kanadische Ägyptologe und Archäologe Dr. Donald B. Redford meint, die Physiologie des Pharaos habe möglicherweise mehr mit einer Veränderung seines künstlerischen Stils nach dem dritten Jahr seiner Herrschaft zu tun, als er begann, den Sonnengott Aton anzubeten.

Osteuropäer ahmten die Hunnen nach

Die Praxis der Schädeldeformation wurde möglicherweise von den Hunnen in Europa verbreitet. Beherrschte Völker wollten möglicherweise ihre Eroberer nachahmen, da die Schädelverlängerung oft mit der sozialen Klasse in Verbindung gebracht wurde.

Forscher der Universität Debrecen und des College of Nyiregyhaza in Ungarn veröffentlichten (57) im April im Journal of Neurosurgery eine Studie über Langschädel aus dem Karpatenbecken in Mittelosteuropa, in der sie diese Theorie darlegten.

Sie sagten, die Hunnen hätten diesen Brauch vom alanischen Volk der Türken übernommen, und „deshalb können die Hunnen nur als Überbringer, nicht aber als Entwickler dieser Tradition angesehen werden.“

Sie schrieben: „Es scheint möglich, dass dieser Brauch, der mit den Funden im Karpatenbecken in Verbindung gebracht wird, zuerst in der Steppe von Kalmückien und später auf der Krim auftrat, von wo aus er sich über die Hunnenwanderung nach Mittel- und Westeuropa ausbreitete. Weder der hier beschriebene Schädelfund noch die Fachliteratur zu diesem Thema liefern überzeugende Beweise dafür, dass die Schädeldeformation zu einer chronischen neurologischen Störung führte.“(58)

Die verlängerten Schädel von Säuglingen

Bereits 1838 standen europäischen Forschern Langschädel von Säuglingen zur Verfügung. Auch in Samuel Mortons Sammlung in Philadelphia befanden sich die Schädel der „Alten Peruaner“.

Zwei längliche Säuglingsschädel, die Rivero und Tschudi in „Peruvian Antiquities“ erwähnen, wurden von Captain Blankley entdeckt und nach England gebracht und 1838 dem „Museum of the Devon and Cornwall Natural History Society “überreicht. Dr. Bellamy lieferte 1842 eine detaillierte Beschreibung dieser Schädel und vermutete, dass sie zwei Säuglingen gehörten – einem Jungen und einem Mädchen, wenige Monate bzw. etwa ein Jahr alt.

Er wies auf erhebliche strukturelle Unterschiede zu denen „normaler“ Säuglingsschädel und das Fehlen von Anzeichen von künstlichem Druck hin, sowie auf ihre Ähnlichkeit mit anderen „Titicacan“-Schädeln im „Museum of the College of Surgeons“ in London.

Abb. 59: Mark Laplumes Rekonstruktion des Fötus von Rivero und Tschudi

Angesichts der Tatsache, dass es mindestens zwei Mumien gibt, die Föten mit verlängerten Schädeln enthalten, sowie Hunderte von Säuglingen und Kindern mit verlängerten Schädeln, bestünde für die wissenschaftliche Gemeinschaft eine vorrangige Aufgabe darin, den physischen Standort der Mumien zu identifizieren und eine DNA-Analyse durchzuführen.

Dies wird derzeit von unabhängigen Forschern und Enthusiasten durchgeführt, denen es an infrastrukturellen und finanziellen Ressourcen mangelt und die erhebliche Hindernisse bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen überwinden müssen.

Es ist anzumerken, dass wir es mit sehr alter DNA zu tun haben, deren Analyse ein komplexes und teures Verfahren ist. (59)

DNA-Tests von der Firma AlphaBiolabs an 2.000 Jahre alten Schädeln, von denen vermutet wird, dass sie von Außerirdischen stammen könnten, haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Die in Peru gefundenen Schädel sorgten 2014 für eine Mediensensation, nachdem ein Genetiker vorläufige DNA-Tests durchführte und unbekannte Ergebnisse meldete.

Der Genetiker stellte fest, dass sie über mitochondriale DNA verfügten, „mit Mutationen, die bei keinem bekannten Menschen, Primaten oder Tier vorhanden sind“.

Mittlerweile wurde eine zweite Runde von DNA-Tests durchgeführt – was zu weiteren Spekulationen darüber führte, dass die früheren Besitzer des Schädels möglicherweise nicht von diesem Planeten stammten. ..

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 25.11.2025