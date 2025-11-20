Enthüllt: Der Mordanschlag auf Trump war ein Insiderjob des Tiefen Staates (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 13. Juli 2024 eröffnete Thomas Matthew Crooks bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Butler, Pennsylvania, das Feuer auf Präsident Trump.

Es handelte sich um einen gezielten und vorsätzlichen Mordanschlag. Die Kugel verfehlte Trump nur um Haaresbreite und streifte sein Ohr. Crooks wurde umgehend von Scharfschützen des Secret Service ausgeschaltet.

Die Mainstream-Medien verbreiteten innerhalb weniger Stunden die Geschichte vom „Einzeltäter“. Das FBI beteuerte, es gäbe keine tiefere Verschwörung. Sie logen.

Spulen wir vor zum 15. November 2025. Tucker Carlson hat gerade die gesamte offizielle Version in die Luft gejagt.

In einem 30-minütigen investigativen Video veröffentlichte Carlson schlüssige Beweise dafür, dass das FBI wichtige Informationen über Thomas Crooks absichtlich manipuliert, verzerrt und unterdrückt hat – nicht nur um die Wahrheit zu verbergen, sondern auch um die dahinter stehenden, tiefer liegenden Operationen zu schützen. (Durchgesickertes Audio: USAID-Beamte des sogenannten „Deep State“ diskutieren über einen internationalen Putsch gegen Trump)

Das hat Tucker aufgedeckt – und das hat das FBI vertuscht:

Die Lüge vom „Online-Geisterstatus“.

Das FBI behauptete, Crooks sei nicht digital präsent . Das war falsch. Carlsons Team fand über ein Dutzend aktive Online-Konten , darunter bei YouTube, Snapchat, Venmo, PayPal, Zelle, Discord, Chess.com, Google Play, Quizlet und Quora. Er war kein Geist – er war überall online und hinterließ eine digitale Spur der Radikalisierung, gewalttätiger Fantasien und politischer Besessenheit.

Die politische Motivumkehr.

Das FBI beharrte darauf, Crooks sei ein „Rechtsextremist“. Dokumente belegen jedoch, dass er zunächst Trump unterstützte, sich aber während der COVID-Lockdowns gewaltbereiten linken Ideologien zuwandte . In seinen Schriften rief er zu politischer Gewalt gegen Trump-Anhänger auf. Das FBI suchte jedoch gezielt Beiträge heraus , um ihn als Anhänger der MAGA-Bewegung darzustellen – wohl wissend, dass dies nicht mehr der Fall war.

Die YouTube-Vertuschung.

Ein YouTube-Konto voller gewaltverherrlichender, antisemitischer und einwanderungsfeindlicher Hetze wurde als „möglicherweise mit Crooks in Verbindung stehend“ abgetan. Tucker bestätigte: Es war sein Konto . Das FBI hatte keinen Zweifel , stellte es aber öffentlich als Spekulation dar. Das ist bewusste Desinformation.

Die Lüge über den Prozess.

Das FBI behauptete, aufgrund laufender Verfahren keine Details preisgeben zu können. Nur ist Crooks tot . Es gibt keinen Prozess. Keine Anklage. Keine Angeklagten. Diese Ausrede war ein Vorwand, um die Öffentlichkeit über geheime Details zu informieren, die sie nicht preisgeben wollten.

Sie sagten, er habe keinerlei Warnzeichen gegeben.

Das ist die Krönung. Crooks‘ Online-Profile waren voll von Anzeichen für eskalierende Gewalt und ideologische Besessenheit. Er war nicht nur bekannt , sondern wurde auch überwacht. Und wenn er nicht überwacht wurde, dann hat der gesamte Überwachungsapparat komplett versagt. So oder so, jemand lügt.

Das war nicht einfach nur ein verwirrter Schütze, der einen schlechten Tag hatte. Das war ein sorgfältig geplanter, riskanter Mordanschlag auf den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Und sämtliche institutionellen Sicherheitsvorkehrungen, die dies verhindern sollten – von prädiktiven Datenanalysen bis hin zur Verhaltenserkennung von Bedrohungen – versagten auf wundersame Weise genau in dem Moment, als Trump in Butler die Bühne betrat.

Das ist kein Versagen. Das ist ein kontrollierter toter Winkel. Und solche toten Winkel entstehen nicht zufällig.

Und hier wird es düsterer:

Crooks entspricht exakt dem psychologischen und operativen Muster von Agenten des Tiefen Staates – Personen, die jahrelang überwacht und dann, wenn politisch nützlich, gelenkt und eingesetzt werden.

Wie Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan und James Hodgkinson folgte Crooks einem Verhaltensmuster : frühe Radikalisierung, ideologischer Umschwung, digitale Aktivitäten, psychische Probleme und schließlich der Einsatz – alles verpackt in das Etikett eines Einzeltäters, sobald die Operation abgeschlossen ist.

Und um es ganz klar zu sagen: Trump hat durch ein Wunder überlebt . Wäre die Kugel nur einen Zentimeter anders eingeschlagen, würden wir heute einen Staatsstreich im Gewand einer nationalen Tragödie erleben – und das FBI würde dasselbe sagen: „Er handelte allein, wir wurden nicht gewarnt, Fall abgeschlossen.“

Aber Trump ist nicht gestorben. Und nun kommt alles, was sie zu unterdrücken versuchten, ans Licht .

Tucker Carlsons Enthüllung ist mehr als eine Dokumentation. Sie ist eine Kriegserklärung an die Maschinerie der Vertuschung, der psychologischen Kriegsführung und der staatlich gelenkten Narrative.

Seine Veröffentlichungen werden in Echtzeit von Militärgeheimdiensten, unabhängigen Forschern und sogar ausländischen Regierungen analysiert – alle erkennen nun, dass die Vereinigten Staaten nur knapp einer umfassenden Operation gegen das Regime im Inland entgangen sind, die als Schießerei getarnt war.

Und ignorieren Sie nicht den Zeitpunkt.

Präsident Trump war bereits dabei, die unter den globalistischen Stellvertreterregierungen florierende Geheimdienst- und Überwachungsinfrastruktur abzubauen.

Die Operation „Crooks“ wurde zeitlich vor der vollständigen Abriegelung abtrünniger CIA-Niederlassungen, vor dem erzwungenen Rücktritt kompromittierter FBI-Direktoren und vor dem Start von „Project Mercury“ – Trumps Initiative zur grundlegenden Umstrukturierung der digitalen US-Geheimdienste – im August 2025 geplant.

Wenn Crooks Erfolg gehabt hätte, wäre all das nicht passiert.

Was Tucker gerade aufgedeckt hat, betrifft nicht einen einzelnen Mann mit einem Gewehr. Es geht um ein System gezielter Gewalt, digitaler Kontrolle und Unterdrückung von Meinungen – betrieben von Geheimdiensten, geschützt von korrupten Medien und gerichtet gegen jeden, der die Macht der alten Garde bedroht.

Crooks war eine Waffe. Das FBI log, um es zu vertuschen. Tucker bewies es. Und Präsident Trump, als Oberbefehlshaber im Jahr 2025, hält nun das Zündholz in der Hand.

Alles beschleunigt sich jetzt. Die digitalen Blacklists. Die Narrativpolizei. Die KI-Zensoren. Die Netzwerke zur Verhaltenskontrolle. Sie wissen, dass wir Bescheid wissen.

Und das Einzige, was sie vor dem völligen Zusammenbruch bewahrt, ist Trump .

Fragen Sie sich also Folgendes: Warum hat das FBI über Crooks gelogen?

Denn die Wahrheit ist gefährlicher als die Kugel, die Trump beinahe das Leben gekostet hätte.

Video:

Explosive Enthüllungen zeigen, dass der Polizist, der Thomas Crooks erschoss, auch für die Organisation von Präsident Trumps Sicherheit in Butler verantwortlich war – ein Sicherheitskonzept, das weithin als katastrophal bezeichnet wird. Experten vergleichen es mit Jack Rubys Mord an Lee Harvey Oswald , um die Ermittlungen zu vereiteln.

Obwohl überall Kugeln flogen und Trump ungeschützt war, wird der Verantwortliche für den gescheiterten Schutz nun als Held gefeiert und bleibt völlig ungestraft . Dies schürt die Empörung darüber, dass es sich um eine koordinierte Operation handelte, um den 47. Präsidenten zum Schweigen zu bringen. Das amerikanische Volk fordert die Wahrheit.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 16.11.2025