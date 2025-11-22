Gesundheit: Kefir: Das uralte Berggetränk, das die moderne Wissenschaft aufgrund seiner starken gesundheitsfördernden und heilenden Wirkung wiederentdeckt

Teile die Wahrheit!

Kefir, eines der ältesten funktionellen Getränke der Welt, stammt aus dem Nordkaukasus in Russland, wo er traditionell in Ziegenledersäcken fermentiert und wegen seiner lebensverlängernden Wirkung geschätzt wurde.

Im Gegensatz zu Joghurt enthält Kefir eine höhere Vielfalt und Dichte an Probiotika – über sieben Milliarden aktive Kulturen pro Tasse – sowie Proteine, Kalzium und essentielle B-Vitamine, die die allgemeine Gesundheit unterstützen.

Studien belegen, dass Kefir die Vielfalt des Darmmikrobioms erhöht, die Verdauung fördert und Entzündungen reduziert, was sowohl gesunden Menschen als auch schwerkranken Patienten zugutekommt – und das ohne Nebenwirkungen.

Untersuchungen zeigen, dass traditioneller Kefir aus authentischen Körnern den Cholesterinspiegel und Entzündungen senkt, während industriell hergestellte Varianten, denen natürliche Mikroben fehlen, möglicherweise nicht die gleichen Vorteile bieten.

Neben der Förderung der Verdauung unterstützt Kefir einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, eine verbesserte Stimmung und kognitive Fähigkeiten, stärkere Knochen und eine gesündere Haut – und verdient sich damit seinen Ruf als modernes Superfood mit Wurzeln in einer alten Tradition.

Kefir wird seit Jahrhunderten als eines der ältesten und nahrhaftesten Getränke der Welt geschätzt. Ursprünglich aus den Bergen des Nordkaukasus in Russland stammend, war dieses säuerliche, fermentierte Milchgetränk über Generationen hinweg ein Grundnahrungsmittel, da man glaubte, dies trage zu einem langen und gesunden Leben bei.

Traditionell wurde Kefir hergestellt, indem man Milch und Kefirkörner in einen Ziegenlederbeutel gab und diesen zum Fermentieren in einen sonnigen Türrahmen hängte.

Dank moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse entdecken Forscher nun die vielfältigen positiven Wirkungen von Kefir auf die menschliche Gesundheit – von der Verbesserung der Darmflora über die Stärkung des Immunsystems bis hin zum Schutz des Gehirns.

Kefir unterscheidet sich von Joghurt durch seine größere Vielfalt und höhere Konzentration an Probiotika. Laut der National Kefir Association enthält eine Tasse Kefir mindestens sieben Milliarden aktive probiotische Kulturen, darunter Stämme wie Lactobacillus lactis , L. rhamnosus , L. plantarum und Bifidobacterium longum .

Diese nützlichen Mikroorganismen fördern ein ausgeglichenes Mikrobiom, unterstützen die Verdauung und produzieren bioaktive Verbindungen, die zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Eine Tasse Kefir liefert über 9 Gramm Protein, 36 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs an Kalzium und 25 Prozent des täglichen Bedarfs an Vitamin B12 und B2 für Erwachsene.

Jüngste Forschungsergebnisse bestätigen, was traditionelle Kefirtrinker schon lange wissen: Die Vorteile von Kefir gehen weit über den guten Geschmack hinaus.

Eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigte, dass fermentierte Milchprodukte zahlreiche gesundheitliche Vorteile für regelmäßige Konsumenten bieten können. Die staatlich anerkannte Ernährungsberaterin Rachel Gargano erklärte gegenüber der Epoch Times , dass die Milliarden von Bakterien und bioaktiven Verbindungen im Kefir die Vielfalt des Darmmikrobioms verbessern – ein Schlüsselfaktor für die Verdauung und die allgemeine Gesundheit.

Die Hinweise auf die positiven Auswirkungen von Kefir auf die Darmgesundheit mehren sich. In einer Pilotstudie aus dem Jahr 2024 erhielten schwerkranke Intensivpatienten Kefir in steigenden Dosen. Bereits nach 72 Stunden zeigte sich in Stuhlproben ein signifikanter Anstieg des Darmmikrobiom-Wellness-Index, und bei keinem der Patienten traten Nebenwirkungen oder Infektionen auf.

Eine ähnliche Studie, veröffentlicht in Frontiers in Microbiology, ergab, dass gesunde Erwachsene, die zwei Wochen lang täglich Kefir tranken, im Vergleich zu Joghurt- oder unfermentierter Milch einen Anstieg nützlicher Darmbakterien und verdauungsfördernder sowie entzündungshemmender Verbindungen aufwiesen.

Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Kefir sind ein weiterer Bereich von wissenschaftlichem Interesse. Eine 2021 in Cell veröffentlichte Studie zeigte, dass Erwachsene, die sich reich an fermentierten Lebensmitteln – darunter Kefir – ernährten, eine größere mikrobielle Vielfalt und reduzierte Entzündungsmarker aufwiesen.

Eine klinische Studie aus dem Jahr 2023 verglich traditionellen Kefir mit industriell hergestellten Produkten und fand heraus, dass nur authentischer Kefir aus natürlichen Getreidesorten das LDL-Cholesterin und Entzündungsmarker senkte. Industriell hergestellter Kefir hingegen erhöhte einen Entzündungsmarker, was die Bedeutung traditioneller Fermentationsmethoden unterstreicht.

Ein Superfood für den ganzen Körper: Von der Blutzuckerbalance bis hin zu Gehirn-, Knochen- und Hautgesundheit

Neben der Förderung der Darmgesundheit kann Kefir die Insulinsensitivität verbessern und zur Blutzuckerregulierung beitragen. Eine umfangreiche Auswertung von 24 Studien ergab, dass Kefirkonsumenten einen signifikant niedrigeren Nüchternblutzuckerwert und eine bessere Insulinreaktion aufwiesen.

Weitere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Kefir die Gehirngesundheit und die Stimmungsregulation unterstützen kann – dank bestimmter probiotischer Stämme wie Lactobacillus helveticus und Bifidobacterium longum, die nachweislich Depressionssymptome lindern und Gedächtnis und kognitive Funktionen verbessern.

Die Vorteile von Kefir erstrecken sich sogar auf die Knochen- und Hautgesundheit. Eine Studie aus dem Jahr 2015 an Osteoporose-Patienten ergab, dass mit Kalzium angereicherte, fermentierte Kefirmilch den Knochenabbau verlangsamte und die Knochendichte effektiver erhöhte als Kalzium allein.

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2021 zeigte, dass selbstgemachter Kefir die Hautbarrierefunktion und die Feuchtigkeitsspeicherung verbesserte, insbesondere bei Menschen mit Neurodermitis.

Experten weisen darauf hin, dass die Mikronährstoffe in Kefir von Natur aus bioverfügbarer sind als in vielen anderen Lebensmitteln, was bedeutet, dass der Körper sie effizienter aufnehmen kann.

Erste Studien deuten darauf hin, dass die Kombination von Kefir mit Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella die Nährstoffaufnahme weiter verbessern kann, allerdings sind noch Studien am Menschen erforderlich.

Die gesundheitlichen Wirkungen von Kefir hängen zudem von Faktoren wie der verwendeten Milchsorte, der Fermentationsdauer und den Lagerbedingungen ab – all dies beeinflusst den Gehalt an probiotischen Mikroorganismen und bioaktiven Verbindungen.

Einst eine bescheidene Bergtradition, hat sich Kefir zu einem wissenschaftlich bestätigten Superfood entwickelt – und verbindet so uraltes Wissen mit moderner Ernährung.

Mit fortschreitender Forschung könnte sich dieses jahrhundertealte Getränk als einer der wirkungsvollsten Verbündeten der Natur für langfristige Gesundheit und Vitalität erweisen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 22.11.2025