Mehrere Erdbebenschwärme erschüttern den Pazifischen Feuerring! Sind die Westküste der USA und der Berg Fuji in Gefahr? (Video)

Warum bebt der Pazifische Feuerring plötzlich so heftig? Man sagt, der Erdbebenschwarm, der die San Francisco Bay Area erschüttert, könne „tagelang“ andauern, und Japan wurde in den letzten 24 Stunden von sage und schreibe 847 Erdbeben heimgesucht. Von Michael Snyder

Führt all diese seismische Aktivität zu einem größeren Ereignis? Sind die Westküste und der Fuji möglicherweise gefährdet?

Vor wenigen Stunden erschütterten Dutzende starke Erdbeben Japan.

Das bedeutendste war ein Erdbeben der Stärke 6,8 …

In den letzten 24 Stunden ereigneten sich vor der Küste Japans mindestens 25 Erdbeben, einige davon mit einer Stärke von über 6,0.

Das stärkste Beben der Serie wurde mit einer Stärke von 6,8 registriert und führte zu einer Tsunami-Warnung, die mehrere Stunden andauerte, bevor sie aufgehoben wurde, so der United States Geological Survey (USGS).

Die Erdbeben wiesen Stärken ab einer Magnitude von 4,5 auf, wobei viele eine Magnitude von über 5,0 erreichten, was zu Schäden und möglicherweise zum Verlust von Menschenleben führen konnte.

Das ist aber nur ein Teil der Geschichte.

Diese größeren Erdbeben waren Teil eines riesigen Erdbebenschwarms, der Hunderte und Aberhunderte kleinerer Erdbeben umfasste. (Im Jahr 2025 wurde die Erde bisher von 466.742 Erdbeben erschüttert)

Volcano Discovery meldet , dass Japan allein in den letzten 24 Stunden von insgesamt 847 Erdbeben heimgesucht wurde…

2 Beben mit einer Stärke über 6

13 Beben mit einer Stärke zwischen 5 und 6

40 Beben mit einer Stärke zwischen 4 und 5

108 Beben mit einer Stärke zwischen 3 und 4

253 Beben mit einer Stärke zwischen 2 und 3

431 Erdbeben unterhalb der Magnitude 2, die Menschen normalerweise nicht spüren.

Das ist nicht normal.

Nicht mal annähernd.

Wenn es sehr viele kleine Erdbeben gibt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit eines wirklich großen Erdbebens erheblich.

Tatsächlich warnt der Geophysiker Stefan Burns davor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Japan von einem Erdbeben der Stärke 8 oder höher getroffen wird, gerade deutlich gestiegen ist …

Wir alle haben gesehen, welche verheerenden Auswirkungen der Tsunami im Jahr 2011 auf Japan hatte.

Für mich stellt jedoch der Berg Fuji die weitaus größere potenzielle Bedrohung dar.

Die japanische Regierung veröffentlichte kürzlich ein KI-Video, das simuliert, wie ein großer Ausbruch des Fuji aussehen könnte …

Ein mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstelltes Video, das sich viral verbreitet hat, zeigt die katastrophalen Folgen eines Vulkanausbruchs am Fuji für Tokio und seine 37 Millionen Einwohner. Glücklicherweise steht das Informationsvideo nicht im Zusammenhang mit einem erhöhten Ausbruchsrisiko – es handelt sich lediglich um eine öffentliche Warnung im Rahmen des japanischen Tages der Vulkan-Katastrophenvorsorge 2025.

Ein KI-generiertes Video, das am 22. August von der Tokioter Stadtverwaltung veröffentlicht wurde, warnt vor der Geschwindigkeit, mit der Vulkanasche vom Fuji in die japanische Hauptstadt gelangen und dort Straßen, Gebäude, Eisenbahnstrecken und andere Infrastrukturen verschmutzen könnte.

Die Aschewolken des Fuji könnten Tokio in nur ein bis zwei Stunden erreichen, heißt es in den Untertiteln des Videos. Dies würde den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen, die Stromversorgung unterbrechen und die Atemwegsgesundheit von Millionen Menschen beeinträchtigen.

„Der Moment kann völlig unerwartet kommen“, heißt es in den Untertiteln, die den japanischen Kommentar des Videos ins Englische übersetzen. „Sollte der Fuji ausbrechen, könnte Vulkanasche auf Tokio fallen und uns auf vielfältige Weise beeinträchtigen.“

Leider glaube ich, dass ein Worst-Case-Szenario noch viel schlimmer wäre. Ich bin überzeugt, dass im Falle eines vollständigen Ausbruchs des Fuji Millionen von Einwohnern Tokios sterben könnten. Die gute Nachricht ist, dass es vom Berg Fuji bisher keine größeren Warnzeichen gibt. Aber wenn es anfängt zu schnaufen und zu keuchen, werde ich ganz sicher darüber schreiben. Auf der anderen Seite des Pazifischen Feuerrings erschütterte am Sonntagmorgen plötzlich ein Erdbebenschwarm Nordkalifornien … Am Sonntagmorgen erschütterte ein Erdbebenschwarm die San Francisco Bay Area. Die Serie von bis zu acht Beben mit einer Stärke von 2,5 bis 3,8 auf der Richterskala ereignete sich erstmals zwischen 9:38 Uhr und 9:41 Uhr südöstlich von San Ramon. Das letzte Beben ereignete sich um 10:42 Uhr, weniger als eine Meile westlich von San Ramon. Uns wurde mitgeteilt, dass dieser spezielle Erdbebenschwarm „stunden- oder sogar tagelang“ andauern könnte … Am Sonntagmorgen erschütterten sechs Erdbeben der Stärke 3,0 oder höher die East Bay. Sie waren Teil eines Schwarms von Dutzenden kleiner Erdbeben, der laut Seismologen noch Stunden oder sogar Tage andauern könnte. Das bisher stärkste Beben hatte eine Stärke von 3,8 und ereignete sich laut US Geological Survey um 9:38 Uhr in der Nähe von San Ramon. Einwohner von Danville, Dublin, Emeryville und San Ramon berichteten von ruckartigen Bewegungen und einem kurzen Rasseln. Wir alle wissen, dass diejenigen, die an der Westküste der Vereinigten Staaten leben, nur noch auf geliehener Zeit leben. Das große Beben, das die Geografie Südkaliforniens dauerhaft verändern wird, ist längst überfällig, und ein Megathrust-Erdbeben entlang der Cascadia-Subduktionszone könnte jederzeit eine gigantische Wasserwand auf Nordkalifornien, Oregon und Washington krachen lassen. Ich habe darüber bereits ausführlich geschrieben … In diesem Moment lauert eine stille Bedrohung vor der Westküste und droht Hunderte von Kilometern Küstengebiet im pazifischen Nordwesten mit plötzlicher Zerstörung. Wissenschaftler haben uns immer wieder gewarnt, dass die Cascadia-Subduktionszone das Potenzial hat, ein „Megabeben“ auszulösen, das das Leben von Millionen von Menschen, die an der Küste in Oregon, Washington und Nordkalifornien leben, schlagartig auf den Kopf stellen wird. Ein solches Erdbeben birgt das Potenzial, Tsunamiwellen zu erzeugen, die bis zu 30 Meter hoch sind und Geschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometern pro Stunde erreichen. In einer Subduktionszone schiebt sich eine der tektonischen Platten der Erde buchstäblich über eine andere. Wenn sich über einen längeren Zeitraum Energie anstaut und diese plötzlich freigesetzt wird, kann es zu einem sogenannten Megathrust-Erdbeben kommen. Sollte es entlang der Cascadia-Subduktionszone zu einem „Megathrust-Erdbeben“ kommen, würde die dabei freigesetzte gewaltige Energiemenge schlagartig eine enorme Wassermenge verdrängen. Wir sprechen hier von einer extrem hohen Wasserwand, die sich kilometerweit in alle Richtungen erstreckt und sich so schnell bewegen würde, dass niemand ihr entkommen könnte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Tsunami aussehen würde. Was würdest du tun, wenn ein gigantischer Tsunami von mehreren Dutzend Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde auf dich zukäme? Wissenschaftler versichern uns, dass es eines Tages passieren wird. Und die Uhr tickt. Unterdessen wurde die Philippinen von einem weiteren gigantischen Taifun getroffen … Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen und Millionen weitere wurden evakuiert, als der Supertaifun Fung-wong die Philippinen verwüstete. Während der Taifun – lokal als Uwan bekannt – der 21. Sturm ist, der den südostasiatischen Archipel in diesem Jahr trifft, ist er mit Abstand der größte. Laut The Independent könnte ein etwa 994 Meilen breites Regen- und Windband zwei Drittel des Landes erfassen. Während der heftige Sturm die Nordostküste des Landes bedroht, haben Millionen von Menschen Dörfer verlassen, die von Sturzfluten, Erdrutschen und Sturmfluten bedroht sind. Im Jahr 2025 wurde dieses Land immer und immer wieder von gewaltigen Stürmen heimgesucht. Hier in den Vereinigten Staaten werden wir seit fast drei Jahren durchschnittlich alle zwei Wochen von einer „Milliarden-Dollar-Katastrophe“ heimgesucht. Die „Experten“ versichern uns immer wieder, dass sich die Lage irgendwann wieder „normalisieren“ wird. Das kannst du glauben, wenn du willst. Doch der Boden unter unseren Füßen bebt weiter, die Wettermuster werden immer instabiler und die Sonne verhält sich weiterhin wild und unberechenbar. Video:

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 11.11.2025