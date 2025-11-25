Seltenes Elite-Lehrbuch enthüllt den Schlachtplan zur Versklavung und Ausrottung der Menschheit im Jahr 1982!

Teile die Wahrheit!

Im Jahr 1974 erschien das Buch „Changing Images of Man“ von Oliver W. Markley und Willis W. Harman, ein Lehrbuch der Politikwissenschaft.

Es ist Teil der Reihe Systemwissenschaft und Weltordnung und befasst sich mit der Umgestaltung der Gesellschaft und ihren Moralvorstellungen und Werten. Kritiker wie Alex Jones sehen in dem Werk einen Schlachtplan zur Versklavung und Ausrottung der Menschheit. Von Frank Schwede

„Changing Images of Man“ wurde herausgegeben vom Center for the Study of Social Policy des Stanford Research Institute. Die Autoren sind Oliver W. Markley und Willis W. Harman.

Die Erstauflage erschien im Jahr 1974, eine Zweitauflage folgte 1981 von der Pergamon International Library. Um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Das Werk beinhaltet einen umfassenden Plan zur Umgestaltung der Gesellschaft und wie das über die Einführung einer neuen Religion erfolgreich gelingen könnte.

Auf Seite 94 befindet sich ein interessantes Kapitel über Parapsychologie und paranormale Forschung, was das mit der Transformation der Gesellschaft zu tun hat, werden wir noch im Einzelnen erfahren.

So viel schon vor weg, die einzelnen Themen greifen wie Zahnräder in einander und vermitteln erst am Ende das Gesamtbild.

Die Autoren stellen klar fest, dass veränderte Bewusstseinszustände nicht unbedingt dazu dienen, außersinnliche Wahrnehmungen zu erlangen, vielmehr sind sie der Überzeugung, dass physische Zustände sich in erster Linie auf telepathische Weise per Gedankenübertragung, hervorrufen lassen – sie schreiben, dass Telepathie am wahrscheinlichsten zwischen zwei Personen möglich ist, die sich nahestehen.

Sie schreiben, übersinnliche Fähigkeiten lassen sich trainieren, schließlich gibt es so etwas wie eine Aura, die wir wahrnehmen können. Außerdem gibt es elektronische Messgeräte, die eingesetzt werden, um psychophysiologische Zustände zu erfassen und zu überwachen, die mit übersinnlichen Fähigkeiten korrelieren.

Im darauffolgenden Abschnitt werden die Auswirkungen der Parapsychologie auf das Menschenbild anhand eines Experiments des Stanford Research Instituts beschrieben, bei dem einer Person ein Lichtblitz in die Augen geleuchtet wird und eine andere Person ihn ebenfalls wahrnimmt.

Dieses bahnbrechende Experiment scheint als einen eindeutigen Beweis für universelle telepathische Fähigkeiten zu liefern, wobei sich viele Menschen dieses Wissens nahezu vollständig bewusst sind, vor allem diejenigen, die bereits eigene Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht haben.

Sollte sich telepathische Fähigkeit als universell und über Jahrhunderte nahezu verdrängt erweisen, deutet das darauf hin, dass dies auch für eine ganze Reihe anderer paranormaler Phänomene gelten könnte – beispielsweise Hellsehen, Fernwahrnehmung, ungewöhnlich schnelle Heilung, Präkognition, Rückerinnerung an frühere Leben, Teleportation, Gedankenfotografie und andere Formen der Psychokinese. (DIE AUTORITÄT: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen – die Wege zur Neuen Weltordnung)

Wege in die neue Religion

Das ist der erste wichtige Punkt, denn das vorherrschende Menschenbild, vor allem in der westlichen Gesellschaft, schließt die Möglichkeiten der Existenz paranormaler Phänomene eindeutig (noch) nicht ein.

Wenn der US amerikanische Psychologe und Autor Lawrence L. LeShan mit seiner Theorie recht hat, dass die Annahme über die Realität die erlebte Realität beeinflusst, dann könnten veränderte kulturelle Annahmen über die Möglichkeit paranormaler Phänomene Auswirkungen auf die Häufigkeit ihrer Beobachtung haben.

Mit anderen Worten formuliert: Die Elite weiß, dass übersinnliche Fähigkeiten existieren. Und sie weiß, dass sie häufiger auftreten werden, wenn sie die öffentliche Wahrnehmung zukünftig so verändert, dass diese Phänomene von der Öffentlichkeit akzeptiert werden.

Im Kern geht es darum, die Denkweise der Menschen komplett zu verändern, um sie für neue Ideen zu öffnen und auf diese Weise gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.

Zu den Veränderungen, die sie in der modernen Gesellschaft anstreben, gehört auch die Akzeptanz paranormaler und übersinnlicher Phänomene. Das klingt zunächst einmal spannend und auch gut, aber nur so lange, bis man auch den Rest des Buches gelesen und verdaut hat.

Der Autor und Herausgeber des Buches, Willis Harman leitete eine kleine Einrichtung namens IONS (Institute for Nietic Sciences), die eng mit der Stiftung von Edgar Mitchell zusammenarbeitet.

Edgar Mitchell war bekanntlich Astronaut und auch er beschäftigte sich mit übersinnlichen Fähigkeiten und UFOs. Das Problem ist, dass IONS offenbar eine Tarnorganisation der CIA ist.

In einem Dokument aus dem CIA-Archiv steht, wie die CIA, IONS und die Mitchell Stiftung nutzte, um über Andrija Puharich Uri Geller in die USA zu bringen und ihn am Stanford Research Institute testen zu lassen.

Auf diese Weise wollten die CIA Gelder auf Puharichs Konto schleusen, damit es nicht zu ihnen zurückverfolgt werden konnte. 1974 wurde dies vom Stanford Research Institute intern veröffentlicht.

Robert Maxwell, Vater der Epstein-Geliebten Gishlaine Maxwell, der zufällig ein Verlagsimperium besaß und selbst geheimdienstlich aktiv war, bekam Wind von der Sache.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die New-Age- und Okkultismus-Szene ab 1974 populär wurde – hauptsächlich durch Veröffentlichungen aus Robert Maxwells Verlagsimperium.

Viel esoterische Gehirnwäsche

In diesem Zusammenhang sollte die Frage erlaubt sein: Bewegt sich die Menschheit tatsächlich in Richtung 5. Dimension, erlebt sie wir wirklich ein Erwachen oder akzeptiert sie in Wahrheit die Geburt einer neuen Weltreligion?

Über Jahrhunderte haben Religionen die Menschheit über Angst und Schuldgefühle kontrolliert, solange, bis die Menschen das Märchen von strafenden Göttern nicht mehr hören glauben wollte.

Die Menschen wenden sich zunehmend von den Religionen ab, sind aber weiter auf der Suche nach Glaube, Hoffnung und Erlösung. Für die Eliten ist die Flucht aus Kirche und Religion ein Problem, weil damit einerseits für sie eine Kontrollinstanz verloren geht, andererseits weil sie eine neue Weltordnung schaffen, in der die alten Götter keinen Platz mehr haben.

Auf Seite 126 wird ausdrücklich erklärt, dass sich die zukünftige Religion mit okkulten Praktiken arbeiten wird. Erwähnt werden unter anderem die Rosenkränzer und die Thesosophie.

Die Wahrscheinlichkeit, das auch das Märchen vom Aufstieg in die 5. Dimension Teil der neuen Religionsbewegung ist, ist groß, weil es auch hier wieder um gehorsam und Erziehung geht, schließlich schaffen nur diejenigen den Aufstieg, die hart an sich und an den Aufstieg arbeiten werden, während diejenigen, die es nicht schaffen, zurückbleiben und zur Abwechslung mal nicht in der Hölle, sondern nach der Weltentrennung in einer dystophen Welt voller Schmerz und Elend schmoren.

Der Mensch ist ein manipulierbares Wesen – und schon immer gewesen. Die Elite betrachtet die menschliche Psyche als ein Computerprogramm, das man nach Belieben programmieren und durch äußere Einflüsse wie Folter verändern kann.

Corona liefert das Paradebeispiel. Die Autoren geben an einer Stelle sogar zu, dass die höchsten Ebenen der Metaprogrammierung mit der Kontaktaufnahme zu spirituellen Wesenheiten (möglicherweise Außerirdische) in Verbindung stehen.

Es wird auch darüber gesprochen, dass Menschen mit einer zersplitterten Psyche, wie sie beispielsweise bei MK ULTRA auftritt, leichter Zugang zu spirituellen Realitäten haben und bestimmte Wesenheiten kanalisieren können. Auch Corona war nichts anderes als ein MK ULTRA-Programm.

Weiter heißt es, in der Religion der Zukunft, die wir einführen werden, werden wir die schamanischen Traditionen normalisieren und bestimmte Wesenheiten kanalisieren.

Die Vorstellung, dass jeder einen freien Willen besitzt, dass niemand weiß, was in dem Anderen vorgeht, egal, ob im Wahllokal oder vor dem Regal im Supermarkt, ist einfach nur esoterischer Bullshit.

Genauso wie die aus esoterischen Kreisen verbreitete Mär über Manifestation, dass man jeder alles, was er sich wünscht, Kraft seiner Gedanken in sein Leben holen kann. Die Macht der Gedanken ist unbestreitbar groß, vor allem aus der Medizin ist das bekannt, dennoch sind auch der Gedankenkraft Grenzen gesetzt. Darüber sollte sich jeder im Klaren sein.

Niemand sollte seine Macht abgeben

Zweifellos existieren übernatürliche psychische Fähigkeiten, die, wie aus dem Buch deutlich hervorgeht, auch in Elitekreisen bekannt sind. Jeder kann die verborgenen Fähigkeiten wiederentdecken, beleben und trainieren. Und spätestens von dem Augenblick an, wo man sie zurückerlangt hat, will man nicht, dass jemand anderes die Kontrolle übernimmt.

Niemand sollte seine innere Stärke an äußere Autoritäten oder Systeme abgeben, die ihn durch Angstprogramme zu kontrollieren versuchen, stattdessen ist es ratsam, auf seine Intuition zu vertrauen, die ein verlässlicher Kompass durch diese schwierige Zeit ist, nur er führt zur Wahrheit und weg von der Täuschung.

Doch spätestens auf Seite 127 wird dem Leser vor Augen geführt, dass es in diesem künftigen System um Kontrolle einer Elite geht, die versucht, die Menschheit zu ihren Sklaven zu machen. Wie das funktioniert, wird auf Seite 133 erklärt.

Das Geheimnis steckt im kollektive Bewusstsein, das dem System die nötige Energie zuführt, um es am Laufen zu halten, weil, in dem Moment, wo ich mich mit dem System beschäftige, egal ob in positiver oder negativer Form, füge ich dem System durch meine Aufmerksamkeit die nötige Energie zu.

Erst wenn die Hälfte der Weltbevölkerung dem System keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, bricht es zusammen. Das heißt, selbst diejenigen, die das System hassen und sich täglich darüber in den sozialen Medien in Form von Kommentaren auslassen, fügen ihm Energie zu, selbst dann, wenn sie es nicht beabsichtigen.

Auf Seite 167 werden interessante Strategien beschrieben, die dazu beitragen sollen, dass die Wirtschaft und Weltbevölkerung nicht weiter wächst. Vorgeschlagen wird eine posthumanistische Welt ohne Nationalstaaten, ohne Identität und Grenzen.

Ein weiterer wichtiger Strategieplan ist die Zerstörung von Familie und Beziehungen über den Feminismus, der ein Keil in die Beziehung zwischen Mann und Frau treiben soll – und ganz besonders erwähnt sei die Genderideologie, über die Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen gefördert wird.

Der Plan ist, dass es genügend verrückte Wissenschaftler auf der Welt gibt, die sich dazu bereit erklären, gegen gute Bezahlung diese kranken Ideologien in die Köpfe der Menschen zu pflanzen, den Menschen erzählen, dass sie zu viel CO2 produzieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass jeder sein Geschlecht wechseln kann, so oft er Lust hat.

Das ist nichts anderes als psychologische Kriegsführung, die nur die Stärksten der Starken überleben werden.

Viele jungen Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, sind schon jetzt mit all dem Wahnsinn überfordert, begehen sogar Selbstmord oder schließen sich der Transsexuellenszene an. Linke Politiker und Wissenschaft nutzen die angeschlagene Psyche junger Menschen schamlos aus, indem sie Vielfalt und Minderheiten fördern.

Schaffe eine Krise und biete eine Lösung

Jedem sollte spätestens jetzt klar werden, dass die Unterdrückungserzählung nur eine Waffe ist, mit der die selbsternannte Elite die Welt von den Füßen auf den Kopf stellt, um aus dem angerichteten Chaos etwas Neues zu schaffen.

Sie nehmen Menschen wie Homosexuelle, Farbige oder Transsexuelle, die angeblich unterdrückt werden, als Waffe und behaupten, wenn diese unterdrückten Gruppen eine Stimme erhalten, würde das Gleichheit in der Bevölkerung schaffen.

In Wahrheit geht es aber darum, diese Menschen an die Macht zu bringen, um die westlichen europäischen Völker zu bestrafen und ein neues Apartheitsregime zu schaffen, das sich diesmal gegen den weißen Teil der Bevölkerung richtete und gegen Menschen, die nicht homo- oder transsexuell sind . Sie schaffen also damit eine neue Minderheit. Diesmal eben nur andersrum.

Es geht im Kern darum, eine globale Krise zu schaffen, die einen möglichst großen Teil der Bevölkerung in eine schwere psychische Krise stürzt, um darauf geeignet zu reagieren und den gebeutelten Menschen eine Lösung anzubieten.

Bereits schon auf den Seiten 18 und 19 geht es um die Deindustralisierung westlicher Staaten und wie das Bildungssystem in den Vereinigten Staaten und sicherlich auch in den übrigen westlichen Ländern umgestaltet werden muss.

Das Modell sieht unter anderem vor, dass Kinder nicht richtig Lesen, Schreiben und Rechnen können, dass sie stattdessen sozialisiert werden sollen, was auch immer man darunter verstehen mag.

Das heißt, der einzige Weg, die Techno- und Autokratie einzuführen, führt über eine absolute Verdummung der Bevölkerung – und wie uns die Realität zeigt, befinden wir uns gerade auf dem besten Weg dahin.

Die Kernaussage in dem Buch ist, dass die Evolution es verlangt, dass die Menschheit in ein neues Zeitalter eintreten muss, in dem sie sich von der Vorstellung verabschieden muss, Rechte zu besitzen: Du wirst nichts besitzen aber glücklich sein.

Das erklärte zukünftige Ziel ist die Einführung des Kollektivismus, was unter dem Corona-Regime bereits geschehen ist. Auf den Punkt gebracht geht es darum, die Sicht des Menschen auf sich selbst und die Welt neu zu gestalten.

Der beste Weg in diese Richtung ist die Schaffung einer neuen Religion, eine neue Art von Folter, die der Menschheit als neue Weltanschauung verkauft wird. Die Rede ist von Selbstverstümmlung, erzwungene Sterbehilfe und die Hölle auf Erden für jeden Einzelnen.

Die Eliten wollen damit verhindern, dass die Menschen so etwas wie Begierden entwickelten, weil die Menschheit im Westen bereits zu viel Fortschritt hat und im Überfluss lebt.

Das verstößt nach Meinung der Eliten gegen das geplante Prinzip der Begrenzung, dass der Menschheit in Form einer Gehirnwäsche über die neue Religion vermittelt werden soll.

Das Buch sagt auch, dass die Menschheit ihre Vorstellung von den biblischen Gottheiten aufgeben muss. Ob Christentum, Judentum und sämtliche andere Religionen, die mit dem Alten Testament in Verbindung stehen.

Sie sagen, dass die Menschheit die in der Bibel und im Testament dargestellten Gottheiten zu viel Bedeutung beimisst.

Pandemie, Klima, Krieg und die Einführung einer neuen Religion. Das scheint der geeignete Schlachtplan der Elite zu sein, mit dem sie der Weltbevölkerung den Krieg erklärt hat.

Der Appell an die Bevölkerung lautet, eine schlagkräftige Gegenoffensive gegen den Kriegsplan der Elite zu ergreifen.

Der Globalisierungsexperte Jay Dyer analysiert gemeinsam mit Alex Jones den unglaublichen, vom Pentagon geförderten Plan, buchstäblich außerirdische Wesenheiten zu kanalisieren, um verbotenes Wissen für den Aufbau einer posthumanen Weltherrschaft zu erlangen.

