Die schockierende Wahrheit über das Shedding bei COVID-Impfstoffen

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von „A Midwestern Doctor“ veröffentlicht wurde . Wichtige Details wurden für mehr Klarheit und Wirkung überarbeitet und redaktionell aufbereitet. Lesen Sie den Originalbericht hier .

Das Rätselhafteste an der COVID-Impfung ist ihre Fähigkeit, sich auszubreiten und Menschen zu schädigen, die die Impfung nie erhalten haben.

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen untersuchte ein Jahr lang über 1.500 dieser Berichte.

Was sich herauskristallisierte, ist eines der alarmierendsten Muster der Pandemie.

Alle reden über Shedding, aber fast niemand weiß, was das eigentlich ist.

Kurz nach der Einführung des COVID-Impfstoffs berichteten Tausende ungeimpfte Menschen von seltsamen Symptomen – oft direkt nachdem sie sich in der Nähe einer kürzlich geimpften Person aufgehalten hatten.

Sie hatten die Impfung nicht bekommen, waren aber trotzdem krank.

Und die Symptome waren unheimlich einheitlich. (Das schockierende MAC-Adress-Mysterium: Sind geimpfte Menschen jetzt Bluetooth-Sender einer versteckten Nanotech-Agenda?)

Das Thema Shedding ist nicht nur eine Blog-Theorie. Es stützt sich auf von Experten begutachtete Forschungsergebnisse , die vor ihrer Veröffentlichung sorgfältig von anderen Wissenschaftlern geprüft wurden.

Das häufigste Symptom des Sheddings könnte Sie überraschen: anormale Menstruationsblutungen.

Dies geschah sogar bei Frauen, die die Wechseljahre schon lange hinter sich hatten, und bei jungen Mädchen, die ihre erste Periode noch nicht hatten.

Die Ärzte taten es ab. In den sozialen Medien wurden sie für ihre Fragen verspottet. Doch die Muster waren zu stark, um sie zu ignorieren.

Was auch immer mit diesen Frauen geschah, war sehr, sehr real.

Zu den weiteren häufigen Symptomen, die von ungeimpften Personen gemeldet wurden, gehörten:

Grippeähnliche Erkrankung

Kopfschmerzen

Hautausschläge

Nasenbluten

Ermüdung

Nebenhöhlenprobleme

Haarausfall

Tinnitus

Gürtelrose

Geschwollene Lymphknoten

Einige sagten, sie hätten in der Nähe einer Person, die kürzlich gegen COVID geimpft worden war, sogar etwas Seltsames gerochen – etwa einen metallischen, chemischen Geruch.

Es waren nicht nur zufällige Symptome. Es gab Muster.

Immer wieder erkrankten Menschen, nachdem sie sich in der Nähe geimpfter Kollegen, Familienmitglieder oder Menschenmengen aufgehalten hatten.

Warum passiert das?

Die Theorien dazu variieren, aber die wahrscheinlichste Erklärung sind Exosomen – winzige Partikel, die der Körper verwendet, um Nachrichten zwischen Zellen zu senden.

Nach der Impfung kann das Spike-Protein in Exosomen verpackt werden. Diese werden dann ausgeatmet und im Schweiß ausgeschieden. Und so verbreiten sie sich.

Im Jahr 2023 fand eine von Experten begutachtete Studie etwas Verrücktes heraus:

Ungeimpfte Kinder geimpfter Eltern entwickelten Antikörper gegen das Spike-Protein, ohne jemals an COVID erkrankt zu sein oder den Impfstoff erhalten zu haben.

Dies deutet darauf hin, dass etwas von den Eltern auf die Kinder übertragen wurde. Was könnte es sonst erklären?

Ein weiterer Hinweis: Pfizers eigenes Versuchsprotokoll warnte vor einer „Umweltbelastung“ durch Hautkontakt oder Inhalation.

Und die FDA stuft mRNA-Injektionen als Gentherapie ein – bei der das Ausscheiden von RNA ein bekanntes Problem darstellt.

Und ja, die Peer-Review -Studie aus dem Jahr 2023 befasste sich sogar mit dem Thema sexueller Ausscheidung. Viele Menschen hatten Angst, darüber zu sprechen, doch die Studie bestätigte, was viele vermuteten: Menschen erkrankten nach Intimität mit geimpften Partnern.

Trotz alledem wurde uns gesagt, dass die Ausscheidung des COVID-19-Impfstoffs „unmöglich“ sei.

Menschen wurden verspottet und zensiert, nur weil sie Fragen dazu stellten.

Nichts davon war wissenschaftlich, und doch wurde uns immer wieder gesagt, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“.

Inzwischen haben Forscher tatsächlich herausgefunden, dass es bei Frauen, die weder geimpft noch infiziert waren, nach der Ansteckung zu dramatischen Veränderungen der Menstruation kam.

Beunruhigend ist, dass eine Studie ergab, dass 92 % der Frauen von spürbaren Störungen ihres Menstruationszyklus berichteten – viele davon innerhalb von drei Tagen nach der Exposition.

Und leider blieb es nicht bei den Menstruationsveränderungen.

Einige Frauen entwickelten eine Autoimmunität, reaktivierten Viren wie Gürtelrose oder Epstein-Barr oder berichteten sogar von lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Blutgerinnseln, Herzproblemen und neurologischen Schüben.

Leider handelte es sich hierbei nicht um Einzelfälle.

Viele der besonders empfindlichen Frauen hatten bereits Vorerkrankungen wie Schimmelpilzvergiftung, Fibromyalgie oder Impfschäden.

Sogar Haustiere – Katzen, Hunde, Papageien – waren betroffen!

Eine Frau sagte, sie habe ihre Besuche bei ihren Eltern abbrechen müssen, da sie nach jeder Reise bettlägerig geworden sei.

Ein anderer sagte: „Ich ging in die Kirche, und sobald ich mich hinsetzte, spürte ich es. Dieselben Kopfschmerzen, dieselben Gliederschmerzen, denselben Geruch. Jedes Mal.“

Eine Massagetherapeutin sagte, sie könne nicht mehr an geimpften Kunden arbeiten, ohne selbst krank zu werden.

Ich weiß, was du denkst. Das ist weder dir noch jemandem, den du kennst, passiert. Es klingt fast unglaublich.

Du hast recht. Die meisten Menschen spüren überhaupt nichts.

Für einen gefährdeten Teil der Bevölkerung waren die Auswirkungen jedoch verheerend – und dieser Teil der Bevölkerung wurde auf Schritt und Tritt ignoriert und manipuliert.

Nur weil wir etwas nicht erleben oder niemanden kennen, der es erlebt hat, heißt das nicht, dass es nicht passiert.

Wenn es tatsächlich zu Shedding kommt – und die aktuellen Erkenntnisse deuten darauf hin –, müssen wir wichtige Fragen stellen, bevor es zu spät ist.

Sollten mRNA-Impfstoffe überhaupt auf den Markt kommen dürfen, wenn sie Menschen beeinträchtigen können, die nie ihre Einwilligung gegeben haben?

Das macht die Sache so kritisch.

Das Ausscheiden bedeutet, dass es nicht nur um eine „persönliche Entscheidung“ geht. Auch Ungeimpfte können betroffen sein – manchmal sogar schwer.

Und dennoch … wurden wir nicht gewarnt. Es gab keine informierte Zustimmung. Und wie immer gibt es keine Verantwortung.

Es ist eine der dunkelsten Wahrheiten der COVID-Pandemie.

Uns wurde gesagt, dass die Impfstoffe in unserem Arm bleiben würden und dass jeder, der etwas anderes behauptete, ein Verschwörungstheoretiker sei.

Shedding war kein wilder Internetmythos. Er war real. Und obwohl Leute zum Schweigen gebracht, verspottet und gebannt wurden, weil sie ihn zur Sprache brachten, lag die Wahrheit die ganze Zeit in der Wissenschaft. Sie lagen nicht nur falsch – sie haben uns regelrecht manipuliert.

Uns wurde gesagt, wir sollten uns impfen lassen, um andere zu schützen. Es sei keine „persönliche Entscheidung“. Es diene dem Gemeinwohl.

Und jetzt fühlt es sich an, als ob alles auf den Kopf gestellt wäre.

Wir sollen uns impfen lassen, obwohl es anderen schaden kann? Und sie haben keine Wahl?

Geben Sie ihm einen Sinn.

Die Beweise für Shedding sind keine Verschwörungstheorie mehr. Er ist gut dokumentiert. Er ist messbar. Und er passiert bei echten Menschen.

Für alle mRNA-Injektionen müssen die gleichen Sicherheitsstandards gelten wie für jede andere Gentherapie.

Bis dahin sind wir alle Teil eines unkontrollierten Experiments.

Ich weiß, dass ich der Teilnahme nicht zugestimmt habe. Haben Sie das getan?

Wenn bei Ihnen nach dem Aufenthalt in der Nähe von gegen COVID geimpften Personen seltsame Symptome aufgetreten sind, sind Sie nicht verrückt – und Sie sind nicht allein.

Ihre Verhaltensmuster sind auffällig. Ihr Leid ist real. Und ihre Stimmen verdienen es, gehört zu werden.

