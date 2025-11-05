Die schockierende Wahrheit über das Shedding bei COVID-Impfstoffen

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von „A Midwestern Doctor“ veröffentlicht wurde . Wichtige Details wurden für mehr Klarheit und Wirkung überarbeitet und redaktionell aufbereitet. Lesen Sie den Originalbericht hier .
Das Rätselhafteste an der COVID-Impfung ist ihre Fähigkeit, sich auszubreiten und Menschen zu schädigen, die die Impfung nie erhalten haben.
Ein Arzt aus dem Mittleren Westen untersuchte ein Jahr lang über 1.500 dieser Berichte.
Was sich herauskristallisierte, ist eines der alarmierendsten Muster der Pandemie.
Alle reden über Shedding, aber fast niemand weiß, was das eigentlich ist.
Kurz nach der Einführung des COVID-Impfstoffs berichteten Tausende ungeimpfte Menschen von seltsamen Symptomen – oft direkt nachdem sie sich in der Nähe einer kürzlich geimpften Person aufgehalten hatten.
Sie hatten die Impfung nicht bekommen, waren aber trotzdem krank.
Und die Symptome waren unheimlich einheitlich. (Das schockierende MAC-Adress-Mysterium: Sind geimpfte Menschen jetzt Bluetooth-Sender einer versteckten Nanotech-Agenda?)
Das Thema Shedding ist nicht nur eine Blog-Theorie. Es stützt sich auf von Experten begutachtete Forschungsergebnisse , die vor ihrer Veröffentlichung sorgfältig von anderen Wissenschaftlern geprüft wurden.
Das häufigste Symptom des Sheddings könnte Sie überraschen: anormale Menstruationsblutungen.
Dies geschah sogar bei Frauen, die die Wechseljahre schon lange hinter sich hatten, und bei jungen Mädchen, die ihre erste Periode noch nicht hatten.
Die Ärzte taten es ab. In den sozialen Medien wurden sie für ihre Fragen verspottet. Doch die Muster waren zu stark, um sie zu ignorieren.
Was auch immer mit diesen Frauen geschah, war sehr, sehr real.
Zu den weiteren häufigen Symptomen, die von ungeimpften Personen gemeldet wurden, gehörten:
- Grippeähnliche Erkrankung
- Kopfschmerzen
- Hautausschläge
- Nasenbluten
- Ermüdung
- Nebenhöhlenprobleme
- Haarausfall
- Tinnitus
- Gürtelrose
- Geschwollene Lymphknoten
Einige sagten, sie hätten in der Nähe einer Person, die kürzlich gegen COVID geimpft worden war, sogar etwas Seltsames gerochen – etwa einen metallischen, chemischen Geruch.
Es waren nicht nur zufällige Symptome. Es gab Muster.
Immer wieder erkrankten Menschen, nachdem sie sich in der Nähe geimpfter Kollegen, Familienmitglieder oder Menschenmengen aufgehalten hatten.
Warum passiert das?
Die Theorien dazu variieren, aber die wahrscheinlichste Erklärung sind Exosomen – winzige Partikel, die der Körper verwendet, um Nachrichten zwischen Zellen zu senden.
Nach der Impfung kann das Spike-Protein in Exosomen verpackt werden. Diese werden dann ausgeatmet und im Schweiß ausgeschieden. Und so verbreiten sie sich.
Im Jahr 2023 fand eine von Experten begutachtete Studie etwas Verrücktes heraus:
Ungeimpfte Kinder geimpfter Eltern entwickelten Antikörper gegen das Spike-Protein, ohne jemals an COVID erkrankt zu sein oder den Impfstoff erhalten zu haben.
Dies deutet darauf hin, dass etwas von den Eltern auf die Kinder übertragen wurde. Was könnte es sonst erklären?
Ein weiterer Hinweis: Pfizers eigenes Versuchsprotokoll warnte vor einer „Umweltbelastung“ durch Hautkontakt oder Inhalation.
Und die FDA stuft mRNA-Injektionen als Gentherapie ein – bei der das Ausscheiden von RNA ein bekanntes Problem darstellt.
Und ja, die Peer-Review -Studie aus dem Jahr 2023 befasste sich sogar mit dem Thema sexueller Ausscheidung. Viele Menschen hatten Angst, darüber zu sprechen, doch die Studie bestätigte, was viele vermuteten: Menschen erkrankten nach Intimität mit geimpften Partnern.
Trotz alledem wurde uns gesagt, dass die Ausscheidung des COVID-19-Impfstoffs „unmöglich“ sei.
Menschen wurden verspottet und zensiert, nur weil sie Fragen dazu stellten.
Nichts davon war wissenschaftlich, und doch wurde uns immer wieder gesagt, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“.
Inzwischen haben Forscher tatsächlich herausgefunden, dass es bei Frauen, die weder geimpft noch infiziert waren, nach der Ansteckung zu dramatischen Veränderungen der Menstruation kam.
Beunruhigend ist, dass eine Studie ergab, dass 92 % der Frauen von spürbaren Störungen ihres Menstruationszyklus berichteten – viele davon innerhalb von drei Tagen nach der Exposition.
Und leider blieb es nicht bei den Menstruationsveränderungen.
Einige Frauen entwickelten eine Autoimmunität, reaktivierten Viren wie Gürtelrose oder Epstein-Barr oder berichteten sogar von lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Blutgerinnseln, Herzproblemen und neurologischen Schüben.
Leider handelte es sich hierbei nicht um Einzelfälle.
Viele der besonders empfindlichen Frauen hatten bereits Vorerkrankungen wie Schimmelpilzvergiftung, Fibromyalgie oder Impfschäden.
Sogar Haustiere – Katzen, Hunde, Papageien – waren betroffen!
Eine Frau sagte, sie habe ihre Besuche bei ihren Eltern abbrechen müssen, da sie nach jeder Reise bettlägerig geworden sei.
Ein anderer sagte: „Ich ging in die Kirche, und sobald ich mich hinsetzte, spürte ich es. Dieselben Kopfschmerzen, dieselben Gliederschmerzen, denselben Geruch. Jedes Mal.“
Eine Massagetherapeutin sagte, sie könne nicht mehr an geimpften Kunden arbeiten, ohne selbst krank zu werden.
Ich weiß, was du denkst. Das ist weder dir noch jemandem, den du kennst, passiert. Es klingt fast unglaublich.
Du hast recht. Die meisten Menschen spüren überhaupt nichts.
Für einen gefährdeten Teil der Bevölkerung waren die Auswirkungen jedoch verheerend – und dieser Teil der Bevölkerung wurde auf Schritt und Tritt ignoriert und manipuliert.
Nur weil wir etwas nicht erleben oder niemanden kennen, der es erlebt hat, heißt das nicht, dass es nicht passiert.
Wenn es tatsächlich zu Shedding kommt – und die aktuellen Erkenntnisse deuten darauf hin –, müssen wir wichtige Fragen stellen, bevor es zu spät ist.
Sollten mRNA-Impfstoffe überhaupt auf den Markt kommen dürfen, wenn sie Menschen beeinträchtigen können, die nie ihre Einwilligung gegeben haben?
Das macht die Sache so kritisch.
Das Ausscheiden bedeutet, dass es nicht nur um eine „persönliche Entscheidung“ geht. Auch Ungeimpfte können betroffen sein – manchmal sogar schwer.
Und dennoch … wurden wir nicht gewarnt. Es gab keine informierte Zustimmung. Und wie immer gibt es keine Verantwortung.
Es ist eine der dunkelsten Wahrheiten der COVID-Pandemie.
Uns wurde gesagt, dass die Impfstoffe in unserem Arm bleiben würden und dass jeder, der etwas anderes behauptete, ein Verschwörungstheoretiker sei.
Shedding war kein wilder Internetmythos. Er war real. Und obwohl Leute zum Schweigen gebracht, verspottet und gebannt wurden, weil sie ihn zur Sprache brachten, lag die Wahrheit die ganze Zeit in der Wissenschaft. Sie lagen nicht nur falsch – sie haben uns regelrecht manipuliert.
Uns wurde gesagt, wir sollten uns impfen lassen, um andere zu schützen. Es sei keine „persönliche Entscheidung“. Es diene dem Gemeinwohl.
Und jetzt fühlt es sich an, als ob alles auf den Kopf gestellt wäre.
Wir sollen uns impfen lassen, obwohl es anderen schaden kann? Und sie haben keine Wahl?
Geben Sie ihm einen Sinn.
Die Beweise für Shedding sind keine Verschwörungstheorie mehr. Er ist gut dokumentiert. Er ist messbar. Und er passiert bei echten Menschen.
Für alle mRNA-Injektionen müssen die gleichen Sicherheitsstandards gelten wie für jede andere Gentherapie.
Bis dahin sind wir alle Teil eines unkontrollierten Experiments.
Ich weiß, dass ich der Teilnahme nicht zugestimmt habe. Haben Sie das getan?
Wenn bei Ihnen nach dem Aufenthalt in der Nähe von gegen COVID geimpften Personen seltsame Symptome aufgetreten sind, sind Sie nicht verrückt – und Sie sind nicht allein.
Ihre Verhaltensmuster sind auffällig. Ihr Leid ist real. Und ihre Stimmen verdienen es, gehört zu werden.
von Bingen: „Die Nahrung sei euere Medizin“.
Der Mensch von heute wundert sich, das er krank wird wenn er Gift statt Nahrung zu sich nimmt.
Auch die energetisch satanische Beschaffenheit der Nahrung ist schädlich, denn wer kann nachprüfen welche Energien er mit gekaufter Nahrung zu sich nimmt.
Bei der Zubereitung einer Nahrung wird Energie in die Nahrung mit beigegeben, ob diese Energieform schädlich oder positiv ist, ist dem Menschen von heute völlig egal.
Auch wenn der Teufel persönlich dein Essen zubereitet, ist es den Menschen von heute egal, doch der Mensch wundert sich das er dieses oder jenes nicht verträgt, und natürlich kann mit Fleisch eine größere energetische Dichte übertragen werden.
Das Armageddon dieser Kampf von Gut und Satanisch was jeden Tag auf deinen Teller stattfindet, sieht eh keiner.
In früheren Zeiten wussten die Menschen von dieser energetischen Aufladung der Nahrung, da kam niemand auf die Idee ohne ein Gebet seine Nahrung zu sich zu nehmen.
Vereinzelt sieht man es noch wenn Menschen ihre Hände über den Teller halten und ein Gebet sprechen, um eine evtl. satanische Energie in der Nahrung zu neutralisieren, und das Essen in eine energetisch göttliche Form zu bringen.
Eine satanische Energie kann mit jeden Gegenstand übertragen werden, z.B. mit einem liebevollen Geburtstagsgeschenk, mit einem schönen Buch bei dem das Papier mit satanischer Energie aufgeladen wurde, Partikel in der Luft können kurzzeitig satanisch aufgeladen sein, und die Wissenschaft rätselt darüber, wie eine Krankheit entsteht.
Satanische Energie bringt die Krankheit, denn die satanische Energie ist der Tod selbst. Darum wirken auch die Heilkräuter mal besser, dann mal gar nicht, da auch Heilkräuter satanisch aufgeladen werden können.
Durch eine Aluverpackung kann die satanische Energie nicht hindurch gelangen.
Durchsichtiger Kunststoff und auch durch Glas kann satanische Energie ungehindert eindringen.
siehe dazu auch Irlmaier: alle Lebensmittel welche in Glas verpackt sind, werden in jener Zeit nicht mehr haltbar sein, sondern werden ungenießbar, nur Nahrung welche sich in einer Metallverpackung befindet ist noch genießbar und haltbar.
Darum hält sich Fleisch in einer Alufolie viel länger als in einer durchsichtigen Folie, von wegen UV-Licht. Einfach mal in einem völlig abgedunkeltem Raum ausprobieren.
Und der Mensch vermutet Radioaktivität, denn der Mensch glaubt immer was ihm durch die Medien gesagt wird.
Heute ist die satanische Energie in Europa extrem hoch konzentriert, das kann man absolut gleichsetzen mit einer konzentrierten tödlichen radioaktiven Strahlung, in Bezug auf Krankheiten und Sterberate.
Das geflügelte Wort „ein Land zerfällt von Innen“, ist heute die absolute Realität für Europa.
Putin wird sich von Europa fernhalten, um nicht vom Moder und der Fäulnis in Europa angesteckt zu werden.
Hippokrates von Kos:
Lass die Nahrung deine Medizin sein und die Medizin deine Nahrung.
Einfach mal in einem völlig abgedunkeltem Raum ausprobieren.
Ein Kühlschrank hat Metallwände, da kann satanische Energie nicht durch, was das Ergebnis verfälscht.
Ein Karton könnte funktionieren, ist kein Metall, da kann satanische Energie hindurch.
Ist reine Theorie, hab diesen Test (Alufolie – Klarsichtfolie) selbst noch nicht gemacht.
….satanische Energie…
Darum baue ich gerade an einem rollbaren Faradayscher Käfig.
Ich möchte kein Teil dieser satanischen Energie sein, oder werden.
Satanische Energie ist eine Kraft, welche alles beinhaltet…. Lediglich die Energie der Liebe, als Kraft des Urfeldes nicht mehr zulässt Diese satanische Energie verhindert die Kraft der Liebe.
Hallo Roland,
Deinem Satz, ich zitiere:
„Satanische Energie ist eine Kraft, welche alles beinhaltet…. Lediglich die Energie der Liebe, als Kraft des Urfeldes nicht mehr zulässt Diese satanische Energie verhindert die Kraft der Liebe. “
kann ich nicht zustimmen.
Denn wenn man das Hermetische Gesetz (Prinzip) der Schwingung kennt, lässt sich folgendes sagen:
Satanische Energie ist niedrig schwingend !!
Wenn ein Mensch der sich selbst liebt, aus der Wahrheit und Liebe seines Herzens lebt, kommt und die Nahrung oder was auch immer segnet, ist in einer sehr viel höheren Schwingung als die Satanische Kraft bzw energetische Schwingung und hebt aufgrund seiner höheren Schwingung die Satanische Kraft auf. Gleichbedeutend mit er eliminiert sie. So beschreibt es das Hermetische Gesetz.
Es kommt nicht auf einen Faraday’sche Käfig an sondern in welcher emotionaler und Liebes-schwingung man sich befindet.
Ein Mensch der das Geheimnis eines „Lichtschutzes“ kennt, kann von Satansicher Energie nicht beeinflusst werden !
Es ist also aus meinem Wissen und praktischer Erfahrung falsch zu sagen, daß die Satanische Kraft die Kraft der Liebe verhindert.Denn das kann sie gar nicht , weil sie niedriger (viel niedriger) schwingt als die Liebe !
Und wenn Du einmal einem dunklen, weil niedrig schwingenden Menschen begegnest, der gegen das Leben handelt, so frag Ihn einfach: dienst Du der höchsten Lichtmacht des Universums ?
So wirst Du erleben, das dieser „Dunkle“ ganz schnell das Weite sucht. Warum ist das so ?
WEil das Licht die Dunkelheit aufhebt !!
Bei den Covid-Biowaffen-Injektionen handelt es sich um eine unregulierte militärische Gegenmaßnahme, die unter dem PREP Act ohne jeden Haftungsschutz für die Injizierten eingesetzt werden. Die gesamte Impfaktion unterliegt keinerlei Regulierung und Haftung, denn die Machthaber in WHO und den Regierungen nutzen übergeordnete US-Militärgesetze, die über dem zivilen Recht stehen. Die Covid-Injektionen sind daher militärische Biowaffen, die keinerlei Regulierung unterliegen.
@Philipp
Ja, das was du meinem Kommentar entgegen stellst, ist die momentane Wunsch Vorstellung einer energetisch gesunden Welt.
Meine Frage an Dich, Philipp:
Welcher Energie entspricht der momentan aktuelle Geist in dieser Welt?
Ist es der Geist und Kraft der Liebe, oder ist es das Gegenteil?
Des Weiteren beschreibst Du inhaltlich die verschiedenen Ebenen, welche das Hermetische Gesetz voraussetzen.
Um in den bestimmten Bereich der Liebe zu kommen, bedarf es zunächst bestimmte niedrig frequentierte Ebenen zu überwinden.
Sofern auch Du im hier und jetzt, einen Regenwurm von der Gehweg Platte aufhebst und ins sichere Grüne Gras bringst, bist Du bereits mit dieser Hermetische Gesetzes Kraft verbunden.
Falls dem nicht so ist, dann sind echte Taten hier höher stehend, als weise Geschriebene Worte, welche ohne wirkliche Taten umsonst der Mühe sind.
Zudem kannst Du Deinem Gegenüber sehen, ob dieser niedrig, oder höher schwingend daher kommt.
Corona hat in dieser Welt, zu der niedrigen Energie geführt, welche ich weiterhin als satanisch, boshaft und bösartig benennen möchte.
Denn wo keine Liebe mehr keimt, möchte ich auch diesen Zustand nicht als liebevoll bezeichnen.
Denn wenn es so wäre, dann würden sich alle nach einem hilflosen Regenwurm bücken, oder? 🤔
PS :
Übrigens :
Je höher man schwingt, desto sensibler reagiert man auf äußerliche Strahlungen, oder unnatürliches.
Je tiefer man schwingt, desto weniger stört es einen selbst, wenn Elektro Smog um einen herum nebelt.
Wie Du vortrefflich selbst schreibst :
Satanische Energie ist niedrig schwingend !!
Je niedriger man schwingt, desto weniger sensibel reagiert man auch.
Darum hält man es auch nicht lange aus, wenn man sich unter niedrig schwingenden aufhält.
Das geht mir zumindest seit mehreren Jahren so.
Hallo.Tja,du bist nicht allein damit.Es gibt viele,nur einige viele schwingen wieder zurück(niedriger). Ist am einfachsten! Ist gewollt! Lenkend! USW… Auch ich musste lernen,das wohl,einige viel weiter sind wie andere. Was bedeutet wohl dies „Über den eigenen schatten zu springen,ist die hohe kunst, in der eigenen weiterentwicklung“.Nun,man keinen helfen,man kann zeigen wo türen sind. Die zeit läuft gegen uns,alles läuft,nach ihren plan. Höherschwingende waren auch genug vor uns da,was hat man mit ihnen gemacht,bzw,wie und wann!? Nun,zum artikel,ja auch ich habe dies bemerkt,oder merke es jeden tag noch. Hm,auch richtig blöd,das es viele unterschiedliche impfungen gab,manche die haben sich von mehreren hersteller ,was reingezogen. Nun,die nächse welle(impfung) kommt noch dies jahr! gruss