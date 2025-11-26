„Tech-Giganten“ wetteifern um die Kreation von Designerbabys

Teile die Wahrheit!

Ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das von Sam Altman und Brian Armstrong unterstützt wird, arbeitet Berichten zufolge an der Embryonenbearbeitung, um ein Kind ohne Erbkrankheit zu erzeugen.

Ein US-Startup, das von Silicon-Valley-Milliardären finanziert wird, arbeitet im Geheimen an einem Embryo-Editierungsprojekt, das zur Geburt eines „genetisch veränderten Babys“ führen könnte, das frei von Erbkrankheiten ist und über eine höhere Intelligenz verfügt, berichtete das Wall Street Journal.

Obwohl die Genbearbeitungstechnologie bereits für postnatale Behandlungen eingesetzt wird, ist es in den USA und vielen anderen Ländern weiterhin verboten, Wissenschaftlern die Bearbeitung von Genen in Embryonen mit der Absicht, Babys zu erzeugen, zu erlauben.

Laut einem am Samstag veröffentlichten Bericht bereitet das in San Francisco ansässige Startup Preventive „im Stillen etwas vor, das einer biologischen Premiere gleichkäme“.

Das Unternehmen wurde Anfang des Jahres von dem Gen-Editing-Wissenschaftler Lucas Harrington gegründet und wird Berichten zufolge von OpenAI-Chef Sam Altman und Coinbase-Mitbegründer Brian Armstrong unterstützt. (Rudolf Steiner: „Die Seele wird mithilfe eines Impfstoffs ausgelöscht werden“ und weitere „Prophezeiungen“)

Preventive gibt an, sein Ziel sei es, „Erbkrankheiten durch die Bearbeitung menschlicher Embryonen vor der Geburt zu beenden“ – eine Behauptung, die heftige Debatten über Ethik, Sicherheit und die Gefahr von Designerkindern ausgelöst hat.

Laut Korrespondenz, die dem Wall Street Journal vorliegt, sucht das Unternehmen nach Standorten, an denen die Embryonenbearbeitung legal ist, um seine Forschung durchzuführen.

Nach einer Anfrage des Wall Street Journal gab Preventive, das seine Pläne sechs Monate lang geheim gehalten hatte, bekannt, 30 Millionen Dollar für die Erforschung der Embryonenbearbeitung eingesammelt zu haben.

Armstrong, der Kryptowährungs-Milliardär hinter Coinbase, soll laut dem Wall Street Journal gegenüber Mitarbeitern geäußert haben, dass Genbearbeitung Kinder hervorbringen könnte, die weniger anfällig für Krankheiten sind, und er habe sogar einmal die Idee diskutiert, heimlich ein gesundes, genmanipuliertes Baby zu präsentieren, um die öffentliche Akzeptanz dieser Praxis zu fördern.

Kritiker argumentieren, dass solche Unternehmungen die Gefahr bergen, in die Eugenik abzurutschen. Fjodor Urnow, Direktor des Innovative Genomics Institute an der UC Berkeley, sagte, dass Menschen, die „mit sehr schlecht angelegten Geldsäcken“ ausgestattet seien, im Grunde eine „Verbesserung von Babys“ anstrebten .

MIT technology schreibt weiter:

Die Erzeugung genmanipulierter Menschen ist weiterhin umstritten, und der erste Wissenschaftler, dem dies in China gelang, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt . Das Verfahren ist in vielen Ländern, darunter den USA, nach wie vor illegal, und es bestehen Zweifel an seinem Nutzen als medizinische Methode.

Dennoch dürfte die Versuchung, die Zukunft der Menschheit zu gestalten, angesichts der rasanten Fortschritte in der Genbearbeitungstechnologie unwiderstehlich sein, insbesondere für Unternehmer, die die menschliche Existenz beeinflussen wollen. Theoretisch könnten selbst kleine genetische Veränderungen Menschen hervorbringen, die weder an Herzkrankheiten noch an Alzheimer erkranken und diese Merkmale an ihre Nachkommen weitergeben.

Laut Harrington könnte die Technik, sollte sie sich als sicher erweisen, „zu einer der wichtigsten Gesundheitstechnologien unserer Zeit werden“. Er schätzt, dass die Bearbeitung eines Embryos nur etwa 5.000 US-Dollar kosten würde und glaubt, dass sich die Bestimmungen in Zukunft ändern könnten.

Preventive ist das dritte US-Startup in diesem Jahr, das an der Entwicklung einer Technologie zur Erzeugung genveränderter Babys arbeitet.

Das erste, Bootstrap Bio aus Kalifornien, sucht Berichten zufolge nach einer Seed-Finanzierung und hat Interesse an der Steigerung der Intelligenz. Ein weiteres, Manhattan Genomics , befindet sich ebenfalls in der Gründungsphase, hat aber noch keine Finanzierungsrunde bekannt gegeben.

Bislang verfügt keines dieser Unternehmen über nennenswerte Mitarbeiter oder Einrichtungen und genießt in der etablierten Genomeditierungsforschung kaum Glaubwürdigkeit. Fjodor Urnow, ein Experte für Genomeditierung an der University of California, Berkeley, wo Harrington studierte, erklärte auf Anfrage per E-Mail, er halte es für unangebracht, solche Vorhaben weiterzuverfolgen.

Urnov hat sich scharf gegen das Konzept der vererbbaren Genomeditierung ausgesprochen und es als gefährlich, irreführend und als Ablenkung von den eigentlichen Vorteilen der Genomeditierung zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern bezeichnet.

In seiner E-Mail schrieb Urnov, dass ihn der Start eines weiteren Unternehmens in diesem Bereich „am liebsten vor Schmerz aufschreien“ lasse.

Harringtons Unternehmen wurde im Mai 2025 in Delaware unter dem Namen Preventive Medicine PBC gegründet. Als gemeinnützige Gesellschaft stellt es seinen öffentlichen Auftrag über den Gewinn. „Sollte unsere Forschung zeigen, dass [die Bearbeitung des vererbbaren Genoms] nicht sicher durchgeführt werden kann, ist diese Erkenntnis für die Wissenschaft und die Gesellschaft gleichermaßen wertvoll“, schrieb Harrington in seinem Beitrag.

Harrington ist Mitbegründer von Mammoth Biosciences, einem Unternehmen für Gen-Editing, das Medikamente für Erwachsene entwickelt, und ist dort weiterhin Vorstandsmitglied.

Preventive hat in den letzten Monaten versucht, die Unterstützung führender Persönlichkeiten im Bereich der Genomeditierung zu gewinnen, konnte laut eigener Aussage aber nur eine einzige Zusage erhalten – von Paula Amato, einer Fruchtbarkeitsärztin an der Oregon Health Sciences University, die sich bereit erklärt hat, dem Unternehmen als Beraterin zur Seite zu stehen.

Amato gehört einem US-amerikanischen Team an, das seit 2017 die Embryonenbearbeitung in den USA erforscht, und sie setzt sich für diese Technologie ein , um die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtung zu steigern. Dies könnte der Fall sein, wenn die Bearbeitung abnormale Embryonen korrigieren und somit mehr Embryonen für den Versuch einer Schwangerschaft zur Verfügung stellen könnte.

Es ist weiterhin unklar, woher Preventive die Finanzierung bezieht. Harrington erklärte, die 30 Millionen Dollar stammten von „privaten Geldgebern, die unser Engagement für eine verantwortungsvolle Forschung teilen“. Er weigerte sich jedoch, die Investoren namentlich zu nennen, mit Ausnahme von SciFounders, einer Risikokapitalgesellschaft, die er gemeinsam mit seinem persönlichen und geschäftlichen Partner Matt Krisiloff, dem CEO des Biotechnologieunternehmens Conception , leitet. Conception hat sich zum Ziel gesetzt, menschliche Eizellen aus Stammzellen zu erzeugen.

Das ist eine weitere Technologie, die die Fortpflanzung verändern könnte, falls sie funktioniert. Krisiloff wird als Mitglied des Gründerteams von Preventive aufgeführt.

Die Idee der genetisch veränderten Babys hat in der Kryptowährungsbranche zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Dazu gehört Brian Armstrong, der milliardenschwere Gründer von Coinbase, der mehrere vertrauliche Abendessen veranstaltet hat, um die Technologie zu erörtern (an denen auch Harrington teilnahm). Armstrong argumentierte zuvor, dass die Zeit für ein Start-up-Unternehmen in diesem Bereich reif sei .

Will Harborne, Krypto-Unternehmer und Partner bei LongGame Ventures, zeigt sich begeistert vom Start von Preventive. Sollte sich die Technologie als sicher erweisen, argumentiert er, sei eine breite Akzeptanz unausweichlich und ihre Nutzung eine gesellschaftliche Verpflichtung.

Harbornes Fonds hat in Herasight investiert , ein Unternehmen, das IVF-Embryonen mithilfe von Gentests hinsichtlich ihres zukünftigen IQ und anderer Merkmale einstuft. Diese Technologie ist zwar heftig umstritten, hat aber bereits den Markt erreicht, da solche Tests nicht streng reguliert sind. Manche bezeichnen solche Unternehmen bereits als „ Unternehmen zur Verbesserung des Menschen “. Was weiterhin fehlt, sind Beweise dafür, dass führende Spezialisten für Genomeditierung diese Vorhaben unterstützen. Preventive konnte keine Zusammenarbeit mit mindestens einer wichtigen Forschungsgruppe aufbauen, und Urnov berichtet, er habe Manhattan Genomics scharf kritisiert, als das Unternehmen ihn wegen einer Kooperation kontaktierte. „Ich rate Ihnen dringend davon ab“, schrieb er zurück. „Sie werden damit nichts Gutes bewirken, sondern nur enormen Schaden anrichten.“ Harrington glaubt, dass Preventive diese Einstellung ändern könnte, wenn das Unternehmen beweist, dass es verantwortungsvolle Forschung betreibt. „Die meisten Wissenschaftler, mit denen ich spreche, halten die Embryonenbearbeitung entweder für unvermeidlich oder sind zwar von ihrem Potenzial begeistert, zögern aber, diese Meinung öffentlich zu äußern“, sagte er Anfang des Jahres gegenüber der MIT Technology Review . „Mehr Transparenz in diesem Bereich bedeutet auch, andere Fachleute zu ermutigen, das Thema zu diskutieren, anstatt es zu ignorieren.“

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 19.11.2025