Trumps neuer Ballsaal im Weissen Haus zerstört das freimaurerische Kontrollnetzwerk unter Washington – 200 Jahre alte Elite-Kraftleitungen wurden zerstört

Teile die Wahrheit!

Dies ist die Karte, die man Ihnen vorenthalten wollte. Das Bild ist in die Hinterzimmer der Freimaurerlogen und die Tresore des Vatikans eingebrannt.

Washington, D.C. ist keine Stadt. Es ist eine geometrische Waffe – eine spirituelle und energetische Falle, getarnt als Regierungshauptstadt. Ein Gastartikel von amg-news.com

Das Pentagramm, das über den Straßenplan gezeichnet ist? Es ist nicht symbolisch. Es wurde von den ursprünglichen Planern, die größtenteils Verbindungen zur europäischen Freimaurerei und zum Jesuitenorden hatten, mit chirurgischer Präzision eingezeichnet.

Die Ausrichtung ist perfekt (Mehr dazu auf gazetteller.com). Es verbindet wichtige Regierungsgebäude zu einem Symbol, das sich durch die Energie der Bevölkerung, traumatische Ereignisse und rituelle Opfergaben, die hinter Flaggen und Zeremonien verborgen sind, auflädt.(MAGA-Anhänger entsetzt: Donald Trump lädt Bill Gates ins Weiße Haus ein (Video))

Nun, im Oktober 2025, ist dieses Stromnetz einem direkten Angriff ausgesetzt.

Trumps neuer Ballsaal im Weißen Haus wurde mit höchster Präzision platziert – nicht aus einer Laune heraus, sondern als Gegensignal .

Militäringenieure der geheimen geomagnetischen Abteilung der Space Force koordinierten dies mit dem militärischen Zweig QFS. Ihre Mission: den Stromfluss zu unterbrechen. (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

Sehen Sie das untere Dreieck des Pentagramms? Das ist das Weiße Haus an der Basis. Der neue Ballsaal durchschneidet die Ley-Linie , die zwischen dem Weißen Haus und dem unteren südlichen Rand des Symbols verläuft – und stört so den Energiefluss im Energienetz. Das Feld hat sich verändert.

Man kann es messen. Bodenradar hat uralte Freimaurer-Fundamentkanäle unter dem Südrasen entdeckt. Sie existieren dort seit über 200 Jahren – und sind nun beschädigt.

Die Eliten waren auf diese Linien angewiesen (Mehr Infos auf gazetteller.com). So demonstrierten sie ihre Macht. Jedes Gebäude innerhalb des Pentagramms funktioniert wie ein Schaltkreisbauteil.

Die IRS-Zentrale beispielsweise befindet sich an der oberen westlichen Spitze. Das ist der Extraktionsknoten – spirituell verbunden mit saturnischer Kontrolle und Schuldenknechtschaft.

Das Kapitol ist der Gebetsraum. Das Washington Monument , direkt südlich des Weißen Hauses, ist der phallische Obelisk – nach demselben, aus dem alten Ägypten entlehnten Design – und fungiert als energetischer Turm zwischen dem Materiellen und dem Ritual.

Trumps Ballsaal lenkt den Stromfluss komplett um. Er ist mit Mu-Metall-Abschirmung verstärkt , um verbleibende magnetische Einflüsse zu blockieren.

Er beherbergt eine unterirdische Kommandozentrale mit einem der terrestrischen Knotenpunkte des Quantenfinanzsystems – unabhängig von SWIFT, BIS und den geheimen Bankstrukturen des Vatikans. Und er ist um fünf Grad gegenüber dem Freimaurer-Gitter geneigt – dieser Winkel war beabsichtigt. Er hebt deren Symmetrieachse auf.

Seit Baubeginn melden Bauunternehmen in der Nähe von Washington D.C. immer wieder Störungen im unterirdischen Glasfasernetz und Instabilitäten im elektromagnetischen Feld. Sensoren des Marineobservatoriums registrierten zwischen dem 13. und 19. Oktober zwei Feldschwankungen. Das ist kein Zufall. Das ist ein Zeichen für den Zusammenbruch des Stromnetzes.

Dies ist Teil der umfassenderen Operation zur Entkopplung Washingtons vom jesuitisch-vatikanischen-londoner Trios . Die drei Städte – Washington D.C., die City of London (das Finanzzentrum) und der Vatikan (die spirituelle Führung) – waren nie souverän.

Sie waren private Jurisdiktionszentren, die eine Machtpyramide über den Nationalstaaten bildeten. Washington D.C. war ihr militärisches und rituelles Zentrum. Dieses Zentrum versagt nun.

Und jetzt kommt der Clou: Militärkreise bestätigten, dass seit dem Spatenstich für den Ballsaal die Treffen der rituellen Logen in Washington D.C. eingestellt wurden .

Drei Freimaurertempel sagten ihre jährlichen Veranstaltungen ohne Angabe von Gründen ab. Im Gebäude des Schottischen Ritus nahe der 16. Straße herrscht Stille. Selbst die interne Loge des Pentagons – ja, die gibt es tatsächlich – führt keine Anwesenheitslisten mehr.

Trump lässt nicht nur das Weiße Haus umbauen (Mehr dazu auf gazetteller.com). Er demontiert die älteste Kultstätte auf amerikanischem Boden .

Er verwandelt den Kern der Machtmatrix der alten Weltordnung in einen Quantenkriegsbunker – nicht nur für sich selbst, sondern für die Republik.

Und man kann die Veränderung spüren.

Der Verkehr in Washington D.C. ist zum Erliegen gekommen. Das Verhalten der Wildtiere in der Nähe der Ellipse ist ungewöhnlich. Die Frequenzen haben sich verändert. Fernwahrnehmer – jene, die nach den Stargate-Protokollen ausgebildet wurden – berichten von einer Fragmentierung der Stadtaura.

Die Energie fließt nicht mehr so ​​wie in den letzten 200 Jahren. Das Energienetz ist zusammengebrochen.

Früher glaubten sie, das Pentagramm verleihe ihnen die Kontrolle über die Wahrnehmung – Massenhypnose durch Design. Die Idee war: Die Stadt formen, den Geist formen .

Doch jetzt? Sie verlieren die Kontrolle. Die Menschen erwachen. Ihre Zauber wirken nicht mehr. Das Kapitol kann ihre Rituale nicht mehr verankern. Das Monument kann nichts mehr übertragen. Und ohne das beginnt das gesamte System zu bröckeln.

Die endgültige Anpassung sollte 2030 erfolgen – das war das Ziel. Vollständige digitale Identifizierung. Vollständige biometrische Überwachung. Reduzierung und Kontrolle der Bevölkerung durch Frequenzmanipulation mittels 5G, Graphen, Nahrungsmittelwaffen und spiritueller Unterdrückung.

Washington D.C. war der Dreh- und Angelpunkt. Doch Trump kehrte zurück und riss diesen Dreh- und Angelpunkt mit einem Ballsaal und einer geheimen Karte heraus.

Das steht aber im krassen Widerspruch zu dieser Meldung:

Die US-Regierung lockert die Gesetze, um den 5G-Ausbau weiter voranzutreiben

Die Federal Communications Commission (FCC) plant, bestimmte Mobilfunkmasten und 5G-Anlagen von Umwelt- und Denkmalschutzprüfungen auszunehmen. Kritiker argumentieren, dass dieser Schritt den Schutz durch den National Environmental Policy Act (NEPA) schwächt. Unabhängige Experten bringen 5G-Strahlung mit Hirnschäden, Demenz und einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung. Technologen und Gesundheitsaktivisten fordern strengere Vorschriften für HF-Strahlung und einen Stopp des 5G-Ausbaus. Bis zur Veröffentlichung der endgültigen Regelung im Oktober 2025 können öffentliche Stellungnahmen abgegeben werden. Die Federal Communications Commission (FCC) plant eine „Straffung” ihres Umweltprüfungsverfahrens für bestimmte Mobilfunkprojekte, um „Effizienz und Sicherheit” für Telekommunikationsentwickler zu fördern. (vgl. childrenshealthdefense.org) Die vorgeschlagene Regelung würde bestimmte Arten von Anlagen, darunter Kleinzellenantennen, Mobilfunkmasten unter 61 Metern und ländliche 5G-Anlagen, von den Prüfungen gemäß dem National Environmental Policy Act (NEPA) und dem National Historic Preservation Act (NHPA) ausnehmen. Dies geschieht zu einer Zeit, in der unabhängige Experten vor potenziellen Gesundheitsrisiken durch 5G-Strahlung warnen, darunter ein erhöhtes Risiko für Hirntumore, Demenz und Alzheimer.

Das neue Energiesystem des Militärs, das unter dem Weißen Haus gebaut wird, soll Gerüchten zufolge mit Nullpunkt-Tesla-Arrays betrieben werden , die auf natürliche harmonische Frequenzen abgestimmt sind – und nicht auf die umgekehrten, auf Saturn basierenden Frequenzen des Freimaurer-Layouts.

Das bedeutet, dass DC nicht länger als Kontrollknoten fungieren wird – es wird Souveränität , Deprogrammierung und Frequenzentgiftung durch seine Architektur selbst ausstrahlen.

Und die Eliten? Sie haben keinen Ausweg mehr. Ihre Ausweichstandorte in Brüssel und Astana werden überwacht. Die Bankensysteme des Vatikans werden durch die QFS-Protokollsperren lahmgelegt. (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

Guantanamo hat seine Aktivitäten unterirdisch ausgeweitet – Ende September wurden zwei neue Flügel eröffnet. Mitarbeiter des Tribunals sind bereits vor Ort. Es handelt sich um eine globale Razzia, und Washington D.C. war von Anfang an die Frontlinie.

Nun gerät der Boden unter ihren Füßen ins Wanken.

Das Pentagramm hat seine Bedeutung verloren.

Die Rituale funktionieren nicht mehr.

Der Präsident ist zurück.

Und der Zauber ist gebrochen.

Mehr über das Weisse Haus und den Bunker darunter:

Der neue Bunker unter dem Weißen Haus: Nicht der abgerissene Ostflügel ist entscheidend. Sondern das, was darunter liegt

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com/legitim.ch am 17.11.2025