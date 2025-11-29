Verborgene Blutlinien kontrollieren die Machtstrukturen, während gestaltwandelnde Eliten im Geheimen agieren

Teile die Wahrheit!

In modernen Verschwörungstheorien spielt die Vorstellung reptiloider Wesen, die die Menschheitsgeschichte lenken, weiterhin eine wichtige Rolle in alternativen Diskussionen über verborgene Macht.

Diese Erzählungen beschreiben kaltblütige Wesen, die ihr Aussehen verändern sollen, um sich in menschliche Gesellschaften, insbesondere in politische und wirtschaftliche Eliten, einzufügen.

Anhänger dieser Theorie verweisen oft auf uralte Schlangensymbole aus Kulturen weltweit, wie die Naga Südasiens, die gefiederten Schlangen Mesoamerikas und die mit Schlangen assoziierten Herrscher in Mythen des Nahen Ostens.

Für sie sind diese wiederkehrenden Symbole kein Zufall, sondern Erinnerungsspuren an den Kontakt zwischen frühen Menschen und einer hochentwickelten, nichtmenschlichen Spezies.

Manche Behauptungen beinhalten die Idee, dass bestimmte menschliche Familien ungewöhnliche Merkmale aufweisen, die als „Kältesignal“ bezeichnet werden.

Zu diesen Merkmalen gehören ein ausgeprägtes Mustererkennungsvermögen, eine geringe Blinzelfrequenz und eine ungewöhnlich ruhige emotionale Ausstrahlung.

Obwohl diese Ideen genetisch nicht gestützt werden und es keine Beweise für reptilienartige Marker in der menschlichen DNA gibt, verbreiten sich die Geschichten weiter. Sie bieten eine Erklärung dafür, warum manche Individuen ungewöhnlich einflussreich oder von normalem menschlichem Verhalten abgekoppelt erscheinen.

Erweiterte Versionen der Theorie beschreiben mehrere nichtmenschliche Gruppierungen. Dazu gehören die Alpha-Drakonier, die als autoritär und kontrollorientiert gelten. (Justin Bieber: „Gestaltwandelnde Reptilien kontrollieren Hollywood und ernten unsere Energie“)

Eine andere Gruppe, bekannt als die Grauen, wird als methodisch beschrieben und mit Berichten über klinische Entführungen in Verbindung gebracht.

Nordische oder plejadische Wesen werden als größer und menschenfreundlicher beschrieben, während insektoide oder mantisartige Wesen als strategische Planer dargestellt werden, die Systeme hinter komplexen Strukturen beeinflussen.

Diese Geschichten malen sich einen stillen Kampf in verborgenen Anlagen, Regierungstunneln und unbekannten Basen unter abgelegenen Regionen aus.

In diesen Erzählungen wird Einfluss durch die Kontrolle von Kultur, Information und Glauben ausgeübt. Einige Varianten beschreiben Frequenzmanipulation und subtile Konditionierung, um die Gesellschaft – je nach Gruppierung – entweder zur Anpassung oder zum Erwachen zu bewegen.

Obwohl es keine physischen Beweise für diese Behauptungen gibt, bieten die Geschichten einen Rahmen für Menschen, die nach Sinn hinter den Mustern globaler Ereignisse suchen.

In Folklore, Literatur und modernen UFO-Berichten tauchen schlangenartige Wesen in Gestalten von Lehrern bis hin zu Herrschern immer wieder auf.

Ihre Präsenz in Mythen nährt die Vorstellung, dass antike Metaphern die heutigen Verschwörungstheorien inspiriert haben könnten.

Ob symbolisch oder imaginär – das Konzept der Reptiloiden bleibt wirkmächtig, da es zu erklären versucht, warum sich Weltereignisse auf eine Weise koordiniert anfühlen können, die jenseits gewöhnlicher menschlicher Planung zu liegen scheint.

Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion„:

Wenn die Menschen zum ersten Mal „aufwachen“ und eine neue Ebene des Bewusstseins erleben, beginnen sie zu erkennen, dass einige wenige Menschen an der Spitze eines riesigen Pyramidensystems den ganzen Planeten kontrollieren. Das ist eine ziemlich ernste Erkenntnis, aber es ist nur der Anfang.

Wir müssen darüber hinausgehen, denn die Menschen, die wir zunächst für die Manipulatoren hielten, sind in Wirklichkeit nichts weiter als eine weitere Ebene der Manipulierten. Tatsächlich sind die Menschen, von denen wir früher dachten, sie würden manipulieren, in Wirklichkeit die erbärmlichsten und hilflosesten manipulierten „Menschen“, die es geben kann.

Die Menschen, die wir sehen, sind nicht mächtig, sie sind nicht die wahre Macht – sie werden manipuliert, benutzt, kommandiert und mehr kontrolliert als alle anderen. Dies ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem die Menschen normalerweise erkennen, dass die verborgene Hand des Geheimgesellschaftsnetzwerks unsichtbar alle Politiker und die anderen scheinbar einflussreichen Menschen kontrolliert, die uns gezeigt werden – diejenigen, von denen wir früher dachten, sie seien mächtig, von denen wir aber inzwischen erkannt haben, dass sie nur Marionetten sind.

Normalerweise ist das das absolute Ende, wo die meisten „Verschwörungstheoretiker“ hingehen, aber die herrschende Elite ist nicht das Ende der Verschwörung. Es gibt noch mehr, so wird uns gesagt, viel mehr.

Diejenigen, die weitergegangen sind als die herrschende Elite und die verborgene Hand, haben eine absolut fantastische Geschichte zu erzählen, die gehört werden muss.

Forscher, die die Verschwörung zur Versklavung der Menschheit bis zu ihrer offensichtlichen Quelle zurückverfolgt haben, sagen, dass die Verschwörung aus einer anderen Dimension stammt, einer, die nicht „physisch“ ist. Sie sagen, wenn wir endlich herausfinden, wer (was) die Geheimgesellschaften kontrolliert, finden wir uns direkt außerhalb dieser Dimension wieder und interagieren mit nichtmenschlichen Wesen, die in einem Frequenzbereich existieren, der jenseits der erbärmlichen Grenzen der winzigen Fünf-Sinne-Illusion liegt, die wir als „Realität“ betrachten.

Die berühmtesten dieser Wesen werden normalerweise „Graue“ genannt – was, wie man uns sagt, nichtmenschliche Wesen sind, die in einem Frequenzbereich existieren, der jenseits des „Physischen“ liegt.

Anscheinend können „sie“ sich physisch manifestieren, aber nur für kurze Zeit. Deshalb erscheinen und verschwinden sie und das, was wir als ihre „Raumschiffe“ (UFOs) betrachten, oft einfach, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Forscher sagen, dass sie sich, wenn sie zu erscheinen und zu verschwinden scheinen (materialisieren und dematerialisieren), nur zwischen den Dimensionen bewegen. Offensichtlich existieren sie in einem anderen Frequenzbereich, wie ein Geist, was es für sie sehr schwierig macht, mit dem Frequenzbereich zu interagieren, in dem wir existieren.

Forscher sagen uns, dass diese nichtphysischen Wesenheiten im Allgemeinen ein „Werkzeug“ oder ein „Vehikel“ irgendeiner Art (einen physischen Körper) benötigen, mit dem sie diese Realität manipulieren können, und hier kommen die sogenannten „Illuminati-Blutlinien“ ins Spiel.

Diese „Menschen“ (physische Körper) der Illuminati-Blutlinie sind (mehr dazu in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2“), wie man uns sagt, in der Lage, innerhalb des Frequenzbereichs der Körperlichkeit zu operieren und werden daher als Gefäße ausgewählt, mit denen die nichtphysischen, nichtmenschlichen Wesenheiten die physische Welt manipulieren können.

Der Mensch bewegt sich in einer „Realität“, die von den fünf Sinnen geschaffen wird. Forscher sagen uns, dass sich im selben Raum und in derselben Zeit unendlich viele andere Welten, Dimensionen und Realitäten befinden, die unsere fünf Sinne nicht wahrnehmen. Das würde bedeuten, dass ein „UFO“, das von irgendwo, wo die fünf Sinne es nicht entschlüsseln können, in diese Realität (sichtbares Licht) eintritt, scheinbar auftaucht und verschwindet oder erscheint und verschwindet. Offenbar materialisiert und dematerialisiert es sich in Wirklichkeit nur schwingungsmäßig innerhalb und außerhalb des Frequenzbereichs unserer Realität.

Demnach erhöhen oder verringern die Dinge, die wir als UFOs betrachten, nur ihre Schwingungsresonanz, entweder um mit unserer Realität kompatibel zu sein oder nicht.

Das würde sicherlich erklären, warum es uns so erscheint, wie es erscheint. Es scheint für uns nur zu verschwinden oder wieder aufzutauchen, aber das tut es nicht wirklich. Es bewegt sich nur von einer Dimension in eine andere, von einer „Realität“ in eine andere. Das ergibt ziemlich viel Sinn.

Forscher weisen darauf hin: Nur weil unser Planet oder ein anderer Planet in unserer Realität auf eine bestimmte Weise ist, heißt das nicht, dass er in allen Realitäten gleich ist. Und anscheinend gibt es unzählige Erden, die genau hier denselben „Raum“ und dieselbe „Zeit“ teilen wie die Erde unserer Erfahrung.

Wenn das stimmt, könnten die Erden anderer Dimensionen völlig anders sein als die, die wir erleben. Ein Planet, der verwüstet und wie ohne Leben aussieht, könnte in einer anderen Frequenz absolut lebendig sein.

In sämtlichen antiken Berichten aus aller Welt wird von der Kreuzung zwischen nichtmenschlichen Wesen und Menschen berichtet.

In Genesis 6:1-4 der King James Bibel steht:

„Und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, wen sie wollten. Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen hadern, denn auch er ist Fleisch; doch seine Tage sollen hundertzwanzig Jahre betragen.

In jenen Tagen gab es Riesen auf der Erde; und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden dieselben zu mächtigen Männern, die von alters her berühmt waren.“

Es könnte wirklich nicht klarer sein. Nichtmenschliche Wesen kreuzten sich mit Menschen, natürlich ist das nur die Bibel, und viele werden sie als solche abtun.

Die Bibel ist jedoch nicht einmal annähernd der einzige Ort, an dem diese grundlegende Geschichte erzählt wird – die gleiche Geschichte wird überall auf der Welt von jedem alten Volk erzählt, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat, und das macht sie so fesselnd. In diesen Geschichten gibt es auch immer – immer – einen Reptilienaspekt.

Die Bibel verbindet den sogenannten „Sündenfall“ mit einer Schlange im Garten Eden – die Schlange oder das Reptil ist das beständigste und durchgängigste Thema all dieser Geschichten.

Forscher sagen, dass dies daran liegt, dass es sich bei diesen Geschichten um alte Berichte und Aufzeichnungen einer reptilartigen, nichtphysischen, nichtmenschlichen Rasse interdimensionaler Wesen handelt, die auf diesen Planeten kamen, die Kontrolle übernahmen und von diesem Zeitpunkt an herrschten, bis zum heutigen Tag.

Geschichten aus der Zeit vor der angeblichen Ankunft dieser anscheinend reptilartigen Wesen sprechen von einem „Goldenen Zeitalter“, einer Zeit, in der die Menschen ganz anders waren als heute. Es scheint, dass wir einst mit einer viel höheren Bewusstseinsebene verbunden waren als in der heutigen Zeit.

Während dieses scheinbaren „Goldenen Zeitalters“ waren die Menschen den Geschichten zufolge zu Dingen fähig, die wir uns heute nur vorstellen können, beispielsweise extrem lange zu leben. Aber dann kamen die Reptilien, und alles änderte sich – so die weltweite Legende, die als „Sündenfall“ bezeichnet wird, der, wie man uns erzählt, das Ergebnis einer massiven Verzerrung der Informationen war, die aus dem metaphysischen Universum in das holografische (physische) Universum dekodiert wurden.

Dieser Denkweise zufolge spiegelt die physische Welt nun die Verzerrung auf der metaphysischen Wellenformebene der „Realität“ wider. Und anscheinend wird alles, was als Wellenforminformation existiert, in die Physikalität dekodiert – es ist also logisch, dass eine Verzerrung im metaphysischen Universum zu dem wird, was wir im physischen holografischen Universum als Realität wahrnehmen und erleben.

Forscher sagen, dass diese reptilartige Verzerrung sich unserer Realität aufgedrängt hat. Sie sagen, dass ihre energetische Natur auch auf den menschlichen Geist übertragen wurde, der dann ebenfalls verzerrt wurde. Das würde bedeuten, dass der moderne Mensch in einer Frequenzblase oder einer Frequenzbox (Käfig, Schlinge, Falle – Gefängnis) lebt, die es uns nicht erlaubt, die größere Realität zu entschlüsseln und wahrzunehmen, wie wir es einst konnten – so zumindest die Theorie.

Und sie legt nahe, dass die Wissenschaft deshalb davon ausgeht, dass etwa 95 Prozent oder mehr unserer DNA „Müll“ sind. Sie ist kein Müll! Sie ist wichtig, wurde aber laut Forschern abgeschaltet, und deshalb befinden wir uns jetzt in einer winzigen Blase der Wahrnehmung und des Bewusstseins.

Das, so wird uns gesagt, ist auch der Grund, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu dem, wozu es eigentlich fähig ist, so wenig leistet – weil es abgeschaltet wurde.

Der Theorie zufolge wurden wir in einen Zustand versetzt, der uns von unserem höheren Selbst und der größeren Realität trennt. Diese Trennung ist es, die uns kontrollierbar macht – wie Tiere, und das sind wir offenbar für die sogenannten Reptilien und diejenigen, die unter ihrer direkten Kontrolle leiden (die herrschende Elite). …

Mehr über die Anunnaki, Archonten und Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/Ancient Whispers am 29.11.2025