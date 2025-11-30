Äther wurde aufgrund einer Verschwörung mächtiger Interessengruppen aus den Geschichtsbüchern und dem Periodensystem entfernt

Teile die Wahrheit!

Wir haben nie ein Element namens „Äther“ entdeckt. Einige frühe Periodensysteme sagten die Entdeckung eines Elements namens Äther voraus, aber eine solche Entdeckung wurde nie gemacht.

Im 19. Jahrhundert glaubten viele Wissenschaftler, der Weltraum sei mit einer Substanz namens „Lichtäther“ gefüllt. Beweise für die Existenz des Lichtäthers konnte jedoch nie gefunden werden. Heute wissen wir, dass der Weltraum nahezu ein Vakuum ist und weitgehend frei von jeglicher Substanz.

Wir wissen, dass Nikola Tesla dank des Äthers unglaubliche Fortschritte auf dem Gebiet der freien Energie

erzielte. Doch einflussreiche Interessengruppen beschlossen, all diese Entdeckungen zu verheimlichen.

Heute ist der Äther aus den Geschichtsbüchern und dem Periodensystem verschwunden.

In letzter Zeit kursieren in sozialen Medien Behauptungen über ein angebliches Element namens „Äther“. In diesen Beiträgen wird behauptet, Äther sei aus unserem wissenschaftlichen Wissen getilgt worden, weil er der Welt „freie Energie“ liefern könne. Einige dieser Beiträge behaupten sogar, der berühmte Erfinder Nikola Tesla habe mit Äther Wunder vollbracht – ein solcher Beitrag, veröffentlicht am 9. Dezember 2024, hat seither über 2,5 Millionen Aufrufe erzielt.

Diese Behauptungen sind jedoch unzutreffend – der Facebook-Beitrag interpretiert vielmehr ein Stück Wissenschaftsgeschichte falsch. In vergangenen Jahrhunderten glaubten viele Wissenschaftler, das Universum sei mit einer Substanz namens Äther

erfüllt. Diese Idee wurde jedoch verworfen, nachdem nie ein Beweis für die Existenz des Äthers gefunden wurde. Dies ist kein Zeichen von Unterdrückung, sondern ein natürlicher Bestandteil der Wissenschaft, sich mit neuen Erkenntnissen weiterzuentwickeln.

Da der Äther nie entdeckt wurde, wurde er nie in das Periodensystem aufgenommen, kann nicht gelöscht werden und niemand kann ihn für „freie Energie“ nutzen.

Um diese Geschichte besser zu verstehen, betrachten wir den Äther aus wissenschaftlicher Sicht. Im Folgenden zeigen wir, warum Wissenschaftler ursprünglich an den Äther glaubten, warum sie den Glauben daran wieder verwarfen und warum der Äther kein chemisches Element ist.

(Man sollte den in diesem Artikel beschriebenen Äther nicht mit dem Anästhetikum verwechseln, das oft als Ether bezeichnet wird – genauer gesagt Diethylether – oder mit anderen Chemikalien, die Äther genannt werden . Diese Chemikalien sind nicht

miteinander verwandt.)

Hierbei bezeichnet „Äther“ tatsächlich eine überholte Vorstellung, die – wie wir heute wissen – auf falschen Annahmen über die Funktionsweise des Universums beruhte.

Wissenschaftler entwickelten diese Idee, um zu erklären, wie wir Licht sehen. Heute wissen wir, dass sich Licht im Vakuum (einem Raum ohne Materie) ausbreiten kann. (Steiner, Maxwell, Tesla: Die unterdrückten Ideen von Überfluss – Ein tieferer Einblick in unterdrückte Ätherik)

Dies ist ein zentraler Grundsatz von Albert Einsteins spezieller Relativitätstheorie . Doch das war nicht immer so – bevor Einstein 1905 seine ersten Arbeiten zur speziellen Relativitätstheorie veröffentlichte, nahmen die meisten Wissenschaftler an, dass sich Lichtwellen wie Schallwellen verhalten, die Materie zur Ausbreitung benötigen .

Diese Annahme warf eine Frage auf: Wie kann Licht von der Sonne oder von fernen Sternen durch die Leere des Weltraums zu unseren Augen gelangen? In vergangenen Jahrhunderten beantworteten Wissenschaftler diese Frage mit dem Schluss, dass der leere Raum nicht wirklich leer ist – dass das Universum vielmehr mit einer ansonsten unsichtbaren Substanz gefüllt ist, die Licht transportieren kann. Diese hypothetische Substanz nannten Wissenschaftler „Lichtäther“ .

Obwohl in den sozialen Medien behauptet wird, Äther könne eine Art „freie Energie“ liefern, war dies nie wirklich Teil der Ätherhypothese. Stattdessen glaubten die meisten Wissenschaftler, dass die Wechselwirkung mit dem Äther sehr schwierig

sei, wie der Chemiker Gábor Pecs schreibt :

„Ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, dass Äther ein realer Stoff sei, der sich mit herkömmlichen Methoden nur schwer nachweisen lasse: Seine einzige leicht erkennbare Eigenschaft seien die Wechselwirkungen, für die er das Medium bilde.

Als Physiker versuchten, den Lichtäther nachzuweisen, fanden sie keine Beweise für seine Existenz. Der bekannteste Äthertest ist das Michelson-Morley-Experiment .

Wäre der Raum mit Äther erfüllt, würde sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn durch den Äther bewegen wie ein Schiff durch Wasser. In diesem Fall müssten sich zwei Lichtwellen, die sich auf der Erde in unterschiedliche Richtungen ausbreiten, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen – vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Segeln gegen den Wind und Segeln mit dem Wind im Rücken.

Im Jahr 1887 versuchten die beiden Physiker Albert A. Michelson und Edward W. Morley, diesen Unterschied zu messen, indem sie die Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen über einen Tisch maßen (Abbildung 1).

Sie führten dasselbe Experiment zu verschiedenen Jahreszeiten durch, zu denen sich die Erde in unterschiedlichen Winkeln durch den Äther hätte bewegen sollen. Ihr Experiment ergab keinerlei Unterschied .

Diese Ergebnisse legten nahe, dass sich die Erde nicht durch eine beobachtbare Substanz bewegte. Physiker wiederholten ihr Experiment in den folgenden Jahrzehnten immer wieder mit immer empfindlicheren Instrumenten und fanden

dennoch keine Spur von Lichtäther.

Abbildung 1 – Schema des Michelson-Morley-Experiments von 1887. Ein Interferometer teilt einen Lichtstrahl auf und lenkt ihn in vier zueinander senkrechte Richtungen. Ein beobachtender Wissenschaftler kann feststellen, ob sich das Licht in einem der vier Abschnitte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Michelson und Morley fanden keinen Unterschied. Quelle: Benjamin D.

Esham.

Im Nachhinein betrachten Physiker das Michelson-Morley-Experiment als frühen Beleg für die spezielle Relativitätstheorie – die auf der Idee basiert, dass sich Licht im Vakuum mit konstanter Geschwindigkeit ausbreitet, unabhängig von der Richtung.

Diese Idee bedeutet, dass für unser Verständnis des Universums kein Lichtäther benötigt wird. Und im Gegensatz zum Lichtäther hat sich die spezielle Relativitätstheorie in Experimenten bewährt – Physiker konnten ihre Aussagen

erfolgreich überprüfen.

Entgegen den Behauptungen von Nutzern sozialer Medien, „mächtige Interessengruppen hätten beschlossen, all diese Entdeckungen zu verändern und zu verheimlichen“, gibt es keinerlei Beweise dafür, dass irgendjemand versucht hat, die

Existenz des Lichtäthers zu vertuschen. Die gesamte Geschichte ist sehr gut dokumentiert. Da wissenschaftliche Ideen oft Zeit brauchen, um in Vergessenheit zu geraten, hielten einige Wissenschaftler sogar noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Idee des Lichtäthers fest, trotz fehlender Beweise.

Äther wurde im wissenschaftlichen Sinne nie als Element betrachtet. Zunächst sollten wir ein mögliches Missverständnis ausräumen: Klassische Elemente sind nicht dasselbe wie chemische Elemente.

Äther zählt neben Erde, Wasser, Luft und Feuer zu den fünf Elementen, aus denen die Welt nach dem Glauben der alten Völker bestand. Viele verbinden diese fünf Elemente wahrscheinlich mit den alten Griechen – Aristoteles beispielsweise glaubte, dass der Äther die Himmelssphären jenseits der Erde, wie etwa andere Planeten und Sterne, bildete –, doch der Glaube an diese Elemente existierte in ähnlicher Form auch in anderen Regionen wie Japan und Indien (das Sanskrit-Wort für Äther lautet

„Akasha“).

Obwohl wir diese Stoffe als „Elemente“ bezeichnen, ist es irreführend, Erde oder Luft mit Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Plutonium oder den über 100 anderen chemischen Elementen des Periodensystems gleichzusetzen . Im Gegensatz zu Erde

oder Luft haben chemische Elemente eine klare wissenschaftliche Definition: Jedes Element besteht aus einem spezifischen Atom (Protonen, Neutronen und Elektronen).

Niemand hat jemals ein „Ätheratom“ entdeckt. In Zeiten, als der Äther noch eine anerkannte wissenschaftliche Idee war, wurde vorhergesagt, dass wir eines Tages ein Ätheratom finden könnten, aber wie bereits erwähnt, wurde der Äther als

wissenschaftliche Idee widerlegt, bevor es dazu kommen konnte.

Heute wird dem russischen Chemiker Dmitri Mendelejew im Allgemeinen die Erstellung des ersten modernen Periodensystems der Elemente im Jahr 1869 zugeschrieben. Die Nützlichkeit des Periodensystems liegt darin, dass es die Elemente anhand wiederkehrender Muster in ihren Eigenschaften in Gruppen einteilt.

Dadurch konnte Mendelejew Lücken in seinem System erkennen und die Eigenschaften noch unentdeckter Elemente vorhersagen, die diese Lücken füllen könnten. Mit dieser Methode sagte Mendelejew Elemente wie Scandium, Gallium und Germanium Jahre vor ihrer Entdeckung durch Chemiker erfolgreich voraus .

Doch nicht alle Vorhersagen Mendelejews trafen zu. Er lebte in einer Zeit, in der der leuchtende Äther eine weit verbreitete wissenschaftliche Erkenntnis war, und eine seiner gravierendsten Fehlprognosen war, dass auch der Äther in Form eines Atoms

vorkomme. Mendelejew sagte voraus, dass der Äther ein Element sein würde, das

leichter als Wasserstoff sei (Abbildung 2). Bekanntlich wurde der Äther nie entdeckt.

Abbildung 2 – Mendelejews Periodensystem von 1904. Das „x“ in der obersten Reihe steht für den von ihm vorhergesagten Äther. Da der Äther jedoch nie entdeckt wurde, wurde er nie vollständig in das Periodensystem aufgenommen und nie als Element anerkannt. Heute wissen wir, dass es keine Elemente gibt, die leichter als Wasserstoff sind. Quelle: Philip J. Stewart.

Heute, mit unserem modernen Verständnis der Atom- und Kernphysik, wissen wir, dass im Periodensystem kein Platz für Äther ist. Wir wissen, dass die Atome jedes Elements eine einzigartige, spezifische Anzahl von Protonen enthalten. Wasserstoff ist das leichteste mögliche Element – jedes Wasserstoffatom enthält genau ein Proton. Es ist nicht möglich, ein Atom mit weniger als einem Proton zu haben, und es ist auch nicht möglich, ein Element zu haben, das leichter als Wasserstoff ist, wie

Mendelejew vorhergesagt hat.

Auch an anderer Stelle im Periodensystem ist kein Platz für Ether. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 118 Elemente bekannt , von denen keines Ether ist. Die jüngst entdeckten Elemente befinden sich im oberen Bereich des Periodensystems und besitzen so schwere Atome, dass sie extrem instabil sind und innerhalb von Sekundenbruchteilen in andere Elemente zerfallen. Chemiker entdecken diese

Elemente nicht in der Natur, und viele Wissenschaftler bezweifeln , dass solch [2] schwere Atome überhaupt in der Natur existieren können.

Stattdessen stellen Chemiker diese Elemente im Labor her. Dasselbe wird mit ziemlicher Sicherheit auch für alle neuen Elemente gelten , die Chemiker in Zukunft entdecken werden.

Wo kommt Nikola Tesla ins Spiel? Der Ingenieur glaubte zweifellos an den Äther, doch man darf nicht vergessen, dass er in einer Zeit lebte und arbeitete, in der der Lichtäther in der Wissenschaft weithin anerkannt war. Viele andere Wissenschaftler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts glaubten ebenfalls an den Äther – man denke nur an Mendelejew.

Die Wissenschaftshistorikerin Kendall Milar Thompson beschrieb Teslas Ansichten zum Äther detailliert in ihrer Dissertation von 2015. Zu Teslas Zeiten wussten Wissenschaftler bereits, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist – daher nahmen sie oft an, dass der Äther für die Funktionsweise von Elektrizität und Magnetismus entscheidend sei. Da Tesla mit Geräten experimentierte, die auf

Elektrizität basierten, interessierte er sich naturgemäß für den Äther.

Doch Tesla hatte kein vollständiges Verständnis der physikalischen Prinzipien, die die Funktionsweise seiner Geräte ermöglichten, wie Thompson schreibt :

„Obwohl Tesla sich mit komplexen Konzepten wie der Übertragung elektromagnetischer Wellen auseinandersetzte, ist klar, dass er zwar wusste, dass diese Ideen für seine Erfindungen wichtig waren, die mathematischen Feinheiten aber nicht vollständig verstand.

In einem Vortrag über sein drahtloses Beleuchtungssystem betonte er beispielsweise, dass ein Verständnis des Äthers für das Verständnis seiner neuen Erfindung notwendig sei, doch er versäumte es, diese Konzepte in seine Beschreibung des Geräts einzubauen.“

Thompsons Darstellung enthält keinerlei Belege dafür, dass Tesla glaubte, Äther würde „freie Energie“ liefern. Nikola Tesla war zweifellos ein brillanter Kopf, doch sein Name ist mit zahlreichen modernen Behauptungen verbunden, die kaum auf Fakten

beruhen .

Selbst wenn Tesla etwas gesagt oder geglaubt haben sollte, ist es nicht zwangsläufig richtig. So erlebte Tesla beispielsweise Einsteins Einführung der Relativitätstheorie und reagierte mit heftiger Kritik , ja, er verspottete Einsteins Ideen sogar. Dennoch wissen wir, dass die Relativitätstheorie ein integraler Bestandteil der modernen Physik ist.

Das wissenschaftliche Denken entwickelt sich ständig weiter – es liegt in der Natur der Wissenschaft, Dinge neu zu bewerten, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Nur weil einst prominente Köpfe an eine widerlegte Idee glaubten, macht das diese Idee

heute nicht gültiger.

Es ist durchaus möglich, dass eine neue Idee auftaucht und unsere heutigen Vorstellungen verdrängt – so gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass sich die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum minimal verändern könnte . Sollte sich dies bestätigen, würde es die Grundfesten der speziellen Relativitätstheorie erschüttern.

Selbst wenn sich diese Theorie als stichhaltig erweisen sollte, zeigen uns frühere Experimente, dass eine Theorie, die die spezielle Relativitätstheorie ersetzen würde, mit ziemlicher Sicherheit keine Theorie wie der Lichtäther wäre.

Fazit

Äther ist keine verbotene Wissenschaft – es ist eine wissenschaftliche Idee, die widerlegt wurde, da nie Beweise für seine Existenz gefunden wurden. Äther war nie ein Element im Periodensystem, und es gibt keine Hinweise darauf, dass das Wissen darüber jemals ausgelöscht oder verdrängt wurde. Wir sollten dies auch nicht mit der antiken Vorstellung von Äther als einem Element verwechseln, aus dem der Himmel entstanden ist.

Diese antiken „Elemente“ wie Erde, Wasser, Luft und Feuer haben nichts mit dem modernen Verständnis von chemischen Elementen in Form von Atomen zu tun.

Da es keine Beweise für die Existenz eines Elements namens Äther gibt, gibt es auch keine Beweise dafür, dass Äther jemals zur Erzeugung von „freier Energie“ verwendet wurde, weder von Nikola Tesla noch von irgendjemand anderem. Tesla glaubte zwar

an den Lichtäther, aber er lebte in einer Zeit, in der viele Wissenschaftler daran glaubten. Allein die Tatsache, dass eine berühmte Persönlichkeit an eine widerlegte wissenschaftliche Idee glaubte, macht diese Idee nicht weniger widerlegt.

