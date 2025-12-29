Bill Gates und Pfizer-Chef Albert Bourla müssen in einem niederländischen Prozess wegen Impfschäden im Zusammenhang mit COVID-19 aussagen

Teile die Wahrheit!

Die gerichtliche Anordnung bezieht sich auf eine Klage, die 2023 von sieben Personen eingereicht wurde, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden. Eines der Opfer ist inzwischen verstorben. Laut der niederländischen Zeitung „De Andere Krant“ dreht sich die Klage um die Frage, „ob die COVID-19-Impfungen eine Biowaffe sind“.

Bill Gates und Pfizer-Chef Albert Bourla müssen persönlich in den Niederlanden erscheinen, um bei einer Anhörung in einem Rechtsstreit um Impfschäden im Zusammenhang mit COVID-19 auszusagen, entschied ein niederländisches Gericht Ende letzten Monats.

Die gerichtliche Anordnung bezieht sich auf eine Klage, die 2023 von sieben Personen eingereicht wurde, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden. Eines der Opfer ist inzwischen verstorben.

Im Mittelpunkt der Klage steht die Frage, ob die COVID-19-Impfungen eine Biowaffe seien, berichtete die niederländische Zeitung De Andere Krant . Neben Gates und Bourla sind 15 weitere Personen angeklagt, darunter der ehemalige niederländische Ministerpräsident und jetzige NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der niederländische Staat sowie mehrere niederländische Gesundheitsbeamte und Journalisten.

De Andere Krant erklärte, das Urteil vom letzten Monat sei „ein bedeutender Rückschlag für die Angeklagten, denen vorgeworfen wird, Opfer über die ‚Sicherheit und Wirksamkeit‘ der Impfstoffe getäuscht zu haben“. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob die Angeklagten der Anordnung des Gerichts Folge leisten und zur Anhörung im nächsten Jahr erscheinen würden.

Die Angeklagten könnten im neuen Jahr vor niederländischen Gerichten mit weiteren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert werden. Eine zweite Klage , die im März von drei Opfern von COVID-19-Impfschäden in den Niederlanden eingereicht wurde, enthält ähnliche Vorwürfe und benennt dieselben Angeklagten.

Auf einer Pressekonferenz vergangene Woche beantragte der niederländische Anwalt Peter Stassen, der die impfgeschädigten Kläger in beiden Fällen vertritt, Anfang dieses Monats bei den Gerichten in beiden Fällen, fünf Sachverständige persönlich zur Sicherheit und Wirksamkeit der mRNA- COVID-19- Impfstoffe anzuhören .

Laut Stassen sollen im nächsten Jahr in beiden Fällen mündliche Verhandlungen stattfinden, die Termine stehen jedoch noch nicht fest. Stassen strebt eine Zusammenlegung der Verfahren an.

Zu den Sachverständigen gehören:

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Herausgeberin des Solari Report und ehemalige stellvertretende Ministerin des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung.

Sasha Latypova , ehemalige Führungskraft im Bereich pharmazeutische Forschung und Entwicklung.

Joseph Sansone, Ph.D. , ein Psychotherapeut, der in Florida gerichtlich gegen mRNA-Impfstoffe vorgeht .

Katherine Watt, Forscherin und Rechtsanwaltsgehilfin.

Mike Yeadon, Ph.D., Pharmakologe und ehemaliger Vizepräsident der Allergie- und Atemwegsforschungseinheit von Pfizer.

Anfang dieses Monats veröffentlichten Stassen und die Sachverständigen eine Reihe von YouTube-Videos, in denen sie ihre Beweise und ihre geplanten Zeugenaussagen präsentierten. (Die Impf-Mafia: Giftstoffe als Heilmittel (Video))

Die Kläger seien „Opfer von Menschen, die die Wahrheit ungerechtfertigt unterdrücken“.

Beide Rechtsstreitigkeiten haben im niederländischen Gerichtssystem einen verschlungenen Weg genommen.

Im Oktober 2024 wies das Bezirksgericht Leeuwarden Gates‘ Antrag auf Abweisung der Klage zurück und entschied, dass es für Gates zuständig sei und verurteilte Gates zur Zahlung der Anwaltskosten der Beklagten.

Im Juni 2025 erweiterten die Kläger ihre Ansprüche gegen die Beklagten und beantragten beim Gericht, die Aussage der Sachverständigen zuzulassen.

Am 7. Dezember reichte Stassen beim Bezirksgericht Leeuwarden schriftliche Stellungnahmen und die aufgezeichneten Videoaussagen der Sachverständigen ein.

1 2 11 12 13

Das zweite Verfahren begann im März mit einem Antrag auf ein vorläufiges Beweisaufnahmeverfahren . Im August wies das Bezirksgericht Leeuwarden den Antrag zurück , da den Klägern die Klagebefugnis fehle, ein vorläufiges Beweisaufnahmeverfahren zu beantragen, während sie gleichzeitig versuchten, sich dem Verfahren von 2023 anzuschließen.

Im September legte Stassen Berufung ein und behauptete, das Gericht habe den Klägern kein faires Verfahren gewährt , was einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention darstelle . Er forderte das Gericht auf, den Sachverständigen die Aussage vor Gericht zu gestatten.

Während der Pressekonferenz vergangene Woche sagte Stassen, die Kläger – und die breite Öffentlichkeit – seien „Opfer von Leuten, die die Wahrheit zu Unrecht unterdrücken“.

„Durch die Unterdrückung der Wahrheit wurden meine Mandanten irregeführt. Wären sie nicht irregeführt worden, hätten sie die COVID-19-Impfung nicht erhalten – eine Impfung, die die Unterdrücker der Wahrheit bis heute als sicheren und wirksamen Impfstoff anpreisen“, sagte Stassen.

Sachverständige: COVID-Impfstoffe „von Biowaffen nicht zu unterscheiden“

Während der Pressekonferenz erwähnte Stassen auch seine Bemühungen, die niederländischen Gerichte dazu zu bewegen, die persönlichen Aussagen seiner Sachverständigen anzuerkennen. Er sagte, die Sachverständigen beabsichtigten, Beweise dafür vorzulegen, dass die COVID-19-Impfstoffe:

Sind „von Biowaffen nicht zu unterscheiden“.

„Bieten keinerlei gesundheitliche Vorteile an.“

Sind „weder sicher noch wirksam“.

Sie wurden in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung freigegeben , einem Rechtsstatus, der die Durchsetzung des Arzneimittelrechts und die Verbraucherschutzbestimmungen durch die FDA (US Food and Drug Administration) aufhebt.

Sie sind „konstruktionsbedingt so konzipiert, dass sie die in der Packungsbeilage und in Berichten als ‚ Nebenwirkungen ‘ beschriebenen Schäden verursachen“ – einschließlich „ plötzlichem Tod , Herzversagen , Krebs und den schrecklichsten Krankheiten“.

Sie sind ein „Schlüsselbestandteil“ des „ Great Reset “, eines Militärprojekts, bei dem die NATO eine bedeutende Rolle spielt .

In ihren Videobotschaften stellten die Experten die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe und die globale Reaktion auf die COVID-19-Pandemie in Frage.

Sansone sagte gegenüber The Defender , dass er und die anderen Sachverständigen sich dafür einsetzen, vor Gericht auszusagen, da dies „einflussreicher sein kann“ als eine schriftliche Aussage.

Sansone erklärte, er beabsichtige, Beweise dafür vorzulegen, dass die COVID-19-Impfstoffe Biowaffen seien, die gegen das Übereinkommen über biologische Waffen und den Biological Weapons and Anti-Terrorism Act von 1989 verstießen – letzterer wurde von dem verstorbenen Rechtsprofessor Francis Boyle, Ph.D. , von der University of Illinois verfasst, einem Sachverständigen in dem ursprünglichen Rechtsstreit, der im Januar verstarb.

„Regierungen, Gesundheitseinrichtungen und die Medien haben diese Informationen der Öffentlichkeit absichtlich vorenthalten, was eine klare kriminelle Absicht erkennen lässt“, sagte Sansone in seinem Video.

Latypova sagte gegenüber The Defender, dass die Klagen weltweit die einzigen seien, die behaupten, dass „COVID kein Ereignis im Bereich der öffentlichen Gesundheit, sondern ein Regierungsprojekt war, das zu Massenopfern führte, die als Völkermord oder, allgemeiner, als Demozid der Bevölkerung charakterisiert werden können.“

In ihrer Erklärung behauptete Latypova, dass „ militärische Regierungsführung und Auftragsvergabe genutzt wurden, um diese Impfstoffe zu entwickeln, zu beschaffen, zu liefern und in der ganzen Welt zu verteilen “ – und um die üblichen regulatorischen Aufsichtsverfahren für pharmazeutische Produkte zu umgehen.

„Es gibt erhebliche Beweise für die Nichteinhaltung der guten Herstellungspraxis, also des Gesetzes, das weltweit die Reinheit von Arzneimitteln und die Ehrlichkeit bei der Kennzeichnung regelt“, sagte Latypova.

Watt sagte, die Impfstoffe seien Teil eines umfassenderen Vorhabens politischer, militärischer und pharmazeutischer Akteure , die Öffentlichkeit zu täuschen, indem sie die Pandemie als Vorwand nutzten.

„Ansteckende Krankheiten und Pandemiegefahren sind politische Erfindungen, die auf dem weitverbreiteten Einsatz absichtlich irreführender Diagnosegeräte beruhen , um in der Öffentlichkeit Angst zu schüren und Impf- und Biodefenseprogramme zu rechtfertigen“, sagte sie.

Laut Fitts waren globale Zentralbanken und Finanzinstitutionen an diesen Bemühungen beteiligt. Sie sagte, die Pandemie stelle einen „eklatanten Missbrauch von Gesundheitspolitiken zur Umsetzung wirtschaftlicher und politischer Ziele “ dar, mit dem Ziel, einen „Großen Neustart“ des globalen Finanzsystems herbeizuführen .

Yeadon sagte, er habe seit 2020 versucht, die Öffentlichkeit davor zu warnen, dass die COVID-19-Impfstoffe darauf ausgelegt seien, „die Geburtenrate und die Gesundheit der Menschen zu senken und die Bevölkerung zu reduzieren “.

Er sagte, obwohl er in den sozialen Medien für solche Äußerungen zensiert wurde, „ist dies etwas, was ich seit fünf Jahren um mich herum beobachte“.

Der CEO von Pfizer versuchte, Sachverständige zu blockieren und Klagen abzuweisen.

Stassen erklärte, dass mehrere der Beklagten, darunter Bourla, Rutte und der niederländische Staat, versucht hätten, die Aussagen der Sachverständigen der Kläger zu verhindern. Gates sei der einzige Beklagte gewesen, der sich in diesem Punkt dem Urteil des Gerichts gefügt habe, so Stassen.

Im September reichten Gates und Bourla schriftliche Verteidigungsschriften ein.

In seiner Stellungnahme erklärte Gates, er habe weder persönlich noch über die Bill & Melinda Gates Stiftung eine Verbindung zu oder Einfluss auf die Politik internationaler Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation .

Bourla sagte, das Gericht sei „ausreichend informiert und kann die Klagen ohne mündliche Verhandlung abweisen“.

In einer früheren Stellungnahme, die er letztes Jahr beim Bezirksgericht Leeuwarden einreichte, bestritt Bourla, für die Verletzungen und Schäden der Kläger haftbar zu sein, und beharrte darauf, dass der COVID-19- Impfstoff von Pfizer „ sicher und wirksam “ sei.

Im Juni wurde ein weiterer Anwalt der Kläger, Arno van Kessel , im Rahmen einer landesweiten Razzia der niederländischen Polizei gegen mutmaßliche Mitglieder der „Souveränen Bürgerbewegung“ mit der „möglichen Absicht, Gewalt gegen den niederländischen Staat anzuwenden“, „unter erheblicher Gewaltanwendung“ festgenommen. Er befindet sich weiterhin in einem Hochsicherheitsgefängnis.

De Andere Krant berichtete, dass Anfang dieses Monats die Untersuchungshaft von van Kessel trotz „ völligem Mangel an überzeugenden Beweisen “ bis Februar verlängert wurde.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 29.12.2025