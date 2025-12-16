Du stirbst nicht – es ist die Schumann-Resonanz in voller Wucht

Teile die Wahrheit!

Hast du jemals gespürt, wie dein Körper vibriert, als ob sich innerlich etwas verändert?

Wie diese plötzlichen Hitzewallungen oder dieses seltsame Schwindelgefühl, für das es keine medizinische Erklärung gibt. Vielleicht hattest du auch schon Momente körperlicher Schmerzen ohne ersichtlichen Grund oder sogar dieses tiefe Gefühl, dass etwas Großes – sehr Großes – geschieht. Von Diego Matus

Und nein, es ist kein Zufall und keine Krankheit. Es ist etwas viel Mächtigeres: Auf planetarischer Ebene findet ein Energiewandel statt, und du bist mittendrin.

Der große Frequenzwandel: Was ist da los?

Alles begann vor Jahrzehnten, als der Physiker Winfried Otto Schumann 1952 eine natürliche Frequenz des Erdmagnetfelds entdeckte: 7,83 Hz, die sogenannte Schumann-Resonanz.

Diese Frequenz ist kein Zufall. Sie ist wie der Puls des Planeten, eine Schwingung, die tief mit unserem Gehirn, unserem emotionalen Wohlbefinden und unseren biologischen Rhythmen in Resonanz steht.

Doch in letzter Zeit hat sich etwas verändert. Jüngste Messungen zeigen ungewöhnliche Spitzenwerte dieser Resonanz. Die Erde erhöht ihre Frequenz und aktiviert dadurch einen Transformationsprozess auf kollektiver Ebene. Dies ist kein Phänomen, vor dem man sich fürchten muss … es ist ein Weckruf.

Energiefreisetzung

Wenn die Frequenzen steigen, bewegt sich alles schneller. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass emotionale Blockaden, verdrängte Traumata und unbewusste Muster, die wir jahrelang mit uns herumgetragen haben, zu „tauen“ beginnen.

Wie Wasser, das zu kochen beginnt, setzt sich alles Stagnierte in Bewegung. Ihr Körper vibriert, Ihre Zellen erinnern sich, und nach und nach beginnen Sie loszulassen, was Ihnen nicht mehr dient.

Bewusstseinserweiterung

Wenn sich emotionale Blockaden lösen, öffnet sich Raum für ein höheres Bewusstsein. Plötzlich bemerken Sie Dinge, die Sie zuvor ignoriert haben: eine klarere Intuition, eine stärkere Verbindung zu Ihrem Inneren und eine gesteigerte Sensibilität für Ihre Umwelt. Sie treten in einen neuen Einklang mit dem Universum.

Energetische Reinigung

Diese Veränderung wirkt sich auch direkt auf Ihr Energiefeld, Ihre Aura, aus. Durch diesen Prozess werden Schichten veralteter Energie entfernt, sodass Sie aus einem klareren, authentischeren und harmonischeren Zustand heraus leben können.

Symptome der Transformation: Erleben Sie das auch?

Wenn Sie eines dieser Anzeichen gespürt haben, befinden Sie sich wahrscheinlich in einem energetischen Aufschwung:

Plötzliche Hitzewallungen oder Kribbeln im Körper

Verschwommenes Sehen oder leichter Schwindel ohne medizinische Ursache

Intensive emotionale Veränderungen: Stimmungsschwankungen, emotionale Entladungen

Energieschub oder unerklärliche Müdigkeit

Schlafstörungen, Schlaflosigkeit oder sehr lebhafte Träume

Geschärfte Intuition, unerwartete geistige Klarheit

Es ist normal, sich verwirrt oder überfordert zu fühlen. Diese Symptome sind jedoch kein Warnsignal, sondern Teil des inneren Aktualisierungsprozesses. Es ist, als würden Körper und Seele ein kosmisches Software-Update erhalten.

Wie Sie sich an diese neue Frequenz anpassen können: Die gute Nachricht ist, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Wandel zu begleiten und ihn sanfter zu gestalten. Hier sind einige wichtige Hilfsmittel:

Verbinden Sie sich mit der Erde: Barfußlaufen auf Gras, Erde oder Sand hilft Ihnen, angestaute Energie abzubauen. Es ist, als würden Sie sich direkt mit der Energiequelle des Planeten verbinden.

Trinken Sie sauberes und reines Wasser: Vermeiden Sie Fluorid und Chlor, da diese die bioenergetische Leitfähigkeit Ihres Körpers beeinträchtigen. Wasser ist der wichtigste Leiter Ihrer inneren Frequenzen.

Üben Sie achtsames Atmen und Meditation: Diese Gewohnheiten helfen, das Nervensystem zu beruhigen, Veränderungen zu integrieren und das emotionale Gleichgewicht während des Übergangs zu bewahren.

Reduzieren Sie Ihre Belastung durch künstliche elektromagnetische Felder (EMF): Handys, WLAN-Netzwerke und elektronische Geräte können Störungen der natürlichen Frequenzen des Körpers verursachen.

Erwecke das kollektive Erwachen

Dieser Wandel ist weit mehr als nur eine elektromagnetische Anpassung. Er ist ein kollektives Erwachen, eine Einladung, überholte Systeme, einschränkende Glaubenssätze und Strukturen hinter sich zu lassen, die uns nicht mehr dienen.

Es ist der Beginn einer neuen Ära: einer Ära, in der die Menschheit sich wieder ihrer wahren Natur bewusst wird.

Eine Ära tieferer Verbundenheit, bewusster Liebe, aktiver Intuition und Einheit. Je mehr du diesen Prozess annimmst, desto leichter wird es dir fallen, ihn zu durchlaufen.

Und je mehr du ihn integrierst, desto näher kommst du deinem wahren Potenzial.

Atme tief durch, vertraue deinem Körper und lass dich vom Puls der Erde leiten. Du wirst gestärkt für ein erfüllteres, bewussteres und harmonischeres Leben.

Quellen:PublicDomain/Facebook am 16.12.2025