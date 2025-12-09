Neue nationale US-Sicherheitsstrategie schockt den Mainstream mit der Aussage, Europa stehe innerhalb von 20 Jahren vor der „Auslöschung seiner Zivilisation“.

Teile die Wahrheit!

Die soeben veröffentlichte neue Nationale Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung hat seit ihrer Online-Veröffentlichung am frühen Freitagmorgen für viel Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Besonders umstritten ist der deutliche Unterschied in der Europapolitik im Vergleich zu den nationalen Sicherheitsstrategien der Vorjahre.

Der Bericht warnt davor, dass einige der ältesten Verbündeten Amerikas in Europa aufgrund unkontrollierter Einwanderung und der Aushöhlung demokratischer Prinzipien „der realen und noch viel gravierenderen Aussicht auf zivilisatorische Auslöschung“ gegenüberstehen.

Neben der Kritik an der unverantwortlichen und unkontrollierten Einwanderungspolitik der EU wird auch die Einschränkung der Meinungsfreiheit – einschließlich der Unterstützung exzessiver EU-Zensur durch transnationale Eliteinstitutionen – angeprangert.

Es heißt darin: „Sollten sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren oder weniger unkenntlich sein . “

Die Nationale Sicherheitsstrategie deutet sogar darauf hin, dass sich Washington militärisch von der NATO distanziert (was angesichts der jüngsten Äußerungen Trumps über die rückläufigen Ausgaben des Bündnisses jedoch keine Überraschung sein dürfte), und erklärt:

„Es ist alles andere als offensichtlich, ob bestimmte europäische Länder über Volkswirtschaften und Streitkräfte verfügen werden, die stark genug sind, um verlässliche Verbündete“ der Vereinigten Staaten zu bleiben.

Darin wird auch auf ein „fehlendes Selbstvertrauen“ Europas hingewiesen , das sich „am deutlichsten im Verhältnis Europas zu Russland zeigt“. (Putin: Russland auf dem Schlachtfeld besiegen – Ukraine und die europäischen Verbündeten zeigen mangelnde Kompetenz)

Als Beleg wird angeführt, dass Europa eigentlich einen klaren „erheblichen militärischen Vorteil“ gegenüber Russland haben sollte, doch aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine betrachten europäische Staats- und Regierungschefs Russland nun „als existenzielle Bedrohung“. Anmerkungen der Financial Times zu diesem Abschnitt :

In seiner ersten Nationalen Sicherheitsüberprüfung seit seiner Rückkehr ins Amt wirft Donald Trump europäischen Beamten vor, die US-Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu vereiteln, und beschuldigt Regierungen, eine „große europäische Mehrheit“ zu ignorieren, die Frieden will .

Das Dokument hebt ferner hervor, dass diese gegenwärtige Realität der europäischen Schwäche bestimmte negative Auswirkungen auf das Potenzial einer verstärkten Eskalation des Westens gegenüber Russland haben könnte :

„Die Gestaltung der Beziehungen Europas zu Russland wird ein erhebliches diplomatisches Engagement der USA erfordern, sowohl um die Bedingungen strategischer Stabilität auf der eurasischen Landmasse wiederherzustellen als auch um das Risiko eines Konflikts zwischen Russland und europäischen Staaten zu mindern “, heißt es in dem Dokument.

Die meisten Analysten sehen in der Formulierung des Dokuments die Tür für eine unverhohlene Einmischung in europäische Angelegenheiten.

„Washington tut nicht länger so, als würde es sich nicht in Europas innere Angelegenheiten einmischen“, bemerkte Pawel Zerka, ein leitender Politikwissenschaftler beim European Council on Foreign Relations .

„Nun werden solche Eingriffe als Akt der Wohltätigkeit („Wir wollen, dass Europa europäisch bleibt“) und als strategische Notwendigkeit der USA dargestellt.

Die Priorität? ‚ Widerstand gegen Europas gegenwärtigen Kurs innerhalb der europäischen Nationen zu mobilisieren ‘“, schlussfolgert er.

Holy. Shit. Trump’s National Security Strategy questions Europe’s future as reliable allies: „Their economic decline is eclipsed only by the real and stark prospect of civilizational erasure. If present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years.“ pic.twitter.com/o0JjuI6eMd — Geiger Capital (@Geiger_Capital) December 5, 2025

Ein weiterer, viel diskutierter Aspekt des 33-seitigen nationalen Sicherheitsdokuments ist die Ausarbeitung eines „Trump-Zusatzes“ zur Monroe-Doktrin …

„Die Vereinigten Staaten müssen in der westlichen Hemisphäre eine führende Rolle einnehmen, um unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu gewährleisten – eine Voraussetzung, die es uns ermöglicht, uns in der Region selbstbewusst zu behaupten, wann und wo immer es nötig ist“, heißt es in dem Dokument.

„Die Bedingungen unserer Bündnisse und die Bedingungen, unter denen wir jegliche Art von Hilfe leisten, müssen von der Abschwächung feindlicher Einflüsse von außen abhängig sein – von der Kontrolle militärischer Einrichtungen, Häfen und wichtiger Infrastruktur bis hin zum Kauf strategischer Güter im weitesten Sinne“, heißt es weiter.

Manche erwarteten zunächst eine wütende Reaktion vonseiten der nicht gewählten Eurokraten …

In saying that Europe faces ”civilizational erasure” the Trump 🇺🇸 new security strategy places itself to the right of the extreme right in Europe. Its language that one otherwise only finds coming out of some bizarre minds of the Kremlin 🇷🇺. pic.twitter.com/29vytDp6Hm — Carl Bildt (@carlbildt) December 5, 2025

Dies lässt stark darauf schließen, dass sich die Lage in der Karibik weiter zuspitzen wird, auch weil mehrere Medien berichten, dass sich das Pentagon darauf vorbereitet, die Truppenpräsenz in der Region auf Jahre hinaus aufrechtzuerhalten.

Kommentar:

Die Mainstream-Medien in Europa und besonders in Deutschland reagieren aufgeregt: Die US-Regierung hat in dieser Woche ein neues Sicherheitspapier veröffentlicht, bei dem es auch um wichtige Fragen Europas geht [siehe Berichte „Tagessschau“ und „BILD„].

Die nationale Sicherheitsstrategie der USA gilt als Kompass für die Außenpolitik des US-Präsidenten. Und Donald Trump ist derzeit auf die EU und ihren Umgang mit oppositionellen Parteien in Europa gar nicht gut zu sprechen.

Trump-Regierung schlägt scharfe Töne gegenüber der EU an

Das Strategiepapier beklagt unter anderem den Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und warnt vor einer Unterdrückung der Oppositions-Parteien und zeigt damit indirekt auch auf die Behandlung zum Beispiel der AfD in Deutschland.

Die US-Regierung zeichnet ein düsteres Bild von Europa und beklagt folgende Probleme:

Erstens: Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit

Zweitens: Unterdrückung politischer Opposition und patriotischer Parteien

Drittens: Sinkende Geburtenraten und der Verlust nationaler Identitäten

Es wird die Drohung ausgesprochen, dass die USA sich einmischen könnten, falls sich die aktuellen Trends in Europa fortsetzen, was dazu führen könnte, dass der Kontinent in 20 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen ist.

Sicherheitspolitik: Die USA wollen sich stärker auf sich selbst und eigene Interessen konzentrieren

Die USA fordern Europa auf, sich stärker um seine eigene Sicherheit zu kümmern, und erklären, dass die Tage der USA als Weltpolizist gezählt sind.

Präsident Trump betont, dass amerikanische Interessen an erster Stelle stehen und dass die USA keine Trittbrettfahrer tolerieren werden, was die Zweifel des Weißen Hauses an der zukünftigen wirtschaftlichen und militärischen Stärke Europas unterstreicht. Trotz der Differenzen in der Meinung wird betont, dass Europa weiterhin ein Verbündeter der USA bleibe und dass es wichtig sei, sich auf globale Herausforderungen zu konzentrieren.

Reaktionen auf die Sicherheitsstrategie: Europäer besorgt über härteren Tonfall aus Washington

Die Reaktionen aus Deutschland sind teilweise hysterisch. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul erklärte, dass Fragen der Meinungsäußerungsfreiheit und der Organisation der Gesellschaften in Deutschland nicht Gegenstand von Ratschlägen aus den USA sein sollten.

Von vielen deutschen Mainstream-Medien wird die neue Sicherheitsstrategie als Standpauke und Kampfansage wahrgenommen. Markus Preis, Leiter des ARD Hauptstadtstudios, behauptet, dass die transatlantischen Beziehungen bröckeln würden und der feindliche Ton in der Strategie überraschend sei.

Die neue US-Strategie erwähne konkret, dass die USA sich aktiv in Europa einmischen wollen, was als neuartig und beunruhigend empfunden wird.

Zur kritischen Selbstreflexion, dass es nämlich um die Demokratie und Meinungsfreiheit sowie Demographie und Wirtschaft in Europa so schlecht bestellt ist, dass man sich schon in den USA (und nicht nur dort) Sorgen um die Zukunft Europas macht, scheinen viele europäische Politiker und Politik-Redakteure nicht in der Lage sein.

am 09.12.2025