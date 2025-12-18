Putin im O-Ton über den Ukraine-Konflikt und die europäischen Eliten

Heute hat Präsident Putin seine jährliche Rede vor der Führung des russischen Verteidigungsministeriums gehalten und ich werde die wichtigsten Teile in zwei Artikeln übersetzen. Im ersten Teil ging es um Putins einleitende Rede, in diesem zweiten Teil übersetze ich seine Schlussbemerkungen. Von Thomas Röper
Traditionell nimmt der russische Präsident Putin am Ende eines jeden Jahres an der Veranstaltung Teil, bei der das russische Verteidigungsministerium die Ergebnisse des ausgehenden Jahres analysiert und seine Pläne für die Zukunft festlegt. Bei der Veranstaltung ist der Hauptredner der Verteidigungsminister, Putin eröffnet die Veranstaltung mit einer einleitenden Rede und zieht nach dem Bericht des Verteidigungsministers eine Art Bilanz.
In diesem Artikel übersetze ich seine Schlussbemerkungen komplett, weil er darin noch einmal die russische Sicht auf den Ukraine-Koflikt erklärt und am Ende noch etwas interessantes über die „europäischen Eliten“ sagt.
Beginn der Übersetzung:
Ich möchte dem Minister für seine detaillierte Analyse der Lage in den Streitkräften und entlang der Kontaktlinie danken.
Und wie üblich möchte ich Ihnen einige allgemeine Überlegungen mitteilen. Ich werde Ihnen wahrscheinlich nichts wirklich Neues sagen, aber ich glaube, es ist dennoch wichtig.
Ich möchte mit unserer jüngeren Geschichte beginnen, mit dem, was geschehen ist, damit wir verstehen können, wo wir stehen und warum.
Ich habe das schon oft gesagt, aber ich denke, es ist wichtig, es zu wiederholen. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion glaubten wir, schnell Mitglieder der sogenannten zivilisierten Familie der europäischen Nationen, der zivilisierten westlichen Familie insgesamt, zu werden. Heute zeigt sich, dass es dort keine Zivilisation gibt, nur völligen Verfall, aber das ist ein anderes Thema.
Damals schien uns, dass das gut ist, und dass wir ein vollwertiges, gleichberechtigtes Mitglied dieser Familie werden würden. Nichts dergleichen ist geschehen, verstehen Sie, worum es geht? Nichts dergleichen; wir sind kein gleichberechtigtes Mitglied dieser Familie geworden.
Nein, im Gegenteil, sie haben Russland weiterhin von allen Seiten unter Druck gesetzt, und zwar immer stärker. Praktisch alles, was Russland betraf, wurde aus einer Position der Stärke heraus entschieden. Man klopfte uns zwar auf die Schulter, lud uns zu diversen Veranstaltungen ein, doch der Westen verfolgte seine Interessen in Russland mit Gewalt, einschließlich Waffengewalt.
Ja, was denn? Die Unterstützung von Separatismus und Terrorismus wurde auch mit Waffengewalt demonstriert: Sie haben die Terroristen mit Waffen und Geld versorgt und sie haben ihnen umfassende politische und mediale Unterstützung geleistet. Auch wirtschaftliche Beschränkungen wurden verhängt, das ist ebenfalls massiver Druck, und was für einer.
Ich persönlich erinnere mich sehr gut daran. Als wir sagten: „Selbstverständlich sind wir verpflichtet, unser Land vor Terrorismus zu schützen“, hieß es: „Nein, macht, was Ihr wollt, aber dies und jenes dürfet Ihr nicht tun, sonst erhaltet Ihr keine Kredite oder veriert irgendwelche Vorzüge.“ Das war direkter, massiver Druck, Beschränkungen im Bereich der Wirtschaft.
Destruktive Mittel wurden auch eingesetzt, um die russische Innenpolitik zu beeinflussen und Russland von innen heraus zu destabilisieren, ganz gezielt. Wie wir es auch in einigen anderen Ländern sehen, wurden Instrumente geschaffen und eingesetzt, um die innenpolitische Lage zu destabilisieren.
Und natürlich galt von dem, was in der Nachkriegszeit geschaffen worden war, nichts mehr. Alles begann sich sehr schnell zu verschlechtern, und sie haben begonnen, sämtliche Regeln und die UN-Charta zu ignorieren. Die Ereignisse in Jugoslawien, was war das? Wo war dort die UN-Charta, wo war das Gewaltverbot?
Wir haben oft darüber gesprochen, aber das ist doch eine Tatsache: Nichts galt, sie haben einfach getan, was sie für nötig hielten. Wenn es ihnen gelang, die Lage zu ändern und eine Abstimmung zu erzwingen, gut. Wenn nicht, war es ihnen wurscht und sie haben direkte Waffengewalt eingesetzt. Und am Ende hab sie Jugoslawien und die Serben zerrissen, sie haben ein einiges Volk in verschiedene Regierungen zerissen, und das war’s.
Im Ergebnis – ich will die NATO-Erweiterung gar nicht erst erwähnen, obwohl das offensichtlich ist – sagen sie uns noch heute: Ihr habt kein Recht, irgendjemanden zu zwingen, seine Sicherheitsprobleme so zu lösen, wie ihr es wollt, oder ihm das Recht zu nehmen, das zu tun, wie sie es wollen.
Wir nehmen niemandem irgendwelche Rechte. Und wir fordern von niemandem etwas Besonderes. Wir bestehen lediglich darauf, dass die uns gegebenen Versprechen eingehalten werden. Es wurde öffentlich erklärt, dass es keine Osterweiterung der NATO geben würde. Und? Es war ihnen völlig wurscht, und eine Erweiterungswelle folgte der anderen. Wir fordern nichts Besonderes, ich wiederhole es, wir bestehen darauf, dass die uns gegebenen Versprechen eingehalten werden.
Ich denke, jeder hier im Raum versteht, dass Abkommen mit der Sowjetunion etwas anderes waren als mit dem modernen Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie haben unsere Interessen schlichtweg ignoriert.
Das führte schließlich zum Staatsstreich in der Ukraine. Welche Demokratie soll das sein, die sie uns jahrzehntelang als solche verkauft haben? Einfach ein bewaffneter Putsch.
Sie hätten wählen lassen klnnen, wie ich schon hundertmal gesagt habe, sie hätten die Wahlen gewonnen, nichts stand dem im Weg, sie hätten mit Sicherheit gewonnen. Nein, sie haben einfach ihre Stärke demonstriert, und das war’s.
Und dann begannen sie, den Südosten, die südöstlichen Regionen, mit Gewalt zu unterdrücken und entfesselten praktisch einen Krieg. Nicht wir haben den Krieg 2022 begonnen, das waren die destruktiven Kräfte in der Ukraine mit Unterstützung des Westens, im Grunde hat der Westen selbst diesen Krieg entfesselt.
Wir versuchen lediglich, ihn zu beenden, ihn zu stoppen. Zuerst versuchten sie es mit friedlichen Mitteln, durch die Verhandlungen in Minsk, wie Sie sich erinnern, aber dann waren wir gezwungen, die militärische Komponente zu nutzen, weil wir verstanden haben, dass sie uns betrogen haben.
Und dieser Betrug wurde aufgedeckt: Ohne jede Scham erklärten hochrangige Vertreter öffentlich, dass sie nicht vorhatten, irgendetwas umzusetzen, sondern lediglich eine Pause eingelegt haben, um die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen und Ausrüstung auszustatten. Sie haben den Staatsstreich inszeniert und begannen dort Kampfhandlungen. Ich bin sicher, dass sie den Krieg absichtlich herbeigeführt haben.
Präsident Trump sagt, wäre er damals Präsident gewesen, wäre all das nicht geschehen. Möglicherweise ist das so. Denn die Vorgängerregierung hat die Dinge bewusst in einen bewaffneten Konflikt getrieben. Und ich denke, der Grund dafür ist klar. Alle glaubten, Russland in kurzer Zeit zerstören und zerschlagen zu können, und die „europäischen Ferkel“ haben sich den Bemühungen der vorherigen amerikanischen Regierung sofort angeschlossen, in der Hoffnung, vom Zusammenbruch unseres Landes zu profitieren: etwas in früheren historischen Epochen Verlorenes zurückzuerobern und zu versuchen, eine Revanche zu erhalten. Wie nun für alle offensichtlich ist, sind all diese Versuche, all diese zerstörerischen Pläne gegen Russland vollständig gescheitert, vollständig.
Russland hat seine Widerstandsfähigkeit in der Wirtschaft, den Finanzen, der innenpolitischen Lage und dem Zustand der Gesellschaft sowie letztlich auch in der Verteidigungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ja, in diesem Bereich gibt es noch viele Fragen und Probleme.
Ich sehe hier in diesem Saal Menschen, die direkt von der Front, von den vordersten Linien, aus dem Kampfgeschehen gekommen sind. Sie sitzen hier, ich sehe sie. Und sie wissen, dass die Armee nach wie vor vor vielen Problemen steht, sie haben damit jeden Tag zu tun.
Aber trotzdem haben sich unsere Streitkräfte grundlegend verändert. Und das Wichtigste, was während der Militäroperation geschehen ist, ist, dass Russland seinen Status als vollwertiger souveräner Staat wiedererlangt hat. Russland ist in jeder Hinsicht ein souveräner Staat geworden. Diesen Status haben wir maßgeblich dank Ihrer Beteiligung, der Beteiligung der Streitkräfte, zurückerlangt.
Unsere Armee hat sich grundlegend verändert. Das gilt für die Führung der Truppen, für Taktik, Strategie, Ausrüstung sowie für die Arbeit des militärisch-industriellen Komplexes. Das gilt auch für die strategische Komponente: Unser nuklearer Schutzschild ist moderner als der nukleare Schutzschild jeder anderen offiziellen Atommacht. Wie hoch ist der Modernisierungsgrad, über 80 Prozent?
Generalstabschef Gerassimow: 92 Prozent.
Putin: 92 Prozent, das ist der Modernisierungsgrad unserer Nuklearstreitkräfte. Keine andere Atommacht der Welt hat das.
Wir entwickeln ständig neue Waffen. Niemand sonst auf der Welt sowas, und sie werden in absehbarer Zeit auch nicht auftauchen. Ich habe die Avangard, die Burewestnik und so weiter bereits genannt.
Auch die Bodentruppen wachsen und werden stärker. Ja, ich wiederhole es nochmal: Die Männer, die von der Front kommen, wissen um die vielen Probleme, aber diese Truppen sind völlig andere, sie sind kriegserprobt. Es gibt keine andere Armee wie diese auf der Welt, es gibt sie einfach nicht.
Ja, die ukrainischen Streitkräfte durchlaufen die Feuerprobe des Kriegseinsatzes, aber leider für sie, zerfällt der ukrainische Staat, wie man an den „goldenen Toiletten“ sehen kann, genauso, wie auch die Streitkräfte zerfallen. Die steigende Zahl der Deserteure spricht Bände: Allein wegen Fahnenflucht wurden in der Ukraine über 100.000 Strafverfahren eingeleitet, und die Gesamtzahl der Deserteure geht in die Hunderttausende. Das ist ein eindeutiges Zeichen des Niedergangs.
Unsere Streitkräfte sind im Aufwind. Ich wiederhole, es bleibt noch viel zu tun, aber wir werden alles schaffen. Und trotzdem haben wir immer gesagt, und ich möchte das noch einmal betonen, dass wir nach wie vor bereit sind, alle in den letzten Jahren aufgetretenen Probleme friedlich zu verhandeln und zu lösen.
Die US-Regierung demonstriert diese Bereitschaft, wir stehen im Dialog mit ihr. Ich hoffe, dass das auch mit Europa geschehen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass das mit den gegenwärtigen politischen Eliten möglich sein wird, aber in jedem Fall wird es unausweichlich sein, wenn wir unsere Kräfte weiter stärken, wenn nicht mit den jetzigen Politikern, dann bei einem Wechsel der politischen Eliten in Europa.
Ich danke Ihnen für Ihren engagierten Einsatz im Jahr 2025 und möchte Ihnen meine Hoffnung und Zuversicht aussprechen, dass alle Herausforderungen, vor denen das Land steht, bewältigt werden.
Vielen Dank.
Ende der Übersetzung
Nur eine kleine Anmerkung dazu: Bemerkenswert ist, was Putin am Ende über die europäischen Eliten gesagt hat, denn das hat gerade erst auch der russische Außenminister Lawrow gesagt:
Mit dem jetzigen Europa, mit der jetzigen Führung der EU, hat Russland nichts mehr zu besprechen. Und Putin hat erstmals von einem „Wechsel der politischen Eliten in Europa“ gesporchen.
Die US-Regierung dürfte deswegen keinerlei Protest einlegen, denn auch in deren neuer Sicherheitsstrategie wird mehr oder weniger offen davon gesprochen, dass sich der politische Kurs der EU ändern muss, was mit den derzeit in der EU herrschenden unmöglich scheint.
Die Trump-Regierung hat daher offen davon gesprochen, man müsse in der EU andere Kräfte, die patriotischen Kräfte, die für eine realistischere Politik eintreten, stärken.
Putins Worte über einen „Wechsel der politischen Eliten in Europa“ dürfte man in Washington sogar unterstützen.
Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 18.12.2025
Eine Modernisierung von verrosteten Kernschrott um 92% bleibt trotzdem Kernschrott. Naja, im Grunde weniger betrachtet man die Schwarzmeerflotte deren Schiffe verrostet im Hafen kurz vorm Selbstuntergang sind. Die Frage ist eher: lösen sich zuerst die Kammern der Kernbrennräume in Rost auf oder versinken vorher die Schiffe?
„Russlands neue Waffentechnik könnte die gesamte Luftfahrt revolutionieren
November 7, 2025
Von Peter Haisenko
Nicht nur das. Sie könnte die gesamte Energieversorgung neu aufstellen. Russlands Ingenieure haben Reaktoren gebaut, die so klein sind, dass sie ein Flugzeug antreiben können. Das kann dann nahezu unbegrenzt fliegen.
In der Sowjetunion und im modernen Russland wurde und wird wertfreie Forschung betrieben, während im Westen vor allem Forschung betrieben wird, die einen kommerziellen Nutzen erwarten lässt. Die wurde von Privatunternehmen finanziert und wenn ein solcher Nutzen nicht absehbar war, fehlte das Geld für diese Forschungen. Auch in der DDR wurde wertfreie Forschung betrieben. Diese unterschiedliche Herangehensweise an die Geheimnisse der Physik und Chemie hat dazu geführt, dass in Russland ein enormer Wissensschatz angesammelt worden ist, während im Westen die Grundlagenforschung für scheinbar unsinnige Bereiche zum Stiefkind verkommen ist. Gerade in der Militärtechnik ist zu beobachten, dass Russland mittlerweile dem Westen deutlich überlegen ist. Man denke nur an die Hyperschalltechnologie.
Mit der „Oreschnik-Rakete“ hat Russland schon vorgeführt, dass es über eine Waffe verfügt, die nicht abgewehrt werden kann. Der Westen hat nichts vergleichbares. Mehr darüber hier:
https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/wissenschaft-und-technik-2024/mit-der-oreschnik-rakete-endet-die-aera-der-flugzeugtraeger/
Wie klein kann ein Atomreaktor sein?
Jetzt hat Russland seine neuesten Entwicklungen vorgestellt. Den „Burewestnik“ und den „Poseidon“. Diese beiden verfügen über eine Technik, die bislang unvorstellbar war. Sie werden atomar angetrieben und können deswegen nahezu unbegrenzt operieren. In der Luft und unter Wasser. Es sind unbemannte Drohnen und die Testeinsätze sind erfolgreich verlaufen. Seit Jahrzehnten operieren U-Boote mit Nuklearantrieb und so gesehen, wäre der Poseidon nichts neues. Neu ist aber ihre Größe, respektive wie klein sie ist. Sie ist nicht viel größer als ein üblicher Torpedo und da drin arbeitet ein Atomreaktor. Alle bislang bekannten Reaktortypen, die in U-Booten arbeiten, sind sehr groß und schwer.
Den russischen Ingenieuren ist nun gelungen, für die Poseidon einen Reaktor zu bauen, der nur noch ein Prozent an Gewicht und Volumen eines herkömmlichen Reaktors hat. Nicht nur das. Während ein klassischer Reaktor ziemlich viel Zeit braucht um hochzufahren, mehrere Tage, kann dieser in weniger als einer Minute von Null auf Leistung gefahren werden. Wie lange er dann in der Lage ist Leistung abzugeben wird nicht verraten, aber es könnten Jahre sein und der Poseidon erreicht Geschwindigkeiten unter Wasser, die bislang ebenfalls unvorstellbar waren. Sie kann tauchen bis auf 1.000 Meter Tiefe oder mehr. So kann der Poseidon in den Tiefen der Meere herumfahren oder am Meeresboden einfach in Ruhe lauern, bis sie ihre selbstzerstörerische Bestimmung erfährt. Sie trägt einen Sprengkopf der etwa 50 bis hundertmal stärker ist als der in Hiroschima. Das würde einen Tsunami auslösen, der halb England fluten könnte. Der Poseidon ist eine „Zweitschlagswaffe“ für den Fall, dass ein Erstschlag russische Kommandozentralen getroffen hat. Gegen diesen Zweitschlag gibt es keinen Schutz oder Abwehr….“