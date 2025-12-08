Vergiften gefährliche Spike-Proteine unsere Atemluft, schwächen unser Immunsystem und ruinieren langsam aber sicher unser aller Gesundheit?

Teile die Wahrheit!

Kurz nach der Einführung der Corona-Impfungen stirbt ein ungeimpfter und kerngesunder, dreizehnjähriger Junge in Süddeutschland ganz plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt. Die Ärzte können es sich nicht erklären. Ein Mann in Amerika, der Berichten zufolge sehr sensibel auf Geimpfte reagiert, hat nach verschiedenen Gelegenheiten, bei denen er von geimpften Personen umgeben ist, mehrere Krampfanfälle.

Im Anschluss an eine Thanksgiving-Familienfeier, bei der auch ein Freund der Familie anwesend ist, der am Tag zuvor seine fünfte Auffrischungsimpfung bekommen hat, erleidet dieser Mann einen letzten Krampfanfall und stirbt am nächsten Morgen.

Eine junge Mutter in Asien – ebenfalls ungeimpft –, die pausenlos von vielen geimpften Familienmitgliedern umgeben ist, leidet plötzlich an unbeschreiblich starken, sehr schmerzhaften und wochenlangen Menstruationsblutungen und stirbt nach einem langen, leidvollen und verzweifelten Überlebenskampf. Sie hinterlässt ihren fassungslosen Ehemann und zwei kleine Töchter. Die Ärzte sind ratlos. Dies sind nur einige von unzähligen tragischen Fällen weltweit.

Bereits im Oktober 2021 zeigt eine Studie(1) auf, dass in der Anfangszeit der Impfkampagne – als Kinder noch keine Corona-Impfungen erhielten, weil allgemein bekannt war, dass Corona für Kinder keine Gefahr darstellt – zahlreiche Kinder geimpfter Eltern plötzlich und aus unerklärlichen Gründen verstarben. Sehr viele Kinder wurden sehr krank.

Seit der Einführung der Corona-Impfungen im Jahr 2021 berichten unzählige Menschen, dass sie ernsthaft krank werden, wenn sie sich in der Nähe von vor kurzem geimpften Personen aufhalten. Zahlreiche Ärzte bestätigen, dass sie mehr und mehr Patienten sehen, die die Corona-Impfungen nicht genommen haben, aber dennoch unter den typischen Nebenwirkungssymptomen dieser Injektionen leiden.

Dr. Sabine Stebel, die in der Nähe von geimpften Menschen ebenfalls Symptome entwickelt, berichtet in einem YouTube-Video über Shedding: „Wir haben jetzt auch die ersten Fälle von Menschen, die jetzt drei Jahre keine Symptome hatten – es ging ihnen gut –, und jetzt fangen sie an, Symptomatik zu entwickeln, weil der Reiz immer da ist, und irgendwann ist es bei denen auch so weit.“

Wie ist das möglich? Was hat das mit den Impfungen zu tun?

Inzwischen wird immer mehr bekannt, dass die Spike-Proteine, die durch die Corona-Impfungen im Körper der geimpften Menschen auf unbestimmte Zeit massenhaft gebildet werden, hochgiftig sind und (vor allem in den ersten Monaten nach der Injektion) nicht nur in ihrem eigenen Körper viel Schaden anrichten, sondern zusätzlich über sogenannte Exosomen beim Ausatmen in großen Mengen ausgeschieden und dann über die Atemluft auch auf alle anderen Menschen übertragen werden, die in der Nähe sind.

Die Auswirkungen sind bei jedem Menschen ein wenig anders, je nachdem wo die individuelle Schwachstelle der jeweiligen Person liegt und wie stark ihr Immunsystem ist.

Solange sich Menschen weiterhin diese Injektionen geben lassen, wird unsere Atemluft durch die Ausscheidungen beim Ausatmen weiterhin mit Spike-Proteinen kontaminiert.

Und das gilt nicht nur für die Corona-Impfungen, sondern auch für alle anderen Impfungen, die auf dieser völlig neuartigen Impftechnik (mRNA-Plattform) basieren, die für mehr und mehr Impfungen verwendet wird und in Zukunft sogar für alle Impfungen verwendet werden soll, die allesamt dafür sorgen, dass in den Körpern der damit injizierten Menschen toxische Proteine produziert werden, die jenen Menschen schaden und die sie über den Atem ausscheiden und an andere weitergeben. Dieser Vorgang wird Shedding genannt.

Viele Menschen merken lange Zeit gar nichts davon, aber auch Menschen, die keine offensichtlichen Symptome bekommen und meinen, dass Shedding ihnen nichts ausmacht, sind dennoch von Shedding betroffen, wie unter anderem der Fall eines Mannes aus Österreich belegt, der sich selbst nicht hat impfen lassen, allerdings jahrelang mit seinem inzwischen vierfach geimpften Geschäftspartner beruflich im Auto unterwegs war.

Er war sein Leben lang nie krank gewesen und hatte in der Gegenwart von geimpften Menschen auch nicht die typischen Shedding-Symptome, die viele andere Menschen haben. Aber dann hatte er plötzlich und unerwartet innerhalb von 12 Monaten drei Schlaganfälle, wobei sich der letzte im Sommer 2024 ereignete und dermaßen heftig war, dass er für eine Weile im Koma lag und seitdem Epilepsie hat. Keiner der Ärzte konnte eine Ursache dafür finden.

Er hat eine eigene Firma, kann jetzt aber nicht mehr arbeiten, und hat eine Frau und vier Kinder zu versorgen. Auch die Autorin des Buches „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“ wurde durch Shedding sehr krank, wobei sie anfangs den Zusammenhang mit den Impfungen nicht erkannte und erst mit der Zeit durch intensive Recherche immer mehr Hintergründe verstand und dadurch lernte, was zu tun war, um gesund zu werden und zu bleiben. In diesem Buch teilt Sie nun all diese Erkenntnisse mit ihren Mitmenschen, um anderen diesen Leidensweg zu ersparen.

Im ersten Teil des Buches werden die Beweise präsentiert, die belegen, dass eine Ausscheidung und Übertragung der Impfstoffe tatsächlich stattfindet. Nach all diesen schockierenden Fakten, die einen sprachlos zurücklassen, nimmt die Autorin uns an die Hand und nimmt uns mit auf ihre eigene Erlebnisreise.

In Teil 2 des Buches erzählt Sie uns ihre eigene spannende Geschichte und berichtet, wie sie herausfand, dass es so etwas wie Shedding überhaupt gibt, wie sie es schaffte, die gesundheitlichen Probleme, die durch Shedding verursacht wurden, wieder loszuwerden und wie sie gelernt hat, wie wir uns im Alltag davor schützen können, dass die giftigen Spike-Proteine, die wir alle durch die Atemluft aufnehmen, in unserem Körper irgendwelche Schäden anrichten. Teil 3 beschäftigt sich mit den praktischen Aspekten: Wie gefährlich ist Shedding? Wie können wir uns schützen?

Was sind die typischen Shedding-Symptome? Welche Entgiftungsmöglichkeiten gibt es, um die giftigen Spike-Proteine auszuleiten? Und vieles mehr. In Teil 4 wird unter anderem genau erklärt, auf welche Weise die in den Injektionen enthaltenen Wirkstoffe dem Körper schaden, und in Teil 5 des Buches werden die Lügen der Pharmaindustrie, der Politik und der Mainstreammedien aufgedeckt und offengelegt, wie wir alle belogen und in die Irre geführt wurden.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine spannende Reise in die Welt der Pandemie-Industrie, wo Pharmaindustrie, nicht gewählte Machthaber der WHO und anderer Organisationen und die Presse gemeinsam ein Multimilliarden-Dollar-Projekt etabliert haben, das sich nicht scheut, auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung ihren Reichtum zu vermehren.

Erfahren Sie, wie Sie sich selbst und Ihre Lieben vor den Auswirkungen von Shedding schützen können und wie Sie die bereits in Ihren Körper gelangten Spike-Proteine wieder loswerden können, bevor sie dort einen ernsthaften Schaden anrichten. Im Buch ruft die Autorin immer wieder zur Versöhnung von Geimpften und Ungeimpften auf, damit die bewusst geschaffene Spaltung der Menschen überwunden wird und wir uns alle gemeinsam gegen all diese Machenschaften wehren können.

Die im Buch beschriebenen Entgiftungsmöglichkeiten helfen sowohl geimpften als auch ungeimpften Menschen bei der Ausleitung dieser hochgiftigen Stoffe.

Sie sehen den Zusammenhang mit den Impfungen immer noch nicht? Sie glauben, Shedding kann Ihnen nichts anhaben? Jeder, der dieses Buch liest, wird die Hintergründe verstehen und sich selbst davon überzeugen können, was vor sich geht. Unzählige Experten – Forscher, Wissenschaftler und Ärzte – haben dieses Thema untersucht und teilen hier ihre Erkenntnisse.

Nur wenn wir verstehen, wo die Gefahr lauert, können wir uns und unsere Kinder vor den schädlichen Auswirkungen der Spike-Proteine schützen. Natürlich können Sie sich dafür entscheiden, die ganze Angelegenheit einfach zu ignorieren, aber Sie können später nicht behaupten, dass Sie nicht gewarnt worden sind!

(1)www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

INHALTSVERZEICHNIS zu Buch „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“

Vorwort

Einleitung

TEIL 1 – DIE BEWEISE

Wissenschaftler und Ärzte bestätigen, dass Shedding real ist

Dr. med. Pierre Kory veröffentlicht eine neunteilige Artikelserie über Shedding

Dr. med. Pierre Kory im Interview mit „Epoch Times“

Auswahl einiger kurzer Erfahrungsberichte

„Uncut-News“-Artikel zum Thema Shedding

„Die Bürgerstimme“ – Interview zum Thema Shedding

Pfizer-Dokument PF-07302048 beweist die Realität von Shedding

„AUF1.tv“-Interview mit dem Lungenfacharzt Dr. Wodarg

Die Biomedizinerin Maria Zhang über Shedding

„LIFE & LOVE“-Artikel über Shedding

Dr. Lawrence Palevsky klärt auf über die Gefahren der neuen Boten-RNA-Technologie, Spike-Proteine und Shedding

Luigi Warren, der Erfinder der mRNA-Technologie: „Es ist sicherlich wahr, dass mit mRNA geimpfte Personen das (Spike-)Protein absondern!“

Michael Morris über Shedding und die Definitionsänderung von „Impfung“

Dr. Syed Haider berichtet von seinen Shedding-Patienten

Die Übertragung von CoViD-mRNA-Impfstoffkomponenten und -produkten von Geimpften auf Ungeimpfte – Teil 1 der Artikelserie von Dr. med. Pierre Kory

A Midwestern Doctor – Auswertung von mehr als 1.200 Erfahrungsberichten

Molekularbiologin Lidia berichtet von ihren Shedding-Erfahrungen

A Midwestern Doctor – Die Übertragungswege beim Shedding

„NEXUS Magazin“: „Impfstoff-Shedding – Die unerzählte Geschichte“

Die Zerstörung der menschlichen Fruchtbarkeit

Aktuelle und von Experten begutachtete Shedding-Studie

Dr. Sabine Stebel – Genetisch bedingte Shedding-Sensitivität

Gesetzesentwurf in Montana sieht ein Verbot von CoViD-mRNA-„Impfstoffen“ vor (unter anderem wegen Shedding)

A Midwestern Doctor – kurze Übersicht zu Shedding

Dr. med. Pierre Kory – Zusammenfassung der wichtigsten Beweise

TEIL 2 – ERFAHRUNGSBERICHT

Mein eigener Erkrankungsprozess und die Heilung

Die Corona-Zeit

Und dann kamen die „Impfungen“ (Shedding-Erfahrungen)

Der Heilungsprozess

Die Zeit nach der Heilung

TEIL 3 – PRAKTISCHE TIPPS FÜR DEN ALLTAG

Was sich sonst noch zu wissen lohnt

Wie gefährlich ist Shedding?

Wie kann ich mich vor Shedding schützen?

Die typischen Shedding-Symptome

Entgiftungsmöglichkeiten

Wie sag ich’s meiner Familie und meinen Freunden?

Wie finde ich heraus, ob jemand „geimpft“ ist?

Die Versöhnung von „Geimpften“ und „Ungeimpften“

Verkehrte Welt

Der typische Shedding-Geruch

Shedding aus spiritueller Sicht

Selbstverstärkende mRNA-„Impfungen“

TEIL 4 – THE GREAT RESIST

Widerstand

Öffentlicher Aufruf zum Stopp der „CoViD-Impfungen“

Die Aufarbeitung der Verbrechen der Verantwortlichen

Neuer US-Gesundheitsminister fordert CoViD-Tribunale und Sicherheitsstudien für alle Impfstoffe

Schockierende Enthüllungen von Dr. Michael Yeadon (Ex-Vizepräsident von Pfizer) und anderen Wissenschaftlern

Der Tod ist eine Lüge!

Wofür ist all das gut?

TEIL 5 – HINTERGRÜNDE

Weitere wichtige Themen, die mit dem Thema Shedding untrennbar verbunden sind

CoViD- und mRNA-„Impfungen“

Impfschäden

Remdesivir

Ivermectin und Hydroxychloroquin

Pandemien

PCR-Test

Biolabore und „Gain of Function”

War die Reaktion auf CoViD eine Militärische Operation?

Monkey Pox

Vogelgrippe

Die Mainstreammedien

Bill Gates

Die WHO

Strafverfolgung der Schuldigen

CO 2

CBDCs und Bargeld

Impfungen im Allgemeinen

Jedes Ende ist ein neuer Start

DANKE

Buecherliste

Quellenverzeichnis

Quellen: PublicDomain/Anya Stössel am 07.12.2025