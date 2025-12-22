Warum dieses neue WHO/UN-Dokument mit Zielmarke 2030 für jeden Bürger brisant ist – und warum es schlimmer als Covid werden könnte

Teile die Wahrheit!

Die zitierten Passagen aus dem Dokument sind deshalb brisant, weil sie psychische Gesundheit ausdrücklich in Pandemie-, Krisen- und Notstandsmanagement, staatliche Resilienzstrategien, die Regulierung von Information sowie den Ausbau dauerhafter Überwachungs- und Datensysteme einbinden und damit mentale Gesundheit von einem individuellen Schutzgut zu einem Instrument staatlicher Systemsteuerung und -stabilisierung machen. Via Meryl Nass Substack

Viele Bürger beruhigen sich mit dem Hinweis, die WHO habe keine rechtliche Durchsetzungsmacht. Diese Einschätzung ist formal korrekt, greift aber politisch zu kurz.

Die Erfahrungen der Covid-Jahre zeigen deutlich: Maßnahmen wurden nicht durch die WHO selbst durchgesetzt, sondern durch nationale Regierungen, die sich auf WHO-Empfehlungen, internationale Übereinkünfte und einen behaupteten globalen Konsens beriefen. Für die betroffenen Bürger spielte es keine Rolle, woher die Legitimation kam – die Einschränkungen waren real.

Das aktuelle UN/WHO-Dokument zur mentalen Gesundheit und zu nichtübertragbaren Krankheiten ist deshalb nicht isoliert zu betrachten. Es entfaltet seine Wirkung im Zusammenspiel mit bestehenden und geplanten Instrumenten wie den Internationalen Gesundheitsvorschriften, dem geplanten Pandemievertrag und nationalen Notstands- und Infektionsschutzgesetzen. In diesem Gefüge fungiert es als normativer Rahmen, auf den sich Staaten künftig berufen können.

Besonders brisant ist die inhaltliche Verschiebung, die dieses Dokument vornimmt. Psychische Gesundheit wird nicht mehr ausschließlich als individuelles Schutzgut verstanden, sondern ausdrücklich in den Kontext von Krisenvorsorge, gesellschaftlicher Resilienz und staatlichem Krisenmanagement gestellt. Damit wird mentale Gesundheit zu einer Frage der Systemstabilität. Diese Verschiebung ist politisch hochrelevant.

Zentrale Belegstelle: Integration in Krisen- und Notstandsmanagement. Wörtliches Zitat (Schlüsselstelle)

„Integrate noncommunicable disease prevention and control, and the provision of mental health and psychosocial support, into emergency and pandemic prevention, preparedness and response, and humanitarian response frameworks to contribute to resilient and responsive health systems capable of effective emergency preparedness and response.“ Absatz 70

Die Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten sowie die Bereitstellung von psychischer und psychosozialer Unterstützung sollen in die Rahmenbedingungen für Notfall- und Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sowie humanitäre Hilfe integriert werden, um zu resilienten und reaktionsfähigen Gesundheitssystemen beizutragen, die eine effektive Notfallvorsorge und -reaktion gewährleisten können.

Während Covid als zeitlich begrenzte Ausnahmesituation galt, ist der neue Ansatz dauerhaft angelegt. Psychische Belastungen, chronische Krankheiten, gesellschaftliche Spannungen und als riskant bewertetes Verhalten verschwinden nicht wieder, sondern sind ständig vorhanden und lassen sich unterschiedlich interpretieren.

Dadurch entsteht die Möglichkeit, Maßnahmen dauerhaft zu begründen – auch ohne einen klaren Notfall wie bei einer Pandemie. (WHO-Gates-Plan für eine globale digitale Identität, KI-gestützte Überwachung und lebenslange Impfnachverfolgung)

Die Verbindung von mentaler Gesundheit mit Krisenmanagement birgt ein erhebliches Missbrauchspotenzial. Staaten könnten künftig argumentieren, bestimmtes Verhalten gefährde die psychische Gesundheit der Bevölkerung, bestimmte Informationen wirkten destabilisierend oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen stellten ein Risiko für den sozialen Zusammenhalt dar. Solche Argumentationsmuster ermöglichen Eingriffe, ohne dass eine akute medizinische Notlage vorliegen muss.

Covid hat gezeigt, wie schnell sich politische Schwellen verschieben können. Was zuvor als undenkbar galt – Ausgangsbeschränkungen, Berufsverbote, indirekter Zwang, Einschränkung von Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht – wurde innerhalb kürzester Zeit umgesetzt.

Entscheidungsprozesse verlagerten sich von Parlamenten zu Exekutiven, von Gesetzgebung zu Verordnungen, von demokratischer Debatte zu Expertenrunden.

Im Unterschied zu Covid geht es nun nicht mehr nur um die Kontrolle eines Virus, sondern um die Regulierung von Verhalten, Information und gesellschaftlicher Normen.

Mentale Gesundheit ist kein objektiv messbarer Zustand, sondern ein interpretationsabhängiges Konzept. Genau das macht sie als politisches Steuerungsinstrument so problematisch.

Das UN/WHO-Dokument schafft keine Zwangsmaßnahmen an sich. Es schafft jedoch einen international legitimierten Deutungsrahmen, der nationale Regierungen in die Lage versetzt, weitreichende Maßnahmen als gesundheits-, präventions- oder krisenpolitisch notwendig darzustellen.

Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Text selbst, sondern in seiner Anwendung durch Staaten, die bereits während Covid gezeigt haben, wie bereitwillig sie Notstandslogiken übernehmen und ausweiten.

Für Bürger in Ländern, die sich den WHO-Strukturen untergeordnet haben, ist dieses Dokument daher von unmittelbarer Bedeutung. Es markiert einen weiteren Schritt in der Verschiebung politischer Macht hin zu exekutiver Steuerung unter dem Label von Gesundheit, Sicherheit und Resilienz.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob es missbraucht werden kann, sondern ob demokratische Gesellschaften noch über ausreichende rechtliche und institutionelle Schutzmechanismen verfügen, um genau das zu verhindern.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre legt nahe, dass diese Schutzmechanismen schwächer sind, als viele gehofft haben. Genau deshalb verdient dieses Dokument kritische Aufmerksamkeit – nicht aus Panik, sondern aus demokratischer Verantwortung.

Wie die WHO die COVID-19-Pandemie diktierte – und wie sie bereits die kommende Vogelgrippe-Pandemie diktiert

Eine Warnung an den Kongress und die amerikanischen Bürger.

Im Folgenden wird anhand einer dokumentierten Abfolge aufgezeigt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom ersten Tag an die operative Kontrolle über die COVID-19-Maßnahmen übernommen hat – und wie sie sich nun positioniert, um die Vogelgrippe-Pandemie auf die gleiche Weise zu bekämpfen.

Wird Amerika der WHO erneut in die Pandemiegefahr folgen?

Der Zeitplan

Am 31. Dezember 2019 meldete die chinesische Regierung eine Häufung von Lungenentzündungsfällen in Wuhan, Provinz Hubei.

Gleich am nächsten Tag, dem 1. Januar 2020, richtete die WHO ihr IMST (Incident Management Support Team) ein und versetzte die Organisation laut dem von der WHO selbst veröffentlichten Zeitplan „in einen Notfallzustand, um mit dem Ausbruch fertig zu werden”.

Am 5. Januar veröffentlichte die WHO ihre erste „Disease Outbreak News” (Meldung über den Ausbruch einer Krankheit) zu dem neuen mutmaßlichen Virus, die eine „führende technische Veröffentlichung für die Wissenschafts- und Gesundheitsgemeinschaft sowie die globalen Medien” darstellte und Regierungen, Gesundheitsbehörden und der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft „eine Risikobewertung und Empfehlungen” lieferte.

Ein Erreger in Silico

Am 7. Januar gab die chinesische Regierung bekannt, einen völlig neuen Coronavirus als Auslöser des Ausbruchs identifiziert zu haben.

Am 10. Januar veröffentlichte das chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (China CDC) die angebliche genetische Sequenz des SARS-CoV-2-Erregers mit dem Namen Wuhan-Hu-1.

Die Sequenz war nur in silico, d. h. sie lag in einem rein digitalen Format vor, das auf Computern geteilt wurde, wie die Zeitschrift Nature bestätigte.

China gab an, den Code aus der Lungenflüssigkeit eines erkrankten Mannes mithilfe der längst widerlegten (hier) PCR-Technologie hergestellt zu haben. Dr. Kary Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, sagte 1997 in einem Interview (hier), dass sein Test nicht dazu verwendet werden sollte, um festzustellen, ob ein Patient mit einem Virus infiziert ist. Der Grund dafür ist, dass der Test „fast alles in jedem finden kann”, wenn seine Parameter hoch genug eingestellt sind, was die Ergebnisse verfälscht. „Mit einem PCR-Test kann praktisch jeder positiv auf alles getestet werden. Wenn man ihn lange genug durchführt, kann man fast alles in jedem finden”, sagte er. „Er sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind.”

Ohne eine gründliche, langfristige Analyse der chinesischen Sequenz wurde dieser In-silico-Code von Regierungen und der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft akzeptiert und wurde zur Blaupause für jeden Coronavirus-Impfstoff. Milliarden Menschen wurden mit diesem Code geimpft, sei es in Form der mRNA-Plattform von Pfizer und Moderna oder der viralen Vektorimpfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca, die auf unsterblichen Zellen aus abgetriebenen Föten (HEK 293, PER.C6) basieren. Regierungen auf der ganzen Welt und große Pharmahersteller vertrauten China ohne Frage, trotz Warnungen, dass das chinesische Militär die Entwicklung von Biowaffen erforscht habe, die Biotechnologie und Gentechnik in einen „neuen Bereich der Kriegsführung” integrieren. Keiner der Geimpften wurde eine Einverständniserklärung vorgelegt – niemandem wurde gesagt, dass diese Impfstoffe auf einem von der chinesischen Regierung erstellten Code basieren. Kein COVID-Impfstoffhersteller hat jemals die vollständige genetische Sequenz seiner COVID-19-Impfstoffe auf seiner eigenen Unternehmenswebsite oder in eigenständigen, vom Hersteller verfassten wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht. Keine Regierung und kein COVID-Impfstoffhersteller hat jemals eine genetische Übereinstimmung zwischen dem Spike-Protein, zu dessen Produktion der Körper durch die Impfungen gezwungen wird, und dem angeblichen „wilden” SARS-CoV-2-Spike-Protein veröffentlicht, um zu bestätigen, dass das fremde Protein, das unsere Zellen nach der Impfung produzieren, das „richtige” ist. Die Toxikologieabteilung des Medical Research Council (MRC) der Universität Cambridge hat aufgedeckt, dass COVID-Impfstoffe den Körper dazu veranlassen, „fehlerhafte” Proteine zu produzieren, aufgrund einer „Störung” im zellulären Prozess namens „Frameshifting”, der eine „unbeabsichtigte Immunreaktion im Körper” stimuliert. Keine Regierung und kein COVID-Impfstoffhersteller hat jemals die vollständigen Sequenzen der Plasmide veröffentlicht, die zur Herstellung ihrer Impfstoffe verwendet werden. Dokumente zeigen, dass jede charakteristische strukturelle Anomalie von SARS-CoV-2 – die Furin-Spaltstelle, das umgebaute Human-Bindungsmotiv und der ACE-2-kritische Q498-Rest – mit spezifischen vor der Pandemie erstellten Konstruktionsplänen und Mutagenese-Experimenten übereinstimmt, die in DEFUSE und früheren Studien zur Manipulation von Coronaviren dokumentiert sind (hier, hier, hier, hier, hier). Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor entwickelten Manipulation von Krankheitserregern war – was bedeutet, dass Milliarden Menschen ein genetisches Medikament injiziert wurde, das für ein im Labor verändertes Spike-Protein kodiert, das strukturell mit genau den Experimenten verbunden ist, die nun mit dem Ursprung der Pandemie in Verbindung gebracht werden.

Pfizers eigene Studiendaten bestätigen über 1.200 Krankheiten im Zusammenhang mit COVID-mRNA-Impfungen, und das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC dokumentiert 38.773 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen und 1.666.646 unerwünschte Ereignisse – obwohl diese laut einer von der Bundesregierung finanzierten Harvard-Pilgrim-Studie weniger als 1 % der tatsächlichen Impfschäden ausmachen.

Am selben Tag (10. Januar) begann die WHO, die Bezeichnung „2019 Novel Coronavirus“ oder „2019-nCoV“ für die Krankheit zu verwenden.

WHO billigt Chinas COVID-Sequenz – Big Pharma und internationale Wissenschaftsgemeinschaft folgen

Am 11. Januar gab die WHO bekannt, dass sie die genetischen Sequenzen von SARS-CoV-2 von der chinesischen Regierung erhalten habe.

Am 12. Januar bestätigte die WHO offiziell Chinas in silico-Coronavirus-Sequenz:

„Am 11. und 12. Januar 2020 erhielt die WHO weitere detaillierte Informationen von der Nationalen Gesundheitskommission über den Ausbruch“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die WHO ist von der Qualität der laufenden Untersuchungen und der in Wuhan umgesetzten Maßnahmen sowie von der Verpflichtung zur regelmäßigen Weitergabe von Informationen überzeugt.“

Impfstoffentwickler, darunter Moderna und Pfizer-BioNTech, begannen innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden der Sequenz mit der Entwicklung eines Impfstoffs, und innerhalb weniger Tage wurden Diagnosetests entwickelt.

Die transnationale Wissenschaftsgemeinschaft akzeptierte die Sequenz, was zu sofortigen Maßnahmen in den Bereichen Diagnostik, Impfstoffentwicklung und Überwachung führte, wobei Skepsis und Verzögerungen minimal waren.

Am 22. Januar berief die WHO einen Notfallausschuss ein, um den Ausbruch zu bewerten.

Am 30. Januar erklärte sie den Ausbruch zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite (PHEIC) und riet allen Ländern, sich auf Eindämmungsmaßnahmen vorzubereiten, darunter zum Scheitern verurteilte Maßnahmen zur sozialen Distanzierung und Isolierung sowie die „rasche Entwicklung und Bereitstellung” von Impfstoffen.

WHO erklärt „Pandemie”

Am 11. März erklärte die WHO als erste internationale Organisation den COVID-19-Ausbruch offiziell zu einer globalen „Pandemie” und begann, obwohl sie eine ausländische und nicht gewählte Organisation ist, den Ländern vorzuschreiben, was sie zu tun hätten:

„Wir haben die Länder täglich dazu aufgerufen, dringende und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen.“ Die Länder sollten „ihre Bevölkerung im Rahmen der Reaktion auf die Pandemie identifizieren, testen, behandeln, isolieren, nachverfolgen und mobilisieren“. „Wir fordern Sie auf, Ihre Notfallmaßnahmen zu aktivieren und auszuweiten.“ „Informieren Sie Ihre Bevölkerung über die Risiken und darüber, wie sie sich schützen kann.“ „Identifizieren, isolieren, testen und behandeln Sie jeden Fall und verfolgen Sie jeden Kontakt nach.“ „Bereiten Sie Ihre Krankenhäuser vor, schützen und schulen Sie Ihr Gesundheitspersonal.“ „Die Länder müssen einen gesamtstaatlichen und gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen.“ „Wir können dies nicht laut genug, deutlich genug oder oft genug sagen: Alle Länder können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern.“ „Wir schlagen nicht vor, von Eindämmung zu Schadensbegrenzung überzugehen; das tun wir nicht, das betonen wir.“ „Alle Länder müssen ihre Strategien jetzt überprüfen.“ „Die Überwachungssysteme müssen verbessert werden.“ „Es gibt keine Entschuldigung dafür, zu sagen, dass wir das nicht schaffen können.“ „Die Länder müssen … dringende und aggressive Maßnahmen ergreifen.“

WHO befürwortet COVID-19-Impfstoffe

Am 31. Dezember übernahm die WHO die Leitung der internationalen Impfstoffkampagne und gab ihre erste „Notfallzulassung für einen COVID-19-Impfstoff” heraus, in der sie die „Notwendigkeit eines gerechten globalen Zugangs” betonte und erklärte, dass Regierungen auf der ganzen Welt „ihre eigenen Zulassungsverfahren für den Import und die Verabreichung des Impfstoffs beschleunigen” müssen:

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat heute den Comirnaty COVID-19-mRNA-Impfstoff für den Notfall zugelassen. Damit ist der Impfstoff von Pfizer/BioNTech der erste, der seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr eine Notfallzulassung von der WHO erhalten hat“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation vom 31. Dezember.

„Die Notfallzulassung (Emergency Use Listing, EUL) der WHO ermöglicht es den Ländern, ihre eigenen Zulassungsverfahren für den Import und die Verabreichung des Impfstoffs zu beschleunigen. Außerdem ermöglicht sie es UNICEF und der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation, den Impfstoff zu beschaffen und an bedürftige Länder zu verteilen.“

„Dies ist ein sehr positiver Schritt, um den weltweiten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen sicherzustellen. Ich möchte jedoch betonen, dass noch größere globale Anstrengungen erforderlich sind, um eine ausreichende Impfstoffversorgung zu erreichen, die den Bedarf der vorrangigen Bevölkerungsgruppen überall deckt“, sagte Dr. Mariângela Simão, stellvertretende Generaldirektorin der WHO für den Zugang zu Medikamenten und Gesundheitsprodukten. „Die WHO und unsere Partner arbeiten Tag und Nacht daran, weitere Impfstoffe zu bewerten, die die Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards erfüllen. Wir ermutigen noch mehr Entwickler, sich für eine Überprüfung und Bewertung zu melden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die kritischen Lieferungen sichern, die benötigt werden, um alle Länder weltweit zu versorgen und die Pandemie einzudämmen.“

„Von der WHO einberufene Regulierungsexperten aus aller Welt und die Teams der WHO selbst haben die Daten zum Impfstoff von Pfizer/BioNTech geprüft.“

…

„Die WHO unterstützt die Länder bei der Bewertung ihrer Lieferpläne für [COVID-Impfstoffe] und bei der Vorbereitung auf den Einsatz, wo dies möglich ist.“

„Im Rahmen des Verfahrens zur Notfallzulassung (Emergency Use Listing, EUL) wird die Eignung neuartiger Gesundheitsprodukte in Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bewertet. Ziel ist es, Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, um den Notfall zu bewältigen, wobei strenge Kriterien hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eingehalten werden.“

…

„Sobald ein Impfstoff für den Notfall von der WHO zugelassen wurde, informiert die WHO ihre regionalen Regulierungsnetzwerke und Partner, um die nationalen Gesundheitsbehörden über den Impfstoff und seine erwarteten Vorteile auf der Grundlage der bisherigen Daten aus klinischen Studien zu informieren.“

„Im Rahmen des EUL-Verfahrens muss sich das Unternehmen, das den Impfstoff herstellt, verpflichten, weiterhin Daten zu generieren, um eine vollständige Zulassung und Vorqualifizierung des Impfstoffs durch die WHO zu ermöglichen. Im Rahmen des Vorqualifizierungsverfahrens der WHO werden zusätzliche klinische Daten aus Impfstoffstudien und dem Einsatz des Impfstoffs fortlaufend bewertet, um sicherzustellen, dass der Impfstoff die erforderlichen Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit für eine breitere Verfügbarkeit erfüllt.“

Die Macht und Gefahr des von der WHO diktierten „wissenschaftlichen Konsenses“

Kurz gesagt, die WHO erklärte, was der „wissenschaftliche Konsens“ in Bezug auf COVID-19 sei, und die internationale Mainstream-Wissenschaftsgemeinschaft schloss sich dieser Meinung an.

Da diese etablierte supranationale Wissenschaftsgemeinschaft im Einklang mit der WHO handelte, war weder die Zustimmung der Weltbevölkerung noch eine offizielle Regierungspolitik erforderlich.

Das ist die Macht der WHO und des international kuratierten „wissenschaftlichen Konsenses“, ganz gleich, wie erfunden und betrügerisch dieser Konsens auch sein mag.

Die COVID-Pandemie hat gezeigt, dass die WHO und die Wissenschaftsgemeinschaft – eine winzig kleine Gruppe multinationaler Elitevertreter – die Welt ihrem Willen unterwerfen können.

Nach seiner zweijährigen Untersuchung der COVID-19-Pandemie bestätigte der Sonderausschuss des Kongresses zur Coronavirus-Pandemie, dass der drakonische Autoritarismus der WHO während der gesamten Pandemie „ein kläglicher Fehlschlag“ war, und schrieb:

„Die Reaktion der WHO auf die COVID-19-Pandemie war ein völliger Misserfolg, da sie dem Druck der Kommunistischen Partei Chinas nachgab und die politischen Interessen Chinas über ihre internationalen Pflichten stellte. Darüber hinaus könnten die jüngsten Bemühungen der WHO, die durch die COVID-19-Pandemie verschärften Probleme durch einen „Pandemievertrag“ zu lösen, den Vereinigten Staaten schaden.“

Aber es besteht kein Bedarf an einem Vertrag, egal wie sehr dieser die nationale Souveränität beeinträchtigt, wenn die weltweit führenden Gesundheitsbehörden und die selbsternannte wissenschaftliche Elite die Anweisungen der WHO ohne zu hinterfragen befolgen.

Fazit

Die WHO orchestriert derzeit eine bevorstehende Pandemie der Vogelgrippe.

Die WHO hat bereits:

Gleichzeitig führen Regierungen auf der ganzen Welt Reverse-Genetik-Gain-of-Function-Experimente (GOF) durch und entwickeln Gegenmaßnahmen (Impfstoffe usw.) für die Vogelgrippe (siehe Links unten).

Genau wie vor der COVID-Pandemie.

Die Trump-Regierung hat trotz der Anordnung des Präsidenten vom Januar 2025, aus der Organisation auszutreten, „aktiv an” WHO-Seminaren zur Vogelgrippe teilgenommen.

Die 500 Millionen Dollar teure Plattform „Generation Gold Standard” der Regierung konzentriert sich auf die Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs.

Wenn die WHO ihren COVID-Plan mit der Vogelgrippe wiederholt, werden wir die gleiche schnelle Aktivierung eines vorgefertigten Befehlssystems erleben – die sofortige Akzeptanz eines nicht verifizierten digitalen Genoms, die beschleunigte Einführung von Impfstoffen, die Unterdrückung abweichender Meinungen und eine Weltbevölkerung, die erneut zu obligatorischen genetischen Gegenmaßnahmen gezwungen wird, bevor eine unabhängige Validierung möglich ist.

US-Beamte und amerikanische Bürger müssen jetzt entscheiden, ob sie zulassen, dass dieses System erneut zum Einsatz kommt, oder ob sie endlich die Aufsicht und den Widerstand durchsetzen, die beim ersten Mal gefehlt haben.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch/jonfleetwood.substack.com am 19.12.2025