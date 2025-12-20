Werden wir ausgerottet? Die parasitäre „Elite“ gegen die Menschheit

Teile die Wahrheit!

Es scheint, als sei die Gesellschaft über Nacht in die Handlung eines dystopischen Science-Fiction-Films hineingezogen worden. Millionen gesetzestreuer Bürger stehen unter Hausarrest.

Die tyrannische Polizei greift brutal Kinder und ältere Menschen an, die einfach nur auf die Straße gehen. Unzählige unheilbar Kranke sind einsam gestorben, nachdem ihnen ein würdevoller Abschied von ihren Angehörigen verwehrt wurde. Die Behörden erschießen unschuldige Welpen unter dem Vorwand der „öffentlichen Sicherheit“.

Unzählige Arbeitnehmer haben aufgrund persönlicher medizinischer Entscheidungen ihre Existenzgrundlage verloren. Woche für Woche wird deutlicher, dass dies nichts mit Gesundheit zu tun hat. Tatsächlich entfaltet sich vor unseren Augen ein sorgfältig geplanter Krieg gegen die Menschheit.

Geoengineering

Mainstream-Wissenschaftler haben Kohlendioxid im Zeitalter des Klimawandels verteufelt. Als Lösungsvorschlag werden weltweit Terraforming-Projekte durchgeführt. Riesige CO₂-absorbierende Maschinen entziehen unserer Atmosphäre das lebensnotwendige Gas.

Gleichzeitig versucht Bill Gates, die Sonne durch den Start und die Zündung einer 12 Tonnen schweren Kreidebombe zu verdunkeln. Die Manipulation der Erde wird verheerende Folgen für alles Leben auf ihr haben. Wenn die organischen biochemischen Prozesse gestört werden, können Pflanzen nicht überleben.

Ohne Vegetation, die uns ernährt und die Luft filtert, wird es zu einem Massensterben kommen. Giftige Lebensmittel und Wasser sowie Fluor, ein schädliches Nebenprodukt der Aluminiumproduktion, gehen auf das nationalsozialistische Deutschland zurück. Hitler wollte die Gefangenen ruhigstellen, damit sie gehorsamer und weniger widerstandsfähig wären.

Die Neurotoxikologin Dr. Phyllis Mullenix fand heraus, dass das Nahrungsergänzungsmittel Krebs, Gedächtnisprobleme und einen niedrigen IQ verursacht. Seit der Einführung der Substanz sind die Diagnosen von Krebs, Autismus und ADHS sprunghaft angestiegen.

Nutzpflanzen werden mit giftigen Pestiziden besprüht . Nutztiere werden ständig mit Beruhigungsmitteln, Steroiden, Antibiotika und Arsen behandelt. Kürzlich kündigte das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) Pläne zum Einsatz von Nanotechnologie in Lebensmitteln an.

Lockdowns erwiesen sich nicht nur als wirkungslos, sondern geradezu verheerend. Seit Beginn der Pandemie leiden arme Entwicklungsländer unter Rekordhunger. Schätzungsweise elf Menschen sterben jede Sekunde an Hunger.

Die Quarantänemaßnahmen haben zu weiteren, zutiefst beunruhigenden Folgen geführt. In Städten ist die Zahl der Tötungsdelikte massiv angestiegen.

In den Vereinigten Staaten haben 10 Millionen Menschen wichtige Krebsvorsorgeuntersuchungen versäumt oder geplante präventive Operationen abgesagt. Die Zahl der Selbstmordversuche stieg um 51 %, die der Überdosen um 29 %.

Fruchtbarkeit

1931 schrieb Aldous Huxley den Klassiker „Schöne neue Welt“. In seinem Buch beschrieb er eine Zukunft, in der sich Menschen nicht mehr fortpflanzen können und Babys in Brutkästen aufgezogen werden.

Fast ein Jahrhundert später wirkt die Veröffentlichung geradezu prophetisch. Die Reproduktionsspezialistin Shanna Swan behauptet, dass die Spermienzahl zwischen 1973 und 2011 um 59 % gesunken ist.

Sie warnt davor, dass mathematische Vorhersagen vorhersagen, dass Männer bis zum Jahr 2045 vollständig unfruchtbar sein werden.

Die Geburtenrate der Frauen ist seit Jahrzehnten stark gesunken. Viele Frauen, die auf natürlichem Wege kein Kind empfangen können, müssen sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen oder eine Leihmutter in Anspruch nehmen.

Die großen Pharmakonzerne

Die von Rockefeller gegründete Industrie verdient jedes Jahr Milliarden von Dollar. Sie vertreibt wissentlich gefährliche Drogen, die Tausende von Menschenleben gekostet haben.

Accutane hat über 20.000 Selbstmorde verursacht, Zantac hat Millionen Menschen krebserregenden Inhaltsstoffen ausgesetzt und Viox hat 27.000 Herzinfarkte ausgelöst.

Tödliche AZT-Tabletten werden gefährdeten Bevölkerungsgruppen aufgezwungen. Schwere Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten führen jährlich zu fast drei Millionen Krankenhauseinweisungen.

Verschreibungspflichtige Medikamente sind mittlerweile die vierthäufigste Todesursache in Amerika.

5G-Strahlung

Im Jahr 2011 stuften Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Radiostrahlung als gefährliches Karzinogen ein. Zehn Jahre später brachte Elon Musk 42.000 Starlink-Satelliten ins All, um 5G weltweit zu verbreiten. Ultrahochfrequenzen haben eine extrem schädliche Wirkung auf unsere Magnetfelder.

Studien zeigen, dass bereits geringe Strahlenbelastung DNA-Schäden, eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, Stoffwechselveränderungen und die Bildung von Stressproteinen verursachen kann.

Bei einer Frequenz von 60 GHz verändern die übertragenen Wellen die Porosität der Zellmembranen. Diese biologischen Veränderungen können zu Sauerstoffmangel und potenziellen Hirnschäden führen.

Impfungen gegen Covid-19

Laut VAERS, der staatlich regulierten Datenbank für Nebenwirkungen, gab es 2021 mehr Todesfälle als in den dreißig Jahren zuvor zusammen.

Athleten in optimaler körperlicher Verfassung stürzen während Wettkämpfen in beispiellosem Ausmaß. Impffehler haben um 550 % zugenommen, während Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Blutgerinnsel ein historisches Ausmaß erreicht haben.

Whistleblower warnen davor, dass Impfstoffe ein synthetisches, sich selbst replizierendes Material enthalten, das die DNA dauerhaft verändert.

Ärzte weltweit sind ernsthaft besorgt über die Langzeitwirkungen von mRNA-Impfstoffen. Alles, was geschieht, ist im Kern menschenfeindlich und ein direkter Angriff auf die Menschheit.

Vielleicht ließen sich ein oder zwei dieser Beispiele als Inkompetenz abtun. Betrachtet man jedoch die aktuellen Ereignisse, zeichnet sich ein deutliches Muster ab, das eine methodische und heimtückische Form des Völkermords offenbart.

Wer oder was auch immer hinter diesem organisierten Angriff steckt, verachtet ganz offensichtlich unsere Spezies. Noch seltsamer ist, dass die Verantwortlichen versuchen, die Natur unseres Planeten selbst zu verändern.

Es ist an der Zeit, dass wir uns fragen: Warum sollte eine Gruppe von Menschen die Erde verändern, um sie ihren Bedürfnissen anzupassen?

Angesichts der Ereignisse seit 2020 werden solche Anfragen offenbar nicht mehr abgelehnt. Anstatt uns untereinander zu bekämpfen, müssen wir uns gegen den wahren Feind vereinen: jene, die hinter dieser Agenda stehen. Die Menschheit muss aufwachen, bevor es zu spät ist.

Es können keine Menschen sein

Nicht alles, was hier auf der Erde geschieht, kann von Menschen erdacht werden. Höchstwahrscheinlich (reine Spekulation) stecken Nicht-Menschen hinter diesem ganzen Spektakel und nicht nur dahinter.

Nach den Annahmen einiger Forscher lebt also ein bestimmtes Subjekt mit parasitärer Orientierung in der Nähe der Erde und hat ausreichend an Stärke gewonnen.

Sie nutzen ihre Unsichtbarkeit für uns und ihr Wissen um die Gesetze der subtilen und unserer Welt, um das größte Netzwerk ihrer Anhänger auf Erden aufzubauen. Viele von ihnen wissen nicht einmal, in wessen Interesse sie handeln. Unter ihrem Einfluss wurden nahezu alle Ideologien und ideologischen Haltungen unserer Zivilisation geformt.

Diese Parasiten nähren sich von der Energie der Menschen, genauer gesagt von ihrem ungenutzten Potenzial, das freigesetzt wird, wenn ein Mensch vorzeitig stirbt. Daher die ständige Organisation von Kriegen und militärischen Konflikten.

Die Wissenschaft wird bewusst auf eine bestimmte Ebene beschränkt, das heißt, jegliche Forschung, die sich mit dem Weg zum Verständnis der subtilen materiellen Existenzebene befasst, wird verfolgt.

Das „medizinische“ Thema ist ebenfalls eine Folge des Wirkens des bereits erwähnten Parasiten und seiner Handlanger auf der Erde.

Es sind diese Parasiten, deren Population reduziert werden muss, da sie dem wachsenden Egregor der sieben Milliarden Menschen nicht auf subtiler Ebene entgegentreten können.

Bei genauer und unvoreingenommener Betrachtung historischer und auch aktueller Ereignisse zeigt sich, dass es zahlreiche Anzeichen für eine seltsame Synchronisation bestimmter Ereignisse gibt.

Zu sagen, wir würden ausgerottet, ist eine Untertreibung. Doch sobald man so etwas ausspricht, wird man sofort als Psychopath abgestempelt, verteufelt und auf jede erdenkliche Weise beleidigt.

Aber das sind alles nur Verschwörungstheorien. Wo ist die Wahrheit, wo die Fiktion? Das ist schwer herauszufinden.

Zu spät oder nicht?

Ja, im Grunde ist es nie zu spät, nur will die Gesellschaft selbst nicht aufwachen. Es geht um Bildung und das kritische Denken der Menschen.

Die Betäubung der Jugend ist bereits offensichtlich; es ist klar, dass diese Generation, gelinde gesagt, nicht besonders scharfsinnig ist.

Man muss sich nur die Vorlieben junger Menschen ansehen, um sofort zu erkennen, was in ihren Köpfen und Gedanken vorgeht.

Die Erde wird weiterleben, aber wie, das ist die große Frage.

