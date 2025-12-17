Wert von KI-Lösungen im Unternehmen

Teile die Wahrheit!

Mit dem Potenzial, Unternehmen zu transformieren, Prozesse zu optimieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und den Umsatz zu steigern, hat sich die KI Software Entwicklung zum neuesten Schlagwort der Technologiebranche entwickelt. Der Begriff KI entstand in den 1950er-Jahren und erlebt seitdem ein exponentielles Wachstum.

KI bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen, menschenähnliche Aufgaben zu erledigen, indem sie bereitgestellte Daten identifizieren und nutzen. Künstliche Intelligenz hat nicht nur Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung unterstützt, sondern auch das Leben der Endnutzer und der Gesellschaft insgesamt verbessert.

Angesichts der vielen wertorientierten Fähigkeiten und des Potenzials, die Welt grundlegend zu verändern, beschleunigt sich das Wachstum der KI in einem beispiellosen Ausmaß. Einerseits besteht die Begeisterung über die Möglichkeiten, die uns die Technologie bietet, andererseits die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen durch Bots.

Eine Diskussion über KI ruft unzählige Gefühle hervor, nicht wahr? Laut einer Studie von McKinsey & Company aus dem Jahr 2020 nutzen verschiedene Organisationen KI, um ihren Umsatz zu steigern. Darüber hinaus planen diese Unternehmen, nach der Pandemie noch mehr in KI zu investieren, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Der Markt ist heute stärker technologiegetrieben, und der einzige Weg, sich Wettbewerbsvorteile zu sichern, besteht darin, Geschäftsstrategien im Technologiebereich optimal zu nutzen. Die Implementierung von KI-Strategien ist natürlich nicht einfach. Doch richtig umgesetzt, kann sie herausragende Ergebnisse liefern und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben. Laut einem aktuellen Bericht von Gartner können nur 53 % der Unternehmen KI in den Produktionsprozess integrieren.

Der Grund dafür ist der Mangel an Tools, die für die Erstellung und Verwaltung der KI-gestützten Produktionspipeline erforderlich sind.

Warum ist KI wichtig?

Laut Schätzungen von PwC wird KI bis 2030 bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen – mehr als die aktuelle Wirtschaftsleistung Chinas und Indiens. KI ist längst keine Zukunftsmusik mehr. KI-Dienstleistungsunternehmen setzen KI so erfolgreich ein, dass sie wahre Wunder vollbringen, Branchen revolutionieren und das Leben der Menschen erleichtern.

KI hat bereits viele Lebensbereiche durchdrungen, manche davon unbemerkt. Ein Café in der Nähe zu finden oder ein Hotelzimmer in einer unbekannten Stadt zu buchen, ist heute kinderleicht, denn KI sorgt dafür, dass man die Informationen genau dann erhält, wenn man sie braucht. „Alexa, spiel Musik“ oder „Siri, stell den Wecker für morgen früh um 6 Uhr“ sind Beispiele für KI-gestützte Sprachassistenten, mit denen wir täglich interagieren, ohne uns der Komplexität bewusst zu sein.

Laut TechJury nutzen 77 % der Bevölkerung KI-gestützte Geräte, aber nur ein Drittel der Nutzer weiß das.

KI – Markt für mobile App- und Webentwicklung

Der Markt für mobile Apps ist eine dynamische Branche, die sich ständig weiterentwickelt. Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht Personalisierung und verbessert das Nutzererlebnis. Um in diesem sich wandelnden Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen KI in ihre mobilen Apps integrieren.

Vorteile von KI im Geschäftsleben

84 % der Unternehmen geben an, dass der Hauptgrund für die Einführung von KI die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils ist. Hier sind einige Vorteile, die KI im Geschäftsleben unabhängig von der Branche bieten kann:

Künstliche Intelligenz in Unternehmen kann dazu beitragen, Prozesse zu optimieren, die Genauigkeit zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, menschliche Fehler zu eliminieren, indem sie gespeicherte Daten nutzt, um hochpräzise Entscheidungen zu treffen.

Künstliche Intelligenz (KI) trägt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses bei, indem sie die verfügbaren Daten nutzt. Sie verknüpft diese Daten mit Kundeninformationen, Analysen und weiteren Faktoren, um ein konsistentes und benutzerfreundliches Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Künstliche Intelligenz (KI) kann Unternehmen helfen, ihren ROI zu steigern, indem sie den Vertriebsprozess optimiert und rationalisiert. Laut Harvard Business Review verzeichnen Unternehmen, die KI-gestützte Systeme einsetzen, einen Anstieg der Leads und Termine um 50 % und eine Kostenreduzierung von 40–60 %.

Künstliche Intelligenz trägt zur Steigerung der Kreativität bei, indem sie die regelmäßigen oder routinemäßigen Aufgaben vereinfacht, sodass sich die Menschen stärker auf kreative und komplexe Aufgaben konzentrieren können.

Künstliche Intelligenz kann rund um die Uhr Dienste erbringen. Anders als Menschen benötigt sie keine Pausen und ermüdet nicht. Sie braucht keine Krankheitstage und kann jederzeit im Einsatz sein.

Künstliche Intelligenz (KI) kann durch effektives und effizientes Arbeiten die Produktivität steigern. Sie kann mithilfe gespeicherter Daten schnell Entscheidungen treffen, Erkenntnisse liefern usw.

Einsatz von KI-Lösungen im Unternehmen

Daten sind das Herzstück von KI und einer der wichtigsten Faktoren bei der Implementierung von KI-Lösungen im Unternehmen. Eine der einfachsten Methoden, um schnell Ergebnisse zu erzielen, besteht darin, KI-basierte Systeme mit bereits am Markt verfügbaren Lösungen vertraut zu machen. Unternehmen sollten sicherstellen, dass die Implementierung und Wartung der KI-Systeme von der richtigen Person mit den entsprechenden Kompetenzen übernommen wird.

Das volle Potenzial der KI ausschöpfen

Um sicherzustellen, dass Sie alle Fallstricke bei der KI-Implementierung vermeiden, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Definieren Sie den Zweck und identifizieren Sie das Problem, das Sie lösen möchten. Fragen Sie sich, ob Sie für das Problem eine KI-Lösung benötigen.

Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie KI benötigen, recherchieren Sie, wie Sie die richtigen Daten finden. Überprüfen Sie anschließend die Genauigkeit der Daten, denn korrekte Daten tragen maßgeblich zum Geschäftserfolg bei.

Nachdem Sie die Daten erhalten haben, benötigen Sie ein talentiertes Team, das diese Daten sinnvoll nutzen kann, um das Geschäftsproblem zu lösen. Prüfen Sie, ob alle Ressourcen wie Zeit, Geld und Personal für die Implementierung Ihrer KI zur Verfügung stehen.

Erstellen Sie ein Modell oder einen Fahrplan, um die Kennzahlen zu optimieren und zu verfolgen, damit Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Überwachen Sie die Leistung und passen Sie das Modell an, falls Sie Abweichungen von den festgelegten Parametern feststellen.

Mit einem soliden Plan und den notwendigen Ressourcen können Sie Ihr Unternehmen durch den Einsatz von KI problemlos skalieren. Falls Sie sich unsicher sind, können Sie sich von einem KI-Beratungsunternehmen unterstützen lassen.

Fazit: Die Zukunft der KI in der Geschäftswelt ist vielversprechend. Obwohl sich die Anwendung noch in der Anfangsphase befindet, wird die Verbreitung exponentiell zunehmen. Von der Workflow-Optimierung bis zur Preisoptimierung – KI wird Unternehmen dabei helfen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.

