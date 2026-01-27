Das WEF entwickelt „verbesserte“ Wasserversorgungssysteme als mRNA-Transportsystem der nächsten Generation

Teile die Wahrheit!

Die Ökonomin Mariana Mazzucato vom Weltwirtschaftsforum hat eingeräumt, dass die Eliten über gescheiterte Versuche, die Massen durch Impfungen zu kontrollieren, frustriert sind, aber sie arbeiten mit Bill Gates zusammen, um neue Methoden zu finden, um mRNA ohne öffentliche Zustimmung an die Massen zu verabreichen.

Während einer Pressekonferenz in Davos zum Thema der sogenannten „Neuen Ökonomie des Wassers“ räumte Mazzucato offen die Mängel ihrer COVID-19-Strategie ein und enthüllte eine unheilvolle Hinwendung zu etwas weitaus Unausweichlicherem: der weltweiten Wasserversorgung.

Mazzucato nahm kein Blatt vor den Mund, als sie über das große Experiment der Eliten mit der globalen Gesundheit nachdachte. Sie gestand: „Ist es uns tatsächlich gelungen, alle Menschen auf der Welt zu impfen? Nein.“

Dieses brisante Zitat entlarvt die Schwächen der Erzählung, die von der Pharmaindustrie und ihren WEF-Machthabern verbreitet wird. Aber warum wird das in einer Diskussion über Wasser angesprochen?

Denkt mal darüber nach: Wenn die Nadeln nicht alle erreichen, was ist dann der nächste Weg für ihre „Experimente“ ?

Mazzucato wechselte nahtlos zur Hydrologie und stellte Wasser nicht als grundlegendes Menschenrecht dar, sondern als ein Problem der „globalen Gemeingüter“ – ein Ausdruck der Eliten für etwas, von dem sie glauben, dass es ihnen gehört, um es zu verwalten, zu manipulieren und ja, auch damit zu experimentieren.

Sie betonte, dass Wasser „etwas ist, das die Menschen verstehen“, anders als abstrakte Konzepte wie Klimawandel oder Pandemien. Man dreht den Wasserhahn auf, und wenn das Wasser verunreinigt oder manipuliert ist, ist man „stinksauer“ – ihre Worte, nicht unsere.

Aber der eigentliche Clou ist: Mazzucato plädierte dafür , „die Bürgerinnen und Bürger aktiv in dieses Thema einzubinden und in gewisser Weise mit dem Konzept des Gemeinwohls zu experimentieren“.

Experimentieren? Auf Kosten des Gemeinwohls? Die Arroganz ist erschreckend.

Man kann also sagen: Die Eliten haben es, wie Mazzucato einräumte, nicht geschafft, die gesamte Weltbevölkerung zu impfen. Nun sehen sie Wasser – das Einzige, dem niemand entgehen kann – als ideales Verabreichungssystem.

Warum sonst sollte man Impfversagen anführen, kurz bevor man von Experimenten mit dem „Gemeinwohl“ von H₂O predigt?

Es ist kein Zufall, dass Verschwörungstheoretiker schon lange vor der Fluoridierung als Vorstufe zur Massenmedikation warnen.

Stellen Sie sich nun vor, mit der mRNA-Technologie in ihrem Arsenal, wie „angereicherte“ Wasserversorgungen mit beliebigen Substanzen versetzt werden, die sie für die „öffentliche Gesundheit“ als notwendig erachten.

“Did we managed to actually vaccinate everybody in the world? – NO” 1 2 11 12 13 Now the WEF are focusing their attention on water resource, consumption and limiting supply, alongside the potential of adding vaccines to peoples water source‼️ pic.twitter.com/8PchxrN8cY — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 22, 2026

„Ist es uns gelungen, tatsächlich alle Menschen weltweit zu impfen? – NEIN.“

Nun konzentriert sich das WEF auf Wasserressourcen, Wasserverbrauch und die Begrenzung des Angebots sowie auf die Möglichkeit, Impfstoffe dem Trinkwasser beizumischen.

World Council for Health: mRNA ist Massenvernichtungswaffe

In einer Deklaration erklärt die Gruppe World Council for Health Florida die mRNA-Technologie zur biologischen Massenvernichtungswaffe. Damit unterstützt man einen Gesetzesentwurf, der in den USA in mehreren Bundesstaaten aufliegt.

Das World Council for Health Florida hat in einer Deklaration die mRNA-Nanopartikel-Injektionen zu biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen erklärt. Damit unterstützt man einen entsprechenden Gesetzesentwurf.

Floridas Gruppe ist die erste Organisation der weltweit agierenden Health Freedom Organisation mit diesem Schritt.

Hier die offizielle Deklaration im Wortlauf:

MRNA-Nanopartikel-Injektionen sind biologische und technologische Massenvernichtungswaffen, die eine massive Menge an Krankheiten, Behinderungen und Todesfällen verursacht haben, und ohne Intervention wird dies in absehbarer Zukunft anhalten.

Das World Council for Health Florida unterstützt daher das ‚Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act‘ und fordert die Gesetzgeber auf, diesen vorgeschlagenen Gesetzesentwurf zu unterstützen.

In einem offiziellen Gesundheitsbulletin hat das Florida Department of Health erklärt, dass mRNA nicht sicher für den menschlichen Gebrauch ist und eine potenzielle Bedrohung für das menschliche Genom darstellt. [i] [ii]

Kürzlich, in einer offiziellen Pressemitteilung und einer offiziellen Videobekanntgabe, hat das United States Department of Health and Human Services erklärt, dass „mRNA-Impfstoffe nicht gut für Viren der oberen Atemwege funktionieren“ und dass die „mRNA-Technologie mehr Risiken als Vorteile für diese Atemwegsviren birgt“. [iii] [iv]

Zusätzlich zeigt ein explosiver neuer peer-reviewter Zeitschriftenartikel mit mehreren prominenten Forschern, dass COVID-19 und COVID-19-‚Impfstoffe‘ gegen die Biowaffenkonvention verstoßen, [v] weshalb es dem Gouverneur und dem Generalstaatsanwalt des Staates Florida obliegt, Fla. Stat. 790.166 Weapons of Mass Destruction durchzusetzen.

Der Sansone MRNA Bioweapons Prohibition Act ist einzigartig, da es anerkennt, dass MRNA-Produkte bereits illegal sind gemäß den bestehenden Gesetzen zu biologischen Waffen und Massenvernichtungswaffen. Der Gesetzesentwurf schafft auch eine strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung für Regierungsbeamte bei Nichteinhaltung.

Marivic Villa, M.D., Vorsitzende des World Council for Health Florida, behandelt Tausende von Opfern der MRNA-Injektionen in ihrer Klinik in den Villages in Zentralflorida, der größten Seniorenwohngemeinschaft in den Vereinigten Staaten.

Dr. Villa hat in mehreren öffentlichen Veranstaltungen für die Opfer der MRNA-Injektionen eingetreten und sie routinemäßig als Biowaffen bezeichnet.

Am 29. Juli 2024 hatte Dr. Villa zuvor erklärt, dass die MRNA-Injektionen Biowaffen sind, während sie neben dem Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo sprach. Die Veranstaltung wurde für die Lee County Republican Assembly von Dr. Joseph Sansone, dem Autor des vorgeschlagenen Gesetzesentwurfs, ausgerichtet. Auch Andrew Zywiec, M.D., sprach und bezeichnete die MRNA-Injektionen als Biowaffen.

Dr. Zywiec ist ebenfalls Berater des WCH FL.Sansone hat 50 bundesstaatliche Versionen des Gesetzesentwurfs erstellt, einschließlich einer bundesweiten Version. Der Gesetzesentwurf wurde in die Minnesota-Legislative von Representative Shane Mekeland eingebracht.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/tkp.at am 23.01.2026