Die Krise von 2008 hat nie geendet: Obwohl „die Märkte“ Rekorde verzeichnen, verarmt das Volk gnadenlos

Willst du wissen, wann dieser Tag kommt? Beobachte das Geld. Geld ist wie ein Barometer für die Tugendhaftigkeit einer Gesellschaft. Wenn du siehst, dass Handel nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen stattfindet – wenn du siehst, dass du, um etwas zu produzieren, die Erlaubnis von Leuten einholen musst, die selbst nichts produzieren – wenn du siehst, dass Geld nicht zu denen fließt, die mit Waren handeln, sondern mit Gefälligkeiten handeln – wenn du siehst, dass Leute durch Bestechung und Beziehungen reicher werden als durch Arbeit, und deine Gesetze dich nicht vor ihnen schützen, sondern sie vor dir – wenn du siehst, dass Korruption belohnt wird und Ehrlichkeit zu Selbstaufopferung wird – [dann] kannst du wissen, [dass dieser Tag gekommen ist]…

Francisco d’Anconia

Kein Land für junge Männer

Für die meisten Amerikaner sind die Schlagzeilen, die von einer „starken Wirtschaft“ und „Aktien auf Rekordhoch“ erzählen, wie ein schlechter Witz. Michael W. Green hat in seiner aktuellen Serie My Life Is A Lie (vgl. Substack) versucht, die wirtschaftliche Zerstörung zu quantifizieren, die die Mehrheit des Landes seit vielen Jahren spürt.

Dieses Gemetzel wurde von unseren Technokraten geheiligt – einer aztekischen Priesterschaft, die heilige Wirtschaftsstatistiken als himmlische Omen heranzieht, um das rituelle Opfer der Gesellschaft auf den Altären des BIP und des S&P 500 zu rechtfertigen.

Green, der sich in der Investmentbranche auskennt, hat dem Forgotten Man (vergessenen Menschen, vgl. Amazon) eine Stimme gegeben:

Wie zu erwarten war, hat die Priesterschaft das als Ketzerei abgestempelt. Ökonomen (vgl. Economist Writing Every Day), Journalisten (vgl. Noahpinion), Vordenker (vgl. Washington Post), Think Tanks (vgl. AEI) und andere Gleichgesinnte (vgl. Cato) haben sich zusammengetan, um Greens Zahlen auseinanderzunehmen, Haarspalterei zu betreiben und seine Methodik zu kritisieren.

Das ist ein großer Fehler.

Fiedeln, während Rom brennt

Wie kannst du erwarten, dass jemand, der warmherzig ist, jemanden versteht, der kalt ist?

– Ein Tag im Leben des Ivan Denisovich, Alexander Solschenizyn

Diese Art von nerdiger Diskussion – ob die Armutsgrenze bei 30.000 oder 140.000 Dollar liegt, ob die Inflationsrate bei 2 % oder 4 % ist – zeigt, wie der Wissenschaftsgläubigkeit (vgl. Be Water) unsere nationale Auflösung ermöglicht: die feste Überzeugung, dass die statistische Karte realer ist als das wirtschaftliche Territorium. (Vgl. Be Water)

Vielleicht könnte man solche effekthascherischen technokratischen Spitzfindigkeiten tolerieren – sogar gutheißen –, wenn die Politik einheitlich wäre. Aber in einem so zersplitterten Pulverfass von Nation ist das eine tödliche Selbstüberschätzung. (Vgl. Nobel Prize)

In diesem echt angespannten Umfeld kamen Greens Essays wie ein Funke, der alles in Brand setzen konnte. Green hat zumindest eine längst überfällige Auseinandersetzung mit einer Realität erzwungen, die die akademische Elite konsequent nicht wahrhaben wollte:

Dass sie selbst jahrzehntelang den amerikanischen Traum mit einer Flut ruinöser Politik zerstört haben, auch wenn sie jetzt behaupten, dass der Wasserstand völlig in Ordnung ist und die Amerikaner einfach nur schlechte Schwimmer sind.

So ein Eingeständnis würde aber bedeuten, dass ihre ganze Weltanschauung – der langjährige Nachkriegskonsens – auf einer sorgfältig konstruierten Lüge basiert. Dass die intellektuelle Fassade der modernen Finanz- und Wirtschaftswissenschaften, (vgl. Be Water) das moderne Währungssystem (vgl. Be Water) und das Zentralbankwesen, die Fiskal- und Geldpolitik, (vgl. Be Water) die Finanzialisierung, (vgl. Be Water) der Globalismus – all das – die Nation ausgebeutet und das amerikanische Fundament erschüttert hat und anstelle des versprochenen Wohlstands nur einen Trümmerhaufen aus Armut, Elend und Wut hinterlassen hat.

Dass ihr eigenes Leben eine Lüge war.

Von Vorstadtidylle zu winzigen Schuhkarton-Wohnungen

Die Partei hat dir gesagt, du sollst nicht glauben, was du mit deinen Augen siehst und mit deinen Ohren hörst. Das war ihr letzter und wichtigster Befehl.

Winston Smith

Ob Greens Zahlen einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten, ist völlig nebensächlich. Seine Essays haben so einen Nerv getroffen, weil Green – als jemand mit Erfahrung im Bereich institutioneller Investitionen – in Zahlen ausgedrückt hat, was Millionen von Menschen seit Jahrzehnten am eigenen Leib erfahren haben. Und er hat das genau in dem Moment gemacht, als ihre seit langem schwelende Wut überkocht ist.

Und dann kamen die Schlagzeilen aus Minnesota. (Vgl. YouTube)

Wenn Greens Essays wie ein Funke waren, der auf das Pulverfass zuflog, dann waren diese Betrugsenthüllungen wie eine brennende Fackel, die direkt draufgeworfen wurde. Milliarden wurden der amerikanischen Mittelschicht abgezogen – den Leuten, die sich ihre eigenen Kinder kaum leisten können –, um die imaginären Kinder von Betrügern zu finanzieren. (Vgl. WSJ)

Aber das Ausmaß der Plünderung geht weit über einen Staat hinaus:

Die Wut der Leute kommt also aus einer Quelle, die viel tiefer ist, als Greens Wirtschaftsstatistiken – oder die von irgendjemand anderem – jemals ganz erfassen könnten. Um diese Wut zu verstehen – und ihre Auswirkungen auf unsere Zivilisation und unsere Portfolios –, müssen wir zu einer existenziellen Frage zurückkehren, die wir vor fünf Jahren gestellt haben: Wie sind wir von der Gesellschaft, die auf dem Weihnachtscover des New Yorker von 1957 (links) dargestellt ist, zu der auf dem Weihnachtscover von 2020 (rechts) gelangt? (Vgl. Be Water)

Diese beiden gegensätzlichen Bilder – die sechs Jahrzehnte auseinander liegen – zeigen, wie sehr das Geburtsrecht verraten wurde, dass man es kaum fassen kann.

Die Veränderung scheint unvorstellbar: Wie konnte die erfolgreichste Zivilisation der Geschichte innerhalb einer einzigen Generation die Zukunft ihrer Kinder kaputtmachen?

Anders gefragt: Wie konnten frühere Generationen mit einem einzigen Einkommen Häuser kaufen, Familien gründen, sich Gesundheitsversorgung leisten und dann in Rente gehen, während jüngere Generationen in Schulden versinken, düstere Berufsaussichten haben, dazu verdammt sind, für immer zur Miete zu wohnen, bei Krankenhausaufenthalten den finanziellen Ruin riskieren und lieber Haustiere sammeln, als Kinder großzuziehen?

Warum fühlen sich so viele Menschen trotz Rekordpreisen für Vermögenswerte und starkem BIP-Wachstum schlechter gestellt als noch vor einem Jahrzehnt? Und warum hat sich diese bösartige Entwicklung gleichzeitig in der gesamten westlichen Welt – den USA, Europa, Kanada, Australien – ausgebreitet?

Die Antworten finden sich nicht in den Wirtschaftstextbüchern, Modellen und Strategiepapieren, die uns überhaupt erst in diese Lage gebracht haben. Sie kommen auch nicht von den Gelehrten, die sie verfasst haben:

Aber wenn du diese Fragen beantwortest, wird das Chaos unserer Zeit plötzlich klar: nicht nur der finanzielle Stress, sondern auch die brodelnde Wut, die in westlichen Ländern auf der ganzen Welt ausbricht. Der Zusammenbruch nicht nur des Vertrauens in institutionelle Strukturen, sondern auch des Vertrauens in die Gesellschaft insgesamt. Der Aufstieg des Populismus und politisch motivierter Gewalt.

Das allgegenwärtige Gefühl, dass das Fundament der Zivilisation – wenn nicht sogar die Realität selbst – auseinanderbricht. Das nagende Gefühl der einfachen Leute, dass sie darum kämpfen, eine unsichere Zwischenphase zu überstehen, bevor eine große Katastrophe zuschlägt.

Mr. Markets schizophrener Zusammenbruch von 2020

Der Wahnsinn der COVID-Ära 2020–2021 war apokalyptisch – buchstäblich eine Enthüllung: Die Regierungen versetzten die Weltwirtschaft in einen komatösen Zustand, doch die Vermögenspreise – die Lebenszeichen der Wirtschaft – erreichten euphorische Höchststände.

Es war, als würden die Monitore eines komatösen Patienten die Werte eines Olympioniken in Topform anzeigen – das deutlichste Beispiel für das, was Green jetzt zu quantifizieren versucht.

Meme-Aktien, (vgl. Be Water) gefälschte Währungen und insolventen Unternehmen – eigentlich alle Vermögenswerte – schossen in die Höhe, obwohl die Wirtschaft stagnierte. (Vgl. Be Water)

Wir nennen diese Zeit „Mr. Markets schizophrene Phase“. (Vgl. Be Water) Wie absurd das Ganze war, hat David Portnoy (alias „Davey Day Trader“) am besten gezeigt, als er auf Twitter und CNBC Aktien aus einem Scrabble-Beutel gezogen hat – und das hat tatsächlich immer funktioniert! (Vgl. YouTube)

Die Finanzmatrix

Portnoy hat selbst diese verrückte Fassade während der Hochphase der COVID-Marktmanie durchschaut:

Die gute Nachricht ist, dass ich weiß, dass das Ganze manipuliert ist. Die Regierung sagt, man solle sich keine Sorgen machen, sie werde einfach eine Billion Milliarden Zillionen Dollar schaffen. Das ist Fantasie. Das ist wie mit den Schrute Bucks [falsches Geld aus einer beliebten Fernsehserie].

Es ist der schlimmste Coronavirus-Tag seit langem, und die Regierung sagt: „Keine Sorge, wir drucken einfach eine Billiarde Dollar, und der Markt schießt in die Höhe.“ Der Aktienmarkt hat den Bezug zur Realität verloren. Das Ganze ist ein Pyramidensystem. Wir leben in der Matrix.

Portnoy hat aber nicht nur rumgeschimpft – er hat irgendwie das zentrale wirtschaftliche Rätsel unserer Zeit aufgedeckt, das unseren hochqualifizierten Leuten irgendwie entgangen ist: dass die Zahlen und Diagramme, die über die Bloomberg-Terminals laufen, total von der Realität des Alltags losgelöst sind.

In dieser verkehrten Bizarro-Welt (vgl. Fincancial Sense) war Insolvenz ein gutes Zeichen, Währungen, die als Witz erfunden wurden, waren mega wertvoll, und Aktien aus einem Scrabble-Beutel zu ziehen, war eine kluge Anlagestrategie.

Mit der unheimlichen Intuition eines degenerierten Spielers, der manipulierte Spiele erkennt, war Portnoy auf eine tiefgreifende Wahrheit gestoßen: Die finanzielle Realität war irgendwie durch eine ausgeklügelte, videospielähnliche Simulation ersetzt worden – die Financial Matrix.

Dieses in sich geschlossene Universum unterlag seinen eigenen Gesetzen und war völlig gleichgültig gegenüber der Welt, die es eigentlich repräsentieren sollte.

Der COVID-Wahnsinn von 2020–2021 war die Reductio ad absurdum, auf die der ganze politische Konsens der Nachkriegszeit zugesteuert hatte – der Höhepunkt jahrzehntelanger Verwerfungen, die so absurd geworden waren, dass selbst Leute wie Portnoy und seine „degen”-Anhänger sie nicht mehr ignorieren konnten. (Vgl. CNBC)

Aber obwohl Portnoy die Symptome richtig erkannt hatte, hatte er die zugrunde liegende Krankheit nicht diagnostiziert. Vor fünf Jahren in diesem Monat – auf dem Höhepunkt der COVID-Marktmanie – machten wir uns daran, den Krebs im Herzen des globalen Finanzsystems zu identifizieren, zu verstehen, wie die virtuelle Realität die Realität ersetzt hatte, und die Auswirkungen auf Investitionen zu bewerten.

Das Ergebnis war The Sorcerer’s Apprentice & The Man Who Broke The Markets. In Sorcerer verfolgten wir die Vektoren der Metastasierung – monetär, memetisch, algorithmisch –, die sich im globalen Finanzsystem ausgebreitet hatten, und zeichneten auf, wie dieser Krebs letztendlich die Märkte, Volkswirtschaften und Gesellschaften weltweit auf den Kopf stellen würde.

Wir haben „Sorcerer“ ursprünglich im Januar 2021 privat veröffentlicht. Da sich die von uns damals diagnostizierten Probleme in der Zwischenzeit aber nur noch verschärft haben, fanden wir, dass wir das Werk für ein öffentliches Publikum erweitern und aktualisieren sollten.

Diese wachsende Dringlichkeit erklärt auch, warum Greens aktuelle Serie jetzt so viel Resonanz findet. Der wirtschaftliche Krebs, den wir Ende 2020 diagnostiziert haben – der jahrzehntelang unsichtbar metastasiert war und sich nur gelegentlich in Schüben zeigte, wie 2008 – konnte schließlich nicht mehr ignoriert werden, als die COVID-Maßnahmen 2020–2021 die wirtschaftliche Realität verschlangen und 2022 die schlimmste Inflation seit fünf Jahrzehnten auslösten.

Der Tag ist gekommen

Die COVID-Jahre – und darüber hinaus – zeigen, dass Francisco d’Anconias Vorhersage wahr geworden ist. Er hat uns gesagt, wir sollen auf das Geld achten – es als Barometer für die Tugendhaftigkeit einer Gesellschaft zu sehen.

Er hat vor dem Tag gewarnt, an dem „das Geld zu denen fließt, die nicht mit Waren, sondern mit Gefälligkeiten handeln“ und an dem „die Menschen durch Bestechung und Beziehungen reicher werden als durch Arbeit“.

Schauen Sie sich um. Dieser Tag kommt nicht, sondern ist bereits da. Greens Essays und die aktuellen Schlagzeilen haben lediglich den nagenden Verdacht konkretisiert, der seit mindestens der Krise von 2008 im Unterbewusstsein der Amerikaner herumspukt: dass produktive amerikanische Bürger seit Jahrzehnten besteuert und in die Leibeigenschaft getrieben werden – gezwungen, ihre eigene Enteignung und die Zerstörung ihrer Lebensweise zu finanzieren.

Die Amerikaner sind zu menschlichen Batterien degradiert worden, deren Lebenskraft die Finanzmatrix antreibt.

Die Leute merken langsam, dass die „starke Wirtschaft“ und der „Rekord-Aktienmarkt“ nur Illusionen sind, die von der Finanzmatrix erzeugt werden – also Scheinwerte, die von und für die Simulation gemacht werden.

Währenddessen werden in der „Wüste der Realität“ die Produktiven wie Feinde behandelt, und „diejenigen, die mit Gefälligkeiten handeln“ leiten einen Hexensabbat, in dem Betrüger als Weise auftreten und das Laster die Roben der Tugend trägt: (vgl. Be Water)

Hier wird Korruption belohnt und Ehrlichkeit ist zu einer Art Selbstaufopferung geworden – die Gesetze schützen dich nicht mehr vor ihnen, sondern sie vor dir: „Für meine Freunde alles, für meine Feinde das Gesetz.“

Als Nächstes: Das Ende der Illusion

In Teil II: Das Ende der Illusion schauen wir uns die Zange an, die sich gerade um das amerikanische – wenn nicht sogar das globale – Kapital schließt: den offenen Kollektivismus, der in großen Städten wie New York aufkommt, und die Vorschriften der Planwirtschaft, die aus Washington kommen.

Da es immer schwieriger wird, die Illusionen der Finanzmatrix aufrechtzuerhalten, geben diejenigen, die sie betreiben – ebenso wie die Opportunisten, die das durch das System verursachte Chaos ausnutzen – die Vortäuschung von Marktmechanismen zugunsten einer offeneren politischen Kontrolle auf.

Ob die Finanzmatrix „Rekordhöhen“ an der Börse aufrechterhalten kann – zumindest nominal – sollte jetzt zweitrangig sein.

Die Ära der Investitionen, bei denen es in erster Linie um die „Kapitalrendite“ ging, ist vorbei. Das Hauptziel muss jetzt buchstäblich die „Kapitalrückzahlung“ sein.

Die „Wahrheiten“ der Investmentwelt aus den „Goldilocks-Jahren“ vor COVID waren nur eine digitale Illusion, die allein durch die künstliche Logik der Finanzmatrix aufrechterhalten wurde. Jetzt aber gibt’s Probleme mit dem Code. Da die Simulation voll auf die volatile Realität der Multiflation trifft, wird das starre Festhalten an diesen alten Gewissheiten zu einer gefährlichen Belastung.

Die Zange zerquetscht das, was fest ist, kann aber das, was flüssig ist, nicht greifen.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 19.01.2026