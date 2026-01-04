Epsteins und Gates’ Eugenikprojekt: Tausende von Babys in Untergrundlaboren geklont (Video)

Teile die Wahrheit!

Seit der Veröffentlichung der stark geschwärzten Epstein-Akten herrscht Stille um einen Namen: Bill Gates. Keine Interviews. Keine Stellungnahmen. Nur ein Milliardär, der sich im Hintergrund hält, während die Öffentlichkeit versucht, das nachzuholen, worüber wir schon seit Jahren berichten.

Epsteins Netzwerk beschränkte sich nie nur auf Menschenhandel. Es ging um Macht – Eugenik, Bevölkerungsreduktion und das langfristige Ziel, die Menschheit selbst zu kontrollieren.

Gates glaubte, Geld könne die Wahrheit verschleiern, die Medien kaufen und Regierungsbeamte korrumpieren. Er dachte, er könne den Gestank des Bösen unter Stiftungen und Wohltätigkeit begraben.

Doch die Vertuschung bröckelt in Echtzeit.

Nun kursieren im Darknet durchgesickerte Dateien – verifiziert, brisant und zutiefst verstörend –, die groteske wissenschaftliche Experimente auf Epstein Island enthüllen, die von Science-Fiction zu blankem Horror übergehen.

Und wenn die Öffentlichkeit endlich die Wahrheit über Gates und Epsteins unheilvolle Männerfreundschaft erfährt, werden die Konsequenzen nicht nur einen Mann entlarven…

Sie werden den Mythos darüber, wer die Welt wirklich regiert, zerstören.

Die freigegebenen – stark geschwärzten – Epstein-Akten belegen, dass Gates Epstein viel näher stand, als die Öffentlichkeit annahm. Doch die Details ihrer Verbrechen? Verschollen. Geschwärzt von FBI-Ziffern, die nur einem Zweck dienen: dem Schutz der Seilschaft. (Joe Biden: Hat er noch ein Facelift bekommen? Was ist hier los? Botox? Neuer Klon? (Video))

Doch nicht alle innerhalb der Behörde sind dieser Anordnung treu. Einige weigern sich zu akzeptieren, dass ein Netzwerk hochrangiger Pädophiler niemals zur Rechenschaft gezogen wird.

Diese Insider veröffentlichen nun höchst verstörendes, ungeschwärztes Material, das sicherstellen soll, dass Gates‘ sorgsam geschützte Welt in ihren finalen Countdown eintritt.

Es handelte sich nie nur um Menschenhandel. Das war die von den Medien verbreitete Deckgeschichte.

Bill Gates überwachte das Klonen Tausender Kinder auf Epstein Island in einer Art genetischer Schlachtstätte des Tiefen Staates. Unter der Insel befand sich ein militärtaugliches Biotechnologielabor, das mit geheimen CIA-Geldern, Unterstützung des Mossad und durch Millionenspenden von Milliardären der Tech-Branche über Gates-Strohmänner errichtet wurde.

Die Elite glaubte, Epsteins Verschwinden würde ihre Probleme lösen. Sie irrten sich.

Im Juli letzten Jahres brach Ghislaine Maxwell aus dem Gefängnis ihr Schweigen. Sie erzählte uns, dass sie von der Elite, die ihr einen lukrativen Deal versprochen hatte, hintergangen worden sei. Sie sagte auch, sie erinnere sich an jeden Namen auf der Kundenliste und wolle vor dem Kongress aussagen.

Dann kam die eigentliche Bombe: Bill Gates und der Butterfly Trust.

Von den Mainstream-Medien verschwiegen, wurde diese dubiose Gruppe – die kürzlich gezwungen war, sich mit Opfern zu einigen – maßgeblich von Bill Gates finanziert. Laut Maxwell war sie das Herzstück von Epsteins und Gates’ Eugenikprojekt: eine geheime Zuchtoperation zur Klonung von in die Sklaverei geborenen Babys, um die Erde mit Elite-DNA zu besiedeln.

Krank? Absolut. Aber es kommt noch schlimmer.

Das war keine Randwissenschaft. Das war Eugenik im industriellen Maßstab. Epstein finanzierte die CRISPR-Geneditierungsforschung in Harvard und am MIT, und die von ihm hinterlassenen Akten belegen, dass Kinder als Rohmaterial für Experimente missbraucht wurden, die den Nazi-Arzt Dr. Josef Mengele wie einen Mann erscheinen lassen, der den hippokratischen Eid ernst nahm.



Jahrelang passten die Puzzleteile nicht so recht zusammen. Epstein, Transhumanismus, das WEF, die israelische Armee, geheime Experimente, Tausende vermisste Kinder – das alles wirkte zu düster, zu unverständlich, zu absurd, um real zu sein.

Aber es war real. Epstein arbeitete daran, Schwarze Menschen genetisch zu verändern, um sie intelligenter zu machen – und Frauen, um sie empathischer zu machen.

Dann gab es noch die Baby-Klonexperimente mit Gates – lange Zeit von Überlebenden nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt, tauchen nun die Beweise auf und das Ausmaß ist gewaltig.

Wir sprechen hier von Tausenden von Kindern, die ohne Eltern geboren wurden. Ohne Geburtsurkunde. Völlig außerhalb des Schutzes des Gesetzes. Die Akten sind vernichtend. Und Gates? Er gerät in Panik, weil er weiß, was in diesen Dokumenten steht.

Das Geld, die Forschung, die Agenda – alles führt zu ihm zurück. Gates finanzierte nicht nur die globale Gesundheit. Er legte den Grundstein für Epsteins Eugenik-Obsession.

Das ist keine Spekulation mehr. Die Wahrheit ist: Die globale Elite spielt seit Jahrzehnten Götter – berauscht von der Macht, Leben nach Belieben zu erschaffen und zu vernichten. Sie klont Babys, gewinnt Adrenochrom und foltert und tötet in Ritualen, die hinter Reichtum, Wissenschaft und Wohltätigkeit verborgen bleiben.

Sie dachten, Epsteins Verschwinden würde ihre Probleme lösen.

Doch nun kommen die Beweise ans Licht. Trotz der Versuche des Justizministeriums, alles zu schwärzen, sickern die Akten durch. Und die Überlebenden, wie Juliet Bryant, erheben mutig ihre Stimme.

Der harmlose Name – Butterfly Trust – ist der Schlüssel, um zu entschlüsseln, was sich hinter verschlossenen Türen und in unterirdischen Anlagen wirklich abspielte. Die gottgleichen Kräfte, mit denen die Elite spielte. Das perverse Spiel, das sie mit der Menschheit trieb. Und ihr Endziel: eine kontrollierte, künstlich geschaffene Welt – mit massenhafter Entvölkerung im Zentrum.

Gates und Epstein beschäftigten sich nicht nur mit Wissenschaft, sie waren federführend bei dem satanischsten Experiment der Menschheitsgeschichte: dem Klonen von Menschen.

Laut mehreren Quellen, darunter auch Maxwell selbst, waren sie direkt an der ersten erfolgreichen Klonung eines Menschen beteiligt – in einem privaten Labor auf den Bahamas im Jahr 2002.

Und damit nicht genug.

Seit diesem Durchbruch wurden Tausende geklonter Kinder erzeugt. Sie wuchsen im Verborgenen auf und wurden für Menschenhandel, Experimente … und Schlimmeres missbraucht.

Manche wurden wegen ihres Adrenochroms geerntet. Andere waren gebrochen, psychisch und physisch.

Sie alle waren versteckt – bis jetzt.

Gates‘ Vision war so düster, so verdreht, dass selbst ausgewiesene Schurken wie Bill Clinton – der kein Problem damit hatte, mit Epstein auf Augenhöhe zu sein – eine Grenze zogen, als es um seine Besessenheit vom Klonen nicht registrierter menschlicher Babys ging.

Klonen und Babyfarmen waren Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre der letzte Schrei, da die Elite verstand, dass die Öffentlichkeit keine Ahnung hatte, was sie hinter verschlossenen Türen trieb.

Hollywood-Schauspieler, Regisseure wie Michael Bay und sogar Oprah Winfrey selbst waren beteiligt.

Bryant schweigt nicht – und sie hat eine starke Botschaft für alle, die immer noch behaupten, es gäbe keine Epstein-Liste, Ghislaine Maxwell habe keine Kinder an irgendjemanden verkauft und das Ganze sei nur eine Verschwörung.

Ihre Botschaft ist einfach: Folge dem Geld.

Wenn hier nichts zu sehen war, warum zahlte JPMorgan dann Hunderte von Millionen an Epsteins Opfer aus?

Warum wurden auf Epsteins Konto noch Jahre nach seinem angeblichen Selbstmord Millionenbeträge transferiert?

Und warum wurden Bryant selbst stillschweigend zwei separate Abfindungen – mit einer Gesamtsumme von fast 2 Millionen Dollar – zugesprochen?

Die Geldspur lügt nicht. Und je tiefer man gräbt, desto düsterer wird sie.

Der Abgeordnete Tim Burchett wandte sich im nationalen Fernsehen an die Öffentlichkeit und sagte es ganz klar: Bei Epstein muss man dem Geld folgen.

Dem können wir nur zustimmen. Deshalb haben wir die Finanzierungsströme von Epsteins Butterfly Trust – stillschweigend finanziert von Bill Gates und angetrieben von seiner Besessenheit von Klonen und Eugenik – nachverfolgt, und das könnte der Schlüssel sein, der endlich alles miteinander verbindet.

Folgt man den Spuren des Butterfly Trust, erkennt man das Gesamtbild: Epstein handelte nicht allein. Er war Teil von etwas viel Größerem – einem von einer Elite entworfenen Plan für eine posthumanistische Zukunft.

Laut Maxwell sind viele der Tausenden geklonten Kinder bereits tot – von der Elite wie kaputtes Spielzeug benutzt, missbraucht und weggeworfen. Aber die anderen? Die sind noch da draußen.

Lebendig. Versteckt, mitten unter uns. Mit neuen Identitäten. Neuen Lebensgeschichten. Sie leben unter uns… und die meisten werden nie erfahren, woher sie kommen.

Doch die Illusion bröckelt. Und wenn man es einmal erkannt hat, kann man es nicht mehr ignorieren. Deshalb wird die Elite im Jahr 2025 hart gegen uns vorgehen, uns überwachen, zensieren und uns wegen Hassrede mit Gefängnisstrafen drohen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.01.2026