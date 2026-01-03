In einem verzweifelten Versuch, den Preisverfall zu stoppen, entfaltet sich direkt vor unseren Augen eine Verschwörung zur Senkung des Silberpreises

Teile die Wahrheit!

Sie versuchen nicht einmal mehr, ihr Vorgehen zu verbergen. Jeder weiß, dass der rasante Anstieg des Silberpreises im Jahr 2025 bestimmte Finanzinstitute enorm unter Druck gesetzt hat. Von Michael Snyder

Natürlich bestätigt niemand öffentlich das Ausmaß des Schadens, aber er muss beträchtlich sein, wenn die CME Group derart extreme Maßnahmen ergreift, um den Silberpreis zu drücken. Zum zweiten Mal innerhalb von weniger als einer Woche hat die CME Group die Margin-Anforderungen für Edelmetall-Futures abrupt erhöht …

Die Gold- und Silberpreise gaben am Mittwoch nach, da Anleger nach einer historischen Jahresrallye Gewinne mitnahmen und der Börsenbetreiber CME Group die Margen für Edelmetall-Futures zum zweiten Mal innerhalb einer Woche erhöhte.

Sie dachten wohl, es sei am besten, so einen Stunt während der Feiertage durchzuziehen, wenn weniger Leute darauf achten.

Die CME Group veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, dieser jüngste Schritt zur Erhöhung der Margin-Anforderungen sei erfolgt, „um eine ausreichende Besicherung zu gewährleisten“ …

Die CME Group, einer der weltweit größten Handelsplätze für Rohstoffe, teilte am Dienstag mit, dass die Margen für Gold, Silber, Platin und Palladium nach Börsenschluss am Mittwoch wieder steigen würden.

In einer Stellungnahme hieß es, die Entscheidung sei „im Rahmen der üblichen Überprüfung der Marktvolatilität getroffen worden, um eine angemessene Besicherung zu gewährleisten“.

Lasst mich in Ruhe.

Wir alle wissen, warum das getan wurde. (Auf dem Weg zu einem Derivate-Crash – Goldfieber der Zentralbanken)

Was wir hier erleben, ist buchstäblich eine Verschwörung, um den Silberpreis zu drücken.

Sie wussten, dass eine plötzliche Erhöhung der Margin-Anforderungen zu einem Preisverfall führen und die Edelmetallpreise drücken würde …

Ein Grund für die jüngsten Rückgänge beim Silberpreis, einschließlich des drastischen Einbruchs am Mittwoch, sind die vom Börsenbetreiber CME Group eingeführten Änderungen der Handelsregeln. CME Group hostet die weit verbreiteten Silber-Futures-Kontrakte.

Händler, die am Derivatemarkt der CME aktiv sind, müssen zur Absicherung ihrer Transaktionen Sicherheitsleistungen hinterlegen, wobei die genaue Höhe der erforderlichen Margin variiert. Angesichts der volatilen Handelsaktivitäten erhöhte die CME die Margin-Anforderungen für Edelmetalle, einschließlich Silber, mit Wirkung vom Montag und kündigte eine weitere Erhöhung ab Mittwoch an.

Können Händler kein weiteres Kapital bereitstellen, werden ihre Positionen oft zwangsweise geschlossen oder verkauft, typischerweise zu ungünstigen Preisen. Dies kann eine Verkaufswelle auslösen, die die Preise weiter drückt und Silber – vorerst – etwas an Glanz verliert.

Ich bin davon zutiefst angewidert.

Die erste Margenerhöhung brachte nicht die gewünschten Ergebnisse, also wiederholten sie sie.

Schämt euch!

Wir sollten zumindest so tun, als ob wir noch so etwas wie ein freies Marktsystem hätten.

Doch selbst nach diesem verzweifelten Versuch, den Preisverfall zu stoppen, liegt der Silberpreis im Jahr 2025 immer noch über 140 Prozent höher …

Selbst nach den starken Rückgängen am Mittwoch haben die Silberpreise in diesem Jahr um mehr als 140 % zugelegt und notieren weiterhin relativ nahe an ihren Allzeithochs von über 82 US-Dollar, die am Sonntag erreicht wurden.

Und die meisten Analysten gehen weiterhin davon aus, dass der Silberpreis im Jahr 2026 weiter steigen wird, da die Fundamentaldaten für Silber äußerst günstig sind …

Doch hinter der bemerkenswerten Rallye des Silberpreises in diesem Jahr stecken auch fundamentale Faktoren.

Das Edelmetall, ähnlich wie Gold – das bis 2025 um fast zwei Drittel auf Rekordniveau steigen wird – gilt als Wertspeicher und Absicherung gegen den Dollar, der in diesem Jahr aufgrund sinkender US-Zinssätze an Wert verloren hat.

Silber profitiert zudem von der für die heutige Zeit typischen industriellen Nachfrage, unter anderem durch Anwendungen in Solarmodulen, Elektrofahrzeugen und Rechenzentren, die künstliche Intelligenz antreiben.

Sollte der KI-Boom platzen, könnte sich dies auf die Aussichten für Silber auswirken.

Doch die KI-Revolution schreitet mit voller Wucht voran.

Und der US-Dollar wird im Jahr 2026 wahrscheinlich noch weiter an Wert verlieren.

Im Jahr 2025 ist der US-Dollar-Index um fast 10 Prozent gefallen …

Der Dollar steht nach der diesjährigen starken Abwertung auch 2026 vor schwierigen Bedingungen, so Abbas Owainati von Charles Stanley in einer Analyse. Der diesjährige Kursverfall des Dollars spiegelt die Sorge um die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen, den Verlust seines Status als sicherer Hafen angesichts unberechenbarer politischer Entscheidungen, verstärkte Währungsabsicherungsgeschäfte ausländischer Investoren und veränderte Kapitalströme wider.

Der Dollar könnte auch im nächsten Jahr unter Druck bleiben, da die US-Notenbank (Fed) voraussichtlich die Zinsen weiter senken wird, erklärt er. Ein schwächerer Dollar könnte Aktien aus Schwellenländern stützen, indem er die Auslandsverschuldung verringert, die Kapitalströme verbessert und die Renditen in Lokalwährungen steigert. Der DXY-Dollar-Index notiert unverändert bei 98,008 Punkten. Er ist seit Jahresbeginn um fast 10 % gefallen.

Die Trump-Regierung hat nichts dagegen, dass der Dollar schwächer wird, denn dadurch werden unsere Exporte für den Rest der Welt attraktiver.

Doch wenn der US-Dollar schwächer wird, sinkt unsere Kaufkraft.

Ein schwächerer Dollar ist einer der Hauptgründe, warum wir uns in einer scheinbar endlosen Krise der Bezahlbarkeit befinden .

Wenn der US-Dollar also auch im nächsten Jahr weiter an Wert verliert, ist das keine gute Nachricht für Millionen von amerikanischen Haushalten, die ohnehin schon mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aber eine großartige Nachricht für Silberinvestoren.

Darüber hinaus sagt Martin Armstrong, dass es eine Reihe geopolitischer Faktoren gibt, die den Silberpreis in den kommenden Monaten in die Höhe treiben werden …

Was Metalle angeht, sagt Armstrong: „Menschen, die Krieg und Krise vorausahnen, kaufen Metalle. … Wir erleben schöpferische Zerstörung. Künstliche Intelligenz hält Einzug, die Arbeitslosigkeit steigt, und das BIP wächst. … Dazu kommen noch Rohstoffknappheit. … Und dann ist da noch der geopolitische Unsinn. Anthony Blinken (Außenminister unter Biden) hat Sanktionen gegen Russland verhängt.

Schauen Sie sich die Metallpreise an. Was hat das bewirkt? Es hat die Lieferungen von Gold, Silber und Platin aus Russland unterbrochen. Jetzt hat China ein Exportverbot für Silber ab dem 1. Januar 2026 verhängt. Das ist ziemlich wichtig. China kontrolliert etwa 60 % des Silberangebots. …

Das ist einer der Gründe für den dramatischen Preisanstieg bei Silber. Das ist ein perfekter Sturm. Und obendrein existiert die NATO nur für Kriege. Punkt. … Sokrates sagt immer noch, Europa würde in einem Krieg mit Russland eine schwere Niederlage erleiden.“

Armstrong erwartet einen jahrelangen Aufwärtstrend bei Gold, Silber und anderen Metallen. Ein Hauptgrund dafür sind die bestehenden Engpässe. Armstrong erklärt: „Ich gehe nicht davon aus, dass diese Engpässe verschwinden werden. Der Aufwärtstrend dürfte sich bis 2032 fortsetzen.

Er wird volatil sein, und dann kommt noch der Krieg. Sobald es zum Krieg kommt, werden die Preise noch weiter steigen. Es ist ein einziges Chaos. Das ist ein perfekter Sturm.“

Ja, wir stehen ganz sicher vor einem „perfekten Sturm“ , und ich bin fest davon überzeugt, dass das kommende Jahr absolut verrückt werden wird.

Kurzfristig werden sich für clevere Anleger zahlreiche Möglichkeiten ergeben, aus dem globalen Chaos, das wir derzeit erleben, Kapital zu schlagen.

Manche Menschen werden viel Geld verdienen, und andere werden natürlich viel Geld verlieren.

Aber am Ende wird das gesamte System um uns herum zusammenbrechen.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 01.01.2026