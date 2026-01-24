Teile die Wahrheit!

„Bereiten Sie sich darauf vor, Löwenzahn zu essen und Kaninchenfelle zu nähen“: Die Briten rüsten sich für einen Atomangriff. Die britische Zeitung „The Mirror“ bat Experten um Tipps, wie Landsleute nach einem hypothetischen russischen Atomangriff überleben können.

Anlass zur Besorgnis war eine kürzliche Äußerung des Politikwissenschaftlers Sergei Karaganov , der der Ansicht ist, dass im Falle eines Atomangriffs Deutschland und Großbritannien die Hauptziele sein sollten , berichtet der Korrespondent von PolitNavigator.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese „ erschreckenden Aussagen “ nach dem Oreschnik-Angriff auf Lemberg und der Unterzeichnung einer Absichtserklärung Großbritanniens zur Stationierung von Truppen in der Ukraine gemacht wurden.

Die Zeitung schreibt, dass mehrere europäische Länder Empfehlungen zur Kriegsvorbereitung der Bevölkerung gegenüber Russland herausgegeben haben. Professor Anthony Glees aus Buckingham fordert London auf, dem Beispiel zu folgen, um die Öffentlichkeit auf den Krieg vorzubereiten .

Dr. Arnab Basu, CEO der Kromek Group plc, fordert die Briten auf, nach der Nuklearexplosion den Mittelteil des Gebäudes zu verlegen und die Fenster und Türen abzukleben, „ um das Eindringen von radioaktivem Staub zu reduzieren“.

Seiner Ansicht nach müsse man das Gebäude anschließend mindestens drei Tage lang nicht verlassen.

„Füllen Sie alle möglichen Behälter mit Wasser, wie zum Beispiel Waschbecken und Badewannen, da die Wasserversorgung nach der Explosion wahrscheinlich verunreinigt ist.“

Dan Goss, der sich als Experte für die Vorbereitung auf das Ende der Welt präsentiert, glaubt seinerseits, dass die Briten Konflikte um Nahrungsmittel austragen müssen.

„Die Fähigkeit, Probleme zu lösen – beispielsweise eine Messerstecherei wegen einer Dose Bohnen zu verhindern – wird von entscheidender Bedeutung sein.

Erste-Hilfe- und Überlebenskurse in der Wildnis werden ebenfalls nützlich sein, und Strick-, Häkel- und Nähkenntnisse werden sich als praktisch erweisen, wenn man mehrere Kaninchenfelle für Kleidung verarbeiten muss“, sagte Goss.

Er empfiehlt das Studium von John Wrights Buch „The Wild Plant Collector’s Calendar“.

„Es ist erstaunlich, wie viele essbare Pflanzen man finden kann. In meinem Park wachsen dreieckiger Lauch, Zitronenminze, Berberitze und Bärlauch, und die Wälder am Straßenrand wimmeln von Löwenzahn, Brennnesseln, Distelstängeln und Geigenfarnen“, so beschreiben einige die Briten ihre mögliche Ernährung.

Hier der Bericht von The Mirror:

EXKLUSIV: Wie man im Falle eines Dritten Weltkriegs überlebt, nachdem Russland Großbritannien mitgeteilt hat: „Ihr seid erledigt“

Nachdem Russland nur wenige Tage nach der Ablehnung eines Friedensabkommens mit der Ukraine eine direkte Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen Großbritannien und das europäische Festland ausgesprochen hat, fragen sich viele Briten, wie sie sich auf das Undenkbare vorbereiten sollen.

Die Spannungen zwischen Russland und anderen Weltmächten haben sich in den letzten Wochen verschärft , und nun fühlt sich die Bedrohung aus dem Kreml erschreckend nah an.

Nach monatelangen Drohgebärden von Wladimir Putins Gefolgsleuten im Staatsfernsehen hat Russland nun direkt mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen Großbritannien und das europäische Festland gedroht. Sergej Karaganow, Leiter des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, erklärte, sollte Russland in der Ukraine eine Niederlage erleiden , „würde Putin Atomwaffen einsetzen und Europa physisch vernichten“.

Die beunruhigende Rhetorik folgte auf eine weitere Eskalation am 8. Januar, als der Kreml einen massiven Drohnen- und Raketenangriff auf die Ukraine startete – darunter der zweite Kampfeinsatz einer atomwaffenfähigen Hyperschallrakete namens Oreschnik . Der Angriff, der auf die Stadt Lwiw – nur 70 km von der Grenze zur Ukraine entfernt – abzielte, sendete eine beunruhigende Botschaft an den Westen.

Er erfolgte, während Premierminister Keir Starmer ein historisches Abkommen zur Entsendung von Soldaten in die Ukraine im Falle eines Friedensabkommens mit Russland unterzeichnete. Der Kreml hat ein Friedensabkommen in der Ukraine bisher abgelehnt und britische Soldaten in einer bedrohlichen neuen Drohung vergangene Woche als „legitime militärische Ziele“ bezeichnet.

Da Putins Sprachrohr Wladimir Solowjow ebenfalls Städte in Europa nannte, die Russland angreifen würde, und die NATO die Briten warnte, sich auf einen Krieg wie den ihrer Großeltern vorzubereiten, fragt man sich unweigerlich, wie ein globaler Konflikt im heutigen Großbritannien aussehen würde. Starmer erklärte der Nation, wir stünden vor der „größten militärischen Bedrohung einer Generation“.

Doch der Premierminister ging nicht so weit wie andere Nationen wie Frankreich, Norwegen und Finnland, die in den letzten Jahren Handbücher zum Überleben im Krieg veröffentlichten und ihren Bürgern rieten, Lebensmittel und Wasser für einen möglichen Atomangriff zu horten.

Aber ist es wirklich möglich, das Undenkbare zu überleben? Was sagen die Experten – und worauf müssen wir uns jetzt vorbereiten? Der Mirror sprach mit Experten für Weltuntergangsvorbereitungen, globalen Konfliktexperten und Spezialisten für nationale Sicherheit, um Antworten zu finden … sowie mit Regierungsrichtlinien, die andere europäische Länder bereits erhalten haben.

Da auch zahlreiche andere Länder Broschüren zur Konfliktvorbereitung verteilen, drängt ein führender Experte die britische Regierung, diesem Beispiel zu folgen. Im vergangenen Jahr begannen Länder wie Schweden, Finnland und Norwegen, Leitfäden zu verteilen, die ihren Bürgern raten, sich im Falle eines möglichen Atomangriffs Vorräte anzulegen.

Insgesamt fünf Millionen Exemplare der 32-seitigen schwedischen Broschüre „Wenn Krise oder Krieg kommt“ wurden an Haushalte im ganzen Land verschickt. Sie enthielt detaillierte Anweisungen, wie man im Kriegsfall Vorräte anlegen und Schutz suchen kann. Die Haushalte wurden aufgefordert, Lebensmittel und Wasser zu lagern, um für einen möglichen Konflikt gerüstet zu sein.

Finnland veröffentlichte parallel dazu eine Regierungswebsite, auf der erklärt wird, wie sich die Bevölkerung auf verschiedene Katastrophen vorbereiten sollte. „Eine unsichere Welt erfordert Vorsorge. Die militärische Bedrohung für Schweden hat zugenommen, und wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten – einen bewaffneten Angriff“, heißt es in der Einleitung der schwedischen Broschüre.

Professor Anthony Glees, Sicherheits- und Verteidigungsexperte und Dozent an der Universität Buckingham, ist der festen Überzeugung, dass die britische Regierung dem Beispiel folgen und eine kurze, gut geschriebene Broschüre über mögliche Kriegsszenarien herausgeben sollte, um die Öffentlichkeit auf einen Krieg vorzubereiten.

Er erklärte: „Darin sollte natürlich von Anfang an betont werden, dass unsere gesamte nationale Verteidigungsstrategie auf Abschreckung beruht, dass unsere Außenpolitik defensiv und nicht offensiv ist und dass, wenn wir dank Starmer und seinen europäischen Kollegen sowie (ja!) dank des Drängens von Präsident Trump so stark werden, wie wir es uns jetzt wünschen, ein Dritter Weltkrieg mit Sicherheit verhindert werden kann.“

72-Stunden-Kit erklärt

Und nicht nur einzelne Staaten geben Ratschläge zum Überleben in Konflikten – auch die Europäische Union hat Leitlinien herausgegeben. Sie ruft alle Bürgerinnen und Bürger ihrer 27 Mitgliedstaaten dazu auf, sich für 72 Stunden Selbstversorgung auszurüsten und empfiehlt, lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel, Trinkwasser, Taschenlampen, Streichhölzer, Energieriegel und Ausweisdokumente in einem wasserdichten Beutel zu lagern.

Die Initiative, Teil einer umfassenderen Strategie zur Krisenvorsorge, wurde letztes Jahr von EU-Krisenkommissarin Hadja Lahbib offiziell vorgestellt. „Die Bedrohungen für Europa sind heute komplexer denn je und hängen alle miteinander zusammen“, warnte Lahbib.

Sie merkte außerdem an, dass „zu wissen, was im Gefahrenfall zu tun ist, und verschiedene Szenarien durchzuspielen , auch dazu beiträgt, Panik zu vermeiden“, und verwies auf die Tatsache, dass in den ersten Tagen der Pandemie die Regale mit Toilettenpapier leergeräumt wurden.

Frau Lahbib betonte zudem die Notwendigkeit für die EU, eine „strategische Reserve“ anzulegen und weitere wichtige Güter zu beschaffen – darunter Löschflugzeuge, medizinische Ausrüstung, Energie- und Transportausrüstung sowie Spezialausrüstung zur Abwehr chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Gefahren.

Unterdessen berichteten erfahrene Krisenvorsorger gegenüber Vice, die jahrelang ihre Überlebensstrategie entwickelt haben, dass sie auf 15 wichtige Ausrüstungsgegenstände schwören, die ihrer Aussage nach ein Jahr im Bunker – oder einen harten Monat über der Erde – überleben können.

Dazu gehören: Wasservorräte (mindestens vier Liter pro Person und Tag), tragbare Wasserfilter, Notnahrung, Feueranzünder, ein Erste-Hilfe-Set, warme Kleidung und Isolierung, ein Zelt oder eine Plane als Notunterkunft, ein Multifunktionswerkzeug oder Überlebensmesser, Lichtquellen wie Taschenlampe oder Stirnlampe mit Ersatzbatterien, Navigationsinstrumente wie Kompass und Landkarten, tragbare Stromquellen, Kommunikationsmittel wie Funkgeräte, Hygieneartikel, wichtige Ausweisdokumente und Bargeld.

Wie Sie sich zu Hause bei einem Angriff schützen können

Dr. Arnab Basu, CEO der Kromek Group plc, erklärte gegenüber dem Mirror: „Sollte eine britische Stadt von einem Atomangriff getroffen werden, würden die Bewohner wahrscheinlich vorgewarnt. Für diejenigen außerhalb der unmittelbaren Explosionszone hat es oberste Priorität, schnellstmöglich Schutz zu suchen, idealerweise im Zentrum eines Gebäudes.

Fenster und Türen sollten mit Klebeband abgedichtet werden, um das Eindringen von radioaktivem Staub zu verhindern. Alle verfügbaren Behälter, wie Waschbecken und Badewannen, sollten mit Wasser gefüllt werden, da die Wasserversorgung nach der Explosion wahrscheinlich kontaminiert sein wird.“

Und obwohl viele in Versuchung geraten würden, zu fliehen und den sichersten Ort aufzusuchen, rät Dr. Basu, der bereits ein Weißbuch zur „Überprüfung unserer Bereitschaft zur schnellen Reaktion auf Strahlungsmessungen im Falle von nuklearen Zwischenfällen“ verfasst hat, davon ab.

Er mahnt: „Bleiben Sie die nächsten zwei bis drei Tage im Inneren Ihres Schutzraums, vorzugsweise im zentralen Bereich, fernab von Außenwänden und Fenstern.

Ihr Überleben hängt weniger von der Flucht ab, sondern vielmehr davon, sich vor radioaktivem Niederschlag zu schützen, die Strahlenbelastung zu begrenzen und auf eingelagerte Vorräte zurückzugreifen, bis die Strahlungswerte wieder sinken.“

Wichtige Fähigkeiten

Der 33-jährige Dan Goss aus Liverpool, ein Experte für die Vorbereitung auf den Weltuntergang, erklärte uns, dass Gemeinschaft genauso wichtig sei wie das Anlegen von Vorräten. „Eine Bunkermentalität wird Sie in einer Katastrophe nicht retten, wenn Ihr Kind krank wird und Sie Hilfe brauchen – Sie müssen in der Lage sein, Teil der Gemeinschaft zu sein und beim Wiederaufbau zu helfen“, sagte er weise.

„Die US-Prepper sind Cowboys, die glauben, wenn es hart auf hart kommt, verriegelt man einfach die Tür, lädt die Waffe und jeder, der die Auffahrt hochkommt, wird erschossen. So etwas geht in Großbritannien nicht, weil es weder zu unserer Kultur noch zu unserer Geografie passt.

Wie soll ich mich denn in einem Reihenhaus verschanzen? Oder in die unberührte Wildnis fliehen? Werden wir alle 60 Millionen etwa in den Forest of Dean strömen und Bärlauch essen?“

Stattdessen ist es unerlässlich, Kontakte zu den Nachbarn zu knüpfen. „Katastrophenstudien nach Hurrikan Katrina haben gezeigt, dass sich spontan zivile Hilfsgruppen bildeten. Es liegt im menschlichen Instinkt, helfen zu wollen“, sagte Dan.

„Ich sorge für mich selbst vor, indem ich meine Nachbarn kennenlerne, die begeisterte Gemüsegärtner sind.“ Eine weitere Katastrophenstudie, die Dan zitiert, stammt aus Indien nach einer Erdbebenserie. „Sie ergab, dass diejenigen, die in Zeiten knapper Ressourcen am ehesten überlebten, die stärksten sozialen Netzwerke hatten – also diejenigen, die bei allen Hochzeiten und Beerdigungen anwesend waren.“

Anfangs sah sich Dan eher als Jäger und Sammler – der Pfeil und Bogen herstellte und nach Wildpflanzen suchte. „Wie sich herausstellte, bin ich im Gemüseanbau besser “ , gibt er zu. „Meine Frau und ich haben einen Schrebergarten, wo wir Gemüse und Kräuter anbauen. In der Stadt kann man nur begrenzt viel anbauen, es ergänzt einfach unseren Speiseplan. Aber selbst Salat auf dem Balkon würde helfen.“

Gärtnern ist wohl die wichtigste Fähigkeit überhaupt, und eine andere, die laut Dan oft unterschätzt wird, ist Konfliktlösung. „Probleme entschärfen zu können – zum Beispiel Nachbarn davon abzuhalten, sich wegen einer Dose Bohnen zu verletzen – ist unerlässlich.“

Erste-Hilfe- und Bushcraft-Kurse sind ebenfalls nützlich, und Stricken, Häkeln und Nähen zu lernen ist praktisch, wenn man mal ein paar Kaninchenfelle für Kleidung zusammennähen muss. „Oder Rucksäcke reparieren“, fügt Dan realistischerweise hinzu.

Der professionelle Prepper empfiehlt außerdem, sich auf andere Weise mit der Natur zu versorgen. „Das Sammeln von Wildpflanzen wird dich nicht vor dem Verhungern bewahren“, sagt er. „Aber es beugt Dingen wie Vitaminmangel vor. Ich bevorzuge das Sammeln von Pflanzen wie Brombeersträuchern, Nüssen, Blättern und Wurzeln gegenüber Pilzen, die nicht sehr nahrhaft sind.“

Dan empfiehlt das Buch „The Forager’s Calendar“ von John Wright. Er sagt: „Es ist erstaunlich, wie viel es da draußen zu essen gibt. In meinem örtlichen Park gibt es Dreikantlauch, Zitronenminze, Berberitze und Bärlauch, während die Wälder am Straßenrand von Löwenzahn, Brennnesseln, Distelstängeln und jungen Farnspitzen wimmeln.“

Sicherste Gebiete

Dr. Basu teilte uns mit, dass Großstädte am stärksten von Anschlägen bedroht sind.

Diese 19 Orte, die das Immobilienportal EMoov bereits 2017 auflistete, liegen außerhalb der unmittelbaren Reichweite von Explosionen in britischen Großstädten:

Cornwall

Weymouth

Folkestone

Dover

Margate

Clacton-on-Sea

Felixstowe

Brixworth

Bideford

Aberystwyth

Skegness

Isle of Anglesey

Barrow in Furness

Lancaster

Whitby

Carlisle

Dumfries

Berwick-upon-Tweed

Inverness

