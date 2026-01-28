Mega-Erdbeben, Mega-Dürre und Mega-Vulkane

Teile die Wahrheit!

Vor sechs Jahren warnte der Filmemacher, Buchautor und bekannte Radiomoderator Steve Quayle: „ Die amerikanische Westküste steuert schlafend auf eine geologische Katastrophe zu.“

2019 veröffentlichte Quayle seinen Dokumentarfilm „Cascadia is the Big One“. Damals sagte er: „Die San-Andreas-Verwerfung ist zwar die am besten erforschte Verwerfung der Welt, aber sie ist im Vergleich zu dem, was in Cascadia passieren wird, ein Klacks.

Cascadia (im pazifischen Nordwesten gelegen) ist die gefährlichste Verwerfung mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei, in unserer Zeit auszubrechen. Ich spreche nicht von Hunderten oder Tausenden von Jahren, sondern von dem Schweigen der Wissenschaftler des USGS (United States Geological Survey), und viele von ihnen schweigen.

Ich erhalte Informationen von Wissenschaftlern, die die Vereinigten Staaten verlassen haben, weil es eine Nachrichtensperre über die wahren seismischen Gegebenheiten in den USA gibt. Unser Film „Cascadia: The Big One“ wird auf USAWatchdog.com vorab gezeigt. Die Lage ist wirklich kritisch.“

Heute beobachten wir verstärkte Erdbebenaktivität entlang der gesamten Westküste, angefangen mit einem Beben der Stärke 6,0 in der Cascadia-Subduktionszone (vor der Küste Oregons), dessen Erschütterungen bis nach San Francisco und Los Angeles reichten. Quayles Warnung ist daher wichtiger denn je! (Führt die nahezu konstante seismische Aktivität entlang der Westküste zu einem großen Katastrophenereignis?)

Quayle sagt: „Alles ist extrem heikel … Die Zahl der starken Erdbeben nimmt zu … Ich hoffe, die Menschen erkennen, wie ernst die Lage ist. Die Halbinsel Kamtschatka ist eine der aktivsten Regionen des Pazifischen Feuerrings, was Erdbeben angeht, und beherbergt zudem drei der größten Vulkane, die immer wieder ausbrechen. …

Ich spreche von den synchronen Ausbrüchen von Megavulkanen im Pazifischen Feuerring. Dieser erstreckt sich von Japan über die Halbinsel Kamtschatka und die Aleuten entlang der Westküste der USA bis nach Südamerika. Besonders wichtig ist es, die Antarktis und ihre Vulkane im Auge zu behalten. …

Die Cascadia-Subduktionszone ist die gefährlichste der Welt und kann einige der gefährlichsten Vulkane unseres Planeten auslösen. Deshalb ist sie so wichtig.“

Darüber hinaus weist Quayle auf eine unangenehme Nebenwirkung der zunehmenden Erdbebenaktivität hin. Er erklärt: „Diese Risse führen zur Entleerung der Grundwasserleiter im Südwesten der USA. …

Das gesamte Wasser wird aus dem Südwesten verschwinden. … Ich habe das schon vor 35 Jahren gesagt: Die größte Migration in der amerikanischen Geschichte wird nicht lauten: ‚Zieh nach Westen, junger Mann.‘ Es wird heißen: ‚Weg von der Westküste, so schnell wie möglich!‘“

Quayle befürchtet, dass Millionen Menschen sterben könnten, wenn Cascadia aktiv wird. Laut Quayle sagen Geologen in seinem Film (hinter den Kulissen), dass sie ein Erdbeben mit einer Stärke von über 10 auf der Richterskala erwarten.

Was wäre das schlimmste Szenario, wenn die Cascadia-Subduktionszone sich öffnet und Vulkane, Erdbeben und Tsunamis ausgelöst werden?

Quayle sagt: „Das Ausmaß der Zerstörung – und ich werde meine Worte mit Bedacht wählen – wird beispiellos sein. Es wird eine Kombination aus Vulkanausbrüchen landeinwärts der Subduktionszone, wo die tektonischen Platten aufeinandertreffen, und Tsunamis sein. … Wenn das passiert, werden acht bis zwanzig Millionen Menschen sterben.

Die gesamte Produktivität im Elektroniksektor, insbesondere im Silicon Valley, und die gesamte Lebensmittelproduktion in Kalifornien, Oregon und Washington werden zusammenbrechen. Es wird einen Ausnahmezustand geben, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat. Und was ist mit den Flüchtlingen?

Es wird 3,5 Millionen Flüchtlinge geben, um die man sich kümmern muss. Was passiert mit den Grundwasserleitern, und woher sollen all die Menschen ihr Trinkwasser bekommen? Es wird Jahre der Dürre, Jahre der Hungersnot und Jahre des Wassermangels geben – wo ist das ganze Wasser geblieben?

Es ist eine äußerst dramatische Situation, die von Computermodellen dargestellt wird. Das ist keine Sensationsmache. Es ist eine realitätsnahe, wissenschaftliche Studie mit praktischen Anwendungen.“

Quayle warnt, dass die Bevölkerung wahrscheinlich nur etwa „15 Minuten Zeit hätte, um sich in Sicherheit zu bringen“, und dass „die Tsunamiwellen 500 bis 1.500 Fuß hoch wären“.

Im Finanzbereich befürchtet Quayle, der seit 40 Jahren mit physischem Gold und Silber handelt, dass die Rekordpreise für Metalle die Bilanzen der Banken sprengen könnten.

Quayle sagt: „Die Banken haben nicht genug Geld, um ihre Leerverkäufe zu decken. Beobachten Sie die Märkte am Sonntagabend. … Verkaufen Sie Ihr Gold und Silber nicht auf diesem Niveau.“

Zum Schluss sagt Quayle: „Wir machen hier eindringliche Warnungen. Nehmt das bitte ernst. Wer glaubt, dass Gott der Vater sein Volk warnt, sollte jetzt beten und seine Führung suchen.

Jesus liebt alle, die seinen Namen anrufen. … Das sollte jeden zum Gebet bewegen. Wer nicht an Gott glaubt, ist dem ewigen Verhängnis ausgesetzt.“

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 28.01.2026