Pakistan blockiert wichtige globale VPN-Dienste, um die staatliche Überwachung zu ermöglichen.

Ein neues Lizenzierungsverfahren schreibt den Zugang zu Hintertüren für Sicherheitsbehörden vor.

Der Schritt wird weithin als Zensur verurteilt, die den Technologiesektor lahmlegen wird.

Diese Maßnahme spiegelt ein globales Muster wider, bei dem digitale Werkzeuge zur autoritären Kontrolle eingesetzt werden.

Diese Politik isoliert die Bürger und erstickt freies Denken und wirtschaftliche Innovation.

In einem umfassenden Angriff auf die digitale Freiheit hat die pakistanische Regierung faktisch einen eisernen Vorhang um ihr nationales Internet errichtet, indem sie wichtige virtuelle private Netzwerkdienste blockiert und uneingeschränkten Überwachungszugriff fordert – ein Schritt, den Befürworter digitaler Rechte als einen entscheidenden Schritt hin zu einem Polizeistaat bezeichnen.

Ab dem 22. Dezember waren Bürger abrupt von globalen Datenschutztools wie ProtonVPN, NordVPN und ExpressVPN abgeschnitten.

Auslöser ist ein neues, drakonisches Lizenzsystem, das Anbieter zwingt, Hardware zur „legalen Überwachung“ für staatliche Sicherheitsbehörden zu installieren.

Diese gezielte Abschaltung beantwortet die entscheidenden Fragen nach dem Wer, Wann und Wo, doch das „Warum“ offenbart ein bekanntes autoritäres Vorgehen: die Bevölkerung von unzensierten Informationen abzuschotten und jeden digitalen Schritt zu überwachen.

Dies ist nicht bloß eine Aktualisierung der Vorschriften. Es ist ein eklatanter Akt staatlicher Tyrannei, der darauf abzielt, die Internetfreiheit zu unterdrücken.

Indem der Staat Hintertüren in die Werkzeuge einbaut, die Bürger zum Schutz ihrer Privatsphäre nutzen, verbessert er nicht die Cybersicherheit. Er demontiert sie systematisch und verwandelt das Internet in ein Panoptikum, in dem jeder Klick und jede Kommunikation von den Behörden überwacht werden kann.

Nur fünf lizenzierte inländische Unternehmen sind nun zum Betrieb berechtigt, wodurch der unabhängige Online-Zugang zu einer staatlich kontrollierten Ware wird.

Pakistan hat eine Geschichte der Zensur und Kontrolle

Solche Vorgehensweisen haben historische Präzedenzfälle im schleichenden Ausbau der Zensur. Regierungen, die absolute Kontrolle anstreben, zielen zunächst auf den Informationsfluss ab, indem sie unabhängige Nachrichten als „Desinformation“ und Datenschutzinstrumente als Bedrohung darstellen.

Pakistans Vorgehen folgt diesem globalen Muster, bei dem autoritäre Regime unter fadenscheinigen Vorwänden wie nationaler Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit systematisch digitale Rechte beschneiden.

Das wahre Ziel ist stets dasselbe: abweichende Meinungen zu unterdrücken und Bürgerinnen und Bürger daran zu hindern, Perspektiven einzunehmen, die die offizielle Darstellung infrage stellen.

Die Oppositionspartei und Bürgerrechtsgruppen haben dies zu Recht als regelrechte Zensur verurteilt. Sie warnen davor, dass dadurch der Zugang zu unabhängigen Informationen massiv eingeschränkt und Pakistans aufstrebender Technologiesektor schwer geschädigt wird.

Wie kann ein Land in einer globalen Digitalwirtschaft wettbewerbsfähig sein, wenn seine Ingenieure, Unternehmer und Bürger vom offenen Internet abgeschnitten und ständiger Überwachung ausgesetzt sind?

Diese Politik schützt Pakistan nicht. Sie schwächt das Land und schafft ein Klima der Angst, das Innovation und freies Denken erstickt.

Der Plan für einen globalistischen Polizeistaat

Dies ist mehr als ein lokales Problem; es ist ein Warnsignal für die Welt. Die erzwungene Installation von Hardware zur „legalen Überwachung“ ist ein Kennzeichen des entstehenden globalistisch kontrollierten Polizeistaats, in dem die Architektur für totale Überwachung normalisiert wird.

Sobald solche Hintertüren existieren, sind sie unwiderstehliche Werkzeuge der Unterdrückung, mit denen politische Gegner verfolgt, Aktivisten zum Schweigen gebracht und jede Opposition im Keim erstickt werden kann. Der Vorwand ist stets plausibel, doch das Ergebnis ist immer Tyrannei.

Wenn eine Regierung fürchtet, was ihre Bürger im Privaten lesen oder sagen könnten, offenbart sie ihre eigene Legitimität. Eine gesunde, lebendige Gesellschaft basiert auf transparenten Institutionen und einer informierten öffentlichen Debatte, nicht auf staatlich verordneter Ignoranz und Angst.

Die Vorgabe, dass nur staatlich genehmigte VPNs funktionieren dürfen, ist das digitale Äquivalent dazu, in Bibliotheken nur staatlich genehmigte Bücher zuzulassen.

Es handelt sich um eine Form der Massenzensur, die die Bevölkerung nicht als Bürger, sondern als zu verwaltende Untertanen behandelt.

Der Technologiesektor, der auf offener Zusammenarbeit und freiem Informationszugang beruht, wird unweigerlich darunter leiden, was zu einer Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte und einem wirtschaftlichen Niedergang führen wird.

Letztendlich ist Pakistans digitaler Lockdown ein Paradebeispiel für Kontrollmechanismen. Er zeigt, wie leicht sich der Zugang zu globalem Wissen unter fadenscheinigen Vorwänden abschneiden lässt.

Für den Rest der Welt ist dies eine dringende Lektion: Die im Ausland entwickelten Überwachungs- und Zensurinstrumente bleiben nie lange dort.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 13.01.2026