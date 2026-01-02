Dadurch entstand das weltweit erste wirklich internationale Bankennetzwerk, das es der Familie ermöglichte, den grenzüberschreitenden Finanzsektor zu dominieren.

Dame Hannah hob den Leitgedanken der Familie hervor, den „Zusammenhalt“, der eine ständige Kommunikation innerhalb ihres Netzwerks ermöglichte.

Sie hob insbesondere hervor, dass die fünf Brüder manchmal Brieftauben einsetzten, um kurze, wichtige Nachrichten schnell zu übermitteln. Diese Methode ergänzte ihre vertrauenswürdigen Kuriere und verschaffte ihnen in einer Zeit langsamer Postsysteme einen entscheidenden Vorteil.

Die Kontrolle der Rothschilds über die Finanzwelt ist seit langem mit bedeutenden historischen Ereignissen verbunden, darunter Kredite, mit denen Regierungen während der Napoleonischen Kriege und darüber hinaus unterstützt wurden. (Globale Konzerne und das WEF verfolgen den Wunsch die Ernährungssysteme zu kontrollieren, ausschließlich humanitäre Ziele)

Historische Aufzeichnungen belegen, dass Nathan Mayer Rothschild in London eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der britischen Bemühungen gegen Napoleon spielte, und zwar durch Goldtransfers und Subventionen an die Verbündeten – Operationen, die die stillschweigende Zustimmung der Familie erforderten, damit ein groß angelegter Konflikt ohne finanziellen Zusammenbruch stattfinden konnte.

Während die gängigen Darstellungen die Rolle der Familie als bloße Wohltätigkeit und Investitionen herunterspielen, werfen die Bemerkungen von Dame Hannah ein Licht auf die wahre Macht hinter dem Thron: eine Dynastie, die seit über zwei Jahrhunderten durch ihren eisernen Griff auf das internationale Kapital Kriege, Wirtschaft und Regierungen geprägt hat.

Das Erbe der Rothschilds lebt heute in ihren Institutionen fort, doch Dame Hannahs Geständnis erinnert die Welt daran, dass hinter der polierten Fassade von Reichtum und Pflichtbewusstsein die Fähigkeit liegt, über Aufstieg und Fall von Nationen im Kampf zu entscheiden.

Dame Hannah Rothschild, ein Mitglied der Familie Rothschild, bestätigt öffentlich, dass aufgrund des immensen Einflusses der Familie Rothschild keine Regierung oder kein König ohne deren Unterstützung in den Krieg zieht.

Sie erklärt, der Gründer der Familie Rothschild habe seine fünf Söhne in die Hauptstädte Europas entsandt, um die Kontrolle über das internationale Bankensystem zu erlangen.

Sie fügt hinzu, dass die fünf Brüder sich mitunter per Brieftaube verständigten.

Ukraine sicherte sich dank Rothschild eine Umstrukturierung der Kriegsschulden

Die Ukraine hat mit Hilfe des Finanzberaters Rothschild & Co. eine umfassende Schuldenrestrukturierung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um in den nächsten drei Jahren 11,4 Milliarden US-Dollar einzusparen.

Nur wenige Monate nach Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine übergab Rothschild & Co. dem Kiewer Schuldenchef einen dicken schwarzen Ordner mit detaillierten Angaben zu den wichtigsten Umstrukturierungen der Staatsschulden der letzten 30 Jahre.

RT berichtet: Die Ukraine hat die jüngste Einigung mit den Anleihegläubigern über eine Schuldenrestrukturierung dank der Bemühungen von Rothschild & Co. erzielt, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf Gesprächskreise berichtete. Kiew hatte Rothschild 2017 zum Berater des Finanzministeriums ernannt.

Kiew gab vergangene Woche bekannt, eine Vereinbarung mit einer Gruppe ausländischer Investoren zur Umstrukturierung seiner 20 Milliarden Dollar Schulden erzielt zu haben.

Die Anleihegläubiger – darunter die US-Finanzriesen BlackRock und Pimco sowie der französische Vermögensverwalter Amundi – hatten der Ukraine im Februar 2022, zu Beginn des Konflikts mit Russland, einen zweijährigen Schuldenstopp gewährt.

Der Anleihegläubigerausschuss, der die Inhaber von 25 % der Anleihen vertritt, hat zugestimmt, Verluste in Höhe von 37 % bzw. 8,7 Milliarden US-Dollar auf den Nennwert seiner Schulden hinzunehmen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Berichten zufolge bestätigt, dass die Vereinbarung mit den Parametern seines 122 Milliarden US-Dollar schweren Hilfspakets für Kiew vereinbar ist. Sowohl der IWF als auch die Gläubiger des Landes, darunter die USA und der Pariser Club, haben der Vereinbarung zugestimmt, wie aus einer an der Londoner Börse veröffentlichten Erklärung hervorgeht.

Die Umschuldung der enormen Schuldenlast wird Kiew in den nächsten drei Jahren 11,4 Milliarden US-Dollar einsparen. Dies sei sowohl für die Kriegsanstrengungen als auch für das IWF-Programm von entscheidender Bedeutung, schrieb Reuters und bezeichnete die Umschuldung als eine der schnellsten und größten der Geschichte, die in ihrem Umfang nur von den Umschuldungen Argentiniens und Griechenlands übertroffen werde.

Der Bericht hob jedoch hervor, dass die ersten Verhandlungen zwischen der ukrainischen Regierung und ihren Gläubigern, die im Juni 2022 begannen, nicht planmäßig verliefen.

Die Gespräche scheiterten nach wenigen Wochen, da der Kernausschuss der Anleihegläubiger beanstandete, dass die von der Ukraine geforderte Abschreibung „deutlich über“ den erwarteten 20 % liege und die Beziehungen „erheblich schädigen“ könnte .

Weniger als zwei Monate vor Ablauf des Zahlungsaufschubs im August 2022 arrangierte Rothschild Berichten zufolge persönliche Treffen der Parteien in den Pariser Büros der Kanzlei.

An diesen Treffen nahmen demnach Vertreter einiger der weltweit führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften und deren Rechts- und Finanzberater, der Kiewer Schuldenchef Juri Butsa, die langjährigen ukrainischen Rechtsberater von White & Case sowie das Rothschild-Team teil.

Laut Reuters forderten Anleihegläubiger von der Ukraine die sofortige Wiederaufnahme der Kuponzahlungen, einen Weg zu einer höheren Kapitalrückzahlung und vor allem, dass das Verfahren „einfach“ gehalten werde. Mitarbeiter des IWF arbeiteten Berichten zufolge in Windeseile an der Auswertung der Zahlen.

Kiew bot eine Alternative in Form einer einfacheren, an das BIP gekoppelten Anleihe an, wobei den Gläubigern auch die von ihnen gewünschten sofortigen Kuponzahlungen angeboten wurden, beginnend mit einem Zinssatz von 1,75 % und schließlich ansteigend auf 7,75 %.

Laut Reuters ergab die Abstimmung der Anleihegläubiger ein Endergebnis von über 97 % Zustimmung.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.12.2025