Rothschild-Erbin gesteht: Kein Land wagt es, ohne die Unterstützung der Rothschilds Krieg zu führen (Video)

aikos2309
Teile die Wahrheit!
         

Dame Hannah Rothschild, ein Mitglied der siebten Generation der berüchtigten Bankiersdynastie Rothschild, hat den beispiellosen Einfluss der Familie auf das Weltgeschehen öffentlich bestätigt.

In einem kürzlich geführten Interview mit CNBC räumte die Tochter von Lord Jacob Rothschild ein, dass keine Regierung oder kein König ohne die Unterstützung und Zustimmung der Familie Rothschild in den Krieg gezogen sei, und unterstrich damit deren Kontrolle über das internationale Bankwesen und den Kapitalfluss, der globale Konflikte antreibt.

Dame Hannah hob hervor, wie Mayer Amschel Rothschild das Imperium in den 1760er Jahren in Frankfurt gründete und seine fünf Söhne – Amschel, Salomon, Nathan, Carl und James – strategisch in die wichtigsten Hauptstädte Europas schickte: Frankfurt, Wien, London, Neapel und Paris.

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert