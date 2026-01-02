Trump baut keinen Ballsaal! (Video)

Teile die Wahrheit!

Investigative Hypothese: Trump baut im Weissen Haus keinen Ballsaal, sondern ein geheimes Rechenzentrum. Das Drey-Dossier :

„Als Trump einen 300 Millionen Dollar teuren Ballsaal im Weißen Haus ankündigte, machte es bei mir Klick. Mein Erkennungsinstinkt schlug Alarm.

90.000 Quadratfuß, 300 Millionen Dollar, unterirdischer Bau in einer gesicherten Regierungsanlage. Ich hatte schon einmal von so etwas gehört. Etwas mit genau diesen Spezifikationen, dieser Größenordnung, diesem Preis.

Ich brauchte einen Moment, um es zu fassen, aber dann fiel es mir wieder ein: Oracles unterirdische Rechenzentren in Jerusalem. 2021 für den israelischen Militärgeheimdienst errichtet.

Neun Stockwerke tief in den Fels gebaut, so konstruiert, dass sie Raketenangriffe überstehen, und gebaut, um KI-Systeme zu beherbergen, die in Echtzeit über Leben und Tod entscheiden. 90.000 Quadratfuß. 319 Millionen Dollar.

Fast identische Spezifikationen wie das, was Trump gerade angekündigt hat. Das war der Moment, als ich anfing zu graben.

Graben in… Jerusalem?

Ich hatte Monate zuvor zum ersten Mal von diesen Jerusalemer Bunkern erfahren, als ich Larry Ellisons Beziehung zu Israel und Oracles Beteiligung am Gaza-Krieg recherchierte.

Die Anlagen waren keine gewöhnlichen Serverfarmen. Sie wurden für die sogenannte Datensouveränität errichtet – ein physischer Ort, an dem Israels sensibelste Militär- und Geheimdienstdaten unter vollständiger staatlicher Kontrolle und geschützt vor digitalen wie physischen Angriffen aufbewahrt werden konnten. Wenn man geheime Militäroperationen durchführt und KI-Systeme in einem aktiven Konflikt betreibt, darf diese Infrastruktur nicht der Zerstörung ausgesetzt sein.

Daher wurde sie neun Stockwerke tief in den Fels gegraben, 50 Meter unter der Oberfläche, völlig unsichtbar für Satelliten. Man kann sie also mit normalem Licht lesen. (DUMBs: Tunnel, Magnetschwebebahnen, Bunker – die geheime Welt unter Hollywood)

Ich hatte die Information damals abgespeichert, wusste aber nicht so recht, was ich davon halten sollte. Doch als Trumps Ankündigung des Ballsaals mit diesen übereinstimmenden Spezifikationen kam, wusste ich, dass ich genauer hinschauen musste.

Denn wenn man solche Übereinstimmungen sieht, muss man sich fragen: Geht es hier tatsächlich um einen Ballsaal?

Deshalb habe ich mit der grundlegendsten Frage begonnen: Wer baut dieses Ding?

Der Auftragnehmer

Der Hauptauftragnehmer ist Clark Construction. Ich habe mir deren Website angesehen, um zu erfahren, was sie üblicherweise bauen, und ihr Portfolio für „kritische Einrichtungen“ hat mich sofort fasziniert: der Campus der National Geospatial-Intelligence Agency, das Cybersecurity-Hauptquartier der CISA und das Hauptquartier des USCENTCOM auf der MacDill Air Force Base.

Das sind keine gewöhnlichen Gebäude. Das sind streng geheime Geheimdienstzentren und militärische Kommandozentralen.

Doch die öffentlich zugänglichen Informationen sind nur ein Teil der Wahrheit. Ich begann, in Datenbanken für Regierungsaufträge zu recherchieren, und dabei stieß ich auf sie. Sechs separate Verträge für Rechenzentren, bei denen sogar die Namen der Auftraggeber geschwärzt sind.

Sie werden lediglich als „Vertrauliches Kundenrechenzentrum 1, 2, 3, 4, 5, 6“ aufgeführt. Die Einrichtungen selbst sind so streng geheim, dass die Nennung des Auftraggebers die nationale Sicherheit gefährden würde.

1 2 11 12 13

Der Bau von geheimen Rechenzentren für Kunden, deren Namen sie aus rechtlichen Gründen nicht nennen dürfen, ist also die Spezialität von Clark Construction. Und sie verfügen über die vertraglichen Mechanismen, um ihre Bauvorhaben zu verschleiern – sie haben einen NAVFAC-Vertrag mit einer Obergrenze von 950 Millionen Dollar, bei dem der Gesamtwert öffentlich ist, die einzelnen Aufträge jedoch geheim gehalten werden können.

Das bedeutet, dass sich die wahren Kosten und der Umfang bestimmter Projekte effektiv verbergen lassen, indem sie über bestehende militärische Bauverträge abgewickelt werden.

Die Entlassung

Am 4. Dezember geschah dann etwas, das die Sache noch deutlicher machte. Trump feuerte seinen ursprünglichen Architekten. James McCrery, der wunderschöne Kirchen und den Souvenirladen des Obersten Gerichtshofs entwirft (man kann von ihm halten, was man will, aber er hat Talent), wurde durch einen gewissen Shalom Baranes ersetzt. Als ich recherchierte, wer Baranes ist, verstand ich sofort, was sich geändert hatte.

Nach dem 11. September, als das Pentagon wiederaufgebaut und gegen künftige Angriffe gesichert werden musste, beauftragte man Shalom Baranes. Dieser Mann entwarf das Nachrüstungsprojekt des Pentagons nach dem 11. September – die Sicherheitszonen, die SCIFs (Sensitive Compartmented Information Facilitys) und die bombensichere Architektur. Sein gesamtes Portfolio umfasst Bundesgebäude, die klassifizierte Bereiche und eine gehärtete Infrastruktur erfordern.

Und Trump engagierte ihn erst, nachdem der Abriss bereits begonnen hatte, nachdem der Ostflügel schon abgerissen war. Die Ästhetik spielte keine Rolle mehr. Man tauscht ja auch nicht den Architekten für Kirchen gegen den Bunkerarchitekten des Pentagons aus, nur weil man schönere Kronleuchter haben möchte.

An diesem Punkt wollte ich mir selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen. Wenn es sich tatsächlich um ein Rechenzentrum handelte, gäbe es dafür handfeste Beweise. Und Rechenzentren benötigen vor allem eines: enorme Mengen an Strom.

Das Stromnetz von Washington, D.C.

Also begann ich, mir die Entwicklungen der Strominfrastruktur in Washington D.C. genauer anzusehen, und da wird der zeitliche Ablauf unübersehbar. Im August und September 2025, nur wenige Wochen nachdem Trump im Juli den Bau des Ballsaals angekündigt hatte, stellte Pepco Eilanträge für umfangreiche Infrastrukturarbeiten in der Nähe des Ostflügels.

Es handelt sich nicht um schrittweise Verbesserungen. Die 45 Jahre alten Stromleitungen werden komplett erneuert und die Stromkapazität in diesem Gebiet verfünffacht. Um 500 Prozent.

Das Absurde daran ist Folgendes: Die Bürobelegung in der Innenstadt von Washington D.C. ist seit COVID-19 rückläufig. Gebäude stehen nur halb leer. Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien ist gesunken. Der Strombedarf in diesem Gebiet sollte stagnieren oder sogar sinken.

Doch Trump kündigt im Juli einen Ballsaal an, und bereits im August werden Notfallanträge gestellt, um die Stromkapazität um 500 Prozent zu erhöhen. Die Innenstadt von Washington D.C. ist nur halb gefüllt, aber anscheinend benötigen wir die fünffache Strommenge für eine Tanzfläche.

Im gleichen Zeitraum erhöhte DC Water seine Investitionen um 300 Millionen US-Dollar, insbesondere im Bereich des Federal Triangle. Der Washington Aqueduct, betrieben vom US Army Corps of Engineers, warnte davor, dass Rechenzentren die Nutzung von Wasser des Potomac River zur Kühlung planen.

Damit wird ausdrücklich anerkannt, dass der Ausbau von Rechenzentren neue Infrastrukturanforderungen mit sich bringt. Die zentrale Heiz- und Kühlanlage der GSA schloss Modernisierungsarbeiten ab, darunter die Installation von industriellen Kühltürmen und magnetgelagerten Kältemaschinen zur Kühlung von Infrastrukturen, die enorme Wärmemengen erzeugen.

Diese gesamten Infrastrukturarbeiten finden unmittelbar nach der Bekanntgabe des Ballsaals in dem spezifischen geografischen Gebiet rund um den Ballsaal statt.

Die Spenderliste

Dann habe ich mir genauer angesehen, wer das Ganze eigentlich finanziert. Das Projekt wird privat finanziert, was bedeutet: keine staatlichen Zuwendungen, keine Haushaltsanhörungen, keine öffentliche Kontrolle. Wir haben zwar eine Liste einiger Spender, aber die meisten Beträge bleiben geheim. Und als ich mir diese Liste genauer ansah, wurde mir klar, dass ich es falsch angegangen war. Ich sollte nicht nach den Beträgen suchen, sondern danach, was diese Unternehmen tatsächlich tun.

Die Carrier Corporation spendet Klimaanlagen. Carrier hat aber auch eine Sparte namens Carrier Quantum Leap – deren Rechenzentrumslösungen „umfassende energieeffiziente Lösungen für das Wärmemanagement in Rechenzentren“ anbieten. Spenden sie eine einfache Klimaanlage für einen Ballsaal oder ihre spezialisierte Kühlinfrastruktur für Rechenzentren?

Paolo Tiramani von Boxabl steht auf der Liste, was ich merkwürdig finde. Boxabl stellt faltbare Fertiggebäude her, die für die Katastrophenhilfe vermarktet werden. Sie haben aber auch über 150 Einheiten nach Guantanamo Bay geliefert, arbeiten an militärischen Anlagen der Klasse 5 und ihre Einheiten sind mit Faraday-Käfigen – der für SCIFs (Sensitive Compartmented Information Facilitys) notwendigen elektromagnetischen Abschirmung – vorinstalliert.

Auch Oracles eigene Dokumentation für ihre Anlagen in Jerusalem beschreibt die Verwendung modularer Bauweisen für den schnellen Aufbau unterirdisch.

Dann gibt es Caterpillar, Hersteller von Industriegeneratoren mit einer Notstromversorgung von über 100 Megawatt. Union Pacific betreibt 14.000 Meilen klassifizierter Glasfaserkabel, die als sicheres Telekommunikationsnetz des US-Verteidigungsministeriums dienen. Microsoft, Amazon, Google, Palantir. Booz Allen Hamilton baut klassifizierte Netzwerke für Geheimdienste. Blackstone installiert eine Notstrominfrastruktur mit einer Leistung von über 200 Megawatt.

Und wissen Sie, was nicht auf dieser Liste steht? Baccarat-Kristall, Versace, Hermès, Tiffany oder Steinway. Die Luxusmarken, die alles daransetzen würden, mit Staatsbanketten im Weißen Haus in Verbindung gebracht zu werden. Keine einzige davon ist hier.

Was wir stattdessen haben: klassifizierte Telekommunikationsnetze, Rechenzentrumskühlsysteme, elektromagnetisch abgeschirmte Räume und 100-Megawatt-Generatoren. Klassische Ballsaal-Basics.

Keine Sorge, das Militär kümmert sich darum.

Im Oktober 2025 sagte Trump etwas, das jeden Journalisten in Amerika hätte veranlassen müssen, kritischere Fragen zu stellen: „Wir arbeiten dabei auch mit dem Militär zusammen, weil dieses sicherstellen will, dass alles perfekt ist. Und das Militär ist sehr stark in diese Angelegenheit involviert.“

Das Militär ist maßgeblich an der Gestaltung dieses Ballsaals beteiligt. Was durchaus Sinn ergibt, wenn man darüber nachdenkt, denn das Pentagon ist ja bekannt für seine Expertise in der Partyplanung und im Blumenschmuck. Oder vielleicht mischt sich das Militär normalerweise nicht in die Gestaltung von Ballsälen ein. Vielleicht sind sie eher beim Bau von geheimen Einrichtungen und Infrastruktur für überlebensfähige Operationen beteiligt.

Folgendes glaube ich, passiert tatsächlich:

Sechs Monate vor Baubeginn, an Trumps erstem vollen Arbeitstag nach seiner Rückkehr ins Amt, verkündete Larry Ellison neben Trump und Sam Altman im Weißen Haus das Projekt Stargate – eine 500 Milliarden Dollar teure KI-Infrastrukturinitiative für Regierungsabläufe, Verteidigung, Geheimdienste und die Zusammenführung von Bundesdaten verschiedener Behörden. Diese Infrastruktur benötigt einen physischen Standort.

Was nun?

Israels unterirdische Rechenzentren in Jerusalem wurden für das Projekt Nimbus, die staatliche Cloud-Infrastruktur, errichtet. Die derzeit in Gaza eingesetzten KI-Systeme – Zielsysteme, Überwachungsinfrastruktur und operative Entscheidungsfindung – laufen gezielt auf diesem unterirdischen Netzwerk, da es so konzipiert wurde, dass es unabhängig von den Ereignissen über der Erde funktionsfähig bleibt. Es handelt sich nicht um eine Backup-Infrastruktur. Dort findet die eigentliche Regierungsarbeit statt, geschützt vor digitalen und physischen Bedrohungen.

Und dies muss speziell im Weißen Haus geschehen, da der Standort die Aufsicht bestimmt. Wenn Infrastruktur Teil des Executive Office of the President ist und sich in der Pennsylvania Avenue 1600 befindet, kann sie unter das Exekutivprivileg fallen. Der Ostflügel liegt direkt über dem Presidential Emergency Operations Center, dem Bunker, in dem Dick Cheney am 11. September Schutz suchte.

Durch den Abriss des gesamten Ostflügels wird Platz geschaffen, um diese bestehende Sicherheitsanlage zu erweitern, neue Infrastruktur zu integrieren und tiefer in die Erde vorzudringen.

All dies ist durch die Geheimhaltungsvorschriften geschützt, die alles umfassen, was mit der Sicherheit des Präsidenten zu tun hat.

Der Ballsaal selbst ist vielleicht nicht die Lüge. Aber das Projekt an sich ist es definitiv nicht. Es ist die Erklärung, die alles darunterliegende akzeptabel erscheinen lässt, die öffentlichkeitswirksame Geschichte, die präsidentiell genug klingt, dass die wirklichen Fragen erst dann gestellt werden, wenn der Bau abgeschlossen und die Entscheidungen unumkehrbar sind.

Das sollte uns alle beunruhigen, unabhängig davon, was man von der jeweiligen Regierung hält, denn der hier geschaffene Präzedenzfall betrifft die Frage, was gebaut werden kann, wo es gebaut werden kann und wie viel die Öffentlichkeit über die Infrastruktur erfahren darf, die die Funktionsweise der Regierung für Jahrzehnte bestimmen wird.“

Mehr zum Thema und die Wahrheit über DUMBs lesen Sie in:

„DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“

„DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Video:

Quellen: PublicDomain/thedreydossier.substack.com am 01.01.2025