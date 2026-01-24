Teile die Wahrheit!

Die US-Regierung lässt in ihren Bemühungen um eine intranasale, selbstreplizierende RNA-Impfstofftechnologie nicht nach.

Im Rahmen eines vom US-Militär finanzierten Forschungsprogramms wurde ein intranasaler, selbst-replizierender RNA-Impfstoff (sa-mRNA) gegen die Vogelgrippe H5N1 entwickelt, der aus chimären Viruskonstrukten hergestellt wurde, die mittels reverser Genetik zusammengesetzt wurden.

Die Arbeit wurde in einem Artikel in Nature Communications aus dem Jahr 2026 veröffentlicht und explizit über einen von der US-Armee verwalteten Mechanismus zur Finanzierung von Biodefense-Aufträgen finanziert.

Der Impfstoff soll die Zellen dazu zwingen, H5N1-Vogelgrippe-Antigen zu produzieren, während gleichzeitig virale Replikationsenzyme hergestellt werden, die die sich selbst verstärkende RNA innerhalb der Zelle kopieren.

Die US-Regierung finanziert die Entwicklung von Vogelgrippeimpfstoffen der nächsten Generation, während sie gleichzeitig die Entwicklung angeblicher chimärer „Frankenstein“-Vogelgrippeviren finanziert .

Der Kongress , das Weiße Haus , das Energieministerium , das FBI , die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis der Manipulation von im Labor hergestellten Krankheitserregern war.

Warum behandelt die Regierung die Vogelgrippe-Pandemie gleichzeitig als Problem und Lösung, genau wie sie es vor dem Ausbruch von COVID-19 mit Coronaviren getan hat?

Was wurde gebaut

Den Forschern wird nachgesagt, einen sich selbst verstärkenden RNA-Impfstoff entwickelt zu haben, der ein Replikon-Gerüst des venezolanischen Pferdeenzephalitisvirus (VEEV) verwendet, in das sie Influenza-Hämagglutinin-Gene (HA) von H5N1 (und H7N9) eingefügt haben.

Das RNA-Konstrukt wurde in einen kationischen nanostrukturierten Lipidträger verpackt und für die intranasale Sprayapplikation entwickelt.

Dies ist keine herkömmliche mRNA.

Selbstamplifizierende RNA repliziert sich in den Wirtszellen und erhöht so die Antigenproduktion nach der Verabreichung.

Obwohl das Konstrukt als replikationsdefekt beschrieben wird (es fehlen virale Strukturgenen und es kann kein sich ausbreitendes Virus bilden), handelt es sich dennoch um ein synthetisches virales System, das aus Komponenten verschiedener Viren aufgebaut ist.

Reverse Genetik & Chimärendesign

Die Plattform wurde mittels reverser Genetik hergestellt – ausgehend von Gensequenzen, die in Plasmide kloniert und anschließend durch In-vitro-Transkription RNA erzeugt wurden.

In der Praxis bedeutet dies, dass genetisches Material des Influenzavirus gezielt in einen VEEV-Replikon eingebaut wurde, wodurch ein chimäres Viruskonstrukt entstand, das sich nach dem Eindringen in die Zellen selbst vermehren kann.

Dieser Ansatz stellt die gezielte genetische Zusammenstellung von Virusbestandteilen dar, um eine spezifische biologische Wirkung zu erzielen.

Intranasale Sprayapplikation

Der Impfstoff wurde speziell für die intranasale (IN) Verabreichung entwickelt, eine Methode, die laut den Autoren zur Auslösung von Schleimhaut- und Lungenimmunantworten bei intramuskulären Impfstoffen beiträgt.

In der Studie wird über eine Verteilung im gesamten oberen und unteren Respirationstrakt berichtet, wobei ein Teil des Materials in den Magen-Darm-Trakt verschluckt wird – ein bekanntes Merkmal der intranasalen Verabreichung.

Diese Art der Verabreichung ist deshalb wichtig, weil sie ein sich selbst replizierendes RNA-System direkt auf die Atemwegsschleimhaut bringt, anstatt es auf das Muskelgewebe zu beschränken.

Das Virusziel: H5N1

Das primäre Antigenziel ist die Vogelgrippe H5N1, die in der Studie wiederholt als Bedrohung vor der Pandemie dargestellt wird.

Bei den Frettchen-Challenge-Experimenten wurde eine hohe Dosis Influenza intranasal verabreicht. Die sa-mRNA-Plattform erwies sich dabei als Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Die Studie positioniert die Plattform als schnell einsetzbar und betont Skalierbarkeit, Thermostabilität und das Potenzial zur Bevorratung – eine Sprache, die eher der Pandemievorsorge als der routinemäßigen saisonalen Impfung entspricht.

Wer hat es finanziert – und wie?

In dem Dokument wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeit „von der US-Regierung unter der Transaktionsnummer W15QKN-16-9-1002 gefördert wurde“.

W15QKN-16-9-1002 ist eine Vereinbarung über sonstige Transaktionen (Other Transaction Agreement, OTA) zwischen dem US Army Contracting Command und New Jersey, die gemäß Abschnitt 815 des National Defense Authorization Act von 2016 geschlossen wurde.

Mit der Vereinbarung wurde das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC) ins Leben gerufen, um Forschung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Bedrohungen zu finanzieren.

Wichtigste Punkte aus dem OTA-Bericht selbst:

Die Vereinbarung wird vom US Army Contracting Command im Auftrag des Verteidigungsministeriums verwaltet.

Es ermächtigt die Regierung, bestimmte Projekte auszuwählen, zu lenken und zu finanzieren, die sie für notwendig erachtet.

Der Anwendungsbereich umfasst ausdrücklich Impfstoffe, medizinische Gegenmaßnahmen und Produktionsplattformen, die für eine schnelle Reaktion auf biologische Bedrohungen konzipiert sind.

Der geschätzte Wert der im Rahmen der Vereinbarung vergebenen Projekte beträgt bis zu 10 Milliarden US-Dollar bei einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die Forschung wurde durch ein militärisches Forschungs- und Entwicklungsprogramm zur biologischen Verteidigung unterstützt, das darauf abzielt, einsatzfähige medizinische Technologien zu entwickeln.

Fazit

Der Artikel in Nature bestätigt, dass ein vom US-Militär verwaltetes Förderprogramm die Entwicklung eines intranasalen, selbstreplizierenden sa-mRNA-Impfstoffs in Sprühform unterstützte, der aus chimären viralen Konstrukten hergestellt wurde, die H5N1-Influenzagene enthalten.

Die Autoren betonen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Einsatzbereitschaft.

Dies ist nicht als routinemäßige Grippeimpfstoffstudie zu verstehen, sondern als Demonstration einer Plattform im Bereich der biologischen Verteidigung: ein synthetisches, sich selbst verstärkendes virales System, das für den schnellen Einsatz in den Atemwegen in einem zukünftigen Pandemieszenario konzipiert wurde.

In einer Zeit, in der Regierungen mittlerweile anerkennen, dass im Labor erzeugte Krankheitserreger globale Krisen auslösen können, finanzieren die Vereinigten Staaten gleichzeitig die Entwicklung chimärer Vogelgrippesysteme und die intranasalen, sich selbst replizierenden Technologien, die zu deren Bekämpfung eingesetzt werden sollen – wodurch die Grenze zwischen der Entstehung einer Pandemiegefahr und der Pandemiebekämpfung in ein und demselben militärisch gesteuerten Prozess verschwimmt.

