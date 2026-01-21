Whistleblower schleicht sich nach Davos: WEF-Klima-Insider prahlen mit Wettermanipulation – „BlackRock steht hinter uns!“

Teile die Wahrheit!

Was sie privat prahlen – wenn sie glauben, niemand hört zu – ist erschreckend.

Der Undercover-Journalist James O’Keefe hat den Schleier der Davoser Geheimhaltung durchbrochen, indem er sich verkleidete, um das Weltwirtschaftsforum zu infiltrieren und aufzuzeichnen, was die Klima-Elite flüstert, wenn sie davon ausgeht, dass keine Außenstehenden zuhören.

O’Keefe zeichnete unverblümte Eingeständnisse radikaler Eingriffe auf, die unter dem Banner des „Planetenrettens“ Souveränität bedrohen und gewöhnliche Menschen belasten.

In den Undercover-Aufnahmen aus dem Post Hotel in Davos – einem Treffpunkt für WEF-Teilnehmer – filmte O’Keefe Klima-Manager, die offen über Tabuthemen sprachen, die vom Mainstream lange lächerlich gemacht wurden.

Das Video zeigt ihn mit blonder Perücke und Sonnenbrille vor dem Veranstaltungsort, bevor er hineinschlüpft, um diese Insider zu konfrontieren oder heimlich aufzunehmen.

Klima-Manager plaudern GEHEIMNISSE über „CO₂-Steuern“, Wettermodifikation und Chemtrails aus.

Ein WEF-Klima-Elite-Mitglied, das mit Drei-Buchstaben-Behörden und @DARPA zusammenarbeitet, spricht über geheime Pläne für „künstlichen Regen“. (Freigegebene MKULTRA-Akten enthüllen „Massenverabreichung“ mit Chemtrails und Impfstoffen zur Kontrolle ganzer Bevölkerungen)

„BlackRock steht hinter uns!“

Das komplette Video in Englisch:

Zu den zentralen Enthüllungen des Beitrags gehört, dass Klima-Manager Geheimnisse über „CO₂-Steuern“, Wettermanipulation und Chemtrails preisgeben.

Ein WEF-Klima-Elite-Vertreter, der mit Drei-Buchstaben-Behörden und DARPA arbeitet, spricht über versteckte Pläne zu „künstlichem Regen“. Dieselbe Person erklärt selbstbewusst: „BlackRock ist hinter uns!“

Die Insider bringen massive Finanzakteure wie BlackRock direkt mit ihrer Agenda in Verbindung und legen nahe, dass Konzernriesen die Fäden ziehen bei politischen Maßnahmen, die Steuern und experimentelle Technologien ohne echte Zustimmung der Bevölkerung durchsetzen.

CO₂-Steuern bedeuten natürlich höhere Kosten für Treibstoff, Heizung und Waren – sie treffen arbeitende Familien am härtesten, während die Davoser Jet-Setter aus Luxussuiten predigen.

Davos bleibt ein Magnet für globalistische Manöver. Aktuelle Berichte vom WEF-Treffen zeigen anhaltende Vorstöße in den Bereichen Klimafinanzierung, KI-Regulierung und wirtschaftliche „Resets“ – oft als Zusammenarbeit verpackt, aber häufig als Top-down-Kontrolle kritisiert.

Der Einfluss von BlackRock ist allgegenwärtig, wobei CEO Larry Fink daran beteiligt ist, die Rolle des Forums nach Klaus Schwab aufzuwerten.

1 2 11 12 13

Während Trump-Ära-Politiken in den USA gegen solche Agenden gedrängt haben, treibt das internationale Publikum in der Schweiz weiterhin Maßnahmen voran, die Macht und Wohlstand zentralisieren.

Präsident Trump soll morgen eine Sonderrede beim WEF halten – sein erster persönlicher Auftritt dort seit Jahren – und führt laut Organisatoren die größte US-Delegation aller Zeiten an.

Dies geschieht vor dem Hintergrund aggressiver Schritte seiner Regierung, darunter der Austritt aus Dutzenden internationaler Organisationen, die als verschwenderisch oder die Souveränität untergrabend gelten.

WEF-Geschäftsführer Børge Brende begrüßte den Schritt mit diplomatischen Worten: „Wir freuen uns, Präsident Trump wieder begrüßen zu dürfen“, und betonte, dass „Dialog kein Luxus ist. Dialog ist wirklich eine Notwendigkeit.“

Doch die Lage ist angespannt. Trumps frühere Warnungen – Länder müssten die Produktion in die USA verlagern oder mit Zöllen rechnen – signalisieren keinen Rückzug von der „America First“-Agenda.

Ökonomen auf dem Forum erkennen einen Wandel an: Wie ein Analyst von Bain & Co. sagte, „2025 wird letztlich als das Jahr gesehen werden, in dem der neoliberale Globalismus endete und … die post-globalisierte Ära begann“, wobei die USA nationale Sicherheit über multilaterale Zugeständnisse stellen.

Trumps Präsenz bringt direkte Konfrontation in die Elite-Echokammer. Während Globalisten Zusammenarbeit propagieren, die oft US-Zugeständnisse bedeutet, verspricht seine Rede, Zölle, Rückverlagerung von Produktion und die Ablehnung von Agenden zu bekräftigen, die amerikanischen Wohlstand und Arbeitsplätze abziehen.

Handelsminister Howard Lutnick lieferte bereits während eines WEF-Panels eine scharfe Abrechnung und erklärte das Scheitern genau jener Ideologie, die das Forum lange vertreten hat.

„Der Globalismus ist im Westen und in den Vereinigten Staaten von Amerika GESCHEITERT! Es ist eine GESCHEITERTE Politik!“

Lutnick erklärte:

„Die Trump-Regierung und ich sind hier, um einen sehr klaren Punkt zu machen – Globalisierung ist im Westen und in den Vereinigten Staaten von Amerika gescheitert. Es ist eine gescheiterte Politik.

Es ist das, wofür das WEF gestanden hat: exportieren, auslagern, fernverlagern, die billigste Arbeitskraft der Welt finden und glauben, die Welt werde dadurch ein besserer Ort.“

Er betonte, dass die Globalisierung „Amerika zurückgelassen“ und „die amerikanischen Arbeiter zurückgelassen“ habe, und stellte dem das Trump-Modell gegenüber: „America First ist ein anderes Modell.“

Lutnick kritisierte zudem europäische Vorstöße für grüne Energie als Risiko, sich China zu unterwerfen, und unterstrich, wie globalistische Pläne oft Gegner bereichern – auf Kosten des Westens.

Diese Aussagen eines ranghohen Trump-Beamten, direkt im Herzen von Davos, verstärken die Botschaft: Die Ära des ungebremsten Globalismus ist vorbei.

Keine ausgelagerten Zukunftschancen mehr und kein Kniefall vor nicht gewählten Gremien.

Videos:

🚨 BREAKING: Trump Commerce Sec. Howard Lutnick just let the globalists in Davos HAVE IT, dropping truth right to their faces! „Globalism has FAILED the West and the United States of America! It’s a FAILED policy!“ 🔥🔥 „It is what the west has stood for, which is export,… pic.twitter.com/swS5MF7Cce — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 20, 2026

O’KEEFE INFILTRATES DAVOS WORLD ECONOMIC FORUM: Climate executives spill SECRETS about “Carbon Taxes,” weather modification, and chemtrails.

A WEF climate elite who works with three-letter agencies and @DARPA discusses hidden plans about “artificial rain.” “Black Rock is behind… pic.twitter.com/WW158l5rHT — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) January 20, 2026

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 21.01.2026