Aus Akten des US-Justizministeriums geht hervor, dass Elon Musk Epstein fragte, wann er an der „wildesten Party“ auf der Pädophileninsel teilnehmen solle

Neu veröffentlichte Akten des US-Justizministeriums zu Jeffrey Epstein enthüllen, dass Elon Musk in den Jahren 2012 und 2013 E-Mails mit dem verurteilten Pädophilen über mögliche Besuche auf Epsteins Privatinsel Little St. James austauschte und fragte: „An welchem ​​Tag/in welcher Nacht findet die wildeste Party auf Ihrer Insel statt?“

Epstein war bereits 2008 in Florida wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden, als diese Kontakte stattfanden.

In beiden in den Akten erwähnten Fällen scheinen die Pläne von Epstein und Musk aufgrund von Termin- oder Logistikproblemen gescheitert zu sein. Die Korrespondenz deutet jedoch darauf hin, dass Gespräche über einen Besuch der Insel stattfanden.

In einer E-Mail vom 13. Dezember 2013 schrieb Musk an Epstein: „Werde über die Feiertage in der Gegend um die Britischen Jungferninseln/St. Barthélemy sein. Gibt es eine gute Reisezeit?“

Epstein antwortete: „Jederzeit zwischen dem 1. und 8. Wir können spontan entscheiden, wenn Sie möchten. Es ist immer Platz für Sie.“

Der Austausch ging weiter, Musk teilte seinen Terminkalender mit, und der 2. Januar wurde vorläufig als Termin ausgewählt. Die Konversation endete, als Epstein schrieb, dass er in New York bleiben müsse und den Besuch daher nicht ausrichten könne.

Hilarious, it’s actually Epstein who canceled on Musk’s island visit. Musk claimed he „refused“ the invite, but he was clearly trying to go. That was for New Year’s Eve 2013. Musk is also on the calendar in for the New Year a year later. https://t.co/o4GgAtC0iS pic.twitter.com/XfJvyD07Ih — Fred Lambert (@FredLambert) January 30, 2026

Ein früherer Austausch im November 2012 zeigt, dass Epstein Musk fragte: „Wie viele Personen werden für den Hubschrauberflug zur Insel benötigt?“

Musk antwortete: „Wahrscheinlich nur Talulah und ich. An welchem ​​Tag/in welcher Nacht findet die wildeste Party auf eurer Insel statt?“

EFTA01998027 From: Elon Musk

To: Jeffrey Epstein „What day/night will be the wildest party on your island?“ pic.twitter.com/ICuWbmUkD3 1 2 11 12 13 — Funda (@RshThunder) January 30, 2026

Am 2. Januar 2013 schrieb Musk jedoch: „Die Logistik wird diesmal nicht funktionieren“, was darauf hindeutet, dass diese Reise ebenfalls nicht stattfand.

Musks langjährige öffentliche Leugnung

Musk distanzierte sich jahrelang öffentlich von Epstein. In einem Interview mit Vanity Fair im Jahr 2019 bezeichnete Musk Epstein als „offensichtlich widerlich“ und erklärte, Epstein habe „wiederholt versucht, mich auf seine Insel einzuladen. Ich lehnte ab.“

Die neu veröffentlichten E-Mails belegen keinen Besuch Musks auf der Insel. Sie bestätigen jedoch, dass direkte Kommunikation stattfand und mögliche Besuche besprochen wurden – eine Nuance, die die weit verbreitete Annahme, es habe überhaupt keine Kontakte gegeben, infrage stellt.

Weitere Korrespondenz

Die Akten des Justizministeriums enthalten außerdem eine separate E-Mail von Epsteins langjähriger Assistentin Lesley Groff, die ein Mittagessen am 25. Februar 2013 bei SpaceX zu bestätigen scheint.

Die Nachricht lautet: „Elon Musk bedankt sich für die Einladung auf die Ranch, hat aber bereits Verpflichtungen… Das Mittagessen am Montag, den 25. Februar um 13 Uhr bei Space X ist bestätigt.“

Aus den Dokumenten geht nicht eindeutig hervor, ob dieses Mittagessen stattfand und ob Musk persönlich daran teilnahm.

Ein weiterer Schriftwechsel vom März 2013 zeigt, wie Epstein Musk nach einem SpaceX-Raketenstart gratuliert; die beiden korrespondieren anschließend kurz miteinander.

Die Veröffentlichung dieser E-Mails liefert weitere Details zum Netzwerk hochrangiger Persönlichkeiten, die nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 mit ihm kommunizierten. Die Dokumente belegen weder ein strafbares Fehlverhalten Musks noch bestätigen sie einen Besuch auf der Insel. Sie zeigen jedoch, dass Musk und Epstein in direktem Kontakt standen und mögliche persönliche Treffen besprachen.

Ein Vertreter von Musk und seinem Unternehmen für künstliche Intelligenz, xAI, reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 03.02.2026