Die geheimnisvollen Hybridwesen, die auf dem Schwarzen Obelisken von Salmanassar abgebildet sind

Der Schwarze Obelisk Salmanassars III. ist eines der faszinierendsten Artefakte des neuassyrischen Reiches. Er wurde 1846 von Sir Austen Henry Layard entdeckt und ist einer von nur zwei vollständig erhaltenen neuassyrischen Obelisken, die bisher gefunden wurden.

Dieses perfekt erhaltene Monument erinnert an 31 Regierungsjahre von König Salmanassar III., der von 858 bis 824 v. Chr. regierte. Es wurde 825 v. Chr. als öffentliches Denkmal auf dem zentralen Platz von Nimrud (dem biblischen Kalach oder antiken Kalhu) im heutigen Irak errichtet. Nach seiner Entdeckung wurde es in das Britische Museum überführt, wo es sich noch heute befindet.

Der vierseitige Obelisk besteht aus schwarzem Kalkstein und ist knapp zwei Meter hoch. Jede Seite weist fünf vertikal angeordnete Tafeln auf, insgesamt also 20.

Sie zeigen fünf unterworfene Könige, die Tribut darbringen und sich vor König Salmanassar verneigen. Die Tributzahlungen jedes einzelnen Königs sind auf vier Tafeln rund um das Monument dargestellt und werden darüber in Keilschrift beschrieben.

Abbildung 1: Schwarzer Obelisk von Salmanassar III. im Britischen Museum, schwarzer Kalkstein, ca. 827 bis 824 v. Chr., Nimrud, Irak.

Die wirklich faszinierenden Details dieses Obelisken finden sich auf dem dritten Feld von oben, das die Tributgaben eines ungenannten Herrschers von „Musri“ darstellt.

Früher nahmen Historiker an, Musri sei ein Königreich im Nordirak gewesen, doch heute gilt es als anerkannt, dass es sich um eine neuassyrische Bezeichnung für Ägypten handelte, phonetisch ähnlich dem hebräischen „Mizraim“, dem klassischen Arabisch „Misr“ und dem ägyptisch-arabischen „Masr“. (Pyramiden aus Beton – Konnten die alten Ägypter Granit Schmelzen? (Video))

Was also brachte dieser unterworfene König Ägyptens (nicht unbedingt der Pharao) Salmanassar III. um das 9. Jahrhundert v. Chr. als Tribut? Mensch-Tier-Hybride, die neben anderen, leicht erkennbaren Tieren dargestellt sind! Die Hybriden sind kleiner als Menschen und werden wie Haustiere angekettet gehalten.

Abbildung 2: Tributzahlungen des Königs von Musri (Ägypten) an Salmanassar III. Bildnachweis: Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0

Dieses Bild zeigt zwei an Ketten gefesselte, menschlich-tierische Hybridwesen. Beide haben menschenähnliche Köpfe und Arme, aber tierähnliche Hinterbeine und einen Schwanz.

Sie scheinen auf ihren Hinterbeinen stehen oder gehen zu können. Man könnte meinen, sie sähen aus wie eine Miniaturausgabe einer Sphinx – ein überraschender Gedanke, denn gilt die Sphinx nicht als mythologisches Wesen?

Ein weiteres Bildfeld zeigt drei Mensch-Tier-Hybriden, von denen zwei an Seilen gehalten werden. Diese Hybriden scheinen sich auf ihren Hinterbeinen recht wohlzufühlen und ähneln bis auf ihren langen Schwanz sehr dem Menschen. Einer der Hybriden sitzt auf der Schulter eines Mannes, was darauf hindeutet, dass sie Menschen gegenüber freundlich gesinnt und trainierbar sind.

Sie erinnern an die Satyrn der griechischen Kunst und die Vanaras indischer Legenden, was uns erneut darüber nachdenken lässt, wie solche sogenannten mythischen Wesen im 9. Jahrhundert v. Chr. von einem ägyptischen König als Tribut angeboten werden konnten.

Abbildung 3: Tributzahlungen des Königs von Musri (Ägypten) an Salmanassar III. Bildnachweis: Osama Shukir Muhammed Amin, CC BY-SA 4.0

Es ist wichtig zu bedenken, dass der Schwarze Obelisk Salmanassars III. ein königliches Monument war, das eigens dazu diente, die verschiedenen Tributzahlungen an König Salmanassar während seiner Regierungszeit zu dokumentieren. Er wurde vermutlich von den königlichen Schreibern in enger Zusammenarbeit mit den königlichen Bildhauern geschaffen. Hier war kein Platz für Fantasie, religiöse Symbole oder metaphorische Darstellungen. Ebenso wenig konnte es sich ein Bildhauer leisten, einem Gefangenen einen Schwanz anzufügen, nur weil er ihn persönlich nicht mochte. Die neuassyrischen Könige waren nicht für ihren Humor bekannt, und jede Abweichung oder jeder Scherz wäre streng bestraft worden.

Worauf ich hinauswill, ist Folgendes: Wenn ein königliches Denkmal Mensch-Tier-Hybridwesen zeigt, die als Tribut empfangen wurden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich existierten. Und nur weil solche Wesen heute nicht mehr existieren, erscheint uns dieser Gedanke so unglaublich.

Diese Art von Mensch-Tier-Hybriden werden im apokryphen Buch Jaschar erwähnt . In Kapitel 36 findet sich die Geschichte, wie Anah die Esel seines Vaters hütete und sie zu einer der Wüsten am Meeresufer, gegenüber der Wildnis, führte. Während er sie fütterte, zog von der anderen Seite des Meeres ein heftiger Sturm auf, der die dort grasenden Esel erfasste, und sie alle blieben wie angewurzelt stehen.

31. Danach kamen etwa einhundertzwanzig große und schreckliche Tiere aus der Wüste jenseits des Meeres und kamen alle zu dem Ort, wo die Esel waren, und ließen sich dort nieder.

32. Diese Tiere hatten von der Mitte abwärts die Gestalt von Menschenkindern, von der Mitte aufwärts aber glichen einige Bären, andere wiederum Kephas. Ihre Schwänze reichten zwischen ihren Schultern bis zur Erde, wie die Schwänze der Ducheephat. Diese Tiere kamen, bestiegen die Esel und ritten auf ihnen, führten sie fort, und sie zogen fort bis auf den heutigen Tag.

33. Eines dieser Tiere näherte sich Ana, schlug ihn mit seinem Schwanz und floh dann von dort.

34. Als Ana dies sah, fürchtete er sich sehr um sein Leben und floh in die Stadt.

35. Er erzählte seinen Söhnen und Brüdern alles, was ihm widerfahren war, und viele Männer machten sich auf die Suche nach den Eseln. Aber sie konnten sie nicht finden, und Anah und seine Brüder gingen von diesem Tag an nicht mehr an diesen Ort, denn sie fürchteten sehr um ihr Leben.“[1]

Es gibt dokumentierte Belege dafür, dass bis zum späten ersten Jahrtausend v. Chr. in einigen Teilen der Welt bizarre, menschlich-tierische Mischwesen existierten. Einer der interessantesten Berichte stammt von dem griechischen Arzt Ktesias, der am Hofe des persischen Königs Artaxerxes II. wirkte. Er verfasste das Buch „ Indica“ , das auf verschiedenen Erzählungen basiert, die Besucher und Reisende aus Indien und anderen Teilen der Welt an den persischen Hof brachten. Plinius der Ältere zitiert Ktesias und schreibt:

„Ktesias berichtet, dass unter diesen Äthiopiern ein Tier lebt, das er Mantichora nennt. Es hat drei Zahnreihen, die wie die Zähne eines Kamms ineinandergreifen, ein menschliches Gesicht und Ohren, azurblaue Augen, ist blutrot, hat den Körper eines Löwen und einen Schwanz, der in einem Stachel endet, ähnlich dem eines Skorpions. Seine Stimme ähnelt dem Klang einer Mischung aus Flöte und Trompete; es ist außerordentlich schnell und frisst besonders gern Menschenfleisch.“[2] Bücherregale

Ktesias berichtete auch von ähnlichen Mischwesen, die in den Bergregionen Indiens gefunden wurden. Plinius zitiert Ktesias in seiner Naturalis historia und schreibt:

„Es gibt auch Satyrn in den Bergen im Osten Indiens… das ist ein extrem schnelles Tier, das sich manchmal auf allen Vieren fortbewegt und manchmal aufrecht geht, wie die Menschen; wegen ihrer Schnelligkeit werden nur die Alten oder Kranken gefangen.“[3]

Der Satyr in der obigen Beschreibung könnte sich natürlich auf den Mande Burung beziehen, das Gegenstück zum Yeti, der in den Bergen Ostindiens, im Bundesstaat Meghalaya, lebt. Was er mit Sicherheit nicht beschreibt, ist der „Affe“, ein Tier, das in Indien jedem bekannt ist und wohl kaum Interesse weckt.

Die Berichte des Ktesias lassen darauf schließen, dass Mensch-Tier-Hybriden, wie sie auf dem Schwarzen Obelisken Salmanassars III. abgebildet sind, um das 5. Jahrhundert v. Chr. in Äthiopien und Indien existiert haben könnten und daher im 9. Jahrhundert v. Chr. von einem ägyptischen König als Tribut dargebracht worden sein könnten.

Ein weiterer interessanter Vorfall wurde im 2. Jahrhundert n. Chr. vom griechischen Historiker Plutarch aufgezeichnet. In seiner Vita Sullas schrieb er , dass die Soldaten des römischen Feldherrn Sulla im Jahr 89 v. Chr. während eines Feldzugs in Griechenland einen schlafenden Satyr gefangen genommen hatten.[4] Sullas Männer brachten den Satyr zu ihm, und er versuchte, ihn zu befragen, doch dieser gab ein unverständliches Geräusch von sich, eine Mischung aus Pferdewiehern und Ziegenblöken.

Aus solchen Berichten geht hervor, dass Satyrn möglicherweise keine Fabelwesen sind, wie allgemein angenommen wird, sondern Mischwesen, die bis zum Beginn der christlichen Zeitrechnung lebten und kurz darauf aufgrund der sich verändernden Umweltbedingungen ausstarben. Millionen von Tieren sind im Laufe der Zeit ausgestorben, warum also nicht auch Sphinxen und Satyrn? Oder sind sie vielleicht gar nicht ausgestorben, sondern haben sich in Berghöhlen und unterirdische Grotten zurückgezogen, wo sie nun in einer Art Winterschlaf verharren, bis die Bedingungen für ihr Erwachen günstig sind?

Die Frage ist: Wenn diese Wesen tatsächlich in der Vergangenheit gelebt haben, wie haben sie sich entwickelt? Wir wissen, dass menschliche DNA nicht mit der von Tieren kompatibel ist, was bedeutet, dass wir eine Beteiligung des Menschen daran so gut wie ausschließen können. Was sagen die alten Texte und Überlieferungen dazu?

Über den Ursprung der Sphinx ist wenig bekannt. Wir wissen, dass sie stets als Beschützerin oder Wächterin eines heiligen Ortes galt und üblicherweise paarweise beidseitig des Eingangs zu Tempeln, Palästen oder Gräbern dargestellt wurde. Dieser Brauch wurde weltweit konsequent beibehalten, überall dort, wo Sphinxen in Kunst und Architektur abgebildet sind – in Ägypten, Griechenland, Mesopotamien, Indien und Südostasien.

Hinsichtlich ihres Aussehens bestehen zwischen den Kulturen leichte Unterschiede. In Griechenland war die Sphinx im Allgemeinen weiblich und besaß Flügel. In Mesopotamien wurde die Sphinx Lamassu genannt . Sie vereinte Merkmale von Mann und Stier und wurde typischerweise mit Flügeln dargestellt. Kolossale Lamassu-Statuen wurden paarweise an den Eingängen der Königspaläste und Städte aufgestellt. Interessanterweise ist der Lamassu auf vielen Rollsiegeln aufrecht stehend abgebildet, wie er den stilisierten „heiligen Baum“ verehrt, was darauf hindeutet, dass er eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Bevölkerung spielte.

Abbildung 4: Eine gigantische Lamassu-Skulptur, flankiert von einer ebenso großen Skulptur des Gilgamesch, der einen Löwen umklammert. Aus dem Thronsaal Sargons II. in Khorsabad. Louvre, Paris. Bildnachweis: Sailko, CC BY-SA 3.0.

Abbildung 5: Neuassyrischer Rollsiegel aus dem 9. bis 7. Jahrhundert v. Chr., der zwei bärtige Stiermenschen zeigt, die zu beiden Seiten eines heiligen Baumes stehen, über dem die geflügelte Scheibe des Assur schwebt. Quelle: Metropolitan Museum of Art, gemeinfrei.

In Indien wurde die Sphinx Purusha-Mriga oder Kimpurusha genannt . Sie wurde sowohl stehend an den Eingängen von Tempeln als auch aufrecht vor einem Shiva-Linga dargestellt. Der Shiva-Linga, eine Steinsäule, die den Gott Shiva symbolisiert, gilt als Weltenachse und ist konzeptionell dem stilisierten „heiligen Baum“ auf mesopotamischen Rollsiegeln gleichzusetzen.

Es ist offensichtlich, dass der mesopotamische Lamassu oder der indische Purusha-Mriga, wenn er aufrecht steht, den auf dem Schwarzen Obelisken von Salmanassar III. dargestellten Mischwesen recht ähnlich sieht.

Abbildung 6: Ein Paar indischer Sphinxen, die einen Shiva-Linga verehren. Bildnachweis: Raja Deekshithar.

Leider gibt es nur sehr wenige Überlieferungen zur Sphinx, weshalb wir nichts über ihre Herkunft oder Abstammung wissen. Im Falle der Satyrn hingegen liegen deutlich mehr Informationen vor, die auf ein genetisches Experiment der Götter vor 7000 v. Chr. hindeuten, mit dem diese seltsamen Mischwesen erschaffen wurden.

In der griechischen Kunst wurden Satyrn mit Pferdeohren und -schwänzen dargestellt, doch ihre Gesichter glichen denen von Menschen, und sie trugen lange Bärte. Tatsächlich waren Satyrn, abgesehen von Ohren und Schwanz, in jeder Hinsicht völlig menschlich. Sie gingen aufrecht wie Menschen, spielten Aulos (Doppelflöte), Leier und andere Musikinstrumente, tranken Wein und tanzten fröhlich im Gefolge des Dionysos, zusammen mit den Mänaden, den tanzenden Nymphen.

Ich bin überzeugt, dass ein Satyr, der sich die Ohren mit langem, wallendem Haar bedeckt und einen Anzug trägt, in jedem modernen Orchester unkenntlich wäre. Wer weiß, vielleicht weilen sie ja schon unter uns!

Abbildung 7: Ein Satyr spielt den Aulos zur Unterhaltung des Dionysos, um 480 v. Chr. Bildnachweis: Jean Pierre Dalbéra, CC BY 2.0.

Abbildung 8: Dionysos sitzt auf einem Hocker und hält einen Weinbecher, unterhalten von zwei tanzenden Satyrn, ca. 510–500 v. Chr. Bildnachweis: ArchaiOptix CC BY-SA 4.0.

Pan war der Anführer der Satyrn im Gefolge des Dionysos und Feldherr seines Heeres während dessen Feldzügen. Er besaß ein außergewöhnliches musikalisches Talent und gilt als Erfinder der Panflöte. In einem orphischen Hymnus an Pan heißt es: „Nur am Abend, wenn er (Pan) von der Jagd zurückkehrt, erklingt sein Ton, süß und leise auf seiner Schilfflöte: Nicht einmal sie konnte ihn an Melodie übertreffen – jener Vogel, der im blütenreichen Frühling sein Klagelied erklingt und honigsüß zwischen den Blättern singt.“[5]

Interessanterweise wurde Pan als Halbgott angesehen, da er der Sohn des Hermes war, und er wurde in Höhlen und Grotten als Gott der Wildnis, der Weiden, der Haine, der Herden, der Musik und der Fruchtbarkeit verehrt.

Die Satyrn der griechischen Kunst entsprechen den Vanaras der indischen Legenden, die Rama auf seinen Feldzügen begleiteten. Die Vanaras hatten affenähnliche, bartbedeckte Gesichter, behaarte Körper und einen langen Schwanz. Sie gingen jedoch aufrecht wie Menschen und ähnelten ihnen in Sprache und Sitten.

Der mächtigste der Vanaras war Hanuman. Wie Pan war er ein Halbgott, da er der Sohn des Windgottes Pavana war und daher als „Pavan-putra Hanuman“ bekannt wurde. Hanuman war zudem musikalisch hochbegabt und ein herausragender Sitarspieler. Einer der vier Stile der indischen (hindustanischen) klassischen Musik ist nach ihm benannt.

Abbildung 9: Hanuman mit erhobener rechter Hand und einem Zweig in der linken. Ramachandra-Tempel, Hampi. Bildnachweis: G41rn8, CC BY-SA 4.0.

Abbildung 10: Rama mit Hanuman (oder Sugriva). Srivaikuntam-Tempel, Tamil Nadu. Bildnachweis: Sowrirajan s, CC BY 2.0.

Als der bekannte Gelehrte und Philologe Sir William Jones 1783 als Richter am Obersten Gerichtshof nach Kalkutta in Indien kam, bemerkte er sofort die auffälligen Parallelen zwischen Dionysos und Rama und verfasste einen Artikel, in dem er diese Zusammenhänge näher erläuterte, die ich in meinem Buch Yuga Shift ausführlich besprochen habe .

Mehrere griechische Historiker schrieben, Dionysos sei auf dem Berg Meros in Indien geboren worden, nahe der Stadt Nysa, von der sich sein Name Dionysos (Gott von Nysa) ableitet. Rama und sein Gefolge der Vanaras zogen offenbar nach Westen und verbreiteten dort eine Mysterienreligion, in der die Gottesbegegnung durch rituelle Ekstase erreicht wurde. Dies ist nicht verwunderlich, da Rama ein großer Verehrer Shivas war und viele Elemente der dionysischen Riten – wie die langen Prozessionen, der Konsum von Rauschmitteln, rituelle Tänze, die Verwendung von Schlangen und phallischen Kultgegenständen – noch heute mit der Verehrung Shivas verbunden sind.

Nach den Eroberungen Alexanders des Großen schrieben die griechischen und römischen Historiker Plinius, Solinus und Arrian über indische Sitten und Gebräuche. Ihre Schriften belegen, dass die Inder ihre Könige ab 6776 v. Chr. zählten, beginnend mit einem Herrscher, den sie mit dem griechischen Dionysos oder dem römischen Bacchus identifizierten. Da wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen können, dass es sich bei Dionysos oder Bacchus tatsächlich um Rama handelt, bedeutet dies, dass Satyrn oder Vanaras bereits seit dieser fernen Zeit die Welt bevölkerten.

Dies führt uns zur entscheidenden Frage: Wie entstand dieses seltsame Volk der Vanaras? Laut Ramayana paarten sich die Götter, Weisen und andere himmlische Wesen mit den Tieren der Wälder, um mächtige Nachkommen zu zeugen, die Rama in seinem Kampf gegen die Rakshasas, also die Riesen, beistehen sollten. Zum Beispiel…

„Als Brahma so zu ihnen sprach, willigten die Götter in seinen Befehl ein und begannen daraufhin, Söhne in Gestalt von Affen zu zeugen.“6

„So haben die Götter Tausende solcher tapferer und gestaltwandelnder Affen hervorgebracht, die mit ihrer unermesslichen Stärke und Tapferkeit zur Vernichtung des zehnköpfigen Dämons Ravana erscheinen.“[7]

Die Götter waren also an der Erschaffung des Vanara-Volkes beteiligt. Wer diese Götter waren, darüber möchte ich hier nicht spekulieren, außer dass die Überlieferungen der meisten Kulturen sie als außerirdische, „humanoide“ Wesen von großer Macht darstellen, die in grauer Vorzeit auf die Erde kamen. Als wahrscheinlichster Ursprungsort wird der Sternhaufen der Plejaden genannt.

Aber haben sich die Götter tatsächlich mit den Waldtieren fortgepflanzt, um die Vanaras zu erschaffen, oder haben sie fortgeschrittene Techniken der Genmanipulation angewendet? Wahrscheinlich Letzteres, denn das ist die Methode, die die Götter laut dem mesopotamischen Schöpfungsepos Enuma Elish für die Erschaffung der Menschen angewandt haben .

Das Enuma Elish berichtet, dass die Götter zu Beginn auf der Erde lebten und sich abmühten, Flüsse, Seen, Berge und andere Elemente des Ökosystems zu erschaffen, damit unser Planet bewohnbar wurde. Nachdem Marduk Tiamat, die monströse Meeresschlange, getötet hatte, wollte er den Menschen erschaffen, damit dieser die Arbeit der Götter übernehmen und die Götter ruhen konnten. Enki (oder Ea), der Herr der Unterwelt, erschuf daraufhin den Menschen aus dem Blut von Qingu, einer der Unterweltgottheiten, die Tiamat zum Aufstand gegen die Götter angestiftet hatten. Dies sind die genauen Zeilen aus dem Enuma Elish :

27 Die Igigi, die großen Götter, antworteten ihm (Marduk),

28 das heißt Lugaldimmerankia, der Ratgeber der Götter, der Herr:

29 „Qingu ist es, der den Krieg angezettelt hat,

30 der Tiamat zum Aufruhr verleitet und die Schlacht entfacht hat.“

31 Sie fesselten ihn und führten ihn vor Ea (Enki).

32 Sie vollstreckten die Strafe an ihm und durchtrennten seine Blutgefäße.

33 Aus seinem Blut erschuf er (Ea) die Menschheit,

34 die er zum Dienst an den Göttern verpflichtete und die Götter befreite. [8]

Obwohl der Text dies nicht explizit erwähnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Enki Qingus DNA aus seinem Blut extrahierte und sie so veränderte, dass er Menschen erschaffen konnte. Dies würde erklären, warum die „Götter“ sich mit Menschen paaren und Halbgötter zeugen konnten, wie so viele alte Texte behaupten. Die DNA der Götter muss der menschlichen DNA sehr ähnlich sein, da eine Kreuzung zwischen verschiedenen Arten, insbesondere für Menschen, unmöglich ist.

Die Götter könnten auch bestimmte genetische Sequenzen in der menschlichen DNA deaktiviert haben, die wir heute als „Junk-DNA“ oder „nicht-kodierende DNA“ bezeichnen und die für keine Proteine ​​codiert. Unglaubliche 98 % des menschlichen Genoms bestehen aus Junk-DNA! In meinem Buch „Yuga Shift“ habe ich die These aufgestellt, dass Yogis oder spirituelle Adepten in den höheren Yugas Teile der Junk-DNA aktivieren und dadurch viele „Yoga-Siddhis“ oder magische Kräfte erlangen konnten, die in den vedischen Texten erwähnt werden – wie etwa die Vergrößerung oder Verkleinerung der Körpergröße oder des Körpergewichts, Unsichtbarkeit oder Gestaltwandlung, Heilung durch Gesang usw. All diese Fähigkeiten erscheinen uns heute mythisch, da wir die spirituellen Praktiken vergessen haben, die die Junk-DNA aktivieren können. Doch in der Vergangenheit mag dies ganz anders gewesen sein.

Wenn die Götter die Menschen durch Genmanipulation erschaffen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein ähnlicher Prozess auch bei der Erschaffung der Vanaras, Satyrn, Sphinxen und vieler anderer magischer Mischwesen angewendet wurde, die in der antiken Kunst und Architektur dargestellt sind. Mit anderen Worten: Die Erschaffung dieser rätselhaften Mischwesen war ein genetisches Experiment der Götter.

Eine der Fragen, die sich stellt, wenn wir über die Möglichkeit sprechen, dass vor einigen tausend Jahren Hybridwesen auf unserem Planeten existierten, ist: Warum haben wir keine Fossilien von ihnen gefunden?

Wir sollten bedenken, dass wissenschaftlichen Schätzungen zufolge über 99 % aller jemals auf der Erde existierenden Arten – insgesamt über fünf Milliarden – ausgestorben sind. Die überwiegende Mehrheit der ausgestorbenen Arten wird nie wissenschaftlich dokumentiert. Eine typische Art stirbt innerhalb von 10 Millionen Jahren nach ihrem ersten Auftreten aus.

Relativ gut erhaltene Fossilien von Tieren zu finden, die in den letzten 12.000 Jahren (also nach der Eiszeit) lebten, ist nahezu unmöglich, da Tiere im Gegensatz zu Menschen nicht bestattet wurden und ihre Überreste zerstört, erodiert und weggespült wurden. Zwar wurde in Ägypten Mumifizierung praktiziert, jedoch nur für die Haustiere der Pharaonen und einige wenige, den Göttern heilige Tiere.

Bei Mischwesen wäre der Fund von Teilresten nutzlos. Findet man einen Teil des Oberkörpers, würde dies als menschliches Fossil gewertet. Findet man hingegen einen Teil des Unterkörpers, würde dies als Tierknochen interpretiert werden. Findet man Teile von beidem, deutet dies auf einen Menschen und sein Haustier hin, das mit ihm bestattet wurde.

Geht man jedoch nach den erhaltenen Texten und archäologischen Darstellungen, so scheinen diese Hybridwesen in der Vergangenheit existiert zu haben, und ihre DNA könnte sich im Laufe der Zeit durch die Anhäufung schädlicher genetischer Mutationen verschlechtert haben. Infolgedessen starben sie entweder allmählich aus oder zogen sich an einen verborgenen Ort zurück, etwa in Berghöhlen oder unterirdische Grotten, wo sie möglicherweise bis zur Rückkehr günstigerer Bedingungen verharren.

Der Schwarze Obelisk Salmanassars III. belegt, dass einige dieser Mischwesen im 9. Jahrhundert v. Chr. noch existierten. Sie waren zu dieser Zeit kleiner geworden und wurden von Menschen gefangen und möglicherweise als Haustiere gehalten. Ihre Zahl dürfte jedoch bis dahin erheblich zurückgegangen sein, sodass sie zu seltenen oder exotischen Tieren wurden und Königen als Tributgaben dargebracht wurden

Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 29.01.2026