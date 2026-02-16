Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Ostdeutschland: Abspaltung vor Kriegsbeginn? Hunger in Deutschland?

In Fatima drohte Maria mit der Verbreitung der Irrtümer Russlands (Sozialismus, Marxismus, Kommunismus), wenn die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz nicht rechtzeitig stattfände. Diese Entwicklung ist im Westen sicher zu beobachten. Der Sozialismus greift um sich und infiziert die ganze Welt, und das hat Folgen, denn er funktioniert nicht…

»Schmähungen, Schimpftiraden, Faustschläge: Immer mehr Politiker werden laut offiziellen Zahlen Opfer von Angriffen aggressiver Bürger. Besonders die Attacken auf Mitglieder der Ampelparteien sind gestiegen.« Der Spiegel , 2023

Die Corona- Krise hat Tausende in den Selbstmord getrieben, den Mittelstand ruiniert und Deutschland mindestens 1.500 Mrd. Euro gekostet– und uns somit wirtschaftlich erledigt. Auch die Billionen an Sozialleistungen sind nicht mehr auf Jahrzehnte zu leisten. Der Unmut in der Bevölkerung nimmt zu:

Es ist die politische Klasse selbst, die den Glauben an die Demokratie untergräbt. Wie sonst könnte man erklären, dass Bürgerkriege gleichzeitig in demokratischen Staaten wie Italien, Frankreich und Deutschland ausbrechen? Wirtschaftliche Not allein führt nicht zu Bürgerkriegen; es bedarf auch eines tiefen Misstrauens gegenüber der Regierung.

Irlmaier prophezeit ein goldenes Zeitalter nach den Katastrophen, inklusive der Wiederkehr der Monarchie. Man fragt sich, wie das möglich sein soll? Gemäß der europäischen Prophetie ist die Antwort recht simpel: Die Politiker versagen so gründlich, dass das Vertrauen in die Demokratie zerstört wird.

Insbesondere für Deutschland, Italien und Frankreich sind vor dem Weltkrieg Ausschreitungen, anarchistische und bürgerkriegsähnliche Zustände prophezeit. Auch der Zusammenbruch des Euro wird sehr wahrscheinlich in diese Revolutionen hineinspielen, weil das ja ebenfalls all diese Länder gleichzeitig treffen wird.

Wohlstand war das einzige, das die BRD zusammen hielt. Sie war aber bereits bei Aufnahme der DDR 1989/90 wirtschaftlich schon nicht mehr gesund und musste nun noch dazu das von Kommunisten heruntergewirtschaftete Mitteldeutschland wieder hochpäppeln. Dann kam die EU mit ihren südlichen Pleiteländern, die „Bankenrettung“ 2008, die „Euro-Rettung“, die „Griechenland-Rettung“, Millionen von Migranten und Corona hat Deutschland den Rest gegeben. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier: Der Countdown, der nun zu über 70% erfüllt ist…)

War die BRD nach dem Zweiten Weltkrieg bereits mit nie enden wollenden Reparationsleistungen an alle Kriegsteilnehmer äußerst belastet, so muss Deutschland heute noch die gesamte EU und Teile der Dritten Welt finanzieren.

Die Vertreibung von Millionen Deutschen, die grausame Teilung Deutschlands in Ost- und West durch die Alliierten, und die finanzielle Ausbeutung durch Drittstaaten wurde übrigens ebenfalls geweissagt. Im prophetischen Lied der Linde aus dem Jahre 1850 heißt es:

„Fremden Völkern front dein Sohn als Knecht,

tut und läßt, was ihren Sklaven recht,

grausam hat zerrissen Feindeshand,

eines Blutes, einer Sprache Band.

Zehre, Magen, zehr´vom deutschen Saft,

bis mit einmal endet deine Kraft,

krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin,

Deutschlands Elend ist der Welt Ruin.“

Und Deutschlands Kraft endet. Die Wirtschaftskraft fußt in erster Linie nicht auf Großkonzernen, sondern dem Mittelstand, und dem geht es nun an den Kragen.

Die Menschen verarmen, Mieten steigen, sie müssen an ihr Erspartes und die Industrie wandert ab. Zudem ist Europa zu einem religiösen Pulverfass geworden, und bestätigen wird auch in diesem Punkt wieder die Prophetie, die von kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem islamischen Kulturkreis auf deutschem Boden spricht.

Irlmaier hatte in den 50-er Jahren eine seltsame Vision, die er folgendermaßen beschrieb: „Am Rhein sehe ich einen Halbmond, der alles verschlingen will. Die Hörner der Sichel wollen sich schließen. Was das bedeutet, weiß ich nicht.“

Teile Deutschlands werden laut einiger Prophezeiungen bei Kriegsausbruch nicht mehr zur BRD gehören und aufseiten Russlands gegen den Westen kämpfen. In den sozialen Netzwerken wird die Unzufriedenheit mit dem „Westen“ immer spürbarer, und Sympathien für Putin sind deutlich zu vernehmen, besonders bei den Ostdeutschen.

Deutschlands Teilstaaten der ehemaligen DDR und BRD wurden niemals wirklich ein geeintes Land. Trotz der Wiedervereinigung 1990 ist da immer noch ein tiefer Graben. Ich halte es für möglich, dass sich Teile Ost-Deutschlands tatsächlich den Russen wie prophezeit anschließen werden. Dies sagten voraus: der katholische Pfarrer aus Baden (1923), Elena Leonardi (1970er Jahre), Hl. Pfarrer von Ars (19. Jh.), Antonius von Aachen (18. Jh.), und andere. Im Lied der Linde von 1850 heißt es nach den Katastrophen: „Gottes Held, ein unzertrennlich Band schmiedest du um alles deutsche Land.“

Dass der große Monarch, der hier als „Gottesheld“ bezeichnet wird, alle deutschen Gebiete für immer vereinigen würde, deutet darauf hin, dass es vor seinem Machtantritt nach Krieg und Finsternis als Herrscher über Europa zu einer Teilung Deutschlands gekommen ist. Im Lied der Linde ist ja Deutschlands Kollaps geweissagt worden: „Zehre, Magen, zehr‘ vom deutschen Saft, bis mir einmal endet deine Kraft, krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, Deutschlands Elend ist der Welt Ruin. Ernten schwinden doch die Kriege nicht, und der Bruder gegen Bruder ficht.“

Das alles deutet auf wirtschaftlichen Kollaps hin, an dessen Ende die Deutschen gegeneinander kämpfen würden. Über die Zeit nach der Finsternis heißt es:

„Deutschland hat sich vereinigt aus seinem unablässigen Zwist und wieder einen Bund geschlossen, fester als der alte (Anm.: von 1990), welcher in Trümmer gegangen…“ Hanns Tobias Velten,1865

In einer weiteren Prophezeiung heißt es, vor dem Krieg würde man das Kreuz wieder hervorholen, aber es sei zu spät und die Katastrophen seien nicht mehr aufzuhalten. Das kann sich nicht auf das atheistische Ost-Deutschland beziehen, denn dort gibt es nach Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft keinen Glauben mehr.

Demzufolge würde sich Westdeutschland nach der Revolution auf seine christlichen Wurzeln besinnen, und Ost-Deutschland auf seine sozialistische Vergangenheit. Die Skandale des angeblichen „Westens“, bestätigen die Ostdeutschen in ihren traditionellen Ressentiments, und das alte Feindbild ist überaus lebendig. Die untere Grafik zeigt das Wahlverhalten der Deutschen 2023 laut Statista.

So wählt die überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen die (vermeintlich) patriotische AfD. Die scharfe Trennung zwischen Ost und West ist unübersehbar. Allerdings ist der AfD-Patriotismus nicht den westlichen Werten verbunden (Christentum, freie Marktwirtschaft), sondern ist nach Osten orientiert. Die AfD sucht das Heil nicht in der erfolgreichen alten BRD mit ihren christlichen Werten und freier Marktwirtschaft, die seit dem roten Globalisierungs-Kanzler Schröder und der ostdeutschen Merkel zunehmend verloren gegangen ist, sondern ganz woanders: „Hätte er die Wahl“, so der AfD Spitzenpolitiker Bernd Höcke, dann würde er die Deutschen nicht dem Imperium der USA zuschlagen, sondern „dem traditionellen Osten“ – und damit gemeint ist an die Seite der Russen. Diese Homepage wurde 2022 begonnen, und die Idee, dass Deutschland sich noch einmal teilen könnte, erschien absurd. Genauso abwegig, wie 2015 ein Krieg mit Russland erschien. Aber im März 2024 wird auch eine erneute Teilung Deutschlands denkbar: Die Affäre um abgehörte Planspiele deutscher Offiziere über den Einsatz deutscher Lenkflugkörper („Taurus“) gegen Russland. Die Taurus Affäre als geplanter Angriff auf russisches Territorium könnte die „2 + 4 Verträge“ nichtig machen, auf denen die Wiedervereinigung beruht. Der Osten des vertragsbrüchigen Deutschlands würde dann wieder offiziell zur russischen Besatzungszone werden. So fragt auch Peter Haisenko: Gefährdet das abgehörte BW-Gespräch den Bestand der BRD? Auch Pläne der NATO in Rostock eine Basis zu errichten, würden den 2 + 4 Vertrag aufkündigen. Hunger in Deutschland?