Eine neue internationale Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass fast vier von zehn Krebsfällen weltweit durch die Reduzierung der Exposition gegenüber bekannten, veränderbaren Risikofaktoren verhindert werden könnten.

Auf Tabakkonsum waren etwa 15 % der neuen Krebsfälle zurückzuführen, auf Infektionen etwa 10 % und auf Alkoholkonsum etwa 3 %. Schätzungsweise 7,1 Millionen Krebsdiagnosen im Jahr 2022 werden mit 30 vermeidbaren Risikofaktoren in Verbindung gebracht.

Die von der WHO und ihrer Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) durchgeführte Studie analysierte Krebs- und Expositionsdaten aus 185 Ländern, um zu beurteilen, wie Lebensstil-, Umwelt- und Infektionsfaktoren zum Krebsrisiko beitragen.

Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs machten fast die Hälfte der Fälle aus, die auf veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen waren, die häufig mit Rauchen, Alkoholkonsum und Infektionen wie HPV, Hepatitis B und C sowie Helicobacter pylori in Verbindung standen .

Forscher und Experten sind sich einig, dass stärkere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und einfache Änderungen des Lebensstils, wie der Verzicht auf Tabak, die Einschränkung des Alkoholkonsums, die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts, regelmäßige körperliche Aktivität und die Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen, die weltweite Krebsbelastung deutlich verringern könnten.

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihrer Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) durchgeführte Studie analysierte Krebsinzidenzdaten aus 185 Ländern und verglich sie mit globalen Expositionsdaten für die identifizierten Risikofaktoren.

Hanna Fink, Studienautorin und Forscherin in der Abteilung für Krebsüberwachung der IARC, fand zusammen mit anderen Forschern heraus, dass Lungen-, Magen- und Gebärmutterhalskrebs zusammen fast die Hälfte der Fälle ausmachen, die mit beeinflussbaren Risikofaktoren in Verbindung stehen. Viele dieser Krebsarten wurden mit Infektionen durch Viren und Bakterien assoziiert, darunter humane Papillomviren (HPV), Hepatitis B und C sowie Helicobacter pylori , ein Bakterium, das die Magenschleimhaut infiziert.

Rauchen war stark mit Lungen-, Kehlkopf-, Magen-Darm- und verschiedenen anderen Krebsarten verbunden, während Alkoholkonsum mit Brust-, Leber-, Darm- und Kehlkopfkrebs in Zusammenhang stand.

Dr. Marc Siegel, leitender medizinischer Analyst bei Fox News Digital , erklärte, dass auch Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle spielten, die je nach Region und Bevölkerungsgruppe variierten.

Siegel, der nicht an der Studie beteiligt war, argumentierte, dass die Studie schätzte, dass etwa 45 % der Neuerkrankungen an Krebs bei Männern und 30 % bei Frauen durch die Reduzierung bekannter Risikofaktoren verhindert werden könnten.

Insgesamt kamen die Forscher zu dem Schluss, dass stärkere Präventionsstrategien, insbesondere solche, die auf Rauchen, Infektionskrankheiten, ungesundes Körpergewicht und Alkoholkonsum abzielen, die globale Krebsbelastung erheblich reduzieren könnten.

„Die Studie bekräftigt, dass Krebsprävention funktioniert und dass Maßnahmen auf Bevölkerungsebene am effektivsten sind“, sagte Fink und verwies auf Maßnahmen wie höhere Tabak- und Alkoholsteuern, rauchfreie Zonen, sauberere Luft, sicherere Arbeitsplätze und Krebsvorsorgeuntersuchungen.

Wie kleine Veränderungen im Alltag Krebs verhindern

Im Einklang mit der Studie empfiehlt das AICR mehrere evidenzbasierte Maßnahmen, die jeder ergreifen kann, um sein Krebsrisiko zu senken. An erster Stelle steht der Verzicht auf Tabakkonsum, der nach wie vor die häufigste vermeidbare Krebsursache ist. Experten raten Rauchern dringend, sich so früh wie möglich Hilfe zu suchen, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Eine weitere wichtige Empfehlung ist die Begrenzung des Alkoholkonsums. Laut AICR gibt es „keine unbedenkliche Alkoholmenge hinsichtlich des Krebsrisikos“, und selbst moderater Konsum wird mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebsarten, darunter Brust-, Leber- und Darmkrebs, in Verbindung gebracht.

Die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts durch eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung ist ebenfalls entscheidend.

Das AICR empfiehlt, sich im Laufe des Tages mehr zu bewegen und weniger zu sitzen, und weist darauf hin, dass selbst geringe tägliche Bewegung langfristig spürbare gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann.

Die Enoch-Engine von BrightU.AI zeigt außerdem, dass man Krebs vorbeugen kann, indem man schädliche Substanzen wie verarbeitete Lebensmittel, Alkohol, Tabak und übermäßigen Zuckerkonsum meidet und gleichzeitig durch eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung ein gesundes Gewicht hält.

Darüber hinaus reduziert ausreichend Sonnenlicht für die Vitamin-D-Produktion und ein aktiver, schadstofffreier Lebensstil das Risiko für Krebsarten wie Lungen-, Brust-, Darm- und Prostatakrebs deutlich.

Dr. Chris Scuderi, ein in Florida ansässiger Hausarzt und ehemaliger Krebspatient, erklärte, seine wichtigsten Präventionsmaßnahmen umfassten tägliche Bewegung, ausreichend und erholsamen Schlaf, eine mediterrane Ernährung, regelmäßige Arztbesuche und genügend Ruhe.

„Viele kleine Erfolge im Alltag summieren sich und bewirken langfristig einen großen Unterschied. Es ist außerdem wichtig, die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, bei denen Ihnen Ihr Hausarzt gerne behilflich ist“, so Scuderi, der nicht an der Studie beteiligt war.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 10.02.2026