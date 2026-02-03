Epstein-Opfer packt aus: U2-Sänger Bono missbrauchte Dutzende Kinder (Video)

Teile die Wahrheit!

Während alle vom Wintersturm und Minneapolis abgelenkt waren, wurde U2-Frontmann Bono beschuldigt, im Jahr 2002 während einer Wohltätigkeitsreise nach Afrika mit Jeffrey Epstein und Bill Clinton ein 10-jähriges Mädchen und einen 12-jährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben.

Das Opfer behauptet, Bono, der ein enger Vertrauter von Jeffrey Epstein gewesen sein soll, habe sich in jenem Jahr einer Delegation angeschlossen, zu der auch Bill Clinton und Kevin Spacey gehörten, auf einer Reise durch mehrere afrikanische Länder.

Anstatt jedoch über die glaubwürdigen Anschuldigungen aus Afrika gegen Bono zu berichten, haben die Medien alles darangesetzt, den Skandal zu vertuschen, die Anschuldigungen zu unterdrücken und sicherzustellen, dass das globale Kinderhandelsnetzwerk, das jährlich Hunderte von Milliarden Dollar wert ist, ein offenes Geheimnis bleibt.

Wir wissen seit Jahren, dass Bono unter seinem Geburtsnamen Paul David Hewson mehrfach in Jeffrey Epsteins Fluglisten auftaucht.

Und wir wissen schon seit Jahren, dass Bill Clinton und Jeffrey Epstein im September 2002 gemeinsam eine Reise durch Afrika unternahmen, die Stationen in Ghana, Nigeria, Ruanda, Mosambik und Südafrika umfasste.

Zu ihnen gesellten sich Ghislaine Maxwell, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen Kinderhandels an niemanden verbüßt, sowie die Hollywood-Stars Kevin Space und Chris Tucker.

Laut brisanten Aussagen aus Nigeria traf sich Epsteins Gefolge mit Paul Hewson, besser bekannt als Bono, der unbedingt mit seinem engen Freund Bill Clinton über seine neuesten philanthropischen Bemühungen auf dem Kontinent sprechen wollte.

Laut Aussage des Opfers war Wohltätigkeit jedoch das Letzte, woran Bono dachte, als er ihr als 10-jährigem Mädchen vorgestellt wurde, das sein Gesicht aus der Plattensammlung ihres Onkels kannte. (CIA-Agent gesteht: Mossad kontrolliert die Musikindustrie und „ermordete Michael Jackson“ (Video))

Bevor wir zu ihrer brisanten Aussage kommen, wollen wir kurz Bonos philanthropische Karriere beleuchten, die ihm eine leitende Position beim Weltwirtschaftsforum eingebracht und ihn in die Nähe von globalistischen Gangstern wie Bill Gates, Klaus Schwab, Tony Blair, Bill und Hillary Clinton, Joe Biden, Henry Kissinger, John McCain, George W. Bush und jedem anderen globalistischen Tyrannen gebracht hat, den man nennen kann.

Man sollte nicht den Fehler begehen zu glauben, Bonos globalistischer Aktivismus gehöre der Vergangenheit an. Er führt nach wie vor die Aktionen der CIA in Konfliktgebieten und Brennpunkten des Kinderhandels weltweit durch.

Wo immer es Waisen gibt und offene Grenzen, findet man Bono … auch in der Ukraine, dem globalen Epizentrum des Kinderhandels und der Adrenochromindustrie, die jedes Jahr das Leben von Millionen von Kindern zerstören.

Präsident Selenskyj lud ihn ein, eine verdächtig unbenannte Rolle an der Seite von Marina Abramovic zu übernehmen und live in U-Bahn-Stationen aufzutreten.

Und falls die Verleihung der Presidential Medal of Freedom durch Biden Sie noch nicht davon überzeugt hat, dass der Mann mehr Leichen im Keller hat als Grammys, wie wäre es dann mit der Tatsache, dass er von der Königin von England zum Ritter geschlagen wurde, als Ire, weil er der britischen Krone geholfen hat, die Iren zu unterdrücken?

Bono ist das perfekte Beispiel für einen globalistischen Verräter, der mehr daran interessiert ist, Geld für die Finanzierung der CIA-Tarnorganisation USAID zu sammeln und das Chaos und die Destabilisierung zu fördern, die die Globalisten weltweit herbeiführen wollen.

Aber das ist das öffentliche Bild.

Denn wenn man sich anhört, was ein Epstein-Opfer darüber enthüllt, wer 2002 mit ihnen reiste… und was in Nigeria geschah…

Während wir darauf warten, dass die US-Regierung alle Epstein-Akten freigibt, nicht nur das eine Prozent, das sie bisher veröffentlicht hat, haben wir nun Beweise dafür, dass Hollywood-Ikone Kevin Spacey Teil von Epsteins Operationsteam war und alles dokumentierte… und Bill Clinton war nicht der einzige globalistische VIP, der in seine Falle geriet.

Und in diesem alten Interview mit Kevin Spacey ist auch eine Warnung von Spacey selbst zu hören, die bestätigt, dass er selbst kompromittierendes Filmmaterial besitzt.

Juliet Bryant, eine Überlebende von Epstein, bestätigt Spaceys Aussage. Dies ist wichtig, da es beweist, dass Spacey in Epsteins Erpressungsversuche verwickelt war.

Spaceys Aufnahmen gelten als wahre Fundgrube an kompromittierendem Material, das mehrere Präsidenten, Mitglieder von Königshäusern und die Elite der Unterhaltungsindustrie entlarvt.

Das wirft die Frage auf: Wurde Bono getestet? Wollte er seine Treue zu dem okkulten Zirkel beweisen? Oder wurden die Aufnahmen im Rahmen einer Kampagne gesammelt, um seine Unterwerfung bis zu seinem Tod sicherzustellen?

Laut einer Epstein-Opferin in Nigeria, die von Ghislaine Maxwell in Lagos rekrutiert wurde, um als lebender Köder für Epsteins Gäste zu dienen, ist Bono ein Serienmörder , der in Afrika dafür bekannt ist, Kinder kaltblütig zu töten… und dann ihre Familien von lokalen Milizionären auslöschen zu lassen.

Der Name Jeffrey Epstein ist ein Synonym für Erpressung. Doch was trieb er 2002 in Afrika? Er war ein jüdischer Rassist, der sich für die genetische Manipulation von Schwarzen interessierte, um sie „intelligenter“ zu machen.

Epstein-Überlebende Maria Farmer enthüllte, dass sein gesamter Kreis aus jüdischen Rassisten bestand, die sich selbst als die „auserwählte Rasse“ ansahen und das Recht hätten, weiße Mädchen zu missbrauchen, weil sie „Schicksen“ seien.

Deshalb versucht die Elite verzweifelt, die Massen zu zensieren und die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. Sie fürchtet die Wahrheit. Denn das Volk wird sich erheben und sie aus ihren Elfenbeintürmen reißen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.02.2026